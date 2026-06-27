Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Jordan vs Argentina lúc 9h00 ngày 28/06/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Jordan vs Argentina lúc 9h00 ngày 28/06/2026 nghiêng hẳn về Messi cùng đồng đội ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026.

Argentina đã sớm giành vé vào vòng 1/16 và hướng tới mục tiêu toàn thắng vòng bảng, còn Jordan chính thức bị loại sau hai lượt trận đầu tiên. Trên sân Levi's Stadium, nhà đương kim vô địch có cơ sở khép lại bảng J bằng một chiến thắng thuyết phục.

Tổng hợp dự đoán Jordan vs Argentina

Trận đấu giữa Jordan vs Argentina diễn ra lúc 9h00 ngày 28/06/2026 trên sân Levi's Stadium, Santa Clara, Mỹ, thuộc lượt trận cuối bảng J World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Argentina bước vào trận đấu này với tâm thế rất thoải mái. Sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo, đội bóng của HLV Lionel Scaloni có 6 điểm tuyệt đối, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Mục tiêu còn lại của La Albiceleste là giữ ngôi đầu bảng, duy trì nhịp thi đấu và chuẩn bị tốt nhất cho vòng 1/16.

Jordan lại ở hoàn cảnh trái ngược. Đại diện châu Á thua cả hai trận đầu tiên trước Áo và Algeria, ghi 2 bàn nhưng nhận tới 5 bàn thua. Việc đã chính thức bị loại khiến trận gặp Argentina chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với thầy trò HLV Jamal Sellami.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Jordan 0-3 Argentina Argentina vượt trội về kiểm soát bóng, chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu Mô hình dự báo Jordan 0-4 Argentina Nhà đương kim vô địch có nhiều phương án tấn công, Jordan khó đứng vững nếu chịu sức ép dài Nhận định phổ biến Jordan 1-3 Argentina Jordan có thể tìm bàn danh dự, nhưng Argentina vẫn nhỉnh hơn rõ rệt ở mọi tuyến

Trước giờ bóng lăn, Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều nhờ chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và sự ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada cùng tuyến giữa giàu kỹ thuật giúp nhà đương kim vô địch có nhiều cách tiếp cận trận đấu.

Jordan có thể gây khó bằng tinh thần thi đấu và các pha phản công nhanh. Musa Al-Taamari, Ali Olwan hay Nizar Al-Rashdan là những điểm tựa đáng chú ý, nhưng hàng thủ của đại diện châu Á sẽ phải đối mặt với sức ép rất lớn trước Argentina.

Argentina hướng tới vòng bảng hoàn hảo

Argentina bước vào lượt trận cuối bảng J với mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng thứ ba liên tiếp. Sau khi đánh bại Algeria 3-0 và Áo 2-0, nhà đương kim vô địch đã sớm có vé vào vòng 1/16.

Điểm tích cực lớn nhất của Argentina là sự cân bằng. Họ ghi 5 bàn sau 2 trận đầu tiên và chưa nhận bàn thua nào, qua đó duy trì sự chắc chắn cần thiết trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của La Albiceleste. Sau cú đúp vào lưới Áo, đội trưởng Argentina cho thấy khả năng tạo khác biệt vẫn rất lớn nhờ cách di chuyển giữa các tuyến, mở khoảng trống và dứt điểm ở những thời điểm quan trọng.

Trước Jordan, HLV Lionel Scaloni có thể xoay tua một vài vị trí để giữ sức cho vòng sau. Dù vậy, chiều sâu đội hình của Argentina vẫn đủ giúp họ duy trì thế chủ động và hướng tới một chiến thắng thuyết phục.

Vì sao Argentina được đánh giá cao hơn?

Argentina vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng, chất lượng chuyền bóng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Đội bóng Nam Mỹ kiểm soát bóng trung bình 58%, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, cao hơn rõ rệt so với mức 38% kiểm soát bóng và 59% chuyền chính xác của Jordan.

Phong độ của Argentina cũng rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, nhà đương kim vô địch toàn thắng, ghi 15 bàn và không để thủng lưới. Đây là nền tảng quan trọng giúp họ bước vào trận gặp Jordan với sự tự tin rất lớn.

Hàng thủ Argentina đang vận hành ổn định. Emiliano Martinez vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, còn Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Tagliafico và các lựa chọn phòng ngự khác mang đến sự chắc chắn cần thiết.

Trên hàng công, Messi và Lautaro Martinez là hai mũi nhọn được chờ đợi. Bên cạnh đó, Almada, Lo Celso, Paredes hay Palacios có thể giúp Argentina kiểm soát nhịp độ, luân chuyển bóng và tạo sức ép đều đặn trước hàng thủ Jordan.

Jordan có thể gây khó trong bao lâu?

Jordan đã chính thức bị loại, nhưng đại diện châu Á vẫn còn mục tiêu danh dự. Một màn trình diễn tích cực trước nhà đương kim vô địch sẽ giúp thầy trò HLV Jamal Sellami khép lại kỳ World Cup 2026 với tinh thần tốt hơn.

Điểm sáng của Jordan nằm ở khả năng ghi bàn khá đều trong giai đoạn gần đây. Đội bóng này ghi bàn ở 11 trong 12 trận gần nhất, nhờ những nhân tố có tốc độ và khả năng xử lý trực diện như Musa Al-Taamari, Ali Olwan hay Al-Mardi.

