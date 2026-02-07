Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Croatia lúc 6h ngày 3/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Croatia lúc 6h ngày 3/7/2026 nghiêng nhẹ về Ronaldo cùng đồng đội ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Bồ Đào Nha vs Croatia tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ là trận chiến cho tấm vé đi tiếp, mà còn là màn so tài giàu cảm xúc giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Hai huyền thoại từng cùng nhau tạo nên giai đoạn rực rỡ tại Real Madrid, nhưng lần này họ đứng ở hai chiến tuyến trong một trận đấu loại trực tiếp, nơi chỉ một khoảnh khắc cũng có thể định đoạt số phận cả đội.

Tổng hợp dự đoán Bồ Đào Nha vs Croatia

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia diễn ra lúc 6h00 ngày 3/7/2026 trên sân SoFi, Los Angeles, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng knock-out, bởi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và quen với áp lực ở các giải đấu lớn.

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 sau hành trình chưa hoàn toàn trơn tru. Đội bóng của HLV Roberto Martinez bị CHDC Congo cầm hòa ở lượt ra quân, sau đó lấy lại vị thế bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan, trước khi hòa Colombia để giành vé đi tiếp. Dù chưa bùng nổ như kỳ vọng, đại diện bán đảo Iberia vẫn có chiều sâu đáng gờm với Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha và Ruben Dias.

Croatia lại trải qua vòng bảng nhiều thử thách hơn. Sau thất bại trước Anh, đội bóng áo ca-rô kịp đứng dậy bằng hai chiến thắng quan trọng trước Panama và Ghana. Với Luka Modric, Kovacic, Brozovic, Gvardiol hay Perisic, Croatia vẫn là tập thể có bản lĩnh, kinh nghiệm và sự lì lợm đặc trưng ở những trận đấu loại trực tiếp.

Nhóm dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Góc nhìn tổng hợp Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao Mô hình dự báo Bồ Đào Nha 1-1 Croatia Croatia có đủ kinh nghiệm để kéo trận đấu vào thế giằng co và hạn chế khoảng trống Nhận định chuyên môn Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Ronaldo cùng đồng đội có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng Croatia không dễ bị khuất phục

Trước giờ bóng lăn, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng tạo đột biến và nhiều phương án tấn công. Tuy vậy, Croatia là đối thủ rất khó chịu ở các trận knock-out. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể bị kéo vào một thế trận dai dẳng, căng thẳng và đầy rủi ro.

Bồ Đào Nha cần thắng để khẳng định tham vọng

Bồ Đào Nha bước vào vòng 1/16 với áp lực không nhỏ. Sau vòng bảng có phần thiếu ổn định, thầy trò HLV Roberto Martinez cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế của ứng viên cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

Ở vòng bảng, Bồ Đào Nha khởi đầu bằng trận hòa trước CHDC Congo. Kết quả này khiến Ronaldo cùng đồng đội chịu nhiều sức ép, bởi đội hình của họ được đánh giá cao hơn hẳn về chất lượng. Chiến thắng đậm trước Uzbekistan sau đó giúp Bồ Đào Nha giải tỏa phần nào áp lực, nhưng trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối lại cho thấy hàng công vẫn chưa đạt trạng thái bùng nổ ổn định.

Điểm tựa lớn nhất của Bồ Đào Nha vẫn nằm ở dàn cầu thủ tấn công. Cristiano Ronaldo luôn là mối đe dọa trong vòng cấm, Bruno Fernandes có khả năng tung ra những đường chuyền quyết định, Bernardo Silva mang đến sự mềm mại trong các pha phối hợp, còn Rafael Leao tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng đột phá.

Tuyến giữa với Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha có nhiều lựa chọn trong kiểm soát bóng lẫn chuyển trạng thái. Khi cần đẩy cao tốc độ, họ có thể khai thác hai biên với Cancelo, Nuno Mendes, Bernardo Silva hoặc Leao. Đây là cơ sở để đại diện bán đảo Iberia hướng tới thế trận chủ động trước Croatia.

