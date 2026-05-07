Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mexico vs Anh lúc 7h ngày 06/07/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mexico vs Anh lúc 7h ngày 06/07/2026 nghiêng nhẹ về Tam Sư, nhưng đại diện CONCACAF đủ sức tạo địa chấn tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Mexico bước vào trận gặp Anh với sự tự tin lớn sau hành trình rất ấn tượng tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Javier Aguirre duy trì lối chơi kỷ luật, thực dụng và chưa để thủng lưới sau 4 trận đầu. Tại Estadio Banorte, lợi thế sân nhà có thể trở thành điểm tựa quan trọng để Mexico gây khó cho một đội tuyển Anh sở hữu nhiều ngôi sao tấn công.

Tổng hợp dự đoán Mexico vs Anh

Trận đấu giữa Mexico vs Anh diễn ra lúc 07h00 ngày 06/07/2026 trên sân Azteca, tên mới là Estadio Banorte, Mexico, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Mexico đang có hành trình rất đáng chú ý tại World Cup 2026. Đại diện CONCACAF toàn thắng 4 trận đầu, chưa để thủng lưới và vừa đánh bại Ecuador 2-0 ở vòng 1/16. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Mexico ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986.

Anh cũng duy trì sự ổn định cao với thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất. Sau vòng bảng thuyết phục, Tam Sư vượt qua CHDC Congo 2-1 ở vòng 1/16 nhờ cú đúp của Harry Kane trong những phút cuối, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Mexico 1-1 Anh Mexico có điểm tựa sân nhà và hàng thủ chắc chắn, Anh nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình Mô hình dự báo Mexico 0-1 Anh Tam Sư có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng khó tạo thế trận áp đảo Nhận định phổ biến Mexico 1-1 Anh Trận đấu dễ giằng co và có thể phải kéo dài sang hiệp phụ

Trước giờ bóng lăn, Anh được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và số lượng ngôi sao có thể tạo khác biệt. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Marcus Rashford và Declan Rice giúp Tam Sư có nhiều phương án tiếp cận trận đấu.

Mexico lại là đối thủ không dễ bị khuất phục. Lối chơi phòng ngự kỷ luật, khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự cổ vũ tại Estadio Banorte giúp đại diện CONCACAF có cơ sở để nghĩ đến một trận đấu khó chịu trước ứng viên hàng đầu châu Âu.

Anh cần vượt qua sức ép tại Azteca

Anh bước vào vòng 1/8 với vị thế nhỉnh hơn, nhưng trận đấu này không hề dễ dàng. Tam Sư sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, song họ phải đối mặt với một Mexico chắc chắn, giàu năng lượng và chưa thủng lưới tại World Cup 2026.

Ở vòng 1/16, Anh từng suýt trả giá trước CHDC Congo khi bị dẫn bàn tới phút 75. Harry Kane sau đó tỏa sáng với 2 bàn thắng liên tiếp để giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel ngược dòng thắng 2-1.

Chiến thắng ấy mang đến sự giải tỏa, nhưng cũng cho thấy Anh vẫn có những thời điểm chơi thiếu an toàn. Trước Mexico, Tam Sư cần kiểm soát nhịp độ tốt hơn, tránh để đối thủ kéo trận đấu vào thế tranh chấp giàu cảm xúc tại Azteca.

Điểm tựa lớn nhất của Anh vẫn là chất lượng đội hình. Harry Kane có khả năng định đoạt trận đấu trong vòng cấm, Jude Bellingham tạo sự kết nối giữa tuyến giữa và hàng công, còn Marcus Rashford cùng Noni Madueke có thể mang đến tốc độ ở hai biên.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Anh có lợi thế về chiều sâu lực lượng và chất lượng cá nhân. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel đang có nhiều cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến, đặc biệt ở khu vực 1/3 cuối sân.

Sau 12 trận thuộc giai đoạn thống kê, Anh ghi 30 bàn, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Tam Sư cũng ghi bàn ở 11/12 trận, tương đương 92%, con số cho thấy khả năng duy trì đầu ra bàn thắng rất ổn định.

Harry Kane tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Cú đúp trước CHDC Congo giúp tiền đạo này lấy lại sự tự tin đúng thời điểm, đặc biệt khi Anh bước vào giai đoạn knock-out đầy áp lực.

Ngoài Kane, Anh còn có Jude Bellingham ở tuyến giữa. Khả năng xâm nhập vòng cấm, xử lý trong không gian hẹp và tạo ra những pha bóng bất ngờ của Bellingham có thể là chìa khóa trước khối phòng ngự thấp của Mexico.

Mexico có thể tạo địa chấn trong bao lâu?

Mexico đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Tại World Cup 2026, đại diện CONCACAF còn đặc biệt đáng chú ý khi thắng cả 4 trận đầu và chưa để thủng lưới.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador ở vòng 1/16 cho thấy Mexico không cần kiểm soát bóng áp đảo để tạo ra khác biệt. Họ chỉ cầm bóng 43%, nhưng vẫn biết cách tận dụng thời cơ và bảo vệ lợi thế bằng nền tảng phòng ngự chắc chắn.

Mexico là đội bóng có tổ chức tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý và không ngại va chạm. Khi cần, họ có thể chơi thực dụng, kéo thấp đội hình và chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của các cầu thủ phía trên.

