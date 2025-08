Sáng 4-8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các gương điển hình dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự gặp mặt có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Công an đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt các gương điển hình dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Với chủ đề: “Thi đua tăng tốc, bứt phá xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong Công an nhân dân giai đoạn 2020 - 2025 và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt" khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Các điển hình dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX.

Tại đại hội có 246 điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến, hàng vạn gương “người tốt, việc tốt” trong Phong trào Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các chiến sĩ thi đua toàn quốc. Họ là những tấm gương dũng cảm, tận tụy, sống và chiến đấu thầm lặng nơi biên cương, vùng sâu, vùng xa, trong hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy, dám hy sinh, dấn thân chống lại tội phạm nguy hiểm; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

