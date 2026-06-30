Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Anh vs CHDC Congo lúc 23h ngày 1/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Anh vs CHDC Congo lúc 23h ngày 1/7/2026 nghiêng hẳn về Tam sư ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Anh bước vào trận gặp CHDC Congo với vị thế cửa trên rõ rệt sau vòng bảng khá thuyết phục. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành ngôi nhất bảng L với 7 điểm, lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0. Harry Kane tiếp tục đóng vai trò đầu tàu, còn Jude Bellingham duy trì phong độ ổn định ở tuyến giữa.

CHDC Congo cũng có lý do để tự tin sau khi viết nên cột mốc lịch sử. Đại diện châu Phi hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia rồi lội ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1 ở lượt trận cuối để giành vé vào vòng knock-out. Dù vậy, trước một đội tuyển Anh có chất lượng nhân sự vượt trội, thử thách dành cho thầy trò HLV Sebastien Desabre là rất lớn.

Tổng hợp dự đoán Anh vs CHDC Congo

Trận đấu giữa Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h00 ngày 1/7/2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là cặp đấu mà Anh được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng kiểm soát thế trận.

Thông tin trận đấu Anh vs CHDC Congo:

Thời gian: 23h00 ngày 01/07/2026

Địa điểm: Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ

Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10

Anh khép lại vòng bảng với 6 bàn thắng, 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất. Tam sư chưa bung hết sức mạnh, nhưng vẫn duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự dưới thời HLV Thomas Tuchel.

CHDC Congo lại bước vào trận đấu này với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Yoane Wissa lập cú đúp ở trận đấu quyết định, giúp đại diện châu Phi góp mặt ở vòng loại trực tiếp World Cup. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình giữa hai bên vẫn là rào cản rất lớn.

Chuyên mục dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Anh 3-0 CHDC Congo Anh vượt trội về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm trận lớn Mô hình dự báo Anh 2-0 CHDC Congo Tam sư có nhiều cơ sở giữ sạch lưới nếu duy trì được cường độ pressing Nhận định phổ biến Anh 3-1 CHDC Congo Congo có thể gây khó bằng phản công, nhưng khó đứng vững trước sức ép liên tục

Trước giờ bóng lăn, Anh được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến. CHDC Congo có tinh thần tốt và những mũi phản công tốc độ, nhưng để tạo bất ngờ trước Tam sư, đại diện châu Phi cần một trận đấu gần như hoàn hảo về kỷ luật, thể lực và khả năng tận dụng cơ hội.

Anh cần khẳng định vị thế ứng viên

Anh tiến vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng L sau 3 lượt trận bất bại. Chiến thắng 4-2 trước Croatia cho thấy sức mạnh tấn công của Tam sư, trận hòa Ghana 0-0 giúp họ rút ra nhiều bài học về khả năng xuyên phá hàng thủ lùi sâu, còn màn thắng Panama 2-0 mang lại sự chắc chắn cần thiết trước vòng loại trực tiếp.

Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Anh đang hướng tới lối chơi cân bằng hơn. Tam sư không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn biết cách chuyển trạng thái nhanh khi có khoảng trống. Đây là điểm khác biệt quan trọng khi họ đối đầu một CHDC Congo nhiều khả năng sẽ chơi thấp và chờ phản công.

Harry Kane vẫn là nhân tố trung tâm trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ ghi bàn mà còn hỗ trợ liên kết lối chơi, kéo giãn trung vệ đối phương và mở khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh. Khi Kane có đủ bóng trong khu vực nguy hiểm, hàng thủ Congo sẽ đối mặt với áp lực rất lớn.

Jude Bellingham cũng là điểm tựa quan trọng. Khả năng di chuyển giữa các tuyến, tranh chấp và xâm nhập vòng cấm giúp tuyến giữa tuyển Anh có thêm sức nặng. Bên cạnh đó, Elliot Anderson mang lại sự chắc chắn, còn Saka, Rashford, Madueke hay Gordon đều có thể tạo khác biệt bằng tốc độ.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Anh có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình. Phần lớn trụ cột của Tam sư đang thi đấu ở Premier League hoặc Champions League, thường xuyên góp mặt trong những trận cầu cường độ cao. Đây là nền tảng giúp họ thích nghi tốt với áp lực knock-out.

Hàng công của Anh cũng duy trì hiệu suất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, Tam sư ghi 26 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng của Thomas Tuchel chỉ có 1 trận không ghi bàn, cho thấy khả năng tạo cơ hội khá đều trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Điểm đáng chú ý khác là sự chắc chắn ở hàng thủ. Anh giữ sạch lưới 8 trong 10 trận gần nhất và chỉ thủng lưới 2 lần sau vòng bảng World Cup 2026. Khi bộ tứ phòng ngự phía trước Pickford duy trì cự ly tốt, Congo sẽ không dễ tìm được khoảng trống để phản công.

Khả năng kiểm soát bóng cũng là ưu thế lớn của Tam sư. Trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Anh thường xuyên cầm bóng trên 60%, đẩy đối phương lùi sâu và tạo sức ép liên tục bằng các pha phối hợp ở trung lộ lẫn hai biên.

CHDC Congo có thể gây khó trong bao lâu?

