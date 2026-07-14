Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số bán kết Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h ngày 15/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số bán kết Pháp vs Tây Ban Nha lúc 2h ngày 15/7/2026 nghiêng nhẹ về Mbappe cùng đồng đội trong trận bán kết World Cup 2026.

Tổng hợp dự đoán Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp bước vào trận đại chiến với Tây Ban Nha bằng thành tích toàn thắng cả sáu trận tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Didier Deschamps ghi 16 bàn, chỉ nhận hai bàn thua và chưa để thủng lưới kể từ khi vòng knock-out khởi tranh.

Tây Ban Nha cũng duy trì hành trình đầy thuyết phục với năm chiến thắng liên tiếp sau trận hòa Cape Verde ở lượt ra quân. La Roja mới nhận một bàn thua sau sáu trận, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại ở các giải đấu chính thức lên 37 trận.

Đây được xem là cặp bán kết cân bằng nhất khi hai đội chỉ đứng cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Tây Ban Nha xếp thứ hai thế giới, còn Pháp đứng ngay phía sau ở vị trí thứ ba.

Theo mô hình Opta, Pháp có 42,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha có 31,8% cơ hội thắng, còn khả năng hai đội hòa và phải bước vào hiệp phụ ở mức 26,1%.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Pháp 2-1 Tây Ban Nha Pháp nhỉnh hơn nhờ tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tận dụng cơ hội Mô hình dự báo Pháp 1-1 Tây Ban Nha Thế trận cân bằng có thể kéo dài sang hiệp phụ Nhận định phổ biến Pháp 2-1 Tây Ban Nha Mbappe và các cầu thủ tấn công có thể tạo khác biệt ở thời điểm quyết định

Pháp có lợi thế về tốc độ, khả năng chuyển đổi trạng thái và những cầu thủ có thể giải quyết trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Tây Ban Nha lại sở hữu hệ thống kiểm soát bóng chặt chẽ, pressing đồng bộ cùng hàng tiền vệ giàu kỹ thuật.

Đội bóng áo lam được đánh giá cao hơn đôi chút, nhưng khoảng cách giữa hai bên không lớn. Tây Ban Nha đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co nếu Rodri, Pedri và Dani Olmo kiểm soát được khu vực trung tuyến.

Pháp cần thắng để tiếp tục hành trình lịch sử

Pháp tiến vào bán kết với thành tích toàn thắng sáu trận. Les Bleus lần lượt vượt qua Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 ở vòng bảng, trước khi đánh bại Thụy Điển 3-0, Paraguay 1-0 và Morocco 2-0 tại vòng knock-out.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã ghi tổng cộng 16 bàn và mới nhận hai bàn thua. Đáng chú ý, Pháp giữ sạch lưới cả ba trận đấu loại trực tiếp, cho thấy sự cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự.

Một chiến thắng trước Tây Ban Nha sẽ giúp Pháp góp mặt ở chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Chưa có đội tuyển châu Âu nào làm được thành tích này kể từ Tây Đức trong giai đoạn 1982-1990.

Pháp cũng đã tham dự bốn trong bảy trận chung kết World Cup gần nhất. Les Bleus vô địch vào các năm 1998 và 2018, đồng thời giành ngôi á quân năm 2006 và 2022.

Trận đấu diễn ra ngày 14/7 theo giờ địa phương tại Mỹ, trùng với Quốc khánh Pháp. Đây sẽ là động lực tinh thần đáng kể, dù nhiệm vụ quan trọng nhất của thầy trò Deschamps vẫn là duy trì sự tập trung trước một đối thủ có khả năng kiểm soát trận đấu rất tốt.

Vì sao Pháp được đánh giá nhỉnh hơn?

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ cao. Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue hay Bradley Barcola đều có thể khai thác khoảng trống ngay khi đối phương mất bóng.

Kylian Mbappe tiếp tục là nhân vật được chờ đợi nhất. Tiền đạo 27 tuổi đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và đóng vai trò trung tâm trong hầu hết các phương án tấn công của Les Bleus.

Mbappe phải rời sân với cổ chân được chườm đá sau trận thắng Morocco. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp cho biết vấn đề không nghiêm trọng và anh vẫn sẵn sàng góp mặt ở bán kết.

Mbappe và Dembele đã ghi tổng cộng 13 bàn tại giải. Họ trở thành bộ đôi đầu tiên cùng có ít nhất năm bàn tại một kỳ World Cup kể từ Ronaldo và Rivaldo trong màu áo Brazil năm 2002.

Pháp còn sở hữu lợi thế nghỉ nhiều hơn Tây Ban Nha một ngày. Trong một trận đấu có cường độ cao, quãng nghỉ này có thể giúp các cầu thủ của Deschamps duy trì tốc độ và khả năng tranh chấp tốt hơn ở giai đoạn cuối trận.

