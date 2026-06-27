Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số CHDC Congo vs Uzbekistan lúc 6h30 ngày 28/6/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số CHDC Congo vs Uzbekistan lúc 6h30 ngày 28/6/2026 nghiêng nhẹ về đại diện châu Phi ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026.

CHDC Congo chạm trán Uzbekistan trong bối cảnh cả hai đều buộc phải hướng tới chiến thắng để níu hy vọng đi tiếp. Trên sân Atlanta Stadium, sự chắc chắn của CHDC Congo sẽ đối đầu với một Uzbekistan đang chịu sức ép lớn sau hai thất bại liên tiếp.

Tổng hợp dự đoán CHDC Congo vs Uzbekistan

Trận đấu giữa CHDC Congo vs Uzbekistan diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6/2026 trên sân Atlanta Stadium, Atlanta, Mỹ, thuộc lượt trận thứ 3 bảng K World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV.

Sau hai lượt trận, Colombia đã có 6 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Bồ Đào Nha có 4 điểm, CHDC Congo đứng thứ ba với 1 điểm, còn Uzbekistan chưa có điểm nào sau hai thất bại liên tiếp. Vì vậy, màn so tài tại Atlanta mang ý nghĩa như cơ hội cuối cùng cho cả hai đội.

CHDC Congo để lại nhiều điểm tích cực hơn sau hai lượt trận đầu tiên. Đại diện châu Phi hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở trận ra quân, sau đó chỉ thua Colombia 0-1 bởi bàn thắng ở phút 76 của Daniel Muñoz. Dù không cầm bóng vượt trội, đội bóng này vẫn có cấu trúc phòng ngự tốt và nhiều pha phản công đáng chú ý.

Uzbekistan lại đang trải qua kỳ World Cup đầu tiên rất khắc nghiệt. Sau trận thua Colombia 1-3, đại diện châu Á tiếp tục nhận thất bại nặng 0-5 trước Bồ Đào Nha. Hàng thủ nhận 8 bàn thua sau 2 trận khiến Uzbekistan gặp nhiều bất lợi trước lượt đấu cuối.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế CHDC Congo 1-0 Uzbekistan CHDC Congo nhỉnh hơn nhờ cấu trúc phòng ngự ổn định và khả năng phản công biên Mô hình dự báo CHDC Congo 1-1 Uzbekistan Uzbekistan buộc phải mạo hiểm, nhưng trận đấu có thể giằng co vì cả hai đều chịu áp lực lớn Nhận định phổ biến CHDC Congo 2-1 Uzbekistan Đại diện châu Phi có cơ sở tạo khác biệt nếu khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng thủ Uzbekistan

Trước giờ bóng lăn, CHDC Congo được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, nền tảng phòng ngự và tâm lý thi đấu tốt hơn sau hai lượt trận đầu tiên. Yoane Wissa, Cedric Bakambu cùng các cầu thủ giàu tốc độ có thể giúp đại diện châu Phi tạo ra khác biệt trong các pha chuyển trạng thái.

Uzbekistan không thiếu những nhân tố đáng chú ý như Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullaev hay Abdukodir Khusanov. Dù vậy, hàng thủ quá mong manh sau hai trận đầu khiến đại diện châu Á phải đối mặt với nhiệm vụ rất khó nếu muốn giành chiến thắng.

CHDC Congo cần thắng để níu hy vọng đi tiếp

CHDC Congo bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ rất rõ ràng. Sau trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thất bại tối thiểu 0-1 trước Colombia, đại diện châu Phi vẫn còn hy vọng cạnh tranh nếu đánh bại Uzbekistan.

Điểm tích cực của CHDC Congo nằm ở khả năng tổ chức đội hình. Hệ thống phòng ngự 5 hậu vệ giúp họ hạn chế khá tốt những khoảng trống trước các đối thủ mạnh. Ngay cả khi gặp Bồ Đào Nha và Colombia, đội bóng này cũng chỉ nhận tổng cộng 2 bàn thua.

Thủ môn Lionel Mpasi là điểm tựa quan trọng sau nhiều pha cứu thua trước Colombia. Phía trên, Chancel Mbemba mang đến kinh nghiệm, còn các cầu thủ như Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy và Charles Pickel giúp tuyến giữa duy trì sự tranh chấp cần thiết.

Trên hàng công, Yoane Wissa và Cedric Bakambu là những mũi nhọn được kỳ vọng. Tốc độ của Wissa cùng kinh nghiệm chọn vị trí của Bakambu có thể trở thành vũ khí quan trọng nếu Uzbekistan đẩy đội hình lên cao.

Vì sao CHDC Congo được đánh giá cao hơn?

