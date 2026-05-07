Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Brazil vs Na Uy lúc 3h ngày 06/07/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Brazil vs Na Uy lúc 3h ngày 06/07/2026 nghiêng nhẹ về Selecao ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Brazil bước vào trận gặp Na Uy với vị thế nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Dưới thời HLV Carlo Ancelotti, Selecao đang chơi cân bằng hơn sau hành trình vượt qua vòng bảng và vòng 1/16. Tuy vậy, Na Uy là đối thủ đặc biệt khó chịu khi chưa từng thua Brazil trong lịch sử đối đầu.

Tổng hợp dự đoán Brazil vs Na Uy

Trận đấu giữa Brazil vs Na Uy diễn ra lúc 03h00 ngày 06/07/2026 trên sân Meadowlands Stadium, East Rutherford, Mỹ, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Brazil đứng đầu bảng C sau trận hòa Morocco 1-1 cùng hai chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland. Đến vòng 1/16, Selecao tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi ngược dòng đánh bại Nhật Bản 2-1 để giành vé vào vòng 1/8.

Na Uy cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ trên hành trình đi tiếp. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 ở lượt cuối vòng bảng rồi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16. Với 10 bàn sau 4 trận, Na Uy cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm, dù hàng thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Brazil 2-1 Na Uy Brazil nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm ở vòng knock-out Mô hình dự báo Brazil 3-1 Na Uy Selecao có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng khó giữ sạch lưới Nhận định phổ biến Brazil 2-1 Na Uy Na Uy đủ sức gây khó, song hàng thủ khó đứng vững cả trận

Trước giờ bóng lăn, Brazil được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu ở các giải lớn. Vinicius Junior, Neymar, Bruno Guimaraes, Casemiro, Marquinhos và Alisson mang đến bộ khung đủ mạnh để Selecao hướng tới chiến thắng.

Na Uy không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Lối chơi phòng ngự kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiện diện của Erling Haaland, Alexander Sorloth, Antonio Nusa và Martin Odegaard giúp đội bóng Bắc Âu có nhiều vũ khí để tạo bất ngờ.

Brazil cần phá dớp chưa từng thắng Na Uy

Brazil bước vào vòng 1/8 với mục tiêu rất rõ ràng: giành chiến thắng để tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026. Dù đang có phong độ tốt, Selecao vẫn đối mặt một chi tiết đáng chú ý khi chưa từng đánh bại Na Uy sau 4 lần chạm trán trong lịch sử.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang có chuỗi 5 trận bất bại, trong đó thắng 4 và hòa 1. Brazil ghi 11 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua trong giai đoạn này, cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Điểm tựa của Brazil nằm ở khả năng kiểm soát bóng và tốc độ ở hai biên. Vinicius Junior tiếp tục là mũi tấn công nguy hiểm nhất bên cánh trái, còn Neymar có thể được trao vai trò sáng tạo khi Lucas Paqueta vắng mặt vì chấn thương.

Bruno Guimaraes và Casemiro sẽ giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Nếu Brazil luân chuyển bóng đủ nhanh và hạn chế mất bóng ở khu vực trung tâm, Selecao có thể kéo giãn hệ thống phòng ngự Na Uy để tìm khoảng trống.

Vì sao Brazil được đánh giá cao hơn?

Brazil có lợi thế rõ rệt về chiều sâu đội hình. Ngay cả khi Lucas Paqueta vắng mặt và khả năng trở lại của Raphinha chưa rõ ràng, HLV Carlo Ancelotti vẫn còn nhiều phương án chất lượng để xoay chuyển thế trận.

Hàng thủ Brazil cũng mang đến sự yên tâm nhất định. Selecao chỉ nhận trung bình 0,78 bàn thua/trận trong giai đoạn thống kê và giữ sạch lưới 5/9 trận. Trong 5 trận gần nhất, Alisson cùng các đồng đội chỉ để lọt lưới 3 lần.

Ở mặt trận tấn công, Brazil ghi 14 bàn sau 9 trận, đạt trung bình 1,56 bàn/trận. Đây không phải hiệu suất quá bùng nổ, nhưng Selecao duy trì sự ổn định khi ghi bàn trong 7/9 trận và đã nổ súng ở cả 5 lần ra sân gần nhất.

Vinicius là chìa khóa quan trọng nếu Brazil muốn khoan phá hàng thủ Na Uy. Những pha bứt tốc, đi bóng vào nách trung vệ và căng ngang từ biên trái có thể tạo ra khác biệt, nhất là khi Na Uy chưa giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.

Na Uy có thể gây khó trong bao lâu?

Na Uy bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn sau chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16. Đội bóng Bắc Âu đã ghi 10 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, con số đủ để Brazil phải dè chừng.

Erling Haaland là tâm điểm trên hàng công Na Uy. Tiền đạo này đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026 và luôn tạo áp lực lớn bằng khả năng chạy chỗ, tranh chấp, dứt điểm một chạm và không chiến.

