Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mexico vs Ecuador lúc 8h ngày 1/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mexico vs Ecuador lúc 8h ngày 1/7/2026 nghiêng nhẹ về đội chủ nhà ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Mexico bước vào trận gặp Ecuador với lợi thế lớn sau vòng bảng hoàn hảo. Đội đồng chủ nhà toàn thắng 3 trận, lần lượt vượt qua Nam Phi 2-0, Hàn Quốc 1-0 và Cộng hòa Séc 3-0 để dẫn đầu bảng A. Việc ghi 6 bàn, không để lọt lưới lần nào giúp El Tri trở thành một trong những đội có nền tảng phòng ngự ổn định nhất trước vòng knock-out.

Ecuador cũng không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Đại diện Nam Mỹ vừa tạo tiếng vang khi đánh bại Đức 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng. Với Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Enner Valencia cùng bộ đôi trung vệ Piero Hincapié - Willian Pacho, Ecuador có đủ cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co tại Mexico City Stadium.

Tổng hợp dự đoán Mexico vs Ecuador

Trận đấu giữa Mexico vs Ecuador diễn ra lúc 08h00 ngày 1/7/2026 trên sân Mexico City Stadium, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là cặp đấu hứa hẹn khó lường, bởi Mexico có lợi thế sân nhà và phong độ toàn thắng, còn Ecuador vừa chứng minh khả năng tạo bất ngờ trước các đội bóng mạnh.

Mexico đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Bốn trong số đó là những trận đội bóng Bắc Mỹ giữ sạch lưới. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp El Tri bước vào giai đoạn loại trực tiếp với tâm thế rất tự tin.

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ không áp đảo đối phương bằng thời lượng kiểm soát bóng, nhưng có lối chơi kỷ luật, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu nhiều nhân tố giàu sức chiến đấu ở tuyến giữa.

Chuyên mục dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Mexico 2-1 Ecuador Mexico nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và hàng thủ chắc chắn Mô hình dự báo Mexico 1-1 Ecuador Ecuador có khả năng kéo trận đấu vào thế chặt chẽ nhờ tổ chức phòng ngự tốt Nhận định phổ biến Mexico 2-1 Ecuador Đội chủ nhà có thể tạo khác biệt trong hiệp hai, nhưng Ecuador đủ sức ghi bàn

Trước giờ bóng lăn, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, sự ổn định tại vòng bảng và khả năng phòng ngự rất chắc chắn. Tuy vậy, Ecuador có đủ tốc độ, thể lực và kinh nghiệm để gây khó. Chiến thắng trước Đức là lời cảnh báo rõ ràng cho El Tri trước trận đấu loại trực tiếp này.

Mexico cần tận dụng lợi thế sân nhà

Mexico bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn sau khi giành trọn 9 điểm tại bảng A. Đội đồng chủ nhà đánh bại Nam Phi 2-0, vượt qua Hàn Quốc 1-0 và thắng Cộng hòa Séc 3-0, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Điểm đáng chú ý nhất của Mexico là hàng thủ chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, tuyến giữa kiểm soát khu vực trung tâm tốt và các cầu thủ luôn duy trì kỷ luật vị trí.

Tính rộng hơn, Mexico toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Với 4 trận sạch lưới trong chuỗi này, El Tri có nền tảng vững chắc trước thời điểm bước vào giai đoạn không còn cơ hội sửa sai.

Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng. Mexico đã thi đấu 2 trận tại Mexico City Stadium ở vòng bảng và đều giành chiến thắng trước Nam Phi cùng Cộng hòa Séc. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp đội bóng Bắc Mỹ duy trì cường độ pressing và tạo sức ép lớn hơn trong những thời điểm quyết định.

Vì sao Mexico được đánh giá cao hơn?

Mexico được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định ở cả hai đầu sân. Đội bóng Bắc Mỹ không chỉ ghi bàn đều mà còn duy trì khả năng bảo vệ khung thành rất tốt. Việc giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng giúp El Tri có thêm sự tự tin trước Ecuador.

Hàng tiền vệ của Mexico có vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Erik Lira, Luis Romo và Gutierrez giúp đội chủ nhà giữ nhịp, tranh chấp và luân chuyển bóng khá tốt. Khi kiểm soát được khu trung tuyến, Mexico có thể hạn chế những pha chuyển trạng thái nhanh của Ecuador.

Trên hàng công, Jimenez là điểm đến quen thuộc trong các pha tấn công trung lộ. Hai biên với Alvarado và Quinones có thể tạo ra tốc độ, khả năng đi bóng và những tình huống kéo giãn hàng thủ đối phương.

Mexico cũng đang tận dụng cơ hội khá hiệu quả. Dù không phải đội tạo ra số lượng phạt góc quá cao, El Tri biết cách lựa chọn thời điểm tăng tốc và dứt điểm. Đây có thể là khác biệt trước một Ecuador thường chơi thấp và chờ cơ hội phản công.