Tuy nhiên, vấn đề lớn của Jordan là hàng thủ. Sau 2 lượt trận World Cup 2026, họ đã nhận 5 bàn thua. Khi gặp các đối thủ có tốc độ luân chuyển bóng cao, hệ thống phòng ngự của đại diện châu Á thường để lộ khoảng trống ở hai biên và sau lưng hàng tiền vệ.

Trước Argentina, Jordan nhiều khả năng sẽ chọn cách chơi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, nếu phải phòng ngự trong thời gian dài, họ rất khó duy trì sự chắc chắn trước sức ép từ Messi cùng các đồng đội.

Kịch bản bàn thắng Jordan vs Argentina

Jordan có hiệu suất ghi bàn không tệ trong giai đoạn thống kê. Đại diện châu Á ghi 21 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 1,75 bàn/trận. Việc ghi bàn ở 11 trong 12 trận gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra khác biệt từ phản công hoặc tình huống cố định.

Dù vậy, hàng thủ Jordan lại là điểm đáng lo. Sau 2 lượt trận World Cup 2026, đội bóng này đã nhận 5 bàn thua. Trong 12 trận gần nhất, Jordan thủng lưới trung bình 1 bàn/trận, nhưng con số này có thể tăng khi họ đối đầu những đội bóng có đẳng cấp cao hơn.

Argentina đang duy trì sự chắc chắn gần như tuyệt đối. Trong 5 trận gần nhất, nhà đương kim vô địch ghi 15 bàn và không để thủng lưới. Riêng tại World Cup 2026, họ thắng Algeria 3-0 và Áo 2-0, qua đó giữ sạch lưới sau hai lượt trận đầu tiên.

Với tương quan hiện tại, trận đấu này có thể xuất hiện khoảng 3 đến 4 bàn thắng. Argentina nhiều khả năng nắm thế chủ động phần lớn thời gian và ghi phần lớn số bàn.

Dự đoán số bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Argentina ghi từ 3 bàn trở lên.

Tình hình lực lượng Jordan vs Argentina

Jordan không có cầu thủ nào bị treo giò hoặc chấn thương đáng chú ý. HLV Jamal Sellami có thể sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm hướng tới một trận đấu giàu nỗ lực trước nhà đương kim vô địch.

Argentina không có Cristian Romero vì chấn thương đầu gối. Dù vậy, HLV Lionel Scaloni vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng thủ và có thể xoay tua một vài vị trí khi đội bóng đã chắc suất vào vòng 1/16.

Đội hình dự kiến Jordan vs Argentina

Jordan (3-4-3): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Olwan, Al-Mardi.

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Otamendi, Martinez, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada; Messi, L. Martinez.

Phong độ và lịch sử đối đầu Jordan vs Argentina

Jordan hòa 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Á ghi 5 bàn nhưng để thủng lưới 11 lần, con số cho thấy hàng thủ vẫn là vấn đề lớn trước lượt trận cuối bảng J.

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất. Nhà đương kim vô địch ghi 15 bàn và chưa để thủng lưới trong chuỗi này, qua đó bước vào trận gặp Jordan với phong độ rất cao.

Về lịch sử đối đầu, Jordan và Argentina chưa từng gặp nhau trước đây. Màn chạm trán tại Levi's Stadium vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Thống kê đáng chú ý Jordan vs Argentina

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và không để thủng lưới. Đây là chuỗi phong độ rất ấn tượng trước khi họ bước vào lượt trận cuối bảng J.

Argentina đã chắc suất vào vòng 1/16 World Cup 2026 sau hai chiến thắng trước Algeria và Áo. Nhà đương kim vô địch ghi 5 bàn và chưa nhận bàn thua nào sau 2 lượt trận đầu tiên.

Jordan thua cả 2 trận đầu tiên tại bảng J và đã chính thức bị loại. Đại diện châu Á ghi 2 bàn nhưng nhận 5 bàn thua sau hai lượt trận.

Argentina kiểm soát bóng trung bình 58%, cao hơn nhiều so với mức 38% của Jordan. Đội bóng Nam Mỹ cũng đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, trong khi Jordan chỉ đạt 59%.

Jordan ghi bàn ở 11 trong 12 trận gần nhất. Tuy nhiên, thử thách trước hàng thủ Argentina chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với các đối thủ trước đó.

Argentina giữ sạch lưới 5 trong 8 trận thuộc giai đoạn thống kê. Sự ổn định ở hàng thủ là điểm tựa để đội bóng của HLV Lionel Scaloni hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp tại World Cup 2026.

Dự đoán tỉ số Jordan vs Argentina

Argentina vượt trội về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và phong độ hiện tại. Dù có thể xoay tua một vài vị trí, nhà đương kim vô địch vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đủ sức tạo khác biệt trước Jordan.

Jordan có thể chơi quyết tâm để tìm bàn danh dự, nhưng hàng thủ của đại diện châu Á khó đứng vững nếu phải chịu sức ép liên tục. Khi Messi cùng các đồng đội nắm được nhịp trận, Argentina có cơ sở khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Dự đoán phổ biến: Jordan 0-3 Argentina