Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Brazil vs Nhật Bản lúc 0h ngày 30/6/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Brazil vs Nhật Bản lúc 0h ngày 30/6/2026 nghiêng về Selecao ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản với vị thế đội nhất bảng C, sau khi khép lại vòng bảng bằng 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0 trước Haiti và Scotland. Dù từng hòa Morocco 1-1 ở ngày ra quân, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã kịp tìm lại nhịp độ tấn công, trong đó Vinicius Junior và Matheus Cunha là những điểm sáng lớn.

Nhật Bản không phải đối thủ dễ chịu. Samurai Blue đi tiếp với tư cách đội nhì bảng F, duy trì lối chơi kỷ luật, tốc độ và từng gây nhiều tiếng vang khi thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10. Cuộc tái đấu tại Houston vì vậy được chờ đợi là bài kiểm tra khó cho Selecao ở vòng knock-out.

Tổng hợp dự đoán Brazil vs Nhật Bản

Xét tương quan hiện tại, Brazil được đánh giá nhỉnh hơn Nhật Bản nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và dàn ngôi sao tấn công như Vinicius Junior, Neymar, Raphinha, Paqueta hay Matheus Cunha. Theo Opta, Selecao có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, Nhật Bản đạt 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23,0%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Brazil. Selecao đang đứng hạng 6 thế giới, cao hơn Nhật Bản hạng 18. Tuy nhiên, khoảng cách trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, bởi Nhật Bản đang sở hữu tập thể có tổ chức, pressing tốt và phản công rất nhanh.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Brazil 2-1 Nhật Bản Brazil nhỉnh hơn nhờ chất lượng ngôi sao và kinh nghiệm ở vòng knock-out Mô hình dự báo Brazil 2-1 Nhật Bản Selecao có xác suất thắng cao hơn, nhưng Nhật Bản đủ sức tạo ra thế trận khó lường Nhận định phổ biến Brazil 3-1 Nhật Bản Brazil có nhiều phương án tấn công hơn nếu sớm kiểm soát nhịp độ trận đấu

Trước giờ bóng lăn, Brazil được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình, khả năng tạo đột biến ở hai biên và kinh nghiệm thi đấu tại các trận cầu áp lực lớn. Dù vậy, Nhật Bản có thể gây khó bằng hàng thủ kỷ luật, tốc độ chuyển trạng thái và tinh thần tự tin sau những kết quả ấn tượng trong năm 2026.

Brazil cần khẳng định đẳng cấp ở vòng knock-out

Brazil bước vào vòng 1/16 với mục tiêu rất rõ ràng: giành chiến thắng để tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026. Sau trận hòa 1-1 trước Morocco ở lượt ra quân, Selecao từng chịu không ít sức ép, nhưng hai chiến thắng 3-0 trước Haiti và Scotland đã giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti lấy lại sự chủ động.

Điểm tích cực lớn nhất của Brazil nằm ở khả năng tấn công. Trong 5 trận gần nhất, Selecao ghi tới 15 bàn, đạt trung bình 3 bàn/trận. Vinicius Junior mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá, Matheus Cunha hoạt động rộng, còn Neymar nhiều khả năng trở lại đội hình chính để tăng thêm sự sáng tạo ở tuyến trên.

Hàng thủ Brazil cũng có tín hiệu tốt khi giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp. Với Alisson trong khung thành, bộ đôi Marquinhos - Gabriel Magalhaes ở trung tâm hàng thủ và Casemiro án ngữ phía trước, Selecao có nền tảng chắc chắn hơn trước khi bước vào các trận loại trực tiếp.

Dù vậy, Brazil vẫn cần thận trọng. Nhật Bản từng thắng chính họ 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10, đồng thời có thêm những kết quả ấn tượng trước Anh và Hà Lan trong năm 2026. Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho Selecao nếu họ nhập cuộc thiếu tập trung.

Vì sao Brazil được đánh giá cao hơn?

Brazil có lợi thế rõ rệt về chất lượng cá nhân. Vinicius Junior, Neymar, Paqueta, Raphinha và Matheus Cunha đều là những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt chỉ bằng một pha xử lý. Khi bước vào thế trận cần đột phá, Selecao có nhiều phương án hơn so với Nhật Bản.

Kinh nghiệm cũng là điểm cộng lớn của Brazil. Đây là đội tuyển đã quen với áp lực ở World Cup, đặc biệt trong những trận đấu mà sai lầm nhỏ có thể khiến cả hành trình dừng lại. Bản lĩnh của các trụ cột như Casemiro, Marquinhos, Alisson hay Neymar có thể giúp Brazil giữ được sự ổn định trong các thời điểm căng thẳng.

Theo Opta, Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút. Con số này phản ánh lợi thế của Selecao, nhưng cũng cho thấy Nhật Bản không phải đối thủ bị đánh giá quá thấp. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 23,0% là dấu hiệu cho thấy cuộc đối đầu tại Houston có thể diễn ra giằng co.

Nếu Brazil kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng được tốc độ của Vinicius ở cánh trái, họ sẽ tạo ra áp lực lớn lên hàng thủ Nhật Bản. Ngược lại, nếu để Samurai Blue kéo trận đấu vào thế trận chặt chẽ, Selecao có thể gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến.

Nhật Bản có thể gây khó trong bao lâu?