CHDC Congo có lợi thế về sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu. Đại diện châu Phi không chơi quá bùng nổ, nhưng biết cách giữ cự ly đội hình, hạn chế rủi ro và chờ thời điểm phản công.

Trong 5 trận gần nhất, CHDC Congo ghi 3 bàn và thủng lưới 4 lần. Hiệu suất tấn công không cao, nhưng con số phòng ngự cho thấy đội bóng này không dễ bị vỡ trận trước sức ép lớn.

Trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 là minh chứng rõ cho khả năng chịu đựng và phản đòn của CHDC Congo. Họ có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng vẫn tạo ra những pha lên bóng đủ nguy hiểm nhờ tốc độ ở hai biên.

Trước Uzbekistan, CHDC Congo có thể tiếp tục trung thành với cách chơi chắc chắn. Nếu giữ được sự tập trung trong hiệp một, đại diện châu Phi sẽ có nhiều cơ hội khai thác khoảng trống khi đối thủ buộc phải mạo hiểm ở nửa sau trận đấu.

Uzbekistan có thể gây khó trong bao lâu?

Uzbekistan bước vào trận đấu này với sức ép rất lớn. Sau hai thất bại trước Colombia và Bồ Đào Nha, đại diện châu Á chưa có điểm nào, nhận 8 bàn thua và gần như không còn quyền tự quyết nếu không thắng CHDC Congo.

Dù vậy, Uzbekistan vẫn sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Eldor Shomurodov là điểm tựa kinh nghiệm trên hàng công, Abbosbek Fayzullaev có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng tốt, còn Abdukodir Khusanov là gương mặt đáng chú ý nơi hàng thủ.

Vấn đề lớn nhất của Uzbekistan nằm ở khả năng chống chịu khi bị pressing và khai thác vào hai biên. Trận thua 0-5 trước Bồ Đào Nha cho thấy hàng thủ của họ dễ bị kéo giãn khi đối phương tăng tốc và luân chuyển bóng nhanh.

Uzbekistan buộc phải chơi chủ động hơn nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, nếu đẩy đội hình lên quá cao, họ có thể để lộ nhiều khoảng trống cho Wissa, Bakambu hoặc Banza khai thác.

Kịch bản bàn thắng CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo không phải đội có hiệu suất ghi bàn cao. Trong 5 trận gần nhất, đại diện châu Phi chỉ ghi 3 bàn, đạt trung bình 0,6 bàn/trận. Tuy nhiên, họ có cách chơi thực dụng và đủ khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ.

Uzbekistan cũng gặp vấn đề lớn ở khâu ghi bàn. Đại diện châu Á có 2 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,4 bàn/trận. Sau hai lượt trận World Cup 2026, họ mới ghi 1 bàn và đã nhận tới 8 bàn thua.

Dù hàng thủ Uzbekistan đang chịu nhiều áp lực, trận đấu này chưa chắc diễn ra quá cởi mở. CHDC Congo có lý do để nhập cuộc thận trọng, còn Uzbekistan dù cần thắng cũng khó mạo hiểm quá sớm sau những bài học từ hai lượt trận đầu.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện khoảng 1 đến 2 bàn thắng. CHDC Congo có cơ sở ghi bàn tốt hơn nhờ sự ổn định và các pha phản công biên.

Dự đoán số bàn thắng: 1-2 bàn.

Khả năng cao: Trận đấu không vượt quá 2 bàn.

Dự đoán phạt góc CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo có trung bình khoảng 4,8 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất. Đây là con số khá tích cực với một đội thường không kiểm soát bóng vượt trội, bởi các pha chuyển trạng thái ra biên của họ vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Uzbekistan đạt khoảng 4 quả phạt góc/trận trong cùng giai đoạn. Tuy nhiên, khi gặp các đối thủ mạnh hơn như Colombia, Canada, Hà Lan hay Bồ Đào Nha, đại diện châu Á thường chỉ dao động quanh mốc 2 đến 3 quả góc.

Với thế trận dự kiến, CHDC Congo có thể không cầm bóng quá nhiều, nhưng những pha phản công tốc độ đủ giúp họ tạo ra phạt góc. Uzbekistan trong thế buộc phải thắng cũng sẽ phải tăng tần suất tấn công, đặc biệt ở hiệp hai.

Dự đoán phạt góc: 8-9 quả.

Khả năng cao: CHDC Congo không thua kém Uzbekistan ở chỉ số phạt góc, thậm chí có thể nhỉnh hơn nếu phản công hiệu quả.

Dự đoán thẻ phạt CHDC Congo vs Uzbekistan

Cả hai đội đều không thuộc nhóm chơi quá rắn. CHDC Congo nhận trung bình khoảng 0,6 thẻ vàng/trận trong 5 trận gần nhất, còn Uzbekistan ở mức khoảng 1 thẻ vàng/trận.

