Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Colombia vs Bồ Đào Nha lúc 6h30 hôm nay 28/6/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Colombia vs Bồ Đào Nha lúc 6h30 ngày 28/6/2026 nghiêng nhẹ về Ronaldo cùng đồng đội ở lượt trận cuối bảng K World Cup 2026.

Nếu muốn đi tiếp với ngôi đầu bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha buộc phải đánh bại Colombia. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng, bởi đại diện Nam Mỹ đang có phong độ tốt và sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, kỹ thuật lẫn khả năng tạo đột biến.

Tổng hợp dự đoán Colombia vs Bồ Đào Nha

Trận đấu giữa Colombia vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 6h30 ngày 28/6/2026 trên sân Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Mỹ, thuộc lượt trận thứ 3 bảng K World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV9.

Colombia bước vào lượt trận cuối với vị thế thuận lợi sau hai chiến thắng đầu tiên. Đại diện Nam Mỹ đang có 6 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng K.

Bồ Đào Nha có 4 điểm sau hai lượt trận. Sau trận hòa CHDC Congo 1-1, Ronaldo cùng đồng đội đã lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng đậm trước Uzbekistan. Dù vậy, để vượt Colombia và kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, đại diện châu Âu cần một chiến thắng tại Miami Gardens.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Colombia 1-2 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và nhiều phương án tấn công Mô hình dự báo Colombia 2-2 Bồ Đào Nha Colombia có tốc độ phản công tốt, trận đấu có thể diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian Nhận định phổ biến Colombia 1-2 Bồ Đào Nha Ronaldo cùng đồng đội có cơ sở tạo khác biệt nếu tận dụng tốt các thời điểm quyết định

Trước giờ bóng lăn, Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng nhân sự đồng đều ở cả ba tuyến. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao hay Vitinha đều có khả năng tạo ra khác biệt trong những trận đấu giàu áp lực.

Colombia không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias cùng lối chơi giàu năng lượng của đại diện Nam Mỹ có thể tạo ra nhiều thử thách cho hàng thủ Bồ Đào Nha, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Bồ Đào Nha cần thắng để giữ hy vọng chiếm ngôi đầu

Bồ Đào Nha bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ rất rõ ràng. Họ cần đánh bại Colombia nếu muốn đi tiếp với ngôi đầu bảng K, qua đó có được lợi thế tinh thần trước vòng knock-out.

Sau trận hòa CHDC Congo 1-1 ở ngày ra quân, đội bóng của HLV Roberto Martinez chịu không ít áp lực. Chiến thắng trước Uzbekistan giúp đại diện châu Âu giải tỏa phần nào sức ép, đồng thời đưa Cristiano Ronaldo trở lại tâm điểm kỳ vọng.

Điểm mạnh của Bồ Đào Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển trạng thái. Bruno Fernandes có thể tung ra những đường chuyền quyết định, Bernardo Silva mang đến sự linh hoạt, còn Rafael Leao tạo đột biến bằng tốc độ ở hành lang trái.

Ronaldo vẫn là cái tên được chờ đợi nhất. Khi tiền đạo này tìm lại cảm giác ghi bàn, Bồ Đào Nha có thêm một điểm tựa lớn trong vòng cấm, đặc biệt ở các pha dứt điểm một chạm hoặc bóng bổng.

Vì sao Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn?

Bồ Đào Nha sở hữu đội hình có chiều sâu và nhiều cầu thủ đã quen với các trận đấu lớn. Đây là lợi thế quan trọng khi họ phải đối đầu một Colombia giàu năng lượng và không thiếu những nhân tố gây đột biến.

Hàng công của đại diện châu Âu đang duy trì hiệu suất rất ấn tượng. Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 2,75 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 10 trong 12 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá đều.

Không chỉ có Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có nhiều phương án khác để giải quyết trận đấu. Bruno Fernandes có thể tạo cơ hội từ tuyến hai, Bernardo Silva kéo giãn cấu trúc phòng ngự đối phương, còn Rafael Leao đủ khả năng khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên.

Ở tuyến dưới, Ruben Dias mang đến kinh nghiệm và khả năng chỉ huy hàng thủ. Khi kết hợp với sự cơ động của Nuno Mendes, Dalot và khả năng tranh chấp của Palhinha, Bồ Đào Nha có thể duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Colombia có thể gây khó trong bao lâu?

Colombia bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn. Đại diện Nam Mỹ đang có phong độ tốt, thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua.

Dưới thời HLV Nestor Lorenzo, Colombia chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và đặc biệt nguy hiểm ở hai biên. Luis Diaz là mũi khoan quan trọng, Jhon Arias tạo sự linh hoạt, còn James Rodriguez vẫn có thể mở ra khác biệt bằng những đường chuyền có độ sát thương cao.

Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, trung bình 2,13 bàn/trận. Đại diện Nam Mỹ cũng ghi bàn ở 7 trong 8 trận, con số cho thấy hàng công của họ có tính ổn định khá cao.

Dù vậy, thử thách lớn nhất của Colombia là duy trì sự chắc chắn khi đối đầu một Bồ Đào Nha có nhiều ngôi sao tấn công. Nếu để lộ khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ, đại diện Nam Mỹ có thể phải trả giá trước những pha xử lý nhanh của Bruno Fernandes, Bernardo Silva hoặc Ronaldo.

Kịch bản bàn thắng Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia có hiệu suất ghi bàn khá tốt với 17 bàn sau 8 trận gần nhất, đạt trung bình 2,13 bàn/trận. Đại diện Nam Mỹ ghi bàn ở 7 trong 8 trận, tương đương 88%, nhờ khả năng tấn công tốc độ và những pha xử lý giàu kỹ thuật của nhóm cầu thủ phía trên.

Bồ Đào Nha còn sở hữu thông số tấn công ấn tượng hơn. Sau 12 trận gần nhất, đội bóng châu Âu ghi 33 bàn, trung bình 2,75 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 10 trong 12 trận, đạt tỷ lệ khoảng 83%.

Ở chiều phòng ngự, Colombia để thủng lưới 9 bàn sau 8 trận, trung bình 1,13 bàn/trận. Bồ Đào Nha nhận 14 bàn thua sau 12 trận, trung bình 1,17 bàn/trận. Cả hai đội đều có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây.

Với việc cả hai đều sở hữu hàng công hiệu quả nhưng hàng thủ vẫn có điểm để khai thác, trận đấu này có cơ sở xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội. Dù vậy, tính chất quan trọng của lượt trận cuối có thể khiến hiệp một diễn ra thận trọng hơn.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Khả năng cao: Hai đội đều có cơ hội ghi bàn.

Tình hình lực lượng Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Nestor Lorenzo vì vậy có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất, đặc biệt là nhóm cầu thủ tấn công gồm Luis Diaz, James Rodriguez, Jhon Arias và Luis Suarez.

Bồ Đào Nha cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều phương án chất lượng ở cả ba tuyến, từ Ruben Dias nơi hàng thủ, Vitinha và Bruno Fernandes ở tuyến giữa đến Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rafael Leao trên hàng công.

Đội hình dự kiến Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Phong độ và lịch sử đối đầu Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ ghi 10 bàn, thủng lưới 5 lần và đang có lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng K.

Bồ Đào Nha thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Ronaldo cùng đồng đội ghi 12 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong chuỗi này, cho thấy sự ổn định cả ở tấn công lẫn phòng ngự.

Về lịch sử đối đầu, Colombia và Bồ Đào Nha chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Màn chạm trán tại Hard Rock Stadium vì vậy càng được chờ đợi, bởi đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công đáng chú ý.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất, đạt trung bình 2,13 bàn/trận. Đại diện Nam Mỹ ghi bàn ở 7 trong 8 trận, tương đương 88%.

Bồ Đào Nha ghi 33 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,75 bàn/trận. Đội bóng châu Âu ghi bàn ở 10 trong 12 trận, đạt tỷ lệ khoảng 83%.

Hai đội đều có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây. Dù vậy, Colombia vẫn thủng lưới trung bình 1,13 bàn/trận, còn Bồ Đào Nha là 1,17 bàn/trận.

Bồ Đào Nha được hưởng trung bình 5,92 quả phạt góc/trận, cao hơn Colombia với mức 3,75 quả/trận. Đây là cơ sở để chờ đợi đại diện châu Âu tạo ra nhiều tình huống bóng chết từ hai biên.

Colombia phạm lỗi trung bình 13,5 lần/trận, cao hơn đáng kể so với Bồ Đào Nha. Đại diện Nam Mỹ có thể phải tranh chấp quyết liệt hơn nếu Bồ Đào Nha kiểm soát bóng trong thời gian dài.

Bồ Đào Nha có trung bình 13,08 pha tắc bóng/trận, cho thấy cường độ tranh chấp lớn ở tuyến giữa. Colombia chưa nhận thẻ đỏ nào trong chuỗi 8 trận thống kê gần nhất.

Dự đoán tỉ số Colombia vs Bồ Đào Nha

Colombia có đủ tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật để gây khó khăn cho Bồ Đào Nha, đặc biệt nếu họ tận dụng tốt các pha phản công. Luis Diaz, James Rodriguez và Jhon Arias có thể tạo ra nhiều vấn đề cho hàng thủ đại diện châu Âu.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự đa dạng trong phương án tấn công. Trong một trận đấu mà Ronaldo cùng đồng đội buộc phải thắng để hướng tới ngôi đầu bảng K, đại diện châu Âu có cơ sở tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

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