Nhật Bản bước vào vòng 1/16 với tâm thế của đội bóng không còn xa lạ với những trận đấu lớn. Samurai Blue bất bại cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và chỉ cán đích thứ hai bảng F sau trận hòa Thụy Điển ở lượt cuối.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hajime Moriyasu, Nhật Bản duy trì sơ đồ 3-4-2-1 với khối phòng ngự thấp, cự ly đội hình hợp lý và các pha phản công tốc độ. Đây là cách chơi đã giúp họ nhiều lần gây khó cho các đội bóng mạnh hơn về thể hình và danh tiếng.

Khả năng phòng ngự của Nhật Bản cũng rất đáng chú ý. Samurai Blue mới chỉ thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất. Những trung vệ như Tomiyasu, Itakura và Ito có thể giúp đại diện châu Á duy trì sự chắc chắn trước sức ép từ Brazil.

Thách thức lớn nhất với Nhật Bản là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, thậm chí lâu hơn nếu trận đấu kéo vào hiệp phụ. Brazil có nhiều ngôi sao biết cách tận dụng khoảng trống, nên chỉ một khoảnh khắc mất cự ly cũng có thể khiến Samurai Blue phải trả giá.

Kịch bản bàn thắng Brazil vs Nhật Bản

Brazil đang đạt hiệu suất tấn công rất cao với 15 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3 bàn/trận. Cả 5 trận gần đây của Selecao đều xuất hiện từ 2 bàn thắng trở lên, cho thấy đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có xu hướng tạo ra thế trận giàu sức ép.

Nhật Bản cũng không thiếu phương án tấn công. Đại diện châu Á ghi 7 bàn sau 3 trận vòng bảng, sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ ở hai biên và có khả năng khai thác khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Dù vậy, đây là trận đấu thuộc vòng knock-out nên cả hai đội khó nhập cuộc quá mạo hiểm. Brazil nhiều khả năng cầm bóng nhiều hơn, còn Nhật Bản chờ cơ hội phản công. Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng, với Brazil nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian.

Tình hình lực lượng Brazil vs Nhật Bản

Brazil vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân của Raphinha. Đây là phương án quan trọng ở hành lang phải, nhưng HLV Carlo Ancelotti vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng nếu cầu thủ này không đạt trạng thái tốt nhất.

Tin tích cực với Selecao là Neymar đã trở lại. Ngôi sao này nhiều khả năng đá chính trước Nhật Bản, qua đó giúp Brazil có thêm sự sáng tạo ở khu vực giữa sân và trước vòng cấm.

Nhật Bản cũng có nỗi lo riêng khi Takefusa Kubo đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Nếu Kubo không thể ra sân hoặc không đạt thể trạng tốt nhất, khả năng tạo đột biến của Samurai Blue sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Đội hình dự kiến Brazil vs Nhật Bản

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Junior, Paqueta, Neymar; Matheus Cunha.

Nhật Bản: Zion Suzuki; Tomiyasu, Itakura, Ito; Junya Ito, Tanaka, Kamada, Doan; Nakamura, Ueda, Keito Nakamura.

Phong độ và lịch sử đối đầu Brazil vs Nhật Bản

Brazil bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Sau trận hòa Morocco 1-1 ở ngày ra quân World Cup 2026, Selecao đã thắng Haiti 3-0 và Scotland 3-0 để khép lại vòng bảng ở ngôi đầu bảng C.

Nhật Bản cũng duy trì phong độ ổn định với 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Samurai Blue bất bại cả 3 trận vòng bảng, ghi 7 bàn và tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh trước những đối thủ mạnh.

Về lịch sử đối đầu, Brazil vẫn chiếm ưu thế khi thắng 4 trong 5 lần gặp Nhật Bản gần đây. Tuy nhiên, thất bại 2-3 trước Samurai Blue trong trận giao hữu hồi tháng 10 là lời nhắc nhở rằng Selecao không được phép chủ quan.

Thống kê đáng chú ý Brazil vs Nhật Bản

Brazil ghi 15 bàn trong 5 trận gần đây, đạt trung bình 3 bàn/trận. Selecao cũng ghi bàn ở 100% số trận gần nhất, với Vinicius Junior và Matheus Cunha là những nhân tố tạo khác biệt lớn trên hàng công.

Brazil bất bại tại vòng bảng World Cup 2026 với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp trước khi bước vào vòng 1/16.

Nhật Bản bất bại cả 3 trận vòng bảng và ghi 7 bàn. Đại diện châu Á mới chỉ thủng lưới 3 bàn trong 540 phút gần nhất, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự rất đáng nể.

Nhật Bản từng thắng Brazil 3-2 trong trận giao hữu hồi tháng 10. Tuy vậy, Samurai Blue chưa từng thắng một trận knock-out World Cup, sau các thất bại ở vòng 1/8 vào các năm 2002, 2010, 2018 và 2022.

Theo Opta, Brazil có 57,3% cơ hội thắng trong 90 phút, Nhật Bản đạt 19,7%, còn khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 23,0%.

Dự đoán tỉ số Brazil vs Nhật Bản

Brazil có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Sau vòng bảng với 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 3-0, Selecao đang có sự tự tin lớn trước khi bước vào trận knock-out đầu tiên.

Nhật Bản đủ khả năng gây khó bằng lối chơi kỷ luật, tốc độ và tinh thần không ngại đối đầu các đội bóng lớn. Tuy nhiên, trước một Brazil có nhiều phương án tấn công và đang đạt hiệu suất ghi bàn cao, Samurai Blue sẽ phải duy trì sự tập trung gần như tuyệt đối.

Dự đoán phổ biến: Brazil 2-1 Nhật Bản.