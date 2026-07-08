Thông tin Tổng hợp các loại ván phủ Laminate tại KES Group: MDF, HDF, Plywood & WPB Trong bối cảnh thị trường nội thất Việt Nam ngày càng đề cao độ bền và tính thẩm mỹ, ván phủ Laminate đang khẳng định vị thế là giải pháp bề mặt được nhiều công trình cao cấp lựa chọn.

Với lớp phủ HPL dày dặn, khả năng chống trầy, mẫu mã đa dạng, ván phủ Laminate phù hợp từ căn hộ, showroom, văn phòng,... KES Group, một trong những nhà cung cấp vật liệu gỗ công nghiệp uy tín tại Việt Nam, đã phát triển hệ sản phẩm ván phủ Laminate trên bốn dòng cốt gồm MDF, HDF, Plywood và WPB.

Bề mặt Laminate khác gì so với các lớp phủ thông thường?

Nhiều người dùng vẫn nhầm lẫn Laminate với các bề mặt phủ khác trên thị trường. Thực chất, Laminate (HPL — High Pressure Laminate) là lớp phủ được ép ở áp suất cao, dày dặn và bền hơn nhiều so với bề mặt Melamine.

Về mặt kỹ thuật, lớp Laminate của KES có độ dày 0.5–1.0mm, khả năng chống mài mòn đạt từ 150 vòng trở lên theo chuẩn EN 438-2 và độ bền màu ánh sáng cấp 4–5. Nhờ đó, bề mặt giữ được độ ổn định, kháng va đập, kháng hóa chất và dễ lau chùi trong quá trình sử dụng. Để hạn chế cong vênh, KES khuyến cáo phủ Laminate hai mặt cho mỗi tấm ván.

Ván MDF phủ Laminate

Ván MDF phủ Laminate là dòng được ứng dụng rộng rãi nhất nhờ bề mặt cốt mịn, độ phẳng cao giúp lớp Laminate bám dính tốt và bền màu. KES phủ Laminate trên hai loại cốt MDF là HMR-S E2 và HMR PLUS EPA, trong đó dòng HMR PLUS đạt chứng nhận CARB-P2/EPA của Hoa Kỳ.

Sản phẩm có độ dày phổ biến từ 8mm đến 17mm, với mức giá niêm yết từ 708.548 đồng/tấm cho ván phủ một mặt. Nhờ độ bền cơ học cao và khả năng hạn chế cong vênh, dòng này phù hợp cho nội thất văn phòng, nhà ở, quầy kệ, bàn tủ và vách trang trí.

Ván HDF phủ Laminate

Ván HDF phủ Laminate sử dụng cốt gỗ sợi mật độ cao, mang lại độ cứng và khả năng chịu lực vượt trội so với cốt MDF. Nhờ tỷ trọng cao, cốt HDF tạo nền tảng ổn định cho lớp Laminate, giúp bề mặt giữ độ bền và độ phẳng tốt theo thời gian.

Khi kết hợp với lớp phủ HPL dày dặn, sản phẩm phù hợp cho các hạng mục nội thất yêu cầu độ bền và khả năng chịu lực cao hơn mức thông thường, đặc biệt tại khu vực có tần suất sử dụng lớn.

Ván Plywood phủ Laminate

Ván Plywood phủ Laminate là dòng cốt gỗ dán nhiều lớp, nổi bật về trọng lượng nhẹ và khả năng bám vít tốt. KES phủ Laminate Plus trên cốt Plywood PLW EPA, được cấu tạo từ nhiều lớp gỗ ép chéo và đạt tiêu chuẩn EPA của Hoa Kỳ.

Sản phẩm có độ dày 9mm và 18mm, nhẹ hơn nhiều dòng gỗ công nghiệp thông thường nhưng vẫn giữ độ phẳng và độ chắc chắn khi thi công. Với tùy chọn phủ một mặt hoặc hai mặt, ván Plywood phủ Laminate phù hợp cho nội thất văn phòng, quầy kệ, showroom và vách trang trí. Ngoài các dòng cốt gỗ, KES còn phát triển dòng cốt nhựa phủ Laminate.

Ván WPB phủ Laminate

Ván WPB phủ Laminate sử dụng cốt nhựa, phù hợp cho khu vực có độ ẩm cao nhờ khả năng chống ẩm và bám vít tốt. Ván phủ Laminate trên cốt nhựa WPB E2, với độ dày phổ biến 8mm và 17mm.

Cốt WPB được sản xuất từ bột nhựa PVC ép nóng, mang lại độ ổn định, khả năng chống ẩm và bám vít vượt trội so với các dòng nhựa thông dụng. Khi kết hợp lớp Laminate bền bề mặt, sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho tủ bếp, khu vệ sinh và những vị trí thường xuyên tiếp xúc ẩm. Sau khi nắm rõ bốn dòng cốt, người dùng có thể cân nhắc tùy chọn gia công và lợi thế khi mua hàng.

KES GROUP - Đơn vị cung cấp ván phủ Laminate uy tín hiện nay

Chọn mua ván phủ Laminate tại KES Group, khách hàng được đảm bảo đồng thời về chất lượng, chi phí và dịch vụ. KES cung cấp ván phủ Laminate trên đầy đủ bốn dòng cốt MDF, HDF, Plywood và WPB trong một hệ thống, đạt tiêu chuẩn CARB-P2/EPA và EN 438-2 quốc tế. Giá được niêm yết minh bạch theo từng cốt và độ dày, đã bao gồm VAT và giao tại kho, giúp khách hàng dễ dự toán mà không phát sinh chi phí ẩn.

Bên cạnh đó, KES miễn phí vận chuyển cho đơn ván phủ từ 12 triệu đồng tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, cùng chính sách đổi trả với các lỗi do sản xuất khi thông báo trong vòng 48 giờ. Với hệ sinh thái sản phẩm hoàn chỉnh và đội ngũ tư vấn kỹ thuật chuyên trách, KES Group là lựa chọn đáng tin cậy cho các công trình nội thất cao cấp.

Tóm lại, KES Group cung cấp ván phủ Laminate trên bốn dòng cốt gồm MDF, HDF, Plywood và WPB, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nội thất phổ thông đến các hạng mục chuyên biệt. Việc hiểu rõ đặc tính từng cốt và tùy chọn gia công giúp người dùng chỉ định vật tư chính xác, tối ưu chi phí và độ bền cho công trình. Để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá cập nhật, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với KES Group.