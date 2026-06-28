Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Croatia vs Ghana lúc 04h00 ngày 28/06/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Croatia vs Ghana lúc 04h00 ngày 28/06/2026 nghiêng nhẹ về đội bóng áo caro ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.

Croatia và Ghana bước vào lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Trên sân Lincoln Financial Field, kinh nghiệm của Croatia sẽ đối đầu với hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất giải đấu của Ghana.

Tổng hợp dự đoán Croatia vs Ghana

Trận đấu giữa Croatia vs Ghana diễn ra lúc 04h00 ngày 28/06/2026 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, Mỹ, thuộc lượt trận thứ 3 bảng L World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Croatia bước vào màn so tài này sau khi đã trải qua hai lượt trận nhiều cảm xúc. Đội bóng áo caro thua Anh 2-4 ở ngày ra quân, nhưng kịp trở lại bằng chiến thắng quan trọng trước Panama để duy trì hy vọng cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

Ghana lại tạo dấu ấn bằng sự chắc chắn. Đại diện châu Phi giành chiến thắng trước Panama, sau đó cầm hòa Anh 0-0. Với hàng thủ mới chỉ nhận 1 bàn thua trong 8 trận gần nhất, Ghana có đủ cơ sở để gây ra nhiều thử thách cho Croatia.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Croatia 2-1 Ghana Croatia nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng ở các trận cầu lớn Mô hình dự báo Croatia 1-1 Ghana Ghana phòng ngự rất chắc chắn, trận đấu có thể giằng co đến cuối Nhận định phổ biến Croatia 2-1 Ghana Đại diện châu Âu có nhiều phương án tấn công hơn, Ghana đủ sức gây khó bằng phản công tốc độ

Trước giờ bóng lăn, Croatia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khả năng kiểm soát nhịp độ và chất lượng nhân sự ở tuyến giữa. Luka Modric, Mateo Kovacic cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp đội bóng áo caro có cơ sở hướng tới chiến thắng.

Ghana không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi sở hữu hàng thủ được tổ chức tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và tốc độ ở hai biên. Nếu duy trì được sự tập trung trong phần lớn thời gian, Ghana hoàn toàn có thể kéo Croatia vào một trận đấu khó lường.

Croatia cần thắng để giữ hy vọng đi tiếp

Croatia bước vào lượt trận cuối bảng L với nhiệm vụ rất rõ ràng. Sau thất bại 2-4 trước Anh, chiến thắng trước Panama giúp đội bóng áo caro tự mở lại cơ hội cạnh tranh vị trí trong top 2.

Dù không còn sở hữu thế hệ vàng ở trạng thái sung mãn nhất, Croatia vẫn là tập thể rất giàu kinh nghiệm. Đây là yếu tố quan trọng trong một trận đấu có tính chất quyết định, nơi sự bình tĩnh và khả năng xử lý thời điểm có thể tạo ra khác biệt.

Luka Modric vẫn là điểm tựa trong cách vận hành lối chơi. Bên cạnh đó, Mateo Kovacic mang đến sự cơ động ở tuyến giữa, còn Martin Baturina có thể giúp Croatia thêm mềm mại trong những pha luân chuyển bóng.

Croatia cần kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, hạn chế mất bóng ở khu vực trung tuyến và tận dụng tốt các cơ hội trước hàng thủ rất chắc của Ghana. Nếu làm được, đội bóng áo caro có cơ sở khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng quan trọng.

Vì sao Croatia được đánh giá cao hơn?

Croatia có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm ở các giải đấu lớn. Đội bóng áo caro nhiều lần chứng minh bản lĩnh trong những trận cầu áp lực cao, đặc biệt khi bước vào các thời điểm quyết định của vòng bảng hoặc vòng knock-out.

Hàng công Croatia đang duy trì hiệu suất ấn tượng với 31 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 2,58 bàn/trận. Đội bóng châu Âu cũng ghi bàn ở 10 trong 12 trận gần đây, cho thấy khả năng tạo sức ép khá ổn định.

