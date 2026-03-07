Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Argentina vs Cape Verde lúc 5h ngày 4/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Argentina vs Cape Verde lúc 5h ngày 4/7/2026 nghiêng hẳn về Messi cùng đồng đội ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Argentina bước vào trận gặp Cape Verde với vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Dù Cape Verde đang tạo nên câu chuyện thú vị tại World Cup 2026 bằng lối chơi kỷ luật, đại diện châu Phi sẽ phải đối mặt thử thách rất lớn trước một Argentina giàu kinh nghiệm, nhiều ngôi sao và có khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt.

Tổng hợp dự đoán Argentina vs Cape Verde

Trận đấu giữa Argentina vs Cape Verde diễn ra lúc 05h00 ngày 4/7/2026 trên sân Hard Rock Stadium, Miami, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ về đẳng cấp, nhưng Cape Verde vẫn được chờ đợi sẽ gây ra nhiều khó chịu bằng tinh thần thi đấu kỷ luật.

Argentina khép lại vòng bảng J với thành tích hoàn hảo. Albiceleste thắng Algeria 3-0, vượt qua Áo 2-0 và đánh bại Jordan 3-1 ở lượt trận cuối dù xoay tua mạnh đội hình. Với phong độ ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự, đội bóng Nam Mỹ có đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng thuyết phục.

Cape Verde lại là một trong những hiện tượng thú vị nhất giải đấu. Lần đầu góp mặt ở World Cup, đại diện châu Phi đã giành vé đi tiếp sau 3 trận hòa trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Việc giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng cho thấy Cape Verde không dễ bị đánh bại, nhất là khi họ chủ động chơi thấp và giữ cự ly đội hình tốt.

Góc dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp nhận định Argentina 3-0 Cape Verde Argentina vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt Mô hình dự báo Argentina 2-0 Cape Verde Cape Verde có thể gây khó bằng phòng ngự số đông, nhưng khó đứng vững cả trận Kịch bản phổ biến Argentina 3-0 Cape Verde Messi cùng đồng đội được chờ đợi kiểm soát thế trận và định đoạt trận đấu

Trước giờ bóng lăn, Argentina được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng, phong độ ổn định và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Cape Verde có thể khiến trận đấu không dễ dàng trong giai đoạn đầu, nhưng đại diện châu Phi sẽ phải chịu sức ép lớn nếu Argentina duy trì nhịp tấn công liên tục.

Argentina hướng tới chiến thắng để khẳng định vị thế

Argentina bước vào vòng 1/16 với sự tự tin rất lớn. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni toàn thắng vòng bảng, ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Đây là hành trình đủ thuyết phục để Albiceleste tiếp tục được xem là một trong những ứng viên nặng ký tại World Cup 2026.

Ở trận ra quân, Argentina thắng Algeria 3-0 bằng màn trình diễn áp đảo. Sau đó, họ tiếp tục vượt qua Áo 2-0 và đánh bại Jordan 3-1 ở lượt cuối. Ngay cả khi xoay tua đội hình, Argentina vẫn duy trì được chất lượng lối chơi và khả năng kiểm soát trận đấu.

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong những khoảnh khắc quan trọng. Siêu sao này đang có kỳ World Cup thăng hoa với 6 bàn sau 3 trận, trở thành điểm tựa lớn nhất trên hàng công Argentina. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Albiceleste không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi.

Những phương án như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Giovani Lo Celso, Nico Paz, Alexis Mac Allister hay Enzo Fernandez giúp HLV Lionel Scaloni có nhiều lựa chọn để xoay chuyển thế trận. Đây là lợi thế rất lớn trong giai đoạn knock-out, nơi thể lực và chiều sâu đội hình có thể tạo ra khác biệt.

Vì sao Argentina được đánh giá cao hơn?

Argentina vượt trội trước Cape Verde ở gần như mọi yếu tố quan trọng. Đội bóng Nam Mỹ có kinh nghiệm, bản lĩnh, chiều sâu lực lượng và nhiều cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Hàng công của Argentina đang duy trì hiệu suất rất cao. Trong 5 trận gần nhất, Albiceleste ghi 13 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng của Lionel Scaloni ghi bàn ở mọi trận trong chuỗi này, cho thấy sự ổn định lớn ở tuyến trên.

Không chỉ tấn công tốt, Argentina còn phòng ngự rất chắc chắn. Họ chỉ thủng lưới 1 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,2 bàn/trận. Riêng tại vòng bảng World Cup 2026, Argentina cũng chỉ nhận 1 bàn thua sau 3 trận.

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp Argentina có nhiều cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể kiểm soát bóng, pressing tầm cao, tăng tốc ở hai biên hoặc chờ đợi khoảnh khắc từ Messi, Lautaro Martinez hay Julian Alvarez.

Cape Verde có thể gây khó trong bao lâu?

