Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bỉ vs Senegal lúc 3h ngày 2/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bỉ vs Senegal lúc 3h ngày 2/7/2026 nghiêng về Quỷ đỏ, nhưng Senegal đủ sức biến trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 thành màn so tài khó lường.

Bỉ bước vào trận gặp Senegal với vị thế đội cửa trên sau khi dẫn đầu bảng đấu. Tuy nhiên, thử thách tại Levi's, San Francisco Bay Area chắc chắn không dễ chịu cho thầy trò HLV Rudi Garcia. Quỷ đỏ khép lại vòng bảng với 5 điểm, ghi 6 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua, nhưng hành trình đi tiếp của họ vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Hai trận hòa trước Ai Cập và Iran từng khiến Bỉ chịu không ít sức ép, trước khi chiến thắng 5-0 trước New Zealand giúp đại diện châu Âu lấy lại sự tự tin đúng thời điểm.

Tổng hợp dự đoán Bỉ vs Senegal

Trận đấu giữa Bỉ vs Senegal diễn ra lúc 03h00 ngày 2/7/2026 trên sân Levi's, San Francisco Bay Area, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Màn so tài này được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Đây là cặp đấu rất đáng chú ý ở vòng knock-out. Bỉ có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và chiều sâu nhân sự, nhưng Senegal lại sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và tinh thần chiến đấu rất cao. Một sai lầm nhỏ trong thế trận loại trực tiếp cũng có thể khiến cục diện xoay chiều.

Bỉ đi tiếp với ngôi nhất bảng sau 3 lượt trận. Dù vậy, Quỷ đỏ chưa tạo cảm giác thật sự ổn định. Khi hệ thống tấn công vận hành tốt, họ có thể tạo sức ép lớn bằng khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền sáng tạo của Kevin De Bruyne và tốc độ từ Jeremy Doku hay Leandro Trossard. Ngược lại, nếu bị kéo vào thế trận giàu va chạm và chuyển trạng thái nhanh, Bỉ hoàn toàn có thể gặp rắc rối.

Senegal cũng trải qua vòng bảng nhiều biến động. Hai thất bại trước Pháp và Na Uy đẩy đại diện châu Phi vào thế khó, nhưng chiến thắng 5-0 trước Iraq đã đưa họ vào vòng knock-out theo cách đầy cảm xúc. Đó còn là cột mốc lịch sử khi Senegal trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

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Trước giờ bóng lăn, Bỉ được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và sức sáng tạo ở tuyến giữa. Tuy vậy, Senegal không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Đại diện châu Phi có thể tạo ra nhiều thử thách bằng lối chơi giàu thể lực, pressing quyết liệt và các pha phản công tốc độ.

Bỉ cần thắng để khẳng định vị thế cửa trên

Bỉ bước vào vòng 1/16 với nhiệm vụ rất rõ ràng. Sau vòng bảng chưa thật sự trọn vẹn, Quỷ đỏ cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Hành trình vòng bảng của Bỉ có nhiều điểm tích cực, nhưng cũng không thiếu vấn đề. Họ ghi 6 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần và bất bại sau 3 trận. Dù vậy, hai trận hòa trước Ai Cập và Iran cho thấy đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn có thời điểm thiếu sắc bén, đặc biệt khi đối thủ chơi thấp và bịt kín khu vực trung lộ.

Chiến thắng 5-0 trước New Zealand mang lại cú hích quan trọng. Đó là trận đấu Bỉ cho thấy khả năng tấn công đa dạng hơn, từ các pha phối hợp trung lộ đến những tình huống đánh biên tốc độ. Khi De Bruyne, Tielemans, Doku, Trossard và Lukaku có đủ khoảng trống, Quỷ đỏ vẫn là tập thể rất khó bị kiểm soát.

Điểm Bỉ cần cải thiện là sự ổn định trong toàn bộ 90 phút. Trước một Senegal giàu sức chiến đấu, Quỷ đỏ không thể nhập cuộc chậm hoặc để đối thủ kéo trận đấu vào thế giằng co quá lâu. Vòng knock-out không cho phép những sai sót lặp lại.

Vì sao Bỉ được đánh giá cao hơn?

Bỉ có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn. Nhiều trụ cột của họ đã quen với sức ép tại World Cup, EURO và các trận đấu đỉnh cao cấp CLB. Đây là yếu tố rất quan trọng khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

Hàng công của Quỷ đỏ đang duy trì hiệu suất cao. Trong 10 trận gần nhất, Bỉ ghi 25 bàn, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 9 trong 10 trận, có 6 trận ghi từ 2 bàn trở lên và 5 trận xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

Kevin De Bruyne vẫn là trung tâm trong cách vận hành của Bỉ. Khả năng mở ra khoảng trống, tung đường chuyền quyết định và điều tiết nhịp độ của tiền vệ này có thể giúp Quỷ đỏ kiểm soát khu trung tuyến. Bên cạnh đó, Doku mang đến tốc độ và sự đột biến ở biên, Trossard có khả năng xử lý linh hoạt, còn Lukaku luôn là mối đe dọa trong vòng cấm.

Bỉ cũng có nền tảng phòng ngự khá chắc. Quỷ đỏ giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần đây và chỉ nhận 2 bàn thua ở vòng bảng World Cup 2026. Nếu hàng thủ duy trì sự tập trung, đại diện châu Âu có đủ cơ sở để hạn chế những pha phản công của Senegal.

Senegal có thể gây khó trong bao lâu?

Senegal bước vào trận đấu này với tinh thần rất cao sau chiến thắng 5-0 trước Iraq. Kết quả ấy không chỉ đưa đại diện châu Phi vào vòng knock-out, mà còn giúp họ lấy lại niềm tin sau hai thất bại trước Pháp và Na Uy.