Ronaldo và Modric: Hai huyền thoại, một người phải dừng lại

Màn so tài giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric là điểm nhấn đặc biệt của trận Bồ Đào Nha vs Croatia. Họ từng là đồng đội thân thiết tại Real Madrid, cùng nhau chinh phục Champions League và góp phần tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Ở World Cup 2026, Ronaldo và Modric bước vào trận đấu này với vị thế biểu tượng của hai nền bóng đá. Ronaldo vẫn là đại diện cho khát vọng, bản năng săn bàn và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt. Modric lại là linh hồn trong lối chơi Croatia, người điều tiết nhịp độ bằng sự điềm tĩnh, kỹ thuật và kinh nghiệm hiếm có.

Cả hai đều đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế. Vì vậy, trận knock-out tại SoFi không chỉ là cuộc chiến chuyên môn, mà còn mang màu sắc của một chương cuối đầy cảm xúc. Một người sẽ tiếp tục hành trình, người còn lại có thể phải nói lời chia tay World Cup trong tiếc nuối.

Với Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng khả năng chọn vị trí, dứt điểm một chạm và tận dụng các tình huống bóng bổng. Với Croatia, Modric vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc làm chậm nhịp độ, thoát pressing và mở ra các đường chuyền giúp đội nhà chuyển trạng thái.

Vì sao Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn?

Bồ Đào Nha có lợi thế về chiều sâu nhân sự. HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí, tạo ra sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Nếu thế trận cần kiểm soát, Vitinha, Bruno Fernandes và Bernardo Silva có thể giữ bóng, kéo giãn đội hình đối phương. Nếu cần tăng tốc, Rafael Leao và Nuno Mendes là những mũi khoan giàu tốc độ bên cánh trái.

Hàng công của Bồ Đào Nha cũng có hiệu suất đáng chú ý. Sau 13 trận thống kê, họ ghi 33 bàn, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Đây là con số cho thấy đội bóng của HLV Roberto Martinez có khả năng duy trì sức ép và tạo ra bàn thắng từ nhiều hướng khác nhau.

Cristiano Ronaldo vẫn là trung tâm được chờ đợi, nhưng Bồ Đào Nha không chỉ phụ thuộc vào tiền đạo này. Bruno Fernandes có thể ghi bàn từ tuyến hai, Bernardo Silva tạo sự linh hoạt giữa các tuyến, còn Rafael Leao mang đến tốc độ trong những pha bứt phá. Khi các vệ tinh xung quanh Ronaldo hoạt động hiệu quả, Bồ Đào Nha có thể khiến hàng thủ Croatia liên tục bị kéo giãn.

Ở hàng thủ, Ruben Dias và Diogo Costa là những điểm tựa quan trọng. Việc giữ sạch lưới trước Colombia giúp Bồ Đào Nha có thêm sự tự tin trước vòng loại trực tiếp. Trước một Croatia chơi kinh nghiệm và biết cách khai thác sai lầm, sự tập trung của hàng thủ sẽ có ý nghĩa rất lớn.

Croatia có thể kéo trận đấu vào thế giằng co?

Croatia không còn ở giai đoạn mạnh mẽ nhất như những kỳ World Cup trước, nhưng vẫn là đội bóng rất khó bị đánh bại. Bản lĩnh ở các trận đấu lớn, kinh nghiệm của trục giữa và khả năng kiểm soát nhịp độ giúp đội bóng áo ca-rô luôn nguy hiểm trong các trận knock-out.

Sau thất bại trước Anh, Croatia kịp đứng dậy bằng hai chiến thắng trước Panama và Ghana. Đây là phản ứng rất quan trọng, bởi nó cho thấy tập thể của HLV Zlatko Dalic vẫn giữ được sự lì lợm trong thời điểm chịu áp lực. Trận thắng Ghana 2-1 ở lượt gần nhất cũng giúp Croatia bước vào vòng 1/16 với tâm lý tích cực hơn.

Luka Modric, Brozovic và Kovacic vẫn là bộ ba có khả năng kiểm soát tuyến giữa rất tốt. Họ không cần chơi quá nhanh, nhưng biết cách làm chậm trận đấu, giữ bóng và kéo đối thủ ra khỏi vị trí. Nếu Croatia kiểm soát được nhịp độ, Bồ Đào Nha sẽ khó tạo ra sức ép liên tục.

