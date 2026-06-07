Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Argentina vs Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Argentina vs Ai Cập lúc 23h00 ngày 7/7/2026 nghiêng về đại diện Nam Mỹ, nhưng Messi và các đồng đội vẫn cần thận trọng trước một Ai Cập giàu bản lĩnh tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Nhận định Argentina vs Ai Cập: Cuộc so tài của Messi và Salah

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 với hành trình rất thuyết phục. Đội bóng Nam Mỹ lần lượt vượt qua Algeria, Áo và Jordan để giành ngôi đầu bảng, qua đó cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch thực thụ. Lối chơi của Argentina vẫn xoay quanh khả năng kiểm soát bóng, sự linh hoạt ở tuyến giữa và những khoảnh khắc tạo khác biệt từ các ngôi sao trên hàng công.

Dù vậy, chiến thắng trước Cape Verde ở vòng knock-out trước đó cũng là lời nhắc nhở quan trọng với Argentina. Messi và các đồng đội phải bước vào hiệp phụ mới có thể giành vé đi tiếp, trong một trận đấu mà đối thủ chơi đầy nỗ lực và khiến hàng thủ Argentina nhiều lần gặp khó. Trước một Ai Cập có tổ chức tốt, đại diện Nam Mỹ sẽ cần nhập cuộc tập trung hơn.

Ai Cập cũng đang có hành trình rất đáng chú ý tại World Cup 2026. Đại diện châu Phi khởi đầu bằng trận hòa trước Bỉ, sau đó giành chiến thắng quan trọng trước New Zealand và có thêm kết quả đủ để vượt qua vòng bảng. Ở vòng knock-out, Ai Cập tiếp tục chứng minh bản lĩnh khi vượt qua Úc trên loạt luân lưu.

Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ, khả năng phòng ngự tập trung và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co, chờ cơ hội từ phản công hoặc bóng chết.

Argentina nhỉnh hơn về đẳng cấp, chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, Ai Cập đã cho thấy họ đủ sức gây khó cho những đối thủ mạnh. Nếu Argentina không sớm tận dụng cơ hội, trận đấu này hoàn toàn có thể trở nên dai dẳng. Đây cũng là màn so tài rất đáng chờ đợi giữa Lionel Messi và Mohamed Salah, hai ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một pha xử lý cá nhân.

Dự đoán chuyên môn Argentina vs Ai Cập

Hạng mục Nhận định Thế trận chính Argentina kiểm soát bóng nhiều hơn, Ai Cập phòng ngự thấp và chờ phản công Số bàn thắng Khoảng 3 bàn trở lên Phạt góc Khoảng 8-10 quả Thẻ phạt Khoảng 3-5 thẻ vàng Kịch bản dễ xảy ra Argentina tạo sức ép liên tục, Ai Cập có thể gây khó bằng bóng chết và phản công Dự đoán tỉ số Argentina 3-1 Ai Cập

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Ai Cập

Argentina đang có hiệu suất tấn công ấn tượng. Sau 10 trận, đội bóng Nam Mỹ ghi 21 bàn, đạt trung bình 2,1 bàn mỗi trận. Họ đã ghi bàn ở 9 trong 10 trận, cho thấy hàng công duy trì được sự ổn định rất cao.

Trận thắng Cape Verde 3-2 sau hiệp phụ tiếp tục cho thấy khả năng gây sức ép lớn của Argentina. Ở trận đấu đó, đại diện Nam Mỹ tung ra 22 cú sút và có 10 lần đưa bóng đi trúng đích. Đây là tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu với Ai Cập, nhất là khi Argentina sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xử lý tốt trong không gian hẹp.

Ai Cập có hiệu suất ghi bàn khiêm tốn hơn. Sau 20 trận, đại diện châu Phi ghi 24 bàn, trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Họ ghi bàn ở 15 trong 20 trận, không quá bùng nổ nhưng vẫn đủ ổn định để tạo ra nguy cơ cho đối thủ. Trận hòa 1-1 trước Úc trước khi thắng luân lưu cũng cho thấy Ai Cập có thể ghi bàn trong thế trận khó.

Ở chiều phòng ngự, Argentina để thủng lưới 6 bàn sau 10 trận, trung bình 0,6 bàn mỗi trận. Đây vẫn là thông số tốt, nhưng việc nhận 2 bàn thua trước Cape Verde cho thấy hàng thủ Argentina có thể bị khai thác nếu đối thủ phản công quyết liệt.

Ai Cập nhận 14 bàn thua sau 20 trận, trung bình 0,7 bàn mỗi trận. Nền tảng phòng ngự của đại diện châu Phi tương đối chắc chắn, nhưng áp lực từ Argentina sẽ lớn hơn nhiều so với những trận đấu trước.

Với tính chất vòng 1/8, Argentina nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng và chủ động tấn công. Ai Cập ưu tiên phòng ngự chặt, sau đó chờ cơ hội phản đòn. Trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng, nhưng chỉ bùng nổ nếu Argentina sớm khai thông thế bế tắc.

Dự đoán phạt góc Argentina vs Ai Cập

Ai Cập đang có chỉ số phạt góc khá cao trong chuỗi thống kê gần đây. Sau 20 trận, đại diện châu Phi được hưởng 101 quả phạt góc, trung bình 5,05 quả mỗi trận. Ở trận gặp Úc, Ai Cập có tới 7 quả phạt góc, cho thấy họ vẫn đủ khả năng tạo áp lực khi cần đẩy bóng ra biên và đưa bóng vào khu vực cấm địa.

Argentina có 45 quả phạt góc sau 10 trận, trung bình 4,5 quả mỗi trận. Đội bóng Nam Mỹ vừa có 8 quả phạt góc trong trận gặp Cape Verde, phản ánh thế trận tấn công chủ động và khả năng gây sức ép liên tục.