Lợi thế sân nhà tại Estadio Banorte cũng là yếu tố quan trọng. Mexico bất bại trong các trận World Cup đã chơi tại sân này, trong đó có những chiến thắng trước Cộng hòa Séc và Ecuador ở giải đấu năm nay. Nếu kéo Anh vào một trận đấu giằng co, cơ hội tạo địa chấn của Mexico không hề nhỏ.

Kịch bản bàn thắng Mexico vs Anh

Anh đang sở hữu hiệu suất tấn công tốt hơn Mexico. Sau 12 trận, Tam Sư ghi 30 bàn, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Đội bóng châu Âu cũng ghi bàn ở 11/12 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá đều.

Mexico ghi 22 bàn sau 12 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Đại diện CONCACAF cũng ghi bàn ở 11/12 trận, tương đương 92%. Dù hiệu suất thấp hơn Anh, Mexico vẫn có sự đều đặn và thường biết cách tận dụng cơ hội trong các trận quan trọng.

Ở chiều phòng ngự, cả hai đội đều có chỉ số rất ấn tượng. Mexico mới thủng lưới 4 bàn sau 12 trận, trung bình 0,33 bàn/trận. Anh còn chắc chắn hơn khi chỉ nhận 3 bàn thua, trung bình 0,25 bàn/trận.

Tính chất của một trận đấu loại trực tiếp khiến kịch bản đôi công cởi mở khó xuất hiện sớm. Mexico có thể ưu tiên sự an toàn, còn Anh cần kiên nhẫn để tránh dính phản công.

Trận đấu được dự đoán không quá 3 bàn thắng. Kịch bản hợp lý là hai đội giằng co trong phần lớn thời gian, với khác biệt chỉ đến từ một khoảnh khắc của ngôi sao hoặc tình huống cố định.

Tình hình lực lượng Mexico vs Anh

Mexico có lực lượng mạnh nhất trước trận đấu này. Đây là cơ sở quan trọng để đại diện CONCACAF duy trì bộ khung ổn định từng giúp họ chơi chắc chắn từ đầu World Cup 2026.

Anh cũng có lực lượng mạnh nhất. HLV Thomas Tuchel có thể sử dụng đội hình gần như tối ưu, với Harry Kane đá cao nhất, Jude Bellingham hỗ trợ phía sau và Declan Rice giữ vai trò cân bằng tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Mexico vs Anh

Mexico (4-3-3): Raul Rangel; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Romo; Roberto Alvarado, Julian Quinones, Raul Jimenez.

Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Phong độ và lịch sử đối đầu Mexico vs Anh

Mexico đang có phong độ rất cao khi toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đại diện CONCACAF cũng thắng cả 4 trận đầu tại World Cup 2026 và chưa để đối thủ chọc thủng lưới.

Anh bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam Sư ghi 11 bàn, nhận 3 bàn thua trong chuỗi trận này, nhưng màn ngược dòng trước CHDC Congo cho thấy họ vẫn có những thời điểm dễ bị tổn thương.

Về lịch sử đối đầu, Anh áp đảo khi thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico. Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là ở vòng bảng năm 1966, khi Anh thắng Mexico 2-0 tại Wembley.

Dù vậy, chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh lại diễn ra tại Estadio Azteca vào năm 1985, với tỷ số 1-0. Đây là chi tiết khiến trận đấu tại Estadio Banorte càng trở nên đáng chờ đợi.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Anh

Mexico đang có khởi đầu rất đặc biệt tại World Cup 2026 khi thắng cả 4 trận đầu và chưa để thủng lưới. Hàng thủ của đội chủ nhà cũng không để đối phương ghi bàn trong hiệp 1 ở 15 trận World Cup liên tiếp.

Chiến thắng 2-0 trước Ecuador giúp Mexico có thắng lợi đầu tiên ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1986. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 8 lần liên tiếp bị loại ở vòng knock-out.

Mexico trở thành đội CONCACAF đầu tiên loại một đại diện Nam Mỹ ở vòng knock-out World Cup. Đây là cú hích tinh thần lớn trước màn so tài với Anh.

Estadio Banorte là điểm tựa lớn của Mexico. Đại diện CONCACAF bất bại trong các trận World Cup đã chơi tại sân này, trong đó có những chiến thắng trước Cộng hòa Séc và Ecuador ở giải đấu năm nay.

Anh ghi 30 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 2,5 bàn/trận. Tam Sư cũng ghi bàn ở 11/12 trận, tương đương 92%.

Mexico ghi 22 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 1,83 bàn/trận. Đại diện CONCACAF cũng ghi bàn ở 11/12 trận, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khá ổn định.

Anh áp đảo lịch sử đối đầu khi thắng 5 trong 6 lần gặp Mexico. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Mexico trước Anh lại diễn ra tại Azteca, chi tiết có thể tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà.

Dự đoán tỉ số Mexico vs Anh

Anh có lợi thế về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford và Noni Madueke đủ sức mang đến áp lực lớn cho hàng thủ Mexico.

Mexico lại sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, tinh thần hưng phấn và lợi thế sân nhà tại Estadio Banorte. Đại diện CONCACAF có thể kéo trận đấu vào thế giằng co, khiến Tam Sư gặp nhiều khó khăn trong 90 phút.

Dự đoán phổ biến: Mexico 1-1 Anh.