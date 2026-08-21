Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Arsenal vs Coventry lúc 2h ngày 22/8/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Arsenal vs Coventry lúc 2h ngày 22/8/2026 nghiêng rõ về nhà đương kim vô địch trong trận mở màn Ngoại hạng Anh 2026/27.

Arsenal bước vào cuộc tiếp đón Coventry với khí thế cao sau chiến thắng 3-0 trước Man City tại Siêu cúp Anh. Lợi thế sân Emirates, chiều sâu đội hình cùng thành tích ấn tượng trước các đội mới thăng hạng giúp “Pháo thủ” có nhiều cơ sở hướng đến 3 điểm đầu tiên.

Tổng hợp dự đoán Arsenal vs Coventry

Trận Arsenal vs Coventry diễn ra lúc 02h00 ngày 22/8/2026 trên sân Emirates, thuộc vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là trận đấu mở đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của đội chủ nhà, đồng thời đánh dấu sự trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh của Coventry sau 25 năm.

Arsenal vừa tạo màn chạy đà thuyết phục bằng chiến thắng 3-0 trước Man City tại Siêu cúp Anh. Riccardo Calafiori, Kai Havertz và Martin Odegaard cùng ghi bàn, còn tân binh Christos Tzolis đóng góp hai kiến tạo.

Coventry trở lại Ngoại hạng Anh với tư cách nhà vô địch Championship. Đội bóng của HLV Frank Lampard có nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu tính tổ chức và khả năng tận dụng các tình huống cố định. Tuy nhiên, thử thách tại Emirates lớn hơn nhiều so với những đối thủ mà Coventry gặp ở mùa trước.

Góc nhìn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp chuyên môn Arsenal 3-0 Coventry Arsenal vượt trội về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà Mô hình dữ liệu Arsenal 2-0 Coventry Đội chủ nhà có khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế cơ hội của Coventry Nhận định phổ biến Arsenal 3-0 Coventry Coventry có thể phòng ngự chắc chắn đầu trận nhưng khó đứng vững suốt 90 phút

Trước giờ bóng lăn, Arsenal được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát bóng, pressing tầm cao và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành. Coventry có thể gây khó bằng khối phòng ngự thấp, bóng bổng và những pha phản công nhanh, nhưng đội khách sẽ phải duy trì sự tập trung rất cao.

Arsenal hướng đến 3 điểm đầu tay

Arsenal bắt đầu mùa giải mới trong vị thế nhà đương kim vô địch. Áp lực bảo vệ ngôi vương không nhỏ, nhưng chiến thắng trước Man City cho thấy đội bóng của Mikel Arteta đã sẵn sàng cho hành trình phía trước.

“Pháo thủ” nhập cuộc rất nhanh ở trận Siêu cúp Anh khi Calafiori mở tỉ số ngay trong phút đầu tiên. Kai Havertz và Martin Odegaard sau đó tiếp tục lập công, giúp Arsenal khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0. Kết quả này mang đến sự tự tin lớn trước ngày khai mạc Ngoại hạng Anh.

Christos Tzolis cũng nhanh chóng hòa nhập với hệ thống của Arteta. Hai đường kiến tạo trước Man City cho thấy cầu thủ người Hy Lạp có thể mang đến tốc độ, khả năng đi bóng và những đường chuyền quyết định ở hành lang trái.

Arsenal không còn phụ thuộc hoàn toàn vào một tiền đạo. Các tiền vệ, hậu vệ cánh và trung vệ đều có thể xâm nhập vòng cấm hoặc tạo khác biệt từ tình huống cố định. Sự đa dạng đó khiến Coventry khó lựa chọn phương án phòng ngự phù hợp.

Vì sao Arsenal được đánh giá cao hơn?

Khác biệt lớn nhất nằm ở chất lượng đội hình. Arsenal có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Odegaard, Bukayo Saka, Declan Rice, Gabriel Magalhaes, Kai Havertz và David Raya.

Tuyến giữa tiếp tục là khu vực quan trọng trong lối chơi của đội chủ sân Emirates. Odegaard giữ vai trò kết nối, Myles Lewis-Skelly có khả năng di chuyển linh hoạt, còn Bruno Guimaraes hoặc Martin Zubimendi giúp Arsenal tăng khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng.