Khả năng phòng ngự cũng là cơ sở để Pháp tự tin. Maignan, Saliba, Upamecano và Kounde đang tạo thành hệ thống chắc chắn, chỉ nhận một bàn thua trong năm trận gần nhất.

Tây Ban Nha có thể kiểm soát trận đấu trong bao lâu?

Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Cape Verde 0-0, trước khi lần lượt thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0. Tại vòng knock-out, La Roja đánh bại Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0 và Bỉ 2-1.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente mới để thủng lưới một lần sau sáu trận. Bàn thua duy nhất đến từ pha lập công của Charles De Ketelaere ở trận tứ kết gặp Bỉ.

Trước Bỉ, Tây Ban Nha tung ra 17 cú dứt điểm, nhiều hơn đáng kể so với năm lần kết thúc của đối thủ. Mikel Merino tiếp tục chứng minh giá trị khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn quyết định ở phút 88.

Sức mạnh của La Roja nằm ở khả năng giữ bóng và tổ chức pressing theo khối. Rodri đảm nhận vai trò điều tiết, Pedri kết nối các tuyến, còn Lamine Yamal tạo đột biến bằng những pha đi bóng từ cánh phải.

Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn Pháp. Tuy nhiên, việc đẩy đội hình lên cao cũng có thể tạo khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, nơi Mbappe và Dembele đặc biệt nguy hiểm.

Bài toán dành cho HLV Luis de la Fuente là duy trì sức ép nhưng không để trận đấu bị đẩy vào những tình huống đôi công. Chỉ một đường chuyền hỏng ở giữa sân cũng có thể mở ra cơ hội phản công rõ ràng cho Les Bleus.

Cuộc chiến giữa hai phong cách đối lập

Trung tuyến sẽ là khu vực có ảnh hưởng lớn nhất tới cục diện trận đấu. Tây Ban Nha cần Rodri, Pedri và Dani Olmo luân chuyển bóng chính xác để hạn chế số lần Pháp có thể tăng tốc.

Phía bên kia, Manu Kone và Adrien Rabiot có nhiệm vụ thu hẹp khoảng trống, tranh chấp quyết liệt và nhanh chóng đưa bóng lên phía trên. Pháp không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ cần giữ được sự chính xác trong những đường chuyền đầu tiên sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Hai cánh cũng hứa hẹn tạo ra nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Lamine Yamal sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng ngự giàu thể lực của Pháp, còn Mbappe có thể liên tục khai thác khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Tây Ban Nha.

La Roja từng đánh bại Pháp 2-1 tại bán kết EURO 2024 nhờ các bàn thắng của Lamine Yamal và Dani Olmo. Tuy nhiên, đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 đang có cấu trúc cân bằng hơn, đặc biệt ở khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm.

Kịch bản bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp ghi 13 bàn trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Tây Ban Nha cũng có 11 lần lập công trong cùng giai đoạn, tương đương 2,2 bàn/trận.

Hai đội đều ghi bàn ở cả năm trận gần nhất. Những con số này cho thấy Pháp và Tây Ban Nha có nhiều phương án để tiếp cận khung thành, từ những tình huống phối hợp trung lộ đến các pha lên bóng ở hai biên.

Dù vậy, hệ thống phòng ngự của hai đội đều đang vận hành hiệu quả. Pháp và Tây Ban Nha cùng chỉ nhận một bàn thua trong năm trận, đồng thời giữ sạch lưới bốn lần.

Tính chất của vòng bán kết có thể khiến tốc độ trận đấu không được đẩy lên quá cao ngay từ đầu. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên giữ bóng và giảm số lần phải phòng ngự trong trạng thái mất cân bằng, còn Pháp có thể chủ động chờ đợi thời cơ phản công.

Với sự xuất hiện của Mbappe, Dembele, Lamine Yamal và Oyarzabal, khả năng trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng tương đối thấp. Kịch bản hợp lý là hai đội tạo ra khoảng 2 đến 3 bàn, với khác biệt đến từ một tình huống cá nhân hoặc sai sót ở cuối trận.

Kịch bản phạt góc Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp được hưởng tổng cộng 35 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình bảy quả mỗi trận. Tây Ban Nha có 33 quả, tương đương 6,6 quả/trận.

Mức trung bình cộng của hai đội lên tới 13,6 quả mỗi trận. Tuy nhiên, phần lớn các trận trước đó diễn ra khi Pháp và Tây Ban Nha chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ.

Tây Ban Nha có thể tạo ra nhiều tình huống phạt góc hơn nhờ khả năng tấn công biên của Lamine Yamal và các hậu vệ dâng cao. Pháp nhiều khả năng chơi trực diện, nên số đợt vây hãm liên tục có thể không cao như những vòng trước.