Ecuador có thể gây khó trong bao lâu?

Ecuador bước vào trận đấu này với sự hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Đức. Kết quả đó cho thấy đại diện Nam Mỹ có thể cạnh tranh với những đội kiểm soát bóng tốt và sở hữu chất lượng nhân sự cao.

Đội bóng Nam Mỹ không cần cầm bóng quá nhiều để tạo nguy hiểm. Họ phòng ngự có tổ chức, giữ cự ly đội hình tốt và chuyển trạng thái nhanh khi giành lại bóng. Moises Caicedo là mắt xích quan trọng trong việc thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự và đưa bóng lên tuyến trên.

Gonzalo Plata và Enner Valencia có thể tạo ra mối đe dọa bằng tốc độ, khả năng di chuyển và kinh nghiệm. Nếu Mexico đẩy đội hình lên cao, Ecuador hoàn toàn có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đội chủ nhà.

Bộ đôi trung vệ Piero Hincapié và Willian Pacho cũng mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự Ecuador. Cả hai có thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp tốt, phù hợp với nhiệm vụ theo sát những tiền đạo giàu sức mạnh như Jimenez hay Quinones.

Dù vậy, Ecuador cần duy trì sự tập trung trong toàn bộ thời gian thi đấu. Mexico có lợi thế sân nhà, kiểm soát bóng tốt và đủ kiên nhẫn để chờ thời cơ. Nếu đội khách mắc sai lầm ở hiệp hai, El Tri có thể tận dụng để tạo khác biệt.

Kịch bản bàn thắng Mexico vs Ecuador

Mexico ghi 17 bàn sau 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, đạt trung bình 1,7 bàn/trận. Đội bóng Bắc Mỹ ghi bàn ở 9 trong 10 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá đều.

Hàng thủ mới là điểm tựa lớn nhất của Mexico. El Tri chỉ nhận 4 bàn thua trong 10 trận, trung bình 0,4 bàn/trận. Đội chủ nhà giữ sạch lưới 7 trong 10 trận và chưa nhận bàn thua nào sau 3 lượt trận vòng bảng World Cup 2026.

Ecuador ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ có thể tạo cơ hội trước các đội mạnh, như cách họ ghi 2 bàn vào lưới Đức. Dù vậy, Ecuador cũng từng không thể ghi bàn trước Bờ Biển Ngà và Curaçao.

Lịch sử đối đầu gần đây gợi mở về một trận đấu thận trọng. Ba lần gặp nhau gần nhất giữa Mexico và Ecuador chỉ xuất hiện tổng cộng 2 bàn thắng. Hai trong ba trận kết thúc với tỷ số 0-0, còn trận gần nhất khép lại với kết quả hòa 1-1.

Mexico có lợi thế sân nhà nhưng nhiều khả năng sẽ không đẩy đội hình lên quá mạo hiểm trước khả năng phản công của Ecuador. Phía bên kia, đội khách cũng khó tạo ra quá nhiều cơ hội trước hàng thủ mới chỉ nhận 1 bàn trong 5 trận gần nhất của El Tri.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện khoảng 2 đến 3 bàn thắng. Mexico có thể giữ nhịp thận trọng trong hiệp một trước khi tăng tốc sau giờ nghỉ.

Dự đoán số bàn thắng Mexico vs Ecuador: 2-3 bàn.

Tỷ số gợi ý: Mexico 2-1 Ecuador.

Nhận định phạt góc Mexico vs Ecuador

Mexico được hưởng 30 quả phạt góc trong 10 trận gần nhất, đạt trung bình 3 quả/trận. Đây không phải thông số quá cao, bởi đội bóng Bắc Mỹ thường ưu tiên phối hợp trung lộ và tìm kiếm những pha dứt điểm có chất lượng thay vì liên tục đưa bóng xuống sát đường biên.

Tuy nhiên, trận gặp Ecuador có thể khiến số phạt góc của Mexico tăng lên. Đội khách có hàng phòng ngự giàu thể hình và nhiều khả năng sẽ lùi thấp, buộc Mexico phải mở rộng phạm vi tấn công bằng những pha lên bóng của Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Alvarado và Quinones.

Mexico kiểm soát bóng trung bình 56% và thực hiện 11,6 cú sút mỗi trận. Khi đội chủ nhà duy trì sức ép, các tình huống dứt điểm bị chặn hoặc hậu vệ Ecuador phá bóng ra ngoài có thể tạo thêm phạt góc.

Ecuador cũng có cơ hội tìm kiếm tình huống cố định từ những pha phản công. Plata và Valencia sở hữu tốc độ, còn Estupiñán có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công. Dù vậy, thời lượng kiểm soát bóng của đội khách có thể bị hạn chế trước sức ép từ Mexico.

Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, hai đội nhiều khả năng sẽ thận trọng trong giai đoạn đầu trước khi tăng tốc sau giờ nghỉ. Trận đấu được dự đoán xuất hiện khoảng 8 đến 9 quả phạt góc, trong đó Mexico có thể nhỉnh hơn.

Dự đoán tổng số phạt góc Mexico vs Ecuador: 8-9 quả.

Đội hưởng phạt góc nhiều hơn: Mexico.

Nhận định thẻ phạt Mexico vs Ecuador

Mexico nhận 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 1,5 thẻ vàng/trận. Đội bóng Bắc Mỹ phạm trung bình 9,1 lỗi và thực hiện 13,8 pha tắc bóng mỗi trận.

Những thông số này cho thấy Mexico không phải đội thường xuyên phạm lỗi quá nhiều. Khả năng kiểm soát bóng và tỷ lệ chuyền chính xác 87% giúp El Tri hạn chế việc phải truy cản trong trạng thái bị động.

Dù vậy, trận gặp Ecuador có thể tạo ra nhiều pha tranh chấp hơn ở khu vực trung tuyến. Edson Álvarez, Erik Lira và Luis Romo sẽ phải đối đầu với Moises Caicedo cùng Pedro Vite, những cầu thủ có khả năng tranh chấp và luân chuyển bóng tốt.

Hai hành lang biên cũng có thể trở thành điểm nóng. Những pha đột phá của Gonzalo Plata hoặc Quinones dễ dẫn đến các tình huống phạm lỗi chiến thuật khi một trong hai đội để mất bóng và chưa kịp tổ chức lại đội hình.

Tính chất loại trực tiếp khiến mức độ quyết liệt nhiều khả năng tăng lên trong hiệp hai, đặc biệt nếu tỷ số vẫn cân bằng. Ecuador có thể phải phạm lỗi nhiều hơn để ngăn Mexico phản công, còn đội chủ nhà cũng cần thận trọng trước tốc độ của các cầu thủ tấn công đối phương.

Dự đoán số thẻ phạt Mexico vs Ecuador: 3-5 thẻ.

Khả năng thẻ đỏ: Không cao.

Tình hình lực lượng Mexico vs Ecuador

Mexico có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng giúp đội chủ nhà duy trì sự ổn định trong cách bố trí đội hình.

Ecuador cũng có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Đại diện Nam Mỹ có thể sử dụng những nhân tố quan trọng như Caicedo, Plata, Valencia, Hincapié và Pacho ở màn so tài tại Mexico City Stadium.

Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.

Phong độ và lịch sử đối đầu Mexico vs Ecuador

Mexico toàn thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Mỹ ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần, đồng thời giữ sạch lưới 4 trận trong chuỗi này.

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn, để thủng lưới 3 lần và vừa có chiến thắng đáng chú ý trước Đức với tỷ số 2-1.

Về lịch sử đối đầu, Mexico và Ecuador đã gặp nhau 25 lần. Mexico chiếm ưu thế với 14 chiến thắng, Ecuador thắng 4 trận và hai đội hòa nhau 7 lần.

Trong 5 lần gặp gần nhất, mỗi đội thắng 1 trận và có 3 trận hòa. Đáng chú ý, ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với tỷ số hòa, cho thấy đây là cặp đấu thường diễn ra khá chặt chẽ.

Thống kê đáng chú ý Mexico vs Ecuador

Mexico toàn thắng cả 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đội bóng Bắc Mỹ cũng toàn thắng 3 trận vòng bảng World Cup 2026.

Mexico ghi 6 bàn và chưa để lọt lưới tại vòng bảng. El Tri giữ sạch lưới 7 trong 10 trận thuộc giai đoạn thống kê và chỉ nhận trung bình 0,4 bàn thua/trận.

Ecuador thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần đây. Đại diện Nam Mỹ vừa đánh bại Đức 2-1, qua đó cho thấy khả năng cạnh tranh trước các đối thủ lớn.

Mexico thắng 14 trong 25 lần đối đầu Ecuador. Ecuador có 4 chiến thắng, còn 7 trận kết thúc với tỷ số hòa. Ba lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đều bất phân thắng bại.

Dự đoán tỉ số Mexico vs Ecuador

Mexico có lợi thế sân nhà, phong độ toàn thắng và hàng thủ chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. Sự ổn định này giúp El Tri có nhiều cơ sở để kiểm soát thế trận và tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Ecuador đủ khả năng gây khó nhờ lối chơi phòng ngự có tổ chức, khả năng chuyển trạng thái nhanh và những nhân tố giàu tốc độ như Plata, Valencia. Tuy vậy, trước một Mexico đang đạt độ cân bằng cao, đại diện Nam Mỹ khó duy trì sự chắc chắn trong cả trận.

Dự đoán phổ biến: Mexico 2-1 Ecuador.