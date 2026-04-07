Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Canada vs Morocco lúc 0h ngày 5/7/2026 Nhận định Canada vs Morocco lúc 0h ngày 5/7/2026 nghiêng nhẹ về đại diện châu Phi, nhưng Canada đủ khả năng kéo trận đấu vào thế trận căng thẳng đến phút cuối.

Canada và Morocco mở màn vòng 1/8 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu hứa hẹn rất khó lường tại NRG Stadium. Đại diện CONCACAF đang nối dài hành trình lịch sử trên sân nhà, còn Morocco vừa chứng minh bản lĩnh sau màn vượt qua Hà Lan nghẹt thở ở vòng 1/16.

Tổng hợp dự đoán Canada vs Morocco

Trận đấu giữa Canada vs Morocco diễn ra lúc 00h00 ngày 5/7/2026 trên sân NRG, Houston, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là cặp đấu mở màn vòng knock-out, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể khiến một đội phải dừng bước.

Canada đang tạo nên hành trình đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup của mình. Sau khi vượt qua vòng bảng, đoàn quân của HLV Jesse Marsch tiếp tục đánh bại Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 nhờ bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio. Chiến thắng này đưa Canada lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

Morocco cũng bước vào trận đấu với tinh thần rất cao. Đại diện châu Phi vừa hòa Hà Lan 1-1 sau 120 phút, trước khi thắng 3-2 trên chấm luân lưu để giành vé đi tiếp. Dù phải tiêu tốn nhiều thể lực, chiến thắng trước đối thủ lớn giúp thầy trò Mohamed Ouahbi có thêm sự tự tin trước Canada.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Canada 1-2 Morocco Morocco nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và khả năng kiểm soát áp lực Mô hình dự báo Canada 1-1 Morocco Canada có lợi thế thể lực, Morocco chắc chắn và khó bị đánh bại Nhận định phổ biến Canada 1-2 Morocco Trận đấu cân bằng, đại diện châu Phi có thể tạo khác biệt ở thời điểm quyết định

Trước giờ bóng lăn, Morocco được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm ở các trận knock-out, hệ thống phòng ngự kỷ luật và nhiều cá nhân có khả năng tạo khác biệt. Canada có lợi thế thể lực, tốc độ và sự hưng phấn từ hành trình lịch sử, nhưng thử thách trước Morocco rõ ràng khó hơn rất nhiều so với vòng trước.

Canada chờ kỳ tích tiếp diễn

Canada đang sống trong những ngày đặc biệt tại World Cup 2026. Việc lần đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8 đã là cột mốc lớn, nhưng đoàn quân của Jesse Marsch chắc chắn không muốn dừng lại quá sớm khi được thi đấu trên sân nhà.

Trận thắng Nam Phi 1-0 ở vòng 1/16 cho thấy Canada biết cách vượt qua áp lực ở thời điểm quan trọng. Bàn thắng muộn của Stephen Eustáquio không chỉ mang về tấm vé đi tiếp, mà còn tiếp thêm niềm tin cho một tập thể giàu tốc độ và khát khao.

Điểm mạnh của Canada nằm ở khả năng pressing cường độ cao, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tốc độ ở hai biên. Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Jonathan David hay Tani Oluwaseyi đều có thể tạo ra sức ép lớn nếu Morocco để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.

Dù vậy, vòng 1/8 là một thử thách hoàn toàn khác. Canada cần duy trì sự tập trung cao hơn, đặc biệt trong những thời điểm Morocco tăng tốc bằng các pha phản công. Nếu để đối thủ kiểm soát nhịp độ, đại diện CONCACAF sẽ gặp nhiều khó khăn.

Vì sao Morocco được đánh giá cao hơn?

Morocco tiếp tục chứng minh họ là một trong những đội tuyển khó chịu nhất thế giới. Sau hành trình ấn tượng ở World Cup 2022, đại diện châu Phi vẫn giữ được bản sắc phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và chuyển đổi trạng thái rất nhanh.

Chiến thắng trước Hà Lan ở vòng 1/16 mang ý nghĩa lớn về tinh thần. Morocco bị kéo vào 120 phút căng thẳng, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để vượt qua loạt luân lưu nghẹt thở. Đây là kiểu trải nghiệm rất quan trọng ở các vòng knock-out.

Achraf Hakimi và Noussair Mazraoui giúp Morocco có sức mạnh lớn ở hai biên. Phía trên, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannous hay Saibari đều có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tạo ra những pha lên bóng nhanh khi đối thủ mất cân bằng.

Yassine Bounou cũng là điểm tựa quan trọng trong khung thành. Ở những trận đấu loại trực tiếp, một thủ môn giàu kinh nghiệm có thể tạo ra khác biệt lớn, nhất là khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng cuối hiệp hai hoặc hiệp phụ.

