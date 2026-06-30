Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy lúc 0h ngày 1/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy lúc 0h ngày 1/7/2026 cho thấy cặp đấu vòng 1/16 World Cup 2026 khá cân bằng, nơi Haaland đối mặt thử thách lớn từ đại diện châu Phi.

Bờ Biển Ngà bước vào trận gặp Na Uy với sự tự tin lớn sau khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup. Đại diện châu Phi thắng Ecuador 1-0, vượt qua Curaçao 2-0 và chỉ thua sát nút Đức 1-2 để khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng E. Với phong độ ổn định, đoàn quân của HLV Emerse Faé được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Na Uy tại AT&T Stadium.

Na Uy cũng mang đến vòng 1/16 một hàng công rất đáng chú ý. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2 trước khi thua Pháp 1-4 ở lượt cuối khi đã có nhiều thay đổi về nhân sự. Erling Haaland tiếp tục là tâm điểm khi đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và được chờ đợi sẽ tạo khác biệt ở trận đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Tổng hợp dự đoán Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà đang có hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026. Việc vượt qua vòng bảng là cột mốc lịch sử với đại diện châu Phi, nhưng thầy trò HLV Emerse Faé chắc chắn không muốn dừng lại quá sớm. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần.

Na Uy lại tạo ấn tượng bằng sức mạnh tấn công. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,4 bàn/trận. Haaland, Ødegaard, Nusa và Sørloth giúp Na Uy có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ, từ bóng bổng, phản công nhanh đến các pha phối hợp trung lộ.

Chuyên mục dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy Na Uy nhỉnh hơn nhờ hàng công có Haaland và khả năng tận dụng cơ hội tốt Mô hình dự báo Bờ Biển Ngà 1-1 Na Uy Hai đội khá cân bằng, Bờ Biển Ngà có đủ cơ sở kéo trận đấu vào thế giằng co Nhận định phổ biến Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy Đại diện châu Phi có thể gây khó, nhưng Na Uy sở hữu nhiều phương án ghi bàn hơn

Trước giờ bóng lăn, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sức mạnh hàng công và sự hiện diện của Haaland. Tuy vậy, Bờ Biển Ngà không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Lối chơi kỷ luật, khả năng tranh chấp giàu thể lực và những pha chuyển trạng thái nhanh có thể giúp đại diện châu Phi tạo ra nhiều thử thách.

Bờ Biển Ngà tự tin với cột mốc lịch sử

Bờ Biển Ngà đang có kỳ World Cup đáng nhớ khi lần đầu góp mặt ở vòng knock-out. Đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng bằng lối chơi cân bằng, thực dụng và có tính tổ chức cao.

Chiến thắng 1-0 trước Ecuador cho thấy khả năng giữ nhịp và bảo vệ lợi thế của Bờ Biển Ngà. Sau đó, trận thắng Curaçao 2-0 tiếp tục giúp thầy trò HLV Emerse Faé chứng minh họ không chỉ biết phòng ngự mà còn có thể tạo áp lực khi cần.

Trận thua Đức 1-2 không làm giảm giá trị hành trình của Bờ Biển Ngà. Trước một đối thủ mạnh hơn, đại diện châu Phi vẫn duy trì được sự cạnh tranh trong phần lớn thời gian. Đây là điểm tựa quan trọng trước Na Uy, đội bóng có sức tấn công mạnh nhưng hàng thủ chưa thật sự chắc chắn.

Amad Diallo, Nicolas Pépé và Franck Kessié là những nhân tố được kỳ vọng tạo đột biến. Nếu tận dụng tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ Na Uy, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Vì sao Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn?

Na Uy có lợi thế lớn ở hàng công. Erling Haaland đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là mối đe dọa thường trực trong vòng cấm. Với khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và không chiến tốt, tiền đạo này có thể tạo khác biệt chỉ từ một cơ hội rõ ràng.

Bên cạnh Haaland, Na Uy còn có Martin Ødegaard trong vai trò điều phối. Tiền vệ của đội bóng Bắc Âu giúp Na Uy có thêm sự mềm mại ở tuyến giữa, đồng thời mở ra nhiều đường chuyền nguy hiểm cho các cầu thủ phía trên.

Antonio Nusa mang đến tốc độ ở biên, còn Sørloth giúp Na Uy có thêm phương án bóng bổng. Khi kết hợp những nhân tố này, đội bóng Bắc Âu có thể chơi trực diện, phản công nhanh hoặc gây sức ép bằng các pha tấn công biên.

Dù vậy, Na Uy vẫn còn dấu hỏi ở hàng thủ. Việc để thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối. Trận thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng cũng là lời cảnh báo trước một Bờ Biển Ngà giàu tốc độ.

Bờ Biển Ngà có thể gây khó trong bao lâu?

Bờ Biển Ngà có cơ sở để chơi sòng phẳng trước Na Uy. Đại diện châu Phi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Đây là chuỗi kết quả giúp họ bước vào vòng 1/16 với tinh thần tốt.

Điểm mạnh của Bờ Biển Ngà nằm ở khả năng giữ cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh. Họ không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều, nhưng có thể tạo ra nguy hiểm khi giành lại bóng ở khu vực giữa sân.

Franck Kessié đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Phía trên, Amad Diallo và Nicolas Pépé có thể khai thác các khoảng trống ở hai biên, đặc biệt nếu Na Uy đẩy đội hình lên cao.

Thử thách lớn nhất với Bờ Biển Ngà là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Chỉ một tình huống mất vị trí cũng có thể tạo cơ hội cho Haaland. Vì vậy, đại diện châu Phi cần hạn chế tối đa các pha phạm lỗi gần vòng cấm và những đường bóng bổng hướng vào trung lộ.

