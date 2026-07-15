Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số bán kết Anh vs Argentina lúc 2h ngày 16/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số bán kết Anh vs Argentina lúc 2h ngày 16/7/2026 nghiêng nhẹ về Tam sư, nhưng Messi cùng nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá đủ sức tạo khác biệt tại bán kết World Cup 2026.

Lionel Messi sẽ có lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế cùng Argentina đối đầu tuyển Anh. Cột mốc đặc biệt ấy khiến trận bán kết tại sân Mercedes-Benz càng được chờ đợi, nhất là khi hai đội chuẩn bị tái hiện một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.

Tổng hợp dự đoán Anh vs Argentina

Hai đội gặp lại nhau tại World Cup lần đầu kể từ vòng bảng năm 2002. Khoảng cách 24 năm khiến cuộc tái đấu lần này mang nhiều ý nghĩa, đặc biệt khi tấm vé vào chung kết là phần thưởng dành cho đội giành chiến thắng.

Anh bước vào bán kết với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, mỗi trận đều ghi ít nhất 2 bàn. Jude Bellingham đang là nhân vật nổi bật nhất khi đã có 5 pha lập công tại giải, trong đó cú đúp ở tứ kết giúp Tam sư ngược dòng vượt qua Na Uy.

Argentina còn sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng hơn với 13 trận thắng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái. Đội bóng của Lionel Scaloni ghi 3 bàn trong cả 4 trận gần nhất, nâng tổng thành tích tại World Cup 2026 lên 17 bàn sau 6 trận.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Anh 2-1 Argentina Anh được nhiều nguồn lựa chọn nhờ sức trẻ, tốc độ và phong độ của Bellingham Mô hình dự báo Anh 1-1 Argentina Tương quan cân bằng có thể khiến hai đội phải thi đấu hiệp phụ Nhận định phổ biến Anh 2-1 Argentina Tam sư nhỉnh hơn trong 90 phút nhưng Argentina đủ sức gây sức ép đến cuối trận

Các nguồn quốc tế chưa đưa ra lựa chọn thống nhất. Sports Mole dự đoán Argentina thắng 2-1, còn The Standard, Radio Times và Sporting News đều nghiêng về tuyển Anh. Goal lựa chọn kết quả hòa 1-1 sau 90 phút, còn TNT Sports dự đoán Tam sư thắng tối thiểu.

Anh được đánh giá cao hơn đôi chút nhờ nền tảng thể lực, khả năng pressing và những cầu thủ đang đạt phong độ tốt như Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Harry Kane. Argentina lại sở hữu kinh nghiệm xử lý các trận loại trực tiếp cùng những cá nhân có thể thay đổi cục diện chỉ trong một khoảnh khắc.

Anh cần vượt qua áp lực lịch sử

Tuyển Anh đang tiến gần cơ hội dự trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ chức vô địch năm 1966. Sau nhiều lần dừng bước ở giai đoạn quyết định, thế hệ hiện tại đứng trước thời cơ tạo nên cột mốc mới cho bóng đá xứ sở sương mù.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam sư tiếp tục duy trì quỹ đạo tiến bộ được xây dựng từ thời Gareth Southgate. Đây đã là lần thứ tư kể từ năm 2018, tuyển Anh góp mặt ở bán kết một giải đấu lớn.

Hành trình tại World Cup 2026 của Anh không hoàn toàn thuận lợi. Đội bóng khởi đầu vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo rồi mới tìm được sự bùng nổ trong những trận tiếp theo.

Ở tứ kết, Anh để Na Uy vượt lên dẫn trước và phải đối mặt nguy cơ bị loại. Jude Bellingham một lần nữa trở thành điểm tựa với cú đúp giúp đội nhà đảo ngược tình thế.

Chiến thắng ấy giúp Tam sư nối dài mạch bất bại và củng cố sự tự tin. Tuy nhiên, việc tiếp tục để thủng lưới ở trận đấu loại trực tiếp cho thấy hàng phòng ngự vẫn cần duy trì sự tập trung cao hơn trước Messi, Lautaro Martinez và Julián Alvarez.

Vì sao Anh được đánh giá nhỉnh hơn?

Theo mô hình của Opta, tuyển Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina đạt 31,6%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 29,3%.