Cape Verde bước vào trận đấu này với tâm thế của đội cửa dưới, nhưng không có lý do để họ thiếu tự tin. Đại diện châu Phi đã bất bại ở vòng bảng, hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để giành vé đi tiếp. Với một đội tuyển lần đầu dự World Cup, đây là thành tích rất đáng chú ý.

Điểm mạnh của Cape Verde nằm ở sự kỷ luật. Họ không chơi quá cởi mở, ưu tiên giữ đội hình thấp, bịt khoảng trống trung lộ và chờ cơ hội phản công. Trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha là ví dụ rõ nhất cho khả năng chịu sức ép của đội bóng này.

Cape Verde cũng có những nhân tố giàu kinh nghiệm như Vozinha, Steven Moreira, Jamiro Monteiro hay Ryan Mendes. Nếu duy trì sự tập trung, đại diện châu Phi có thể khiến Argentina gặp khó trong việc tìm khoảng trống ở giai đoạn đầu trận.

Dù vậy, thử thách trước Argentina sẽ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu phải lùi sâu quá lâu, Cape Verde có thể bị bào mòn bởi sức ép liên tục. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để Messi hoặc các vệ tinh xung quanh tạo ra khác biệt.

Kịch bản bàn thắng Argentina vs Cape Verde

Argentina đang có hiệu suất tấn công rất ấn tượng với 13 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng Nam Mỹ cũng đạt tỷ lệ ghi bàn 100% trong chuỗi trận này, cho thấy khả năng duy trì sức ép rất đều.

Cape Verde ghi 6 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 1,2 bàn/trận. Tuy nhiên, đại diện châu Phi có 2/5 trận không thể ghi bàn. Khi phải đối đầu một Argentina kiểm soát bóng tốt và phòng ngự chắc chắn, cơ hội để Cape Verde tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm là không cao.

Ở chiều phòng ngự, Cape Verde chỉ thủng lưới 3 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận. Dù vậy, Argentina sở hữu nhiều phương án tấn công hơn hẳn so với các đối thủ mà Cape Verde đã gặp ở vòng bảng.

Kịch bản hợp lý là Argentina kiểm soát phần lớn thời gian bóng lăn, còn Cape Verde chơi thấp để hạn chế khoảng trống. Trận đấu có thể xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng, với lợi thế rõ ràng nghiêng về Albiceleste.

Tình hình lực lượng Argentina vs Cape Verde

Argentina có chút lo lắng khi Cristian Romero bị đau nhẹ. Dù vậy, HLV Lionel Scaloni vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng thủ, với Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi và các phương án xoay tua khác.

Cape Verde không có Telmo Arcanjo vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng tiếc trong bối cảnh đại diện châu Phi cần đầy đủ nhân sự để duy trì khả năng phòng ngự và phản công trước sức ép lớn từ Argentina.

Đội hình dự kiến Argentina vs Cape Verde

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Cape Verde (4-3-3): Vozinha; Steven Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte; Garry Rodrigues, Ryan Mendes, Dailon Livramento.

Phong độ và lịch sử đối đầu Argentina vs Cape Verde

Argentina đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng liên tiếp. Trong chuỗi trận này, đội bóng Nam Mỹ ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Tại vòng bảng World Cup 2026, Albiceleste toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.

Cape Verde cũng có phong độ đáng khen khi bất bại 5 trận gần nhất, gồm 1 chiến thắng và 4 trận hòa. Đại diện châu Phi hòa cả 3 trận vòng bảng trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để giành vé đi tiếp, qua đó tạo nên dấu mốc lịch sử ở lần đầu dự World Cup.

Về lịch sử đối đầu, Argentina và Cape Verde chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Màn so tài tại Hard Rock Stadium vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu trong một trận đấu chính thức.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Cape Verde

Argentina thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Hàng công của Albiceleste đạt trung bình 2,6 bàn/trận, còn hàng thủ chỉ nhận trung bình 0,2 bàn/trận trong cùng giai đoạn.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Argentina toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 1 bàn. Đây là một trong những màn chạy đà ấn tượng nhất trước vòng knock-out.

Cape Verde bất bại 5 trận gần nhất, trong đó có 3 trận hòa liên tiếp ở vòng bảng World Cup 2026. Đại diện châu Phi chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận.

Cape Verde đã giữ sạch lưới 2/3 trận vòng bảng, bao gồm trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đối đầu Argentina là thử thách lớn hơn rất nhiều, nhất là khi Messi cùng đồng đội đang đạt phong độ cao.

Dự đoán tỉ số Argentina vs Cape Verde

Argentina vượt trội về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni có nhiều phương án tấn công, phòng ngự chắc chắn và sở hữu Lionel Messi đang đạt phong độ rất cao tại World Cup 2026.

Cape Verde có thể gây khó bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần quyết tâm và khả năng giữ cự ly đội hình. Tuy nhiên, nếu phải chịu sức ép liên tục trong cả trận, đại diện châu Phi khó tránh khỏi việc để Argentina khai thác khoảng trống.

Dự đoán phổ biến: Argentina 3-0 Cape Verde