Tổng số phạt góc được dự đoán dao động trong khoảng 9 đến 11 quả. Tây Ban Nha có thể được hưởng 5–6 quả, còn Pháp ở mức 4–5 quả.

Kịch bản thẻ phạt Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp và Tây Ban Nha cùng nhận bốn thẻ vàng trong năm trận gần nhất, trung bình 0,8 thẻ mỗi trận. Cả hai đội đều chưa có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ trong giai đoạn này.

Số thẻ có thể tăng lên ở bán kết do các cuộc đối đầu tốc độ cao. Cầu thủ Pháp có thể phải phạm lỗi chiến thuật để ngăn Lamine Yamal hoặc Pedri, còn hàng phòng ngự Tây Ban Nha cũng sẽ chịu áp lực lớn trước Mbappe và Dembele.

Trận đấu được dự đoán xuất hiện khoảng 3 đến 5 thẻ vàng. Pháp có thể nhận 2–3 thẻ, còn Tây Ban Nha ở mức 1–2 thẻ.

Tình hình lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp không có sự phục vụ của Aurelien Tchouameni do chấn thương háng. Sự vắng mặt này khiến HLV Didier Deschamps phải điều chỉnh tuyến giữa, với Manu Kone và Rabiot nhiều khả năng được lựa chọn.

Mbappe bị đau nhẹ ở cổ chân sau trận tứ kết nhưng vẫn đủ khả năng đá chính. Ban huấn luyện Pháp có thể tiếp tục theo dõi tình trạng của đội trưởng cho tới sát giờ thi đấu.

Tây Ban Nha đón Nico Williams trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, Yeremy Pino chưa bình phục và sẽ không thể góp mặt trong trận bán kết.

Việc Nico Williams trở lại mang tới cho HLV Luis de la Fuente thêm một phương án giàu tốc độ ở hai biên. Dù vậy, Alex Baena vẫn có thể được lựa chọn đá chính nhằm tăng khả năng hỗ trợ kiểm soát bóng.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Đội bóng áo lam cũng giữ sạch lưới bốn trận trong chuỗi này.

Tây Ban Nha có thành tích tương tự với năm chiến thắng liên tiếp. La Roja ghi 11 bàn, nhận một bàn thua và chưa thất bại ở một trận đấu chính thức nào kể từ tháng 3/2023.

Xét năm lần chạm trán gần nhất, Tây Ban Nha chiếm ưu thế với bốn chiến thắng. Kết quả đáng chú ý nhất là trận bán kết EURO 2024, nơi La Roja thắng ngược Pháp 2-1.

Tuy nhiên, đây mới là lần thứ hai Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau tại World Cup. Lần duy nhất trước đó diễn ra ở vòng 1/8 World Cup 2006, khi Les Bleus thắng 3-1 trước khi tiến vào trận chung kết.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp có 42,1% khả năng thắng trong 90 phút theo Opta. Tỷ lệ của Tây Ban Nha là 31,8%, còn khả năng hòa sau thời gian thi đấu chính thức ở mức 26,1%.

Les Bleus đã vào bán kết World Cup ba kỳ liên tiếp vào các năm 2018, 2022 và 2026. Đội bóng áo lam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên góp mặt ở ba trận chung kết liên tiếp kể từ Tây Đức.

Dưới thời HLV Didier Deschamps, Pháp đã vào bán kết ở năm trong bảy giải đấu lớn. Hai giải đấu họ dừng bước trước vòng bán kết là World Cup 2014 và EURO 2020.

Mbappe đã ghi tám bàn tại World Cup 2026. Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 20 lần ra sân tại World Cup khi mới 27 tuổi, cân bằng thành tích của Hugo Lloris trong màu áo tuyển Pháp.

Mbappe, Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola ghi 12 trong 13 bàn của Pháp ở năm trận gần nhất. Hàng công Les Bleus phụ thuộc lớn vào khả năng tạo khác biệt của nhóm cầu thủ này.

Tây Ban Nha mới thủng lưới một lần sau sáu trận tại giải. La Roja cũng đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại ở các giải đấu chính thức kể từ tháng 3/2023.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp có lợi thế về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và những cá nhân đang đạt phong độ cao. Hàng phòng ngự chắc chắn cũng giúp Les Bleus có thể kiên nhẫn chờ đợi sai sót của đối phương.

Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian. Rodri, Pedri cùng Lamine Yamal đủ khả năng gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Deschamps.

Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội của Mbappe và Dembele có thể trở thành yếu tố quyết định. Pháp được dự đoán giành chiến thắng sát nút trong một trận bán kết chặt chẽ và có thể chỉ được định đoạt ở những phút cuối.

Dự đoán phổ biến: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.