Dù đây là trận đấu có tính chất sống còn, nền tảng thẻ phạt của hai đội vẫn nghiêng về kịch bản không quá căng. CHDC Congo có xu hướng giữ khối đội hình thay vì liên tục phạm lỗi, còn Uzbekistan thường chỉ tăng tranh chấp khi bị đặt vào thế chống phản công.

Uzbekistan có thể là đội dễ nhận thẻ hơn do phải đẩy cao đội hình và ngăn các pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ. Nếu CHDC Congo khai thác tốt tốc độ ở biên, đại diện châu Á sẽ phải đối mặt với nhiều tình huống phòng ngự khó.

Dự đoán thẻ phạt: 2-3 thẻ vàng.

Khả năng cao: Tổng thẻ không vượt quá 4 thẻ.

Đội dễ nhận thẻ hơn: Uzbekistan.

Tình hình lực lượng CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo không có Rocky Bushiri, cầu thủ đã rút khỏi danh sách dự World Cup vì chấn thương và được thay bằng Aaron Tshibola. Théo Bongonda cũng không sẵn sàng do vấn đề thể trạng, khiến HLV trưởng phải cân nhắc thêm ở các phương án tấn công biên.

Uzbekistan có lực lượng nhìn chung ổn định hơn, nhưng đội bóng của HLV Fabio Cannavaro đang chịu sức ép lớn sau hai thất bại liên tiếp. Tình trạng của một số cầu thủ phòng ngự cần được theo dõi thêm trước giờ bóng lăn, nhất là khi hàng thủ đã phải hoạt động với cường độ rất cao trong hai lượt trận đầu.

Đội hình dự kiến CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo: Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Henock Inonga; Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Charles Pickel; Yoane Wissa, Cedric Bakambu.

Uzbekistan: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustamjon Ashurmatov; Khojiakbar Alijonov, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov; Eldor Shomurodov.

Phong độ và lịch sử đối đầu CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi hòa Đan Mạch 0-0, thua Chile 1-2, hòa Bồ Đào Nha 1-1 và thua Colombia 0-1 trong các trận đáng chú ý gần đây.

Uzbekistan thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất nếu tính chiến thắng trước Venezuela trên chấm luân lưu. Tại World Cup 2026, đại diện châu Á thua Colombia 1-3 và Bồ Đào Nha 0-5, qua đó rơi vào thế rất khó trước lượt trận cuối.

Về lịch sử đối đầu, CHDC Congo và Uzbekistan không có nhiều dữ liệu chạm trán đáng chú ý ở cấp độ World Cup. Màn so tài tại Atlanta vì vậy mang tính chất mới mẻ, nhưng sức ép lại rất lớn với cả hai đội.

Thống kê đáng chú ý CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo mới thủng lưới 2 bàn sau 2 trận World Cup 2026, dù đã gặp Bồ Đào Nha và Colombia. Đây là cơ sở để đại diện châu Phi tiếp tục đặt niềm tin vào hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Uzbekistan đã nhận 8 bàn thua sau 2 lượt trận bảng K. Đại diện châu Á thua Colombia 1-3, sau đó nhận thất bại 0-5 trước Bồ Đào Nha.

CHDC Congo ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận. Uzbekistan ghi 2 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 0,4 bàn/trận.

4 trong 5 trận gần nhất của CHDC Congo có không quá 2 bàn thắng. Cách chơi chắc chắn của đại diện châu Phi khiến các trận đấu của họ thường không có quá nhiều bàn.

5 trong 5 trận gần nhất của Uzbekistan có tổng thẻ không vượt quá 4 thẻ vàng. Đây là cơ sở để chờ đợi một trận đấu có mức thẻ phạt vừa phải.

CHDC Congo có trung bình khoảng 4,8 quả phạt góc/trận trong 5 trận gần nhất. Uzbekistan thường chỉ tạo 2 đến 3 quả góc khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Dự đoán tỉ số CHDC Congo vs Uzbekistan

CHDC Congo nhỉnh hơn về sự ổn định, cấu trúc phòng ngự và tâm lý thi đấu. Đại diện châu Phi đã chơi không tệ trước Bồ Đào Nha và Colombia, đồng thời cho thấy khả năng giữ cự ly tốt khi bị đối thủ gây sức ép.

Uzbekistan có lực lượng không tệ, nhưng hàng thủ quá mong manh sau hai lượt trận đầu tiên. Nếu không cải thiện khả năng kiểm soát khu vực trước vòng cấm, đại diện châu Á rất dễ tiếp tục trả giá trước những pha phản công tốc độ của CHDC Congo.

Dự đoán phổ biến: CHDC Congo 1-0 Uzbekistan