Sự đa dạng trong cách tấn công là điểm mạnh của Croatia. Họ có thể kiểm soát bóng bằng tuyến giữa giàu kỹ thuật, đưa bóng ra biên để tận dụng Ivan Perisic, hoặc khai thác các pha xâm nhập vòng cấm của Mario Pasalic.

Trước một Ghana chơi kỷ luật, Croatia cần sự kiên nhẫn. Kinh nghiệm của Modric và Kovacic có thể giúp đại diện châu Âu tránh bị cuốn vào nhịp độ quá nhanh, đồng thời chờ thời điểm tăng tốc hợp lý.

Ghana có thể gây khó trong bao lâu?

Ghana bước vào trận đấu này với sự tự tin lớn sau những màn trình diễn chắc chắn. Đại diện châu Phi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, đồng thời cho thấy khả năng phòng ngự rất đáng nể.

Điểm tựa lớn nhất của Ghana là hàng thủ. Đội bóng này mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận gần nhất và giữ sạch lưới tới 7 trận. Đây là con số đủ để Croatia phải thận trọng, nhất là khi Ghana có khả năng chuyển trạng thái rất nhanh.

Mohammed Kudus, Jordan Ayew và Ernest Nuamah có thể mang đến tốc độ trong các pha phản công. Nếu Croatia dâng đội hình quá cao, Ghana đủ sức khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Dù vậy, thử thách dành cho Ghana là duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút trước một đội bóng kiểm soát bóng tốt. Nếu phải phòng ngự quá lâu, đại diện châu Phi có thể bị bào mòn thể lực và đối mặt với áp lực lớn ở nửa cuối trận.

Kịch bản bàn thắng Croatia vs Ghana

Croatia ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,58 bàn/trận. Đội bóng áo caro có nhiều phương án tấn công, từ kiểm soát bóng trung lộ đến các pha lên biên, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt.

Ghana ghi 17 bàn sau 8 trận gần đây, đạt trung bình hơn 2 bàn/trận. Đại diện châu Phi không chỉ phòng ngự chắc mà còn có khả năng tạo ra khác biệt bằng những pha phản công tốc độ.

Ở chiều phòng ngự, Ghana đang có thông số rất ấn tượng khi chỉ nhận 1 bàn thua sau 8 trận và giữ sạch lưới 7 trận. Croatia cũng không phải đội dễ bị cuốn vào thế trận cởi mở, nhất là trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Croatia có thể nắm thế chủ động phần lớn thời gian, nhưng Ghana đủ sức tạo ra vài pha phản đòn nguy hiểm.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Khả năng cao: Hai đội đều có cơ hội ghi bàn.

Dự đoán phạt góc Croatia vs Ghana

Croatia được hưởng 23 quả phạt góc sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 1,92 quả/trận. Con số này không quá cao, bởi đội bóng áo caro thường ưu tiên kiểm soát bóng và phối hợp trung lộ thay vì liên tục tạt bóng.

Ghana sở hữu 38 quả phạt góc sau 8 trận, trung bình 4,75 quả/trận. Đại diện châu Phi có xu hướng khai thác tốc độ ở hai biên, sau đó thực hiện các pha căng ngang hoặc đưa bóng vào vòng cấm.

Khi cả hai đội đều cần điểm để cạnh tranh vé đi tiếp, thế trận có thể mở hơn ở hiệp hai. Croatia sẽ cố gắng kiểm soát bóng, còn Ghana chờ thời cơ phản công, qua đó số lượng phạt góc có thể đạt mức tương đối cao.

Dự đoán phạt góc: 8-10 quả.

Khả năng cao: Ghana có thể tạo ra nhiều phạt góc hơn so với thế trận kiểm soát bóng của Croatia.

Dự đoán thẻ phạt Croatia vs Ghana

Croatia nhận 11 thẻ vàng sau 12 trận gần nhất, trung bình 0,92 thẻ/trận. Ghana nhận 9 thẻ vàng sau 8 trận, đạt mức 1,13 thẻ/trận. Cả hai đội đều chưa nhận thẻ đỏ trong chuỗi trận thống kê gần đây.