Khả năng pressing tầm cao cũng có thể khiến Coventry gặp khó khi triển khai từ phần sân nhà. Nếu giành lại bóng ở khu vực một phần ba cuối sân, Arsenal sẽ có cơ hội tiếp cận khung thành trước khi hàng thủ đội khách kịp ổn định vị trí.

Thành tích sân nhà của “Pháo thủ” trước các đội mới thăng hạng càng củng cố dự đoán về một chiến thắng. Arsenal đang bất bại 45 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp trên sân nhà khi gặp những tân binh, gồm 40 chiến thắng và 5 trận hòa. Kể từ mùa 2023/24, họ cũng thắng 17 trong 18 trận gặp các đội mới lên hạng. Opta Analyst

Coventry có thể gây khó trong bao lâu?

Coventry không trở lại Ngoại hạng Anh chỉ nhờ hiệu ứng tinh thần. Đội bóng của Frank Lampard vô địch Championship với lối chơi giàu năng lượng, khả năng tranh chấp quyết liệt và hiệu suất ghi bàn cao.

Các tân binh như Caleb Yirenkyi và Aurèle Amenda giúp đội khách tăng thêm sức mạnh. Amenda sở hữu chiều cao 1,98 m, có thể trở thành điểm tựa trong những tình huống phòng ngự bóng bổng hoặc cố định.

Coventry nhiều khả năng sẽ chủ động hạ thấp đội hình, giữ khoảng cách chặt chẽ giữa các tuyến và hạn chế không gian trước vòng cấm. Những pha chuyển trạng thái nhanh hoặc bóng dài hướng đến Ellis Simms có thể là phương án để đội khách giảm sức ép.

Carl Rushworth là niềm hy vọng lớn nhất của Coventry ở hàng phòng ngự. Thủ môn này giữ sạch lưới 17 trận tại Championship mùa trước và góp công đáng kể vào chức vô địch của đội bóng.

Dù vậy, Coventry sẽ thiếu Haji Wright, chân sút ghi 17 bàn ở giải hạng Nhất mùa trước. Sự vắng mặt của tiền đạo người Mỹ làm giảm khả năng phản công và tận dụng những cơ hội ít ỏi mà đội khách có thể tạo ra.

Nếu duy trì được khối phòng ngự chặt chẽ, Coventry đủ khả năng giữ thế cân bằng trong một phần thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, việc liên tục chịu sức ép từ hai biên và các tình huống cố định có thể khiến đội khách xuống sức trong hiệp hai.

Kịch bản bàn thắng Arsenal vs Coventry

Arsenal ghi 11 bàn và thủng lưới 8 lần trong chuỗi 5 trận được thống kê trước giờ bóng lăn. Chiến thắng 3-0 trước Man City cho thấy hàng công của Arteta có khả năng nhập cuộc nhanh và tạo ra bàn thắng từ nhiều vị trí.

Coventry ghi 13 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất tại Championship. Đội bóng của Frank Lampard có nền tảng phòng ngự tốt, nhưng những con số này được tạo ra ở giải đấu có cường độ và chất lượng thấp hơn Ngoại hạng Anh.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện 18 bàn. Arsenal ghi 16 bàn, Coventry chỉ có hai lần lập công. Đáng chú ý, lượng bàn thắng ở những lần gặp gần đây thường tăng sau giờ nghỉ.

Kịch bản hợp lý là Coventry phòng ngự số đông trong hiệp một, còn Arsenal kiên trì kiểm soát bóng và tìm khoảng trống. Khi đội khách suy giảm thể lực, tốc độ của Saka, Tzolis cùng khả năng di chuyển của Havertz có thể giúp đội chủ nhà tạo ra chiến thắng cách biệt.

Trận đấu được dự báo xuất hiện khoảng 2 đến 3 bàn, với Arsenal nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian.