Bên cạnh Haaland, Alexander Sorloth giúp Na Uy có thêm sức mạnh thể chất trong vòng cấm. Antonio Nusa mang đến tốc độ ở hành lang cánh, còn Martin Odegaard là mắt xích quan trọng trong các đường chuyền mở ra cơ hội.

Na Uy không cần tranh chấp quyền kiểm soát bóng với Brazil. Đội bóng Bắc Âu có thể chơi thấp, giữ cự ly chặt và chờ những pha chuyển trạng thái nhanh. Vấn đề lớn nhất của họ là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, bởi hàng thủ đã nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Kịch bản bàn thắng Brazil vs Na Uy

Brazil ghi 14 bàn sau 9 trận thuộc giai đoạn thống kê, trung bình 1,56 bàn/trận. Selecao không quá bùng nổ, nhưng có sự đều đặn khi ghi bàn trong 7/9 trận và duy trì mạch lập công ở 5 lần ra sân gần đây.

Na Uy sở hữu thông số tấn công cao hơn nhiều với 45 bàn sau 11 trận, đạt trung bình 4,09 bàn/trận. Đội bóng Bắc Âu ghi bàn trong cả 11 lần ra sân gần nhất và có 10/11 trận xuất hiện ít nhất 3 bàn thắng.

Tại World Cup 2026, hàng công Na Uy tiếp tục duy trì hiệu quả khi ghi 4 bàn vào lưới Iraq, 3 bàn trước Senegal và 2 bàn trước Bờ Biển Ngà. Haaland, Sorloth, Nusa và Odegaard tạo nên hệ thống tấn công vừa mạnh về thể chất, vừa có tốc độ và kỹ thuật.

Dù vậy, hàng thủ Na Uy chưa mang đến sự an tâm. Đại diện Bắc Âu chưa giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất. Việc phải đối đầu với Vinicius, Neymar và Matheus Cunha khiến nguy cơ tiếp tục nhận bàn thua rất cao.

Brazil khó giữ sạch lưới nếu Haaland duy trì phong độ hiện tại, nhưng Selecao có đủ chất lượng để khai thác khoảng trống trong hàng phòng ngự Na Uy. Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 3 đến 4 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Brazil vs Na Uy

Brazil không có Lucas Paqueta vì chấn thương và cầu thủ này dự kiến phải nghỉ khoảng 4 tuần. Khả năng trở lại của Raphinha vẫn chưa rõ ràng, khiến HLV Carlo Ancelotti phải tính thêm phương án cho hàng công.

Na Uy có lực lượng mạnh nhất trước trận đấu này. Đây là cơ sở quan trọng để đội bóng Bắc Âu duy trì bộ khung quen thuộc với Odegaard, Nusa, Sorloth và Haaland trên hàng công.

Đội hình dự kiến Brazil vs Na Uy

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Neymar, Vinicius; Matheus Cunha.

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth.

Phong độ và lịch sử đối đầu Brazil vs Na Uy

Brazil bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Selecao ghi 11 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua, đồng thời cho thấy sự ổn định cao ở giai đoạn knock-out.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đội bóng Bắc Âu ghi 11 bàn nhưng cũng nhận tới 9 bàn thua, cho thấy sự chênh lệch khá rõ giữa hàng công và hàng thủ.

Về lịch sử đối đầu, Brazil và Na Uy đã gặp nhau 4 lần. Na Uy thắng 2, hòa 2 và chưa từng để thua Selecao. Đáng chú ý, Brazil từng thua Na Uy 1-2 tại World Cup 1998, chi tiết khiến màn tái đấu lần này càng thêm đáng chờ đợi.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Na Uy

Brazil bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti ghi 11 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua trong chuỗi trận này.

Brazil giữ sạch lưới 5/9 trận thuộc giai đoạn thống kê. Selecao cũng chưa nhận thẻ đỏ trong 9 trận gần nhất.

Na Uy thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đội bóng Bắc Âu ghi 11 bàn nhưng nhận 9 bàn thua, đồng thời chưa giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất.

Na Uy ghi bàn trong cả 11 trận gần nhất. Haaland đã ghi 5 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Brazil.

Brazil kiểm soát bóng trung bình 56%, Na Uy đạt 54%. Hai đội cùng có tỷ lệ chuyền chính xác 88%, cho thấy trận đấu có thể diễn ra với tốc độ cao và nhiều pha chuyển trạng thái đáng chú ý.

Na Uy bất bại trong cả 4 lần đối đầu Brazil, với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là cái dớp mà Selecao cần phá nếu muốn giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Dự đoán tỉ số Brazil vs Na Uy

Brazil có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm ở các trận knock-out và khả năng điều chỉnh chiến thuật. Selecao cũng đang có phong độ ổn định hơn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Na Uy đủ sức gây khó nhờ Haaland, Sorloth, Odegaard và Nusa. Tuy nhiên, việc hàng thủ chưa giữ sạch lưới trong 5 trận gần nhất có thể khiến đại diện Bắc Âu gặp nhiều rủi ro trước tốc độ của Vinicius và khả năng sáng tạo của Neymar.

Dự đoán phổ biến: Brazil 2-1 Na Uy.