Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Campuchia vs Timor Leste lúc 17h30 ngày 3/8/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Campuchia vs Timor Leste lúc 17h30 ngày 3/8/2026 nghiêng về chiến thắng đầu tiên dành cho đội bóng xứ Chùa tháp tại bảng A ASEAN Cup 2026.

Campuchia bước vào cuộc tiếp đón Timor Leste sau hai thất bại liên tiếp trước Singapore và Indonesia. Dù cơ hội cạnh tranh vé vào bán kết không còn nhiều, thầy trò HLV Koji Gyotoku vẫn cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí và lấy lại sự tự tin.

Timor Leste còn gặp nhiều khó khăn hơn khi đã thua cả ba lượt trận, chưa ghi được bàn nào và nhận tổng cộng 12 bàn thua. Với lợi thế sân Olympic cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Campuchia có cơ sở để hướng tới ba điểm.

Tổng hợp dự đoán Campuchia vs Timor Leste

Trận đấu giữa Campuchia vs Timor Leste diễn ra lúc 17h30 ngày 3/8/2026 trên sân Olympic tại Phnom Penh, thuộc lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026. Hai đội đều chưa có điểm, vì vậy đây là cơ hội để một trong hai tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải.

Campuchia đã lần lượt thua Singapore 1-2 và Indonesia 1-5. Dù hàng phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống, đội bóng xứ Chùa tháp vẫn ghi bàn trong cả hai trận và có những thời điểm tổ chức tấn công tương đối rõ nét.

Timor Leste đã chính thức dừng bước sau ba thất bại trước Việt Nam 0-7, Singapore 0-2 và Indonesia 0-3. Đại diện trẻ nhất bảng A chưa ghi được bàn nào, trong khi hàng thủ thường xuyên phải chống đỡ sức ép lớn.

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Trước giờ bóng lăn, Campuchia được đánh giá cao hơn khá rõ. Một mô hình thống kê trao cho đội chủ nhà khoảng 80,6% khả năng chiến thắng, trong khi xác suất thắng của Timor Leste chỉ ở mức 6,8% và khả năng hòa là 12,6%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh phần nào sự chênh lệch khi Campuchia đứng thứ 175 thế giới, cao hơn vị trí 201 của Timor Leste. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tập trung sau khi đã nhận tám bàn thua qua hai lượt trận đầu tiên.

Campuchia hướng tới chiến thắng đầu tiên

Campuchia bước vào lượt trận thứ tư với nhiệm vụ giành trọn ba điểm. Hai thất bại trước Singapore và Indonesia khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ Chùa tháp trở nên rất mong manh, nhưng một chiến thắng vẫn có ý nghĩa lớn về tinh thần và vị trí trên bảng xếp hạng.

Trước Singapore, Campuchia từng tạo ra một số tình huống tấn công đáng chú ý và ghi được bàn thắng. Đến trận gặp Indonesia, dù thua 1-5, các học trò của HLV Koji Gyotoku vẫn có thời điểm gây khó bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Điểm tích cực nằm ở việc Campuchia không phụ thuộc hoàn toàn vào một cầu thủ. Yudai Ogawa có thể điều tiết bóng từ tuyến giữa, Hikaru Mizuno hỗ trợ triển khai bên cánh, còn Sieng Chanthea mang đến tốc độ và khả năng di chuyển phía sau hàng phòng ngự.

Iago Bento, Alisher Mirzaev và Abdel Kader Coulibaly cũng giúp đội chủ nhà có thêm lựa chọn ở các tình huống tấn công. Khi phải đối đầu hàng thủ đã nhận 12 bàn thua của Timor Leste, Campuchia có cơ sở để đẩy cao đội hình ngay từ đầu.

Vì sao Campuchia được đánh giá cao hơn?

Lợi thế đầu tiên của Campuchia là sân Olympic tại Phnom Penh. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp đội bóng xứ Chùa tháp duy trì cường độ tấn công cao hơn, đặc biệt trong khoảng thời gian đầu trận.

Chất lượng nhân sự của Campuchia cũng nhỉnh hơn đối thủ. Đội chủ nhà sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, kết hợp với nhóm nhân tố nhập tịch có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tốt.

Trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, Campuchia từng thắng Bhutan 4-0 và Hong Kong 2-0. Hai kết quả này cho thấy họ có thể tạo ra thế trận áp đảo khi gặp những đối thủ có chất lượng tương đương hoặc thấp hơn.

