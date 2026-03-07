Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Colombia vs Ghana lúc 8h30 ngày 4/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Colombia vs Ghana lúc 8h30 ngày 4/7/2026 nghiêng nhẹ về đại diện Nam Mỹ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Colombia bước vào trận gặp Ghana với sự tự tin lớn sau vòng bảng ấn tượng. Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo dẫn đầu bảng K với 7 điểm sau 3 trận, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Dù Ghana là đối thủ khó chịu, có nền tảng phòng ngự kỷ luật và tốc độ phản công đáng chú ý, Colombia vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, khả năng kiểm soát nhịp độ và sự cân bằng giữa các tuyến.

Tổng hợp dự đoán Colombia vs Ghana

Trận đấu giữa Colombia vs Ghana diễn ra lúc 08h30 ngày 4/7/2026 trên sân Arrowhead Stadium, Kansas City, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Đây là cặp đấu tương đối khó lường, bởi Colombia có phong độ tốt hơn, còn Ghana lại sở hữu lối chơi giàu thể lực và khả năng gây khó trong các trận đấu lớn.

Colombia khép lại vòng bảng K với vị trí dẫn đầu. Đại diện Nam Mỹ thắng Uzbekistan 3-1, vượt qua CHDC Congo 1-0 nhờ bàn thắng của Daniel Muñoz, sau đó hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt cuối để bảo toàn ngôi đầu. Dù không quá bùng nổ, Colombia vẫn tạo cảm giác chắc chắn, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và kiểm soát rủi ro.

Ghana đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi giành 4 điểm tại bảng L, ghi 2 bàn và thủng lưới 2 lần. Họ thắng Panama 1-0, cầm hòa Anh 0-0, trước khi thua Croatia 1-2 ở lượt cuối. Hành trình này cho thấy Ghana không dễ bị đánh bại, nhưng vẫn còn hạn chế ở khả năng duy trì sự tập trung trong các thời điểm quyết định.

Góc dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp nhận định Colombia 2-1 Ghana Colombia nhỉnh hơn nhờ phong độ vòng bảng ổn định và sự cân bằng giữa các tuyến Mô hình dự báo Colombia 1-0 Ghana Ghana có thể kéo trận đấu vào thế giằng co, nhưng Colombia có nhiều phương án tạo khác biệt hơn Kịch bản phổ biến Colombia 2-1 Ghana Đại diện Nam Mỹ được chờ đợi tận dụng tốt hơn các thời điểm then chốt

Trước giờ bóng lăn, Colombia được đánh giá cao hơn nhờ hàng thủ chắc chắn, khả năng kiểm soát bóng và những nhân tố tấn công giàu đột biến như Luis Díaz, James Rodríguez hay Jhon Arias. Tuy vậy, Ghana vẫn tiềm ẩn nhiều khó chịu với lối chơi thấp, pressing mạnh ở khu vực giữa sân và tốc độ của Antoine Semenyo, Mohammed Kudus hoặc Iñaki Williams.

Colombia cần thắng để khẳng định vị thế

Colombia bước vào vòng knock-out với hành trang khá vững chắc. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng của HLV Nestor Lorenzo có 7 điểm, ghi 4 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Đây là thành tích đủ tốt để đại diện Nam Mỹ tự tin hướng tới tấm vé đi tiếp.

Trận thắng Uzbekistan 3-1 ở ngày ra quân giúp Colombia tạo đà thuận lợi. Sau đó, họ vượt qua CHDC Congo 1-0 trong trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn, trước khi cầm hòa Bồ Đào Nha 0-0 ở lượt cuối. Việc giữ sạch lưới trước một đối thủ có nhiều ngôi sao tấn công là tín hiệu rất tích cực cho Colombia trước vòng 1/16.

Điểm mạnh của Colombia nằm ở sự cân bằng. Hàng công có Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Córdoba và kinh nghiệm của James Rodríguez. Tuyến giữa với Jefferson Lerma và Richard Ríos mang đến sức tranh chấp, khả năng thu hồi bóng và sự chắc chắn cần thiết.

Ở hàng thủ, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí cùng Camilo Vargas đang giúp Colombia duy trì sự ổn định. Khi có đủ sự chắc chắn phía sau, đại diện Nam Mỹ có thể chơi chủ động hơn và tạo sức ép đều đặn lên Ghana.

Vì sao Colombia được đánh giá cao hơn?

Colombia có lợi thế rõ rệt về phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ thắng 4 và hòa 1. Chuỗi bất bại này cho thấy đội bóng của HLV Nestor Lorenzo đang duy trì trạng thái thi đấu rất tốt trước vòng knock-out.

Hàng công Colombia cũng khá ổn định khi ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 4/5 trận, nhờ khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí khác nhau. Luis Díaz có tốc độ và kỹ thuật, James Rodríguez có kinh nghiệm cùng những đường chuyền quyết định, còn Jhon Córdoba tạo sức ép trực diện trong vòng cấm.

Hàng thủ là điểm tựa lớn khác của Colombia. Đại diện Nam Mỹ chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần đây, trung bình 0,4 bàn/trận. Riêng tại vòng bảng World Cup 2026, Colombia chỉ thủng lưới 1 lần sau 3 trận.

Sự chắc chắn này giúp Colombia không cần chơi quá vội vàng. Trước một Ghana thường ưu tiên phòng ngự số đông, đội bóng Nam Mỹ có thể kiên nhẫn kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình đối thủ rồi chờ khoảnh khắc từ các ngôi sao tấn công.