Khoảng cách giữa hai đội không lớn, nhưng các chỉ số cho thấy Anh đang có một vài lợi thế về thể lực, tốc độ và khả năng tạo áp lực liên tục. Tam sư cũng sở hữu nhiều cầu thủ ở độ tuổi sung sức, đủ khả năng duy trì cường độ cao trong suốt trận đấu.

Tuyến giữa là khu vực Anh có thể đặt nhiều kỳ vọng. Declan Rice đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng và hỗ trợ hàng phòng ngự, Elliot Anderson giúp duy trì khả năng tranh chấp, còn Bellingham được trao quyền di chuyển gần vòng cấm.

Bellingham đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026 và đang dẫn đầu danh sách lập công của tuyển Anh. Khả năng xâm nhập khoảng trống, tranh chấp tay đôi và dứt điểm từ tuyến hai giúp tiền vệ này trở thành mối đe dọa lớn với Argentina.

Hai cánh của Anh cũng có thể tạo ra khác biệt. Bukayo Saka sở hữu khả năng đi bóng, phối hợp và dứt điểm bằng chân trái, còn Anthony Gordon mang đến tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Harry Kane vẫn là trung tâm trên hàng công. Ngoài nhiệm vụ ghi bàn, tiền đạo đội trưởng có thể lùi sâu kết nối lối chơi, kéo trung vệ Argentina rời khỏi vị trí và mở khoảng trống cho Bellingham hoặc Saka băng lên.

Messi và Argentina có thể định đoạt trận đấu ra sao?

Argentina bước vào bán kết với vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới. Đội bóng Nam Mỹ chưa từng thất bại ở vòng bán kết World Cup, thành tích phản ánh bản lĩnh của họ tại những trận đấu có áp lực cao nhất.

Tập thể từng đăng quang năm 2022 đã có thêm dấu hiệu tuổi tác, nhưng HLV Lionel Scaloni vẫn duy trì được cấu trúc vận hành ổn định. Argentina biết cách kiểm soát nhịp độ, chịu sức ép và tăng tốc vào thời điểm đối thủ bắt đầu mất tập trung.

Messi tiếp tục là nhân vật trung tâm. Đây sẽ là lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh trực tiếp đối đầu tuyển Anh. Khả năng di chuyển giữa các tuyến, giữ bóng trong phạm vi hẹp và tung ra đường chuyền quyết định vẫn khiến Messi trở thành cầu thủ nguy hiểm nhất của Argentina.

Việc bố trí Julián Alvarez và Lautaro Martinez phía trên giúp Messi có thêm nhiều phương án phối hợp. Alvarez có khả năng pressing, di chuyển rộng và tấn công khoảng trống, còn Lautaro mạnh ở những tình huống dứt điểm nhanh trong khu vực cấm địa.

Tuyến giữa Argentina cũng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Rodrigo De Paul có thể hỗ trợ Messi, gây áp lực và tranh chấp liên tục. Enzo Fernandez cùng Alexis Mac Allister đảm nhiệm nhiệm vụ điều tiết bóng, đồng thời tìm kiếm những đường chuyền xuyên qua hàng tiền vệ tuyển Anh.

Argentina có thể không áp đảo trong toàn bộ trận đấu, nhưng họ rất nguy hiểm khi tìm được đúng thời điểm tăng tốc. Chỉ một pha xử lý của Messi, một đường chuyền từ Mac Allister hoặc tình huống xâm nhập của Alvarez cũng có thể thay đổi cục diện bán kết.

Kịch bản bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất trong số các đội vào bán kết. Nhà đương kim vô địch ghi 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận.

Cả 4 trận gần nhất của Argentina đều xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng. Đội bóng của Scaloni cũng ghi đúng 3 bàn mỗi trận trong chuỗi này, cho thấy khả năng duy trì sức ép và tận dụng cơ hội rất ổn định.

Dù vậy, hàng thủ Argentina không hoàn toàn chắc chắn. Emiliano Martinez cùng các hậu vệ đã để thủng lưới ở 4 trong 6 trận tại giải. Đây là cơ sở để những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Anh hướng đến bàn thắng.

Anh ghi 12 bàn sau 6 trận, trung bình 2 bàn mỗi trận. Tam sư đã thắng 4 trận liên tiếp và đều có ít nhất 2 pha lập công, nhưng các chiến thắng ở vòng loại trực tiếp thường chỉ có cách biệt một bàn.

Lịch sử đối đầu tại World Cup cũng gợi mở khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng. Sáu cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina tại giải đấu lớn nhất hành tinh từng có tổng cộng 18 pha lập công, đạt trung bình 3 bàn mỗi trận.