CHDC Congo bước vào vòng 1/16 với tinh thần rất cao sau chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Đại diện châu Phi đã cho thấy bản lĩnh khi vượt qua áp lực ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Yoane Wissa là điểm sáng lớn nhất của Congo. Cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp tiền đạo này có thêm sự tự tin trước trận gặp Anh. Bên cạnh Wissa, Meschack Elia và Cedric Bakambu cũng có thể tạo nguy hiểm nếu được trao cơ hội trong các pha chuyển trạng thái nhanh.

Lối chơi của Congo nhiều khả năng sẽ tập trung vào phòng ngự số đông, tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa và chờ thời cơ phản công. Nếu Anh mất bóng ở khu vực giữa sân, đại diện châu Phi có thể tận dụng tốc độ để đưa bóng nhanh lên phía trên.

Dù vậy, thử thách lớn nhất với Congo là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Trước một đối thủ có Kane, Bellingham, Saka và Rashford, chỉ một sai số nhỏ ở hệ thống phòng ngự cũng có thể bị trừng phạt. Nếu phải lùi sâu quá lâu, Congo rất dễ bị cuốn vào sức ép liên tục.

Kinh nghiệm knock-out cũng là điểm CHDC Congo còn thiếu. Việc lần đầu bước vào một trận đấu loại trực tiếp lớn tại World Cup có thể tạo áp lực tâm lý, nhất là khi họ phải đối đầu đội tuyển Anh đang có chiều sâu lực lượng vượt trội.

Kịch bản bàn thắng Anh vs CHDC Congo

Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận. Tam sư chỉ có 1 trận không ghi bàn trong chuỗi này, đồng thời sở hữu nhiều mũi tấn công có khả năng tạo khác biệt.

Tính riêng tại World Cup 2026, Anh ghi 6 bàn sau 3 trận, trung bình 2 bàn/trận. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel tạo ra gần 16 cú sút mỗi trận, khoảng 6 cú sút trúng đích và kiểm soát bóng trên 58%. Những thông số này cho thấy Tam sư có đủ cơ sở để duy trì sức ép lớn trước Congo.

CHDC Congo ghi 15 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,5 bàn/trận. Đại diện châu Phi có 8 trong 10 trận ghi bàn, nhưng hàng thủ cũng để lọt lưới 11 lần, tương đương 1,1 bàn thua/trận.

Tại World Cup 2026, Congo ghi 4 bàn sau 3 trận, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng. Khả năng phản công của họ có thể tạo ra một vài tình huống đáng chú ý, nhưng để duy trì sức ép liên tục trước Anh là nhiệm vụ rất khó.

Đáng chú ý, 7 trong 10 trận gần nhất của Anh xuất hiện từ 3 bàn trở lên. Với việc Tam sư nhiều khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận, còn Congo buộc phải chờ cơ hội phản công, kịch bản trận đấu có nhiều bàn thắng khá dễ xảy ra.

Dự đoán tổng bàn thắng Anh vs CHDC Congo: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi 2-3 bàn thắng.

Dự đoán tổng phạt góc Anh vs CHDC Congo: 9-11 quả.

Khả năng cao: Anh được hưởng 7-8 quả phạt góc.

Tình hình lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh không có Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng để duy trì sự ổn định ở hàng thủ và hai biên.

CHDC Congo có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là điểm tựa quan trọng để đại diện châu Phi hướng tới một màn trình diễn giàu năng lượng trước Tam sư.

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Anh vs CHDC Congo

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Tam sư cũng đang duy trì chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường, cho thấy sự ổn định rất cao trước vòng knock-out World Cup 2026.

CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi vừa có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Uzbekistan, kết quả giúp họ giành quyền đi tiếp và tạo ra cột mốc đáng nhớ cho bóng đá nước này.

Về lịch sử đối đầu, Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau. Màn so tài tại Mercedes-Benz vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thống kê đáng chú ý Anh vs CHDC Congo

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tam sư giữ sạch lưới 8 trong 10 trận gần nhất, đồng thời chỉ thủng lưới 2 lần sau vòng bảng World Cup 2026.

Đội bóng của Thomas Tuchel ghi 26 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận. 7 trong 10 trận gần đây của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo ghi bàn ở 8 trong 10 trận gần nhất. Đại diện châu Phi có 4 bàn sau 3 trận vòng bảng World Cup 2026, trong đó có 3 bàn ở trận thắng Uzbekistan.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận, cao hơn nhiều so với mức 0,6 thẻ/trận của Anh. Tam sư được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận, còn Congo đạt 4,9 quả/trận trong cùng giai đoạn thống kê.

Hai đội chưa từng đối đầu trong lịch sử, khiến trận đấu này trở thành màn chạm trán đầu tiên giữa Tam sư và đại diện châu Phi.

Dự đoán tỉ số Anh vs CHDC Congo

Anh có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm, phong độ và khả năng kiểm soát thế trận. Nếu duy trì được cường độ pressing cùng hiệu quả trong các pha tấn công biên, Tam sư có nhiều cơ sở để giải quyết trận đấu trong 90 phút.

CHDC Congo đủ khả năng gây khó nhờ tinh thần hưng phấn và những pha phản công tốc độ của Wissa, Elia hay Bakambu. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Anh có chiều sâu vượt trội và hàng thủ đang chơi chắc chắn, đại diện châu Phi khó tạo ra bất ngờ.