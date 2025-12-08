Thông tin Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức khóa đào tạo thí nghiệm máy biến áp, máy cắt, máy phát điện trong nhà máy điện Từ ngày 4/8 đến ngày 8/8/2025, Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức lớp đào tạo chuyên đề “Thí nghiệm máy biến áp, máy cắt, máy phát điện trong nhà máy điện” tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, số 80A Trần Phú, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh lớp học tại buổi khai mạc

Tham dự khóa đào tạo có 29 học viên là cán bộ quản lý các phân xưởng, cán bộ kỹ thuật, công nhân thí nghiệm đến từ các đơn vị phát điện trong Tổng công ty Phát điện 1.

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp học, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhấn mạnh: “Trong bối cảnh ngành điện đang chuyển mình mạnh mẽ, yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, am hiểu thiết bị và làm chủ công nghệ là điều tất yếu. Đặc biệt, với các thiết bị chính như máy biến áp, máy cắt và máy phát điện, việc hiểu rõ nguyên lý, nắm chắc quy trình thí nghiệm, đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng sẽ giúp chúng ta nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và hạn chế tối đa sự cố bất thường, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Khóa học lần này là cơ hội để các học viên được cập nhật kiến thức chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng xử lý tình huống thực tế tại hiện trường. Chúng tôi mong rằng, mỗi học viên hãy chủ động, cầu thị, tích cực trao đổi để tiếp thu tối đa giá trị từ chương trình học”.

Ông Đỗ Minh Lộc, Phó Tổng giám đốc Công ty ĐHĐ phát biểu tại buổi khai mạc khóa học

Tại các buổi học, các học viên đã được giảng viên của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hướng dẫn đầy đủ các nội dung lý thuyết cơ bản và chuyên sâu như: Các yêu cầu chung về thử nghiệm thiết bị; mục tiêu và vai trò của thí nghiệm điện trong nhà máy điện; tổng quan về các thiết bị điện chính trong nhà máy điện; các tiêu chuẩn và quy chuẩn liên quan đến thí nghiệm điện; các yêu cầu và biện pháp đảm bảo an toàn trong thí nghiệm điện; nguyên tắc an toàn khi thực hiện thí nghiệm điện; các biện pháp bảo vệ cá nhân (PPE) và thiết bị an toàn; quy trình làm việc an toàn và xử lý sự cố trong quá trình thí nghiệm; kiến thức chuyên sâu về công tác thí nghiệm các thiết bị chính như máy biến áp, máy cắt và máy phát điện.

Giảng viên Lê Thành Trung hướng dẫn phần lý thuyết

Trong thời gian đào tạo, học viên được thực hành thí nghiệm trực tiếp trên thiết bị thực tế tại Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận và Nhà máy Thủy điện Đa Mi; học viên được thực hành trên các thiết bị đo, thiết bị thí nghiệm mới, đa chức năng tại hiện trường, giúp học viên nâng cao kỹ năng thao tác thí nghiệm các thiết bị và kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả đo thực tế.

Giảng viên hướng dẫn thực hành thí nghiệm máy biến áp tại NMTĐ Đa Mi

Các học viên thực hành thí nghiệm máy cắt trung thế tại NMTĐ Hàm Thuận

Phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên giỏi, công nhân có tay nghề cao là một trong những ưu tiên chiến lược trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Phát điện 1, do đó khóa đào tạo thí nghiệm máy biến áp, máy cắt, máy phát điện trong nhà máy điện có ý nghĩa thiết thực. Phát biểu sau khóa đào tạo, đại diện học viên chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức cũng như chất lượng đào tạo của khóa học. Nội dung khóa đào tạo bám sát thực tiễn, khóa học đã giúp các học viên dễ dàng nắm bắt được các phương pháp thử và tiêu chuẩn đánh giá thí nghiệm thiết bị điện; trong khóa học học viên được tiếp cận nhiều thiết bị máy móc phục vụ cho công tác bảo dưỡng, thí nghiệm các thiết bị điện; khóa học tạo môi trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 1, từ đó có thể áp dụng tại đơn vị mình góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức và kỹ năng bảo trì, thử nghiệm các thiết bị quan trọng trong nhà máy điện, góp phần đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh của các đơn vị và của Tổng công ty Phát điện 1”.