Ghana có thể gây khó trong bao lâu?

Ghana bước vào trận đấu này với tâm thế không hề dễ chịu cho Colombia. Đại diện châu Phi đã vượt qua vòng bảng bằng 4 điểm, trong đó có trận hòa 0-0 rất đáng chú ý trước Anh. Kết quả này cho thấy Ghana đủ khả năng phòng ngự kiên cường trước các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Lối chơi của Ghana dựa nhiều vào thể lực, tốc độ và sự quyết liệt ở tuyến giữa. Thomas Partey, Elisha Owusu và Mohammed Kudus có thể giúp đại diện châu Phi tạo ra những pha tranh chấp mạnh, đồng thời mở ra cơ hội phản công nhanh cho tuyến trên.

Antoine Semenyo, Jordan Ayew và Iñaki Williams là những mũi nhọn có khả năng gây áp lực lên hàng thủ Colombia. Nếu tận dụng tốt khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên, Ghana hoàn toàn có thể tạo ra vài thời điểm nguy hiểm.

Dù vậy, thách thức lớn của Ghana là khả năng duy trì sự tập trung trong cả trận. Thất bại 1-2 trước Croatia ở lượt cuối vòng bảng cho thấy đại diện châu Phi vẫn có thể bị khai thác ở những thời điểm then chốt. Trước một Colombia kiên nhẫn và có nhiều nhân tố biết tạo khác biệt, Ghana khó được phép mắc sai lầm.

Kịch bản bàn thắng Colombia vs Ghana

Colombia đang sở hữu hiệu suất tấn công khá ổn định với 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận. Đại diện Nam Mỹ ghi bàn ở 4/5 trận, đạt tỷ lệ 80%, cho thấy khả năng duy trì sức ép tương đối đều.

Ghana có xu hướng chơi chặt chẽ hơn. Đại diện châu Phi ghi 4 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,8 bàn/trận. Họ không phải đội tấn công quá bùng nổ, nhưng vẫn có thể tạo ra khác biệt nhờ tốc độ và khả năng chuyển trạng thái.

Ở chiều phòng ngự, cả hai đội đều có thông số tốt. Colombia chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Ghana nhận 3 bàn thua trong cùng giai đoạn. Đây là cơ sở để chờ đợi một trận đấu giằng co, không quá cởi mở.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Colombia có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Ghana đủ khả năng gây khó bằng phòng ngự số đông và phản công nhanh.

Tình hình lực lượng Colombia vs Ghana

Colombia không có Jorge Carrascal vì án kỷ luật. Sự vắng mặt này ảnh hưởng phần nào đến lựa chọn sáng tạo ở tuyến giữa, nhưng HLV Nestor Lorenzo vẫn còn nhiều phương án chất lượng để duy trì khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công.

Ghana có đầy đủ lực lượng trước trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng cho đại diện châu Phi, nhất là khi họ cần nền tảng thể lực và sự ổn định nhân sự để theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công trước Colombia.

Đội hình dự kiến Colombia vs Ghana

Colombia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Ghana (4-3-3): Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu, Mohammed Kudus; Jordan Ayew, Antoine Semenyo, Iñaki Williams.

Phong độ và lịch sử đối đầu Colombia vs Ghana

Colombia đang có phong độ rất tốt với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ dẫn đầu bảng K World Cup 2026 với 7 điểm, ghi 4 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Ghana thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Ở vòng bảng, đại diện châu Phi thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và thua Croatia 1-2, qua đó giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Về lịch sử đối đầu, Colombia và Ghana chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Màn so tài tại Arrowhead Stadium vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai đội chạm trán trong một trận đấu chính thức.

Thống kê đáng chú ý Colombia vs Ghana

Colombia bất bại trong 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đại diện Nam Mỹ ghi 9 bàn trong chuỗi trận này, đạt trung bình 1,8 bàn/trận.

Hàng thủ Colombia đang vận hành chắc chắn khi chỉ thủng lưới 2 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 0,4 bàn/trận. Tại vòng bảng World Cup 2026, đội bóng của HLV Nestor Lorenzo chỉ nhận 1 bàn thua sau 3 trận.

Ghana cũng không dễ bị đánh bại khi thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi 4 bàn và thủng lưới 3 lần, cho thấy xu hướng chơi chặt chẽ và ưu tiên an toàn.

Vòng bảng của Ghana mang dấu ấn kiên cường. Họ thắng Panama 1-0, hòa Anh 0-0 và chỉ thua Croatia 1-2 ở lượt cuối. Đây là cơ sở để đại diện châu Phi hy vọng tạo ra nhiều khó khăn cho Colombia.

Dự đoán tỉ số Colombia vs Ghana

Colombia có lợi thế về phong độ, sự ổn định và chất lượng đội hình. Đại diện Nam Mỹ không quá bùng nổ, nhưng biết cách kiểm soát trận đấu, phòng ngự chắc chắn và tạo khác biệt từ các ngôi sao tấn công.

Ghana đủ khả năng gây khó nhờ lối chơi kỷ luật, nền tảng thể lực và tốc độ phản công. Tuy nhiên, trước một Colombia đang đạt trạng thái ổn định hơn, đại diện châu Phi có thể gặp khó nếu phải phòng ngự trong thời gian dài.

Dự đoán phổ biến: Colombia 2-1 Ghana