Điểm mạnh lớn nhất của Senegal nằm ở thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp. Khi có khoảng trống, các cầu thủ tấn công như Sadio Mane, Ismaila Sarr hay Iliman Ndiaye có thể tạo ra nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Đây là mẫu đối thủ có thể khiến Bỉ gặp khó nếu Quỷ đỏ để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Senegal ghi 18 bàn trong 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn/trận. Đại diện châu Phi nổ súng ở 8 trong 10 trận, cho thấy họ có đủ khả năng tạo ra sức ép lên hàng thủ đối phương. Dù vậy, hàng phòng ngự của Senegal vẫn chưa thật sự an toàn khi đã nhận 11 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Thử thách lớn nhất với Senegal là duy trì sự chắc chắn trong cả trận. Nếu lùi sâu quá lâu, họ có thể bị Bỉ dồn ép liên tục. Nếu đẩy đội hình lên cao, những khoảng trống phía sau sẽ trở thành cơ hội cho Doku, Trossard hoặc Lukaku khai thác.

Kịch bản bàn thắng Bỉ vs Senegal

Bỉ sở hữu hiệu suất tấn công rất đáng chú ý. Trong 10 trận gần nhất, Quỷ đỏ ghi 25 bàn, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Việc ghi bàn ở 9 trong 10 trận cho thấy đại diện châu Âu có khả năng duy trì sức ép ổn định trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Senegal cũng không phải đội bóng dễ bị khóa chặt. Đại diện châu Phi ghi 18 bàn sau 10 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận. Với tốc độ ở hai biên và khả năng chuyển trạng thái nhanh, Senegal hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội nếu Bỉ mất tập trung.

Ở chiều phòng ngự, Bỉ chỉ thủng lưới 2 lần tại vòng bảng và giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần đây. Senegal nhận 11 bàn thua sau 10 trận, trung bình 1,1 bàn/trận, con số cho thấy họ vẫn có thể bị khai thác khi gặp đối thủ có chất lượng tấn công cao.

Đáng chú ý, 6 trong 10 trận gần nhất của Bỉ khép lại với từ 3 bàn trở lên. Senegal cũng có 5 trong 10 trận gần nhất chạm mốc này. Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 4 bàn, với Bỉ nắm thế chủ động nhưng Senegal vẫn có cơ hội ghi bàn.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-4 bàn.

Tình hình lực lượng Bỉ vs Senegal

Bỉ không có Zeno Debast vì chấn thương. Sự vắng mặt này khiến HLV Rudi Garcia mất một lựa chọn ở hàng thủ, nhưng Quỷ đỏ vẫn còn những phương án đủ kinh nghiệm để duy trì sự chắc chắn.

Senegal chịu tổn thất lớn khi Edouard Mendy chấn thương. Việc thiếu thủ môn giàu kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt trong một trận đấu mà Bỉ nhiều khả năng tạo ra sức ép liên tục.

Những thiếu vắng ở hai đầu sân khiến trận đấu càng khó lường hơn. Bỉ cần giữ sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, còn Senegal phải tìm cách hạn chế tối đa khoảng trống trước vòng cấm.

Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal

Bỉ: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Doku, Lukaku.

Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; P. Gueye, I. Gueye; Ndiaye, Camara, Mane; Sarr.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bỉ vs Senegal

Bỉ đang có phong độ khá ổn định khi bất bại 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong 5 trận gần đây, Quỷ đỏ thắng 3 và hòa 2. Kết quả này giúp họ có thêm sự tự tin trước khi bước vào vòng knock-out World Cup 2026.

Senegal thiếu ổn định hơn với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, chiến thắng 5-0 trước Iraq là cú hích tinh thần quan trọng, nhất là khi đại diện châu Phi đã vượt qua thời điểm khó khăn ở vòng bảng.

Về lịch sử đối đầu, Bỉ và Senegal không có nhiều duyên nợ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, màn so tài tại Levi's hứa hẹn mang đến nhiều yếu tố mới mẻ, nhất là khi hai đội sở hữu phong cách thi đấu rất khác nhau.

Thống kê đáng chú ý Bỉ vs Senegal

Bỉ bất bại 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Quỷ đỏ ghi 25 bàn trong 10 trận, đạt trung bình 2,5 bàn/trận và nổ súng ở 9 trong 10 trận gần đây.

Hàng thủ Bỉ cũng có những tín hiệu tích cực khi giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần nhất. Tại vòng bảng World Cup 2026, đội bóng của HLV Rudi Garcia chỉ nhận 2 bàn thua sau 3 trận.

Senegal thắng 4 trong 10 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 18 bàn sau 10 trận, đạt hiệu suất 1,8 bàn/trận và nổ súng ở 8 trong 10 trận gần đây.

Về xu hướng bàn thắng, 6 trong 10 trận gần nhất của Bỉ có từ 3 bàn trở lên. Senegal cũng là đội có khả năng tạo ra thế trận cởi mở nhờ tốc độ phản công và các pha tấn công biên.

Dự đoán tỉ số Bỉ vs Senegal

Bỉ có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Sau vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, Quỷ đỏ càng có thêm động lực để giành chiến thắng và khẳng định vị thế ứng viên tiến sâu.

Senegal đủ khả năng gây khó nhờ thể lực, tốc độ và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, trước một Bỉ có nhiều phương án tấn công và sở hữu nhiều cầu thủ biết cách định đoạt trận đấu, đại diện châu Phi khó duy trì sự chắc chắn trong cả 90 phút.

Dự đoán phổ biến: Bỉ 2-1 Senegal