Vấn đề của Croatia nằm ở khả năng phòng ngự trước những cầu thủ giàu tốc độ. Rafael Leao, Bernardo Silva hoặc Cancelo có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ nếu Croatia đẩy đội hình lên cao. Vì vậy, đại diện áo ca-rô cần giữ cự ly đội hình thật chặt để tránh bị cuốn vào các pha tăng tốc của Bồ Đào Nha.

Kịch bản bàn thắng Bồ Đào Nha vs Croatia

Thống kê sau 13 trận cho thấy Bồ Đào Nha và Croatia có hiệu suất ghi bàn khá tương đồng. Bồ Đào Nha ghi 33 bàn, đạt trung bình 2,54 bàn/trận. Croatia cũng có 33 bàn sau 13 trận, đạt mức trung bình tương tự. Đây là cơ sở để kỳ vọng trận đấu xuất hiện bàn thắng, nhất là khi cả hai đều sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở tuyến trên.

Croatia ghi bàn ở 11/13 trận thống kê, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận. Đại diện áo ca-rô không phải đội luôn tấn công áp đảo, nhưng họ biết cách tìm bàn thắng nhờ kinh nghiệm, khả năng tận dụng cơ hội và những pha xử lý quyết đoán ở thời điểm quan trọng.

Ở chiều phòng ngự, Croatia tạo cảm giác chắc chắn hơn khi chỉ nhận 11 bàn thua sau 13 trận, trung bình 0,85 bàn/trận. Bồ Đào Nha thủng lưới 14 bàn, trung bình 1,08 bàn/trận. Dù vậy, việc giữ sạch lưới trước Colombia giúp Ronaldo cùng đồng đội có thêm sự tự tin.

Tính chất loại trực tiếp có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Bồ Đào Nha có nhiều phương án tấn công, còn Croatia đủ kinh nghiệm để làm chậm nhịp độ và hạn chế khoảng trống. Trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội, nhưng khó bùng nổ quá mạnh.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Croatia: Không quá 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha đang vượt trội Croatia ở chỉ số phạt góc. Sau 13 trận, đội bóng của HLV Roberto Martinez có 73 quả phạt góc, trung bình 5,62 quả/trận. Con số này phản ánh xu hướng gây sức ép từ hai hành lang, đặc biệt khi Bồ Đào Nha sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng leo biên, tạt bóng và tạo ra các pha hãm thành liên tục.

Croatia có 26 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 2 quả/trận. Mức này thấp hơn đáng kể so với Bồ Đào Nha. Đội bóng áo ca-rô thường ưu tiên kiểm soát nhịp độ, chuyền bóng chắc chắn và chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc, thay vì liên tục dồn bóng ra biên để tạo phạt góc.

Ở lượt trận gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ có 2 quả phạt góc trước Colombia, còn Croatia có 3 quả trước Ghana. Điều này cho thấy cả hai không phải lúc nào cũng tạo ra số lượng phạt góc quá lớn, đặc biệt khi gặp đối thủ phòng ngự có tổ chức.

Tuy vậy, xét về xu hướng dài hạn, Bồ Đào Nha vẫn là đội có khả năng tạo phạt góc cao hơn. Nếu Ronaldo cùng đồng đội kiểm soát bóng nhiều và đẩy Croatia về phần sân nhà, số tình huống phạt góc có thể tăng trong hiệp hai.

Dự đoán tổng số phạt góc Bồ Đào Nha vs Croatia: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có xu hướng nhận thẻ nhiều hơn Croatia. Sau 13 trận, Bồ Đào Nha nhận 21 thẻ vàng, trung bình 1,62 thẻ/trận. Croatia nhận 12 thẻ vàng, trung bình 0,92 thẻ/trận. Sự chênh lệch này cho thấy Bồ Đào Nha có thể bị đặt vào nhiều tình huống phải phạm lỗi chiến thuật hơn, nhất là khi đối đầu với những đội có khả năng kiểm soát bóng tốt.

Ở lượt trận gần nhất, Croatia nhận 1 thẻ vàng trong chiến thắng trước Ghana, còn Bồ Đào Nha không nhận thẻ nào ở trận hòa Colombia. Tuy nhiên, vòng knock-out luôn có cường độ tranh chấp cao hơn. Những pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân có thể xuất hiện thường xuyên, nhất là khi cả hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật.

