Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Algeria vs Áo lúc 9h00 ngày 28/6/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Algeria vs Áo lúc 9h00 ngày 28/6/2026 nghiêng nhẹ về đại diện châu Âu ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Algeria và Áo bước vào trận quyết đấu tại bảng J World Cup 2026, nơi chiến thắng có thể mở ra tấm vé đi tiếp, còn một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến mọi nỗ lực trở nên dang dở.

Tổng hợp dự đoán Algeria vs Áo

Trận đấu giữa Algeria vs Áo diễn ra lúc 9h00 ngày 28/6/2026 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ, thuộc lượt trận thứ 3 bảng J World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV2.

Sau hai lượt trận, Argentina dẫn đầu bảng J với 6 điểm và hiệu số +5. Áo đứng thứ hai với 3 điểm cùng hiệu số 0, Algeria cũng có 3 điểm nhưng xếp phía sau vì hiệu số -2, còn Jordan chưa có điểm nào. Cục diện này khiến màn so tài tại Kansas City mang ý nghĩa chẳng khác nào một trận đấu loại trực tiếp.

Algeria khởi đầu không thuận lợi khi thua Argentina 0-3, nhưng đã trở lại bằng chiến thắng 2-1 trước Jordan. Dù vậy, hiệu số kém hơn Áo khiến đại diện Bắc Phi gần như buộc phải thắng nếu muốn tự quyết cơ hội đi tiếp.

Áo bước vào trận đấu với tâm thế thuận lợi hơn. Sau thất bại 0-2 trước Argentina, đội bóng châu Âu đã đánh bại Jordan 3-1 để vươn lên vị trí nhì bảng. Một kết quả hòa cũng có thể giúp Áo giữ lợi thế, nên họ có nhiều lựa chọn hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

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Trước giờ bóng lăn, Áo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi kỷ luật, chất lượng tuyến giữa và lợi thế về cục diện bảng đấu. Đội bóng châu Âu không cần vội vàng, nhưng vẫn có đủ tốc độ để khai thác khoảng trống nếu Algeria đẩy cao đội hình.

Algeria chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm lớn hơn vì không còn nhiều đường lùi. Riyad Mahrez, Gouiri, Chaïbi và nhóm tiền vệ giàu sức tranh chấp có thể giúp đại diện Bắc Phi tạo sức ép, nhưng bài toán giữ cân bằng phòng ngự sẽ rất quan trọng.

Algeria cần thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp

Algeria bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ rõ ràng: đánh bại Áo để vượt lên đối thủ và nuôi hy vọng giành vé vào vòng 1/16. Sau trận thua Argentina 0-3, chiến thắng 2-1 trước Jordan đã giúp đội bóng châu Phi trở lại cuộc đua.

Dù vậy, Algeria vẫn gặp bất lợi về hiệu số bàn thắng bại. Một kết quả hòa nhiều khả năng là chưa đủ để họ vượt qua Áo, nên thầy trò HLV Vladimir Petković buộc phải chơi chủ động hơn so với hai lượt trận trước.

Cách tiếp cận này mang đến nhiều rủi ro. Nếu Algeria đẩy đội hình lên quá sớm, họ có thể để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ. Đây là khu vực Áo đủ khả năng khai thác bằng các pha chuyển trạng thái nhanh.

Bài toán lớn nhất với Algeria là duy trì sức ép đủ lớn nhưng không đánh mất cấu trúc phòng ngự. Họ cần sự tỉnh táo ở tuyến giữa, khả năng xử lý bóng tốt của Mahrez và những pha di chuyển hợp lý từ Gouiri để tạo khác biệt.

Vì sao Áo được đánh giá cao hơn?

Áo có lợi thế về cục diện bảng đấu và tâm lý thi đấu. Với vị trí nhì bảng cùng hiệu số tốt hơn Algeria, đại diện châu Âu không nhất thiết phải cuốn vào thế trận quá cởi mở ngay từ đầu.

Điểm mạnh của Áo nằm ở tổ chức đội hình và sự kỷ luật chiến thuật. Họ có thể giảm nhịp độ trận đấu, hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ và chờ thời điểm thích hợp để phản công.

Tuyến giữa với Seiwald, Laimer và Sabitzer mang đến khả năng tranh chấp, pressing và điều tiết nhịp độ khá tốt. Khi cần tăng tốc, Áo vẫn có những phương án tấn công giàu sức mạnh như Wimmer, Schmid hoặc Arnautović.

Phong độ gần đây của Áo cũng tạo ra sự tự tin. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 và thua 1, ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua. Sau chiến thắng 3-1 trước Jordan, đội bóng châu Âu có cơ sở bước vào trận quyết định với tâm thế chủ động hơn.

Algeria có thể gây khó trong bao lâu?

Algeria không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện Bắc Phi bất bại 27 trong 29 trận gần nhất trên mọi đấu trường, con số cho thấy sự ổn định trong thời gian dài.