Dù vậy, tính chất của trận đấu có thể khiến các pha tranh chấp trở nên quyết liệt hơn. Khu vực giữa sân nhiều khả năng là điểm nóng, nơi Modric, Kovacic, Partey và Abu Francis phải cạnh tranh quyền kiểm soát bóng.

Nếu tỷ số vẫn cân bằng ở giai đoạn cuối, số pha phạm lỗi chiến thuật có thể tăng lên. Tuy nhiên, với xu hướng chơi khá kỷ luật của cả hai đội, khả năng xuất hiện thẻ đỏ không cao.

Dự đoán thẻ phạt: 3-4 thẻ vàng.

Khả năng thẻ đỏ: Thấp.

Tình hình lực lượng Croatia vs Ghana

Croatia không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng chú ý. HLV Zlatko Dalic có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất cho trận đấu mang tính quyết định này.

Ghana cũng có lực lượng mạnh nhất trước lượt trận cuối bảng L. Đây là cơ sở để đại diện châu Phi tiếp tục duy trì cách chơi phòng ngự chắc chắn và phản công tốc độ.

Đội hình dự kiến Croatia vs Ghana

Croatia (4-3-3): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic.

Ghana (4-3-3): Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Alexander Djiku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Abu Francis, Kamaradini Mamudu; Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah.

Phong độ và lịch sử đối đầu Croatia vs Ghana

Croatia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Sau trận thua 2-4 trước Anh ở lượt ra quân World Cup 2026, đội bóng áo caro đã trở lại bằng chiến thắng trước Panama để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Ghana có phong độ ấn tượng hơn với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi cũng đang sở hữu chuỗi trận phòng ngự chắc chắn, trong đó có trận hòa 0-0 trước Anh tại bảng L.

Về lịch sử đối đầu, Croatia và Ghana từng gặp nhau tại World Cup 2014. Khi đó, Croatia giành chiến thắng 2-1, kết quả mang đến sự tự tin nhất định cho đại diện châu Âu trước lần tái đấu này.

Thống kê đáng chú ý Croatia vs Ghana

Croatia ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất, đạt trung bình 2,58 bàn/trận. Đội bóng áo caro cũng ghi bàn ở 10 trong 12 trận gần đây.

Croatia thủng lưới 10 bàn sau 12 trận, con số cho thấy hàng thủ của đại diện châu Âu vẫn có thời điểm để lộ khoảng trống nếu đối thủ chuyển trạng thái nhanh.

Ghana ghi 17 bàn sau 8 trận gần nhất và ghi bàn ở 7 trong 8 trận. Đại diện châu Phi có đủ tốc độ để tạo ra những pha phản công nguy hiểm.

Ghana chỉ thủng lưới 1 bàn sau 8 trận gần đây. Đội bóng này giữ sạch lưới 7 trận trong chuỗi đó, trở thành một trong những tập thể phòng ngự chắc chắn nhất trước lượt trận cuối bảng L.

Cả hai đội đều chưa nhận thẻ đỏ trong chuỗi trận thống kê gần nhất. Điều này cho thấy Croatia và Ghana đều có khả năng giữ kỷ luật tốt dù phải bước vào trận đấu giàu áp lực.

Đây là trận đấu có thể quyết định tấm vé vào vòng knock-out của bảng L. Croatia cần thắng để tự mở ra cơ hội đi tiếp, còn Ghana cũng hướng tới một kết quả tích cực để bảo vệ lợi thế đang có.

Dự đoán tỉ số Croatia vs Ghana

Croatia có lợi thế về kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Sau khi trở lại bằng chiến thắng trước Panama, đội bóng áo caro có thêm sự tự tin để hướng tới lượt trận cuối.

Ghana đủ khả năng gây khó nhờ hàng phòng ngự rất chắc chắn và các pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, trước một Croatia giàu kinh nghiệm hơn, đại diện châu Phi có thể gặp khó trong việc duy trì sự tập trung trọn vẹn cả trận.

Dự đoán phổ biến: Croatia 2-1 Ghana