Bồ Đào Nha từng nhận 1 thẻ đỏ trong chuỗi thống kê, còn Croatia chưa có thẻ đỏ nào. Khả năng xuất hiện thẻ đỏ không quá cao, nhưng áp lực của trận loại trực tiếp có thể khiến trọng tài phải rút thẻ nếu trận đấu trở nên căng thẳng.

Dự đoán thẻ phạt Bồ Đào Nha vs Croatia: 3-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng với HLV Roberto Martinez, bởi ông có nhiều phương án để điều chỉnh thế trận tùy diễn biến trên sân.

Croatia cũng không gặp tổn thất lớn về nhân sự. HLV Zlatko Dalic vẫn có trong tay những trụ cột quan trọng như Modric, Brozovic, Kovacic, Gvardiol, Perisic và Kramaric. Kinh nghiệm của nhóm cầu thủ này sẽ là điểm tựa lớn cho đại diện áo ca-rô ở vòng knock-out.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Croatia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Kramaric, Perisic.

Phong độ và lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Chuỗi phong độ này cho thấy đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn giữ được sự ổn định nhất định, dù màn trình diễn tại vòng bảng chưa thật sự bùng nổ như kỳ vọng.

Croatia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và thủng lưới 8 lần. Đại diện áo ca-rô có hàng công đủ khả năng tạo nguy hiểm, nhưng số bàn thua khá cao là vấn đề đáng lo trước một Bồ Đào Nha có nhiều mũi tấn công chất lượng.

Về lịch sử đối đầu gần đây, Bồ Đào Nha có lợi thế. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha ghi 11 bàn vào lưới Croatia trong chuỗi đối đầu này, còn Croatia có 7 bàn.

Thống kê đáng chú ý Bồ Đào Nha vs Croatia

Croatia ghi bàn ở 11/13 trận gần nhất, còn Bồ Đào Nha ghi bàn ở 10/13 trận. Cả hai đều có khả năng duy trì đầu ra bàn thắng khá ổn định.

Bồ Đào Nha giữ sạch lưới 4/13 trận, còn Croatia có 7 trận sạch lưới trong cùng chuỗi thống kê. Đây là điểm giúp Croatia có thêm cơ sở để kéo trận đấu vào thế chặt chẽ.

Bồ Đào Nha được hưởng 73 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 5,62 quả/trận. Croatia có 26 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 2 quả/trận.

Bồ Đào Nha nhận 21 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 1,62 thẻ/trận. Croatia nhận 12 thẻ vàng sau 13 trận, trung bình 0,92 thẻ/trận.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bồ Đào Nha thắng 3 trận, Croatia thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Bồ Đào Nha ghi 11 bàn vào lưới Croatia trong chuỗi này, còn Croatia ghi 7 bàn.

Ở lượt trận gần nhất, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 dù tung ra 13 cú sút và có 2 pha dứt điểm trúng đích. Croatia thắng Ghana 2-1 với 8 cú sút và 4 lần đưa bóng đi trúng đích.

Dự đoán tỉ số Bồ Đào Nha vs Croatia

Bồ Đào Nha có lợi thế về chiều sâu đội hình, tốc độ ở hai biên và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Sau vòng bảng chưa thật sự thuyết phục, Ronaldo cùng đồng đội càng có thêm động lực để tạo ra màn trình diễn mạnh mẽ hơn ở vòng 1/16.

Croatia đủ khả năng gây khó nhờ kinh nghiệm, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự lì lợm trong các trận knock-out. Nếu Modric cùng tuyến giữa áo ca-rô làm chậm được tốc độ trận đấu, Bồ Đào Nha có thể phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng.

Dù vậy, với nhiều phương án tấn công hơn và khả năng tạo đột biến tốt hơn ở phần sân đối phương, Bồ Đào Nha vẫn là đội có cơ hội nhỉnh hơn để giành vé đi tiếp. Kịch bản hợp lý là trận đấu diễn ra chặt chẽ, Croatia gây khó trong phần lớn thời gian, nhưng Bồ Đào Nha tận dụng tốt khoảnh khắc quyết định.

Dự đoán phổ biến: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.