Cả hai đội đều có xu hướng tạo phạt góc không thấp, đặc biệt nếu trận đấu bước vào thế giằng co. Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Ai Cập có thể tìm kiếm phạt góc từ các pha phản công, bóng dài ra biên hoặc những tình huống cố định.

Với cách chơi của hai đội, trận Argentina vs Ai Cập được dự đoán có khoảng 8-10 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Argentina vs Ai Cập

Dữ liệu kỷ luật cho thấy Argentina là đội có xu hướng nhận thẻ khá cao. Sau 10 trận, đội bóng Nam Mỹ nhận 17 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ, trung bình 1,7 thẻ vàng mỗi trận. Số thẻ đỏ là chi tiết đáng chú ý, bởi Argentina từng có những thời điểm bị cuốn vào các pha tranh chấp quyết liệt.

Ai Cập cũng không phải đội chơi quá mềm. Sau 20 trận, đại diện châu Phi nhận 34 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trung bình 1,7 thẻ vàng mỗi trận. Ở trận gặp Úc, Ai Cập nhận 2 thẻ vàng trong màn so tài căng thẳng kéo dài tới loạt luân lưu.

Về phong cách, Argentina thường kiểm soát bóng nhiều và buộc đối thủ phải phạm lỗi. Tuy nhiên, bản thân họ cũng không ngại va chạm ở khu vực giữa sân. Ai Cập nhiều khả năng phải phòng ngự với cường độ cao trước những cầu thủ giàu kỹ thuật của Argentina, nên các pha phạm lỗi chiến thuật có thể xuất hiện thường xuyên.

Trận đấu được dự đoán có khoảng 3-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Argentina vs Ai Cập

Argentina có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế lớn với đội bóng Nam Mỹ khi họ có thể sử dụng bộ khung mạnh, đồng thời vẫn còn nhiều phương án chất lượng để thay đổi thế trận từ ghế dự bị.

Ai Cập bỏ ngỏ khả năng ra sân của Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem vì chấn thương. Nếu hai cầu thủ này không thể thi đấu, hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi sẽ chịu thêm sức ép đáng kể trước hàng công Argentina.

Phong độ Argentina vs Ai Cập

Argentina đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Đáng chú ý, nhà đương kim vô địch giữ sạch lưới 3 trong 5 trận, lần lượt thắng Iceland, Algeria và Áo với cách biệt an toàn trước khi vượt qua Jordan và Cape Verde.

Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất nếu tính cả chiến thắng bằng luân lưu trước Australia. Đại diện châu Phi ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần. Đây không phải phong độ quá áp đảo, nhưng cho thấy Ai Cập là đội bóng có khả năng chịu áp lực tốt trong các trận đấu khó.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Ai Cập

Trong 2 lần gặp nhau trước đó, Argentina toàn thắng trước Ai Cập. Đại diện Nam Mỹ ghi tổng cộng 8 bàn và chưa từng để Ai Cập chọc thủng lưới.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu năm 2008 tại Cairo. Khi đó, Argentina thắng Ai Cập 2-0 với các bàn thắng của Sergio Aguero và Nicolas Burdisso. Dù dữ liệu đối đầu không còn quá mới, lịch sử vẫn mang lại lợi thế tâm lý cho Argentina trước giờ bóng lăn.

Đội hình dự kiến Argentina vs Ai Cập

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

Ai Cập: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Hamdy Fathy, Marawan Attia; Mostafa Zico, Mohamed Salah, Emam Ashour; Omar Marmoush.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Ai Cập

Argentina bị kéo vào hiệp phụ lần thứ 12 trong lịch sử World Cup, cân bằng Đức về số trận phải đá hiệp phụ nhiều nhất giải đấu. Đáng chú ý, 8 trong 14 trận knock-out World Cup gần nhất của Argentina đều phải đi quá 90 phút.

Argentina thắng 10 trong 12 trận World Cup phải đá hiệp phụ nếu tính cả loạt luân lưu. Đây là thống kê rất đáng chú ý, bởi Ai Cập vừa vượt Australia bằng loạt sút 11m.

Lionel Messi đang có phong độ ghi bàn lịch sử khi lập công trong 8 trận World Cup liên tiếp, ghi tổng cộng 12 bàn trong chuỗi này. Đây là chuỗi ghi bàn dài nhất của Messi tại sân chơi World Cup.

Ai Cập tạo cột mốc lịch sử khi đánh bại Australia 4-2 trên loạt luân lưu sau trận hòa 1-1, qua đó có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup.

Ai Cập thực hiện thành công cả 4 lượt sút luân lưu trước Australia, trong đó có cú đá của Mohamed Salah. Bản lĩnh trên chấm 11m có thể là điểm tựa lớn nếu trận gặp Argentina tiếp tục kéo dài.

Ai Cập vào vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1934, biến hành trình tại World Cup 2026 thành kỳ giải đáng nhớ nhất lịch sử hiện đại của “The Pharaohs”.

Dự đoán tỉ số Argentina vs Ai Cập

Argentina có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Dù vậy, trận đấu với Cape Verde cho thấy họ vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục, đặc biệt khi đối thủ phản công trực diện và không ngại va chạm.

Ai Cập là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ bản lĩnh để kéo trận đấu vào thế căng thẳng. Tuy nhiên, nếu Argentina kiểm soát được nhịp độ và tận dụng tốt cơ hội, đại diện Nam Mỹ vẫn có nhiều cơ sở giành vé đi tiếp.

Dự đoán tỉ số: Argentina 3-1 Ai Cập.