Kịch bản bàn thắng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà duy trì phong độ ghi bàn ổn định với 27 pha lập công sau 14 trận gần nhất, đạt trung bình 1,93 bàn/trận. Đại diện châu Phi ghi bàn ở 13 trong 14 trận, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khá đều.

Na Uy có hàng công bùng nổ hơn với 45 bàn sau 11 trận, đạt trung bình 4,09 bàn/trận. Đội bóng Bắc Âu ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất, con số phản ánh sức mạnh tấn công rất lớn.

Sự khác biệt nằm ở hàng thủ. Bờ Biển Ngà chỉ để lọt lưới 8 bàn sau 14 trận, trung bình 0,57 bàn/trận. Na Uy đã nhận 12 bàn sau 11 trận và vừa thủng lưới 4 lần trước Pháp.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Bờ Biển Ngà đủ khả năng ghi bàn, nhưng Na Uy vẫn có nhiều cơ sở để tạo ra khác biệt nhờ Haaland và các vệ tinh tấn công xung quanh.

Dự đoán số bàn thắng Bờ Biển Ngà vs Na Uy: 2-3 bàn.

Tỷ số gợi ý: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.

Nhận định phạt góc Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà được hưởng 84 quả phạt góc sau 14 trận gần nhất, trung bình 6 quả/trận. Con số này cho thấy đại diện châu Phi thường xuyên tạo sức ép từ hai biên và có xu hướng đưa bóng vào khu vực nguy hiểm khá đều.

Na Uy đạt trung bình 4,09 quả phạt góc/trận với 45 quả sau 11 trận. Đội bóng Bắc Âu không phụ thuộc hoàn toàn vào phạt góc, nhưng vẫn có khả năng tạo nguy hiểm từ các tình huống cố định nhờ thể hình của Haaland, Sørloth, Ajer hay Ostigard.

Tổng trung bình phạt góc của hai đội vào khoảng 10 quả/trận. Với thế trận được dự đoán khá cởi mở, trận đấu này có thể xuất hiện từ 9 đến 11 quả phạt góc.

Dự đoán tổng số phạt góc Bờ Biển Ngà vs Na Uy: 9-11 quả.

Đội hưởng phạt góc nhiều hơn: Bờ Biển Ngà.

Nhận định thẻ phạt Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà nhận 17 thẻ vàng sau 14 trận gần nhất, trung bình 1,21 thẻ/trận và chưa phải nhận thẻ đỏ. Na Uy có thông số kỷ luật tốt hơn với 9 thẻ vàng sau 11 trận, tương đương 0,82 thẻ/trận, đồng thời cũng chưa có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Dù thống kê thẻ phạt của hai đội đều khá thấp, tính chất loại trực tiếp có thể khiến các pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn. Bờ Biển Ngà với lối chơi giàu thể lực nhiều khả năng sẽ phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn các pha phản công của Na Uy.

Dự đoán số thẻ phạt Bờ Biển Ngà vs Na Uy: 3-5 thẻ.

Đội nhận nhiều thẻ hơn: Bờ Biển Ngà.

Tình hình lực lượng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà đang chờ tình trạng của Wilfried Singo. Hậu vệ này gặp vấn đề chấn thương và khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Na Uy cũng có nỗi lo riêng với Julian Ryerson. Cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi, nên HLV đội bóng Bắc Âu có thể phải tính thêm phương án dự phòng ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangaré, Kessié, Fofana; Amad Diallo, Pépé, Diomande.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 8 bàn, để thủng lưới 3 lần và đang cho thấy sự ổn định đáng kể ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn nhưng cũng để thủng lưới 9 lần, nên hàng thủ vẫn là vấn đề cần cải thiện trước vòng knock-out.

Về lịch sử đối đầu, Bờ Biển Ngà và Na Uy chưa từng chạm trán nhau. Màn so tài tại AT&T Stadium vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thống kê đáng chú ý Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà thắng 4 trong 5 trận gần nhất và ghi bàn trong cả 5 trận này. Đại diện châu Phi cũng chỉ để thủng lưới 3 lần ở chuỗi trận vừa qua.

Na Uy ghi 12 bàn sau 5 trận gần đây. Erling Haaland đã có 4 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công đội bóng Bắc Âu.

Bờ Biển Ngà có trung bình 6 quả phạt góc/trận trong 14 trận gần nhất. Na Uy đạt trung bình 4,09 quả phạt góc/trận trong 11 trận gần đây. Tổng phạt góc của cặp đấu này có thể dao động quanh mốc 9-10 quả.

Cả Bờ Biển Ngà và Na Uy đều đang đứng trước cơ hội tạo thêm dấu ấn ở vòng knock-out World Cup 2026. Một đội có nền tảng phòng ngự chắc chắn, đội còn lại sở hữu trung phong hàng đầu thế giới, nên trận đấu được dự báo khó lường đến những phút cuối.

Dự đoán tỉ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà có lợi thế về sự cân bằng trong lối chơi, khả năng phòng ngự chắc chắn và tinh thần hưng phấn sau cột mốc lịch sử. Đại diện châu Phi đủ khả năng gây khó cho Na Uy, nhất là nếu Amad Diallo, Pépé và Kessié tận dụng tốt các khoảng trống.

Na Uy vẫn nhỉnh hơn ở sức mạnh tấn công. Haaland đang có phong độ cao, còn Ødegaard, Nusa và Sørloth giúp đội bóng Bắc Âu có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Nếu hàng thủ hạn chế được sai số, Na Uy có cơ sở để giành vé đi tiếp.

Dự đoán phổ biến: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.