Canada có thể gây khó trong bao lâu?

Canada có đủ cơ sở để khiến Morocco gặp nhiều vấn đề. Đại diện Bắc Mỹ được nghỉ nhiều hơn, không phải trải qua 120 phút như đối thủ và có nền tảng thể lực tốt để duy trì lối chơi pressing.

Alphonso Davies là nhân tố được chờ đợi nhiều nhất. Tốc độ, khả năng kéo bóng và những pha leo biên của cầu thủ này có thể buộc Hakimi hoặc Mazraoui phải thận trọng hơn khi dâng cao. Jonathan David cũng là mối đe dọa lớn nếu Canada có cơ hội phản công.

Tuy nhiên, bài toán của Canada là khả năng duy trì cự ly đội hình trong suốt 90 phút. Khi pressing không còn đủ mạnh, các khoảng trống ở trung lộ có thể xuất hiện. Đây là khu vực Morocco thường khai thác khá tốt bằng những pha phối hợp nhanh.

Canada có thể tạo ra thế trận căng thẳng, nhưng để kiểm soát hoàn toàn Morocco là nhiệm vụ không dễ. Nếu không tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp một, đội bóng của Jesse Marsch có thể phải trả giá ở nửa sau trận đấu.

Kịch bản bàn thắng Canada vs Morocco

Canada ghi 12 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận. Trong chuỗi trận này, đội bóng Bắc Mỹ có 8 trận ghi bàn và 2 trận không thể chọc thủng lưới đối thủ. Hàng thủ Canada cũng chơi khá chắc khi chỉ nhận 7 bàn thua và giữ sạch lưới 5 trận.

Morocco có hiệu suất tấn công tốt hơn với 19 bàn sau 10 trận gần đây, đạt trung bình 1,9 bàn/trận. Đại diện châu Phi ghi bàn ở 9 trong 10 trận, đồng thời chỉ để lọt lưới 8 lần.

Sau 120 phút căng sức trước Hà Lan, Morocco nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng hơn thay vì đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Canada cũng khó mạo hiểm quá sớm trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của mình tại vòng 1/8 World Cup.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Canada có khả năng ghi bàn nhờ tốc độ phản công, nhưng Morocco vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tận dụng thời cơ.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Khả năng cao: Hai đội cùng ghi bàn.

Tình hình lực lượng Canada vs Morocco

Canada không có Ismaël Koné vì chấn thương. Sự vắng mặt này ảnh hưởng phần nào đến chiều sâu tuyến giữa, nhưng HLV Jesse Marsch vẫn còn những lựa chọn đủ sức duy trì cường độ pressing và khả năng chuyển đổi trạng thái.

Morocco có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng với thầy trò Mohamed Ouahbi, nhất là sau khi họ vừa tiêu tốn nhiều thể lực ở trận gặp Hà Lan.

Đội hình dự kiến Canada vs Morocco

Canada: Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Eustaquio, Buchanan, Millar, Saliba; David, Oluwaseyi.

Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim, Ounahi, El Khannous; Saibari.

Phong độ và lịch sử đối đầu Canada vs Morocco

Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Thành tích này cho thấy đội bóng Bắc Mỹ đang duy trì sự ổn định nhất định, đặc biệt sau chiến thắng 1-0 trước Nam Phi ở vòng 1/16.

Morocco bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Việc vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu giúp đại diện châu Phi có thêm cú hích lớn trước màn chạm trán Canada.

Về lịch sử đối đầu, Morocco chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả 2 lần gặp Canada trước đây. Dù vậy, trận đấu tại NRG Stadium vẫn rất khác biệt, bởi Canada đang có sự tự tin lớn trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

Thống kê đáng chú ý Canada vs Morocco

Canada lần đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8 World Cup.

Canada giữ sạch lưới 2 trong 4 trận gần đây.

Morocco bất bại 5 trận liên tiếp gần nhất.

Morocco vừa đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Morocco ghi bàn ở 9 trong 10 trận gần nhất.

Canada ghi 12 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,2 bàn/trận.

Morocco ghi 19 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 1,9 bàn/trận.

Canada trung bình hưởng 5,7 quả phạt góc/trận, Morocco đạt 5,5 quả/trận.

Morocco nhận trung bình 2 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần nhất, cao hơn mức 1,6 thẻ/trận của Canada.

Dự đoán tỉ số Canada vs Morocco

Canada có lợi thế thể lực, sự hưng phấn và tốc độ ở các tình huống chuyển trạng thái. Đại diện CONCACAF cũng đang có tinh thần rất cao sau khi tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026.

Morocco lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh ở các trận knock-out và khả năng giữ cấu trúc phòng ngự. Nếu trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, đại diện châu Phi có nhiều nhân tố đủ sức tạo ra khác biệt.

Dự đoán phổ biến: Canada 1-2 Morocco