Hàng công Algeria cũng có hiệu suất khá tốt. Đội bóng này ghi 39 bàn sau 22 trận, đạt trung bình 1,77 bàn/trận. Trong 22 trận gần nhất, họ có 16 trận ghi bàn, tương đương 73%.

Riyad Mahrez vẫn là điểm tựa về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Bên cạnh đó, Chaïbi có thể hỗ trợ sáng tạo ở tuyến giữa, còn Gouiri mang đến khả năng di chuyển linh hoạt trên hàng công.

Dù vậy, việc Mohamed Amoura chấn thương gân kheo là tổn thất đáng chú ý. Algeria sẽ mất đi một phương án tốc độ có thể tạo khác biệt trong các pha bứt phá, đặc biệt khi họ cần chơi chủ động để tìm chiến thắng.

Kịch bản bàn thắng Algeria vs Áo

Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận gần nhất, trung bình 1,77 bàn/trận. Đại diện châu Phi có khả năng tấn công khá ổn định, nhưng không phải đội thường xuyên tạo ra các trận đấu quá bùng nổ.

Áo sở hữu hiệu suất ghi bàn nhỉnh hơn với 26 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 2,17 bàn/trận. Đội bóng châu Âu ghi bàn ở 9 trong 12 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 75%.

Các trận của Áo thường vượt mốc 1,5 bàn, với 10 trong 12 trận có từ 2 bàn trở lên. Algeria cũng có 17 trong 22 trận vượt mốc này. Tuy nhiên, ở mốc bàn thắng cao hơn, cả hai đội đều không có tỷ lệ quá nổi bật.

Tính chất quyết định có thể khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ trong hiệp một trước khi mở hơn ở nửa sau. Algeria buộc phải chơi chủ động, còn Áo có chất lượng tấn công đủ tốt để khai thác khoảng trống.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Khả năng cao: Áo có cơ hội ghi bàn nếu tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái.

Tình hình lực lượng Algeria vs Áo

Algeria không có Mohamed Amoura vì chấn thương gân kheo. Đây là tổn thất đáng chú ý, bởi Amoura là mẫu cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến trong các pha tấn công nhanh.

Áo có đầy đủ lực lượng cho trận đấu này. HLV S. Helm vì vậy có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng công, nơi Áo cần duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và phản công.

Đội hình dự kiến Algeria vs Áo

Algeria: Zidane; Mandi, Tougai, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi; Mahrez, Amoura, Gouiri.

Áo: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Schmid; Arnautović.

Phong độ và lịch sử đối đầu Algeria vs Áo

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Bắc Phi ghi 7 bàn, để thủng lưới 4 lần, nhưng trận thua Argentina 0-3 khiến họ gặp bất lợi lớn về hiệu số tại bảng J.

Áo thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Âu ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua và đã lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan ở lượt trận thứ hai.

Về lịch sử đối đầu, hai đội mới gặp nhau 1 lần. Áo giành chiến thắng trong lần chạm trán đó, qua đó có thêm điểm tựa tinh thần trước trận quyết đấu tại Kansas City.

Thống kê đáng chú ý Algeria vs Áo

Algeria bất bại 27 trong 29 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 93%. Đây là nền tảng giúp đại diện Bắc Phi bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định.

Algeria ghi 39 bàn sau 22 trận gần nhất, trung bình 1,77 bàn/trận. Đội bóng châu Phi ghi bàn ở 16 trong 22 trận, tương đương 73%.

Áo bất bại 13 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 81%. Đại diện châu Âu cũng chỉ để thủng lưới trung bình 0,70 bàn/trận, con số cho thấy hàng thủ khá chắc chắn.

Áo ghi 26 bàn sau 12 trận gần đây, đạt trung bình 2,17 bàn/trận. Đội bóng châu Âu ghi bàn ở 9 trong 12 trận, đạt tỷ lệ 75%.

3 trận sân nhà gần nhất của Algeria trên mọi đấu trường đều có dưới 2,5 bàn thắng. Áo cũng có 3 trận sân khách gần nhất kết thúc với kịch bản dưới 2,5 bàn.

Algeria được hưởng trung bình 5,77 quả phạt góc/trận, cao hơn đáng kể so với mức 3 quả/trận của Áo. Đại diện Bắc Phi có thể tạo nhiều tình huống bóng chết nếu chơi chủ động.

Dự đoán tỉ số Algeria vs Áo

Algeria có quyết tâm lớn hơn vì buộc phải thắng để tự quyết cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, việc phải chơi chủ động cũng khiến đại diện Bắc Phi đối mặt với rủi ro để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ.

Áo nhỉnh hơn ở sự cân bằng, tâm lý và khả năng tổ chức trận đấu. Nếu duy trì được khối đội hình chặt chẽ, đại diện châu Âu có cơ sở khai thác sai lầm của Algeria ở những thời điểm quyết định.

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