Trong năm trận gần nhất, Campuchia ghi chín bàn, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Họ có khả năng tiếp cận khung thành bằng nhiều cách, từ phối hợp trung lộ, đánh biên đến những tình huống cố định.

Điểm Campuchia cần cải thiện nằm ở khả năng phòng ngự sau khi mất bóng. Nếu các cầu thủ tuyến trên cùng tham gia pressing và hạn chế những đường phản công trực diện, đội chủ nhà có thể kiểm soát trận đấu thuận lợi hơn.

Timor Leste có thể gây khó trong bao lâu?

Timor Leste đã thua cả ba trận tại bảng A, nhưng màn trình diễn trước Indonesia cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng chống đỡ khi duy trì được đội hình thấp và cự ly phòng ngự hợp lý.

Trong trận thua Indonesia 0-3, Timor Leste phải thi đấu thiếu người từ hiệp một nhưng vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0 đến phút 74. Chi tiết này cho thấy họ có thể gây khó nếu tập trung số đông cầu thủ trước khu vực cấm địa.

HLV José Pedro Alves Salazar đang xây dựng đội hình có độ tuổi trung bình khoảng 23. Những cầu thủ như Zenivio, João Pedro và thủ môn Dylan Niski được kỳ vọng trở thành điểm tựa trong quá trình trẻ hóa.

Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu, thu hẹp không gian ở trung lộ và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, hiệu quả của phương án này phụ thuộc rất lớn vào khả năng duy trì sự tập trung.

Nếu phải chống đỡ liên tục, hàng thủ Timor Leste có thể bắt đầu để lộ khoảng trống từ cuối hiệp một hoặc đầu hiệp hai. Việc Jackson Pereira vắng mặt vì án treo giò càng khiến khả năng xoay tua ở tuyến dưới bị hạn chế.

Kịch bản bàn thắng Campuchia vs Timor Leste

Campuchia ghi chín bàn trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku đã ghi bàn trong cả hai trận đầu tại ASEAN Cup 2026, dù đối thủ là Singapore và Indonesia.

Khả năng tấn công của đội chủ nhà đến từ nhiều vị trí. Ngoài những pha bứt tốc của Sieng Chanthea, Campuchia còn có thể tạo khác biệt bằng các tình huống cố định hoặc những đường chuyền từ tuyến hai của Yudai Ogawa.

Timor Leste ghi sáu bàn trong năm trận gần nhất nếu tính cả giai đoạn trước giải. Tuy nhiên, họ chưa có bàn thắng nào sau ba lượt trận tại bảng A và đã để thủng lưới 12 lần.

Thất bại 0-7 trước Việt Nam cho thấy Timor Leste có thể sụp đổ nhanh khi bị đối thủ liên tục đẩy bóng xuống hai biên. Hai trận sau đó, họ chơi thận trọng hơn nhưng vẫn lần lượt nhận hai và ba bàn thua.

Campuchia có khả năng kiểm soát phần lớn thời lượng bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện khoảng ba bàn, phần lớn thuộc về đội chủ nhà.

Kịch bản phạt góc Campuchia vs Timor Leste

Campuchia được hưởng trung bình khoảng năm quả phạt góc mỗi trận trong năm lần ra sân gần nhất. Họ từng có 11 quả góc trước Bhutan và tám quả khi gặp Hong Kong.

Những con số này phản ánh xu hướng đưa bóng ra hai hành lang biên của đội bóng xứ Chùa tháp. Khi gặp đối thủ lùi sâu, Campuchia có thể thực hiện nhiều quả tạt hoặc dứt điểm khiến bóng chạm cầu thủ phòng ngự đi hết đường biên ngang.

Timor Leste chỉ có trung bình khoảng ba quả phạt góc mỗi trận. Trước Việt Nam, Singapore và Indonesia, số lần họ đưa bóng xuống sát khung thành đối phương khá hạn chế do thường xuyên phải tập trung phòng ngự.

Nếu Campuchia chủ động gây sức ép ngay từ đầu, trận đấu có thể xuất hiện khoảng tám đến mười quả phạt góc. Đội chủ nhà nhiều khả năng chiếm phần lớn trong số này.

Kịch bản thẻ phạt Campuchia vs Timor Leste

Campuchia nhận trung bình khoảng 0,8 thẻ vàng mỗi trận trong thời gian gần đây. Các lỗi của đội chủ nhà phần lớn xuất hiện khi cầu thủ tuyến giữa áp sát hoặc ngăn chặn phản công.

Timor Leste có mức trung bình khoảng 1,4 thẻ vàng mỗi trận. Việc thường xuyên phải thi đấu trong thế không có bóng khiến các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của họ đối mặt nhiều tình huống tranh chấp.

