Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mỹ vs Bỉ lúc 7h00 ngày 7/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mỹ vs Bỉ lúc 7h00 ngày 7/7/2026 nghiêng về kịch bản giằng co, khi đội chủ nhà có lợi thế sân nhà còn Bỉ sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Nhận định Mỹ vs Bỉ: Cân tài cân sức

Mỹ vs Bỉ là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 World Cup 2026. Đội chủ nhà sở hữu sức trẻ, lợi thế sân bãi và tinh thần hưng phấn, còn “Quỷ đỏ” bước vào trận đấu với dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm dày dạn cùng chuỗi phong độ rất khó bị đánh bại.

Mỹ vừa vượt qua Bosnia & Herzegovina 2-0 để góp mặt ở vòng 1/8 sau nhiều năm chờ đợi. Trước đó, đội bóng xứ cờ hoa từng thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối vòng bảng trong bối cảnh xoay tua đội hình, nhưng nhanh chóng lấy lại sự ổn định bằng màn trình diễn thuyết phục ở vòng 1/16.

Dưới thời Mauricio Pochettino, đội tuyển Mỹ tiến bộ rõ rệt về khả năng tổ chức lối chơi. Christian Pulisic đã bình phục chấn thương và kết hợp tốt cùng Folarin Balogun trên hàng công, Tyler Adams tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, còn những cầu thủ giàu tốc độ giúp Mỹ có nhiều phương án tấn công trực diện. Trong 5 trận gần nhất, Mỹ thắng 3 và thua 2, ghi 11 bàn nhưng cũng nhận 8 bàn thua. Hàng công duy trì hiệu suất tốt, nhưng hàng thủ vẫn có những thời điểm thiếu tập trung.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ đi tiếp sau trận đấu căng thẳng với Senegal. “Quỷ đỏ” phải trải qua 120 phút mới thắng 3-2 nhờ bàn quyết định của Youri Tielemans. Trước đó, đại diện châu Âu bất