Tình hình lực lượng Arsenal vs Coventry

Arsenal không có William Saliba và Jurrien Timber vì chấn thương. Bruno Guimaraes cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở chân trong trận Siêu cúp Anh. HLV Mikel Arteta xác nhận tiền vệ người Brazil đang hồi phục nhưng cần được kiểm tra thêm trước trận. Reuters

Bukayo Saka và Declan Rice đã sẵn sàng trở lại. Nếu Guimaraes không thể thi đấu, Arteta vẫn còn những lựa chọn như Rice, Zubimendi và Lewis-Skelly cho khu vực giữa sân.

Coventry chắc chắn thiếu Haji Wright và Luke Woolfenden. Jack Rudoni cùng Frank Onyeka cần vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng mới có thể góp mặt. Ephron Mason-Clark đã trở lại nhưng có thể chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Sự vắng mặt của Wright gây ảnh hưởng lớn đến hàng công đội khách. Ellis Simms nhiều khả năng được bố trí đá cao nhất, còn Loum Tchaouna và Brandon Thomas-Asante hỗ trợ từ hai biên.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Coventry

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Cristhian Mosquera, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christos Tzolis; Kai Havertz.

Coventry (4-3-3): Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda, Jahnoah Markelo; Frank Onyeka, Matt Grimes, Caleb Yirenkyi; Loum Tchaouna, Ellis Simms, Brandon Thomas-Asante.

Phong độ và lịch sử đối đầu Arsenal vs Coventry

Theo dữ liệu được cập nhật trước trận, Arsenal thắng 3 và thua 2 trong 5 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng 3-0 trước Man City là màn chạy đà quan trọng, giúp nhà đương kim vô địch lấy lại sự hưng phấn trước vòng mở màn.

Coventry có phong độ tích cực hơn về mặt kết quả khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây. Riêng tại Championship, đội bóng của Lampard thắng 3, hòa 2, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong 5 vòng cuối mùa.

Arsenal toàn thắng 5 lần chạm trán Coventry gần nhất, ghi 16 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Hai cuộc đối đầu gần nhất tại Emirates kết thúc với các chiến thắng 6-1 và 4-0 dành cho “Pháo thủ”.

Dữ liệu đối đầu mang lại lợi thế lớn cho Arsenal. Coventry đã tiến bộ đáng kể dưới thời Lampard, nhưng khoảng cách giữa hai đội vẫn rất rõ khi xét về kinh nghiệm, chất lượng nhân sự và khả năng kiểm soát trận đấu.

Thống kê đáng chú ý Arsenal vs Coventry

Arsenal bất bại 45 trận sân nhà liên tiếp trước các đội mới thăng hạng, thắng 40 và hòa 5. “Pháo thủ” cũng thắng 17 trong 18 lần gặp những tân binh Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa 2023/24.

Đội chủ sân Emirates đã thắng cả ba trận mở màn trước đây khi bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch. Arsenal cũng toàn thắng trận ra quân Ngoại hạng Anh trong bốn mùa gần nhất.

Coventry mới có một chiến thắng trong 14 lần gặp Arsenal tại giải đấu cao nhất nước Anh. Chuyến làm khách này cũng là trận đấu đầu tiên của đội bóng thành phố Coventry tại Emirates trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Mô hình dữ liệu trước trận đánh giá khả năng chiến thắng của Arsenal ở mức 80,4%, khả năng hòa là 12,5%, còn Coventry có 7,1% cơ hội giành 3 điểm. Đây là cơ sở để dự báo đội chủ nhà kiểm soát thế trận và tạo ra cách biệt từ hai bàn trở lên.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Coventry

Arsenal vượt trội về chất lượng đội hình, lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước Man City cũng cho thấy các học trò của Arteta đã đạt trạng thái tốt trước ngày khai mạc.

Coventry có thể tạo ra một số khó khăn bằng lối chơi giàu thể lực, bóng bổng và khối phòng ngự thấp. Tuy nhiên, việc thiếu Haji Wright khiến khả năng phản công của đội khách suy giảm đáng kể.

Nếu duy trì sức ép và tận dụng tốt các tình huống cố định, Arsenal đủ khả năng giành chiến thắng cách biệt, đồng thời giữ sạch lưới trong trận mở màn.

Dự đoán phổ biến: Arsenal 3-0 Coventry.