Ở trận gặp Indonesia, Timor Leste đã phải nhận thẻ đỏ và thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian. Đây là bài học quan trọng khi họ bước vào trận đấu với Campuchia.

Do Campuchia nhiều khả năng kiểm soát thế trận, Timor Leste có thể là đội phạm lỗi nhiều hơn. Kịch bản phù hợp là trận đấu xuất hiện khoảng ba thẻ vàng và khó có thêm thẻ đỏ.

Tình hình lực lượng Campuchia vs Timor Leste

Campuchia không có thêm trường hợp vắng mặt đáng chú ý trước trận đấu. HLV Koji Gyotoku có thể sử dụng những nhân tố quan trọng như Yudai Ogawa, Hikaru Mizuno, Iago Bento, Alisher Mirzaev, Abdel Kader Coulibaly và Sieng Chanthea.

Lực lượng hiện tại giúp Campuchia có đủ phương án để thay đổi cách tiếp cận. Đội chủ nhà có thể kiểm soát bóng bằng hàng tiền vệ hoặc tăng tốc ở hai biên khi Timor Leste thu hẹp khu vực trung lộ.

Timor Leste không có Jackson Pereira vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận gặp Indonesia. Sự vắng mặt này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng phòng ngự vốn đã để thủng lưới 12 lần tại giải.

Đội hình dự kiến Campuchia vs Timor Leste

Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Vann Vit, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Iago Bento, Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly.

Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, João Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Palomito Ribeiro, Tristan Arrarte; Zenivio, João Pedro, João Rangel.

Phong độ và lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste

Campuchia thắng hai, hòa một và thua hai trong năm trận gần nhất. Đội bóng xứ Chùa tháp ghi chín bàn và để thủng lưới tám lần.

Hai chiến thắng trước Bhutan và Hong Kong cho thấy Campuchia có thể chơi hiệu quả khi được đặt vào thế cửa trên. Tuy nhiên, hai thất bại tại ASEAN Cup cũng cho thấy hàng thủ đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định.

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất, ghi sáu bàn và nhận 13 bàn thua. Cả ba thất bại đều diễn ra tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Về đối đầu, hai đội đã gặp nhau chín lần kể từ năm 2008. Campuchia thắng sáu trận, Timor Leste thắng một lần và hai đội hòa nhau hai trận. Kết quả này tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội chủ nhà.

Ở lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup 2024, Campuchia giành chiến thắng 2-1. Timor Leste đã gây ra không ít khó khăn, nhưng đội bóng xứ Chùa tháp vẫn tận dụng tốt hơn những cơ hội quyết định.

Thống kê đáng chú ý Campuchia vs Timor Leste

Campuchia ghi bàn trong cả hai trận đã đấu tại ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà có hai bàn thắng nhưng đã để thủng lưới bảy lần.

Timor Leste chưa ghi bàn sau ba lượt trận. Họ nhận bảy bàn trước Việt Nam, hai bàn trước Singapore và ba bàn trước Indonesia.

Campuchia ghi trung bình 1,8 bàn trong năm trận gần nhất. Timor Leste nhận trung bình 2,6 bàn thua mỗi trận trong cùng giai đoạn.

Campuchia có trung bình năm quả phạt góc mỗi trận, cao hơn mức khoảng ba quả của Timor Leste. Đội chủ nhà có thể tiếp tục tạo ưu thế ở chỉ số này nhờ khả năng đánh biên và kiểm soát bóng.

Một mô hình thống kê đánh giá Campuchia có 80,6% khả năng chiến thắng. Timor Leste đạt 6,8%, trong khi xác suất trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 12,6%.

Dự đoán tỉ số Campuchia vs Timor Leste

Campuchia có lợi thế sân nhà, chất lượng nhân sự tốt hơn và nhiều phương án tiếp cận khung thành. Sau hai thất bại, đội bóng xứ Chùa tháp cũng có động lực lớn để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải.

Timor Leste có thể gây khó trong khoảng thời gian đầu bằng cách phòng ngự số đông. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ liên tục cùng sự thiếu vắng Jackson Pereira khiến đại diện này khó duy trì sự chắc chắn trong cả trận.

Nếu tận dụng tốt những tình huống cố định và các pha tấn công biên, Campuchia có cơ sở tạo ra chiến thắng cách biệt. Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục gặp khó trong nhiệm vụ tìm bàn thắng đầu tiên.

Dự đoán phổ biến: Campuchia 3-0 Timor Leste.