Tính chất bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, hiệu suất tấn công cao cùng những vấn đề phòng ngự của cả hai bên khiến kịch bản trận đấu xuất hiện khoảng 2 đến 3 bàn được đánh giá hợp lý.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Anh không có sự phục vụ của Jordan Henderson do chấn thương cổ tay và phải nghỉ hết giải. Jarell Quansah cũng vắng mặt vì án treo giò.

Những thiếu hụt này ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình, nhưng HLV Thomas Tuchel vẫn còn các lựa chọn phù hợp cho đội hình xuất phát. Declan Rice và Elliot Anderson nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm khu trung tuyến, còn hàng thủ được tổ chức quanh Pickford, Guehi và Konsa.

Argentina đang chờ đánh giá cuối cùng về tình trạng của Facundo Medina. Hậu vệ này bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương bắp chân.

Nếu Medina không thể ra sân, Scaloni vẫn có thể sử dụng bộ đôi Cristian Romero và Lisandro Martinez ở trung tâm hàng phòng ngự. Molina cùng Tagliafico được kỳ vọng đảm nhiệm hai hành lang cánh.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh: Pickford; Konsa, Guehi, O'Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina: Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez.

Phong độ và lịch sử đối đầu Anh vs Argentina

Anh bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam sư ghi 9 bàn, để thủng lưới 4 lần và đang duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi bước vào bán kết.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất tại World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch ghi 14 bàn và nhận 6 bàn thua trong chuỗi trận này.

Xét 5 lần đối đầu gần nhất, tuyển Anh giành 2 chiến thắng, hòa 2 và thua 1 trước Argentina. Cán cân kết quả nghiêng nhẹ về phía Tam sư nhưng không đủ tạo ra khác biệt rõ ràng trước cuộc tái đấu.

Hai đội từng tạo nên nhiều trận đấu đáng nhớ tại World Cup. Từ trận tứ kết năm 1966, cuộc đối đầu gắn với “Bàn tay của Chúa” năm 1986 đến màn so tài tại vòng bảng năm 2002, mỗi lần Anh gặp Argentina đều đi kèm sức ép lớn và những khoảnh khắc gây tranh luận.

Trận bán kết năm 2026 là lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại World Cup sau 24 năm. Đây cũng là lần đầu tiên Messi đối đầu tuyển Anh trong sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Thống kê đáng chú ý Anh vs Argentina

Tuyển Anh và Argentina đều để thủng lưới trung bình khoảng 1 bàn mỗi trận kể từ đầu vòng chung kết.

Anh được hưởng trung bình khoảng 5,8 quả phạt góc mỗi trận. Chỉ số của Argentina dao động từ 5 đến 7 quả mỗi trận.

Jude Bellingham đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026, dẫn đầu danh sách lập công của tuyển Anh.

Argentina ghi 17 bàn sau 6 trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận và đang là một trong những đội có hàng công hiệu quả nhất giải.

Messi tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với những bàn thắng và đường kiến tạo quan trọng tại vòng đấu loại trực tiếp.

Argentina đang đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, còn tuyển Anh xếp vị trí thứ 4.

Hai đội đều đã phải trải qua ít nhất một trận kéo dài sang hiệp phụ trên hành trình tiến vào bán kết.

Anh có 39,1% khả năng thắng trong 90 phút theo mô hình Opta. Argentina đạt 31,6%, còn khả năng hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 29,3%.

Dự đoán tỉ số Anh vs Argentina

Tuyển Anh có lợi thế về sức trẻ, nền tảng thể lực và khả năng duy trì cường độ pressing. Phong độ cao của Bellingham cùng sự hỗ trợ từ Saka, Kane và Declan Rice giúp Tam sư có đủ cơ sở hướng đến trận chung kết đầu tiên sau 60 năm.

Argentina sở hữu bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp và những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại các trận đấu loại trực tiếp. Messi, Alvarez hoặc Lautaro đều có thể tận dụng một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Anh.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra cân bằng, với Anh chủ động sử dụng tốc độ và sức mạnh, còn Argentina tìm cách kéo đối thủ vào màn đấu trí giàu tính chiến thuật. Tam sư được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng cách biệt khó vượt quá một bàn.

Dự đoán phổ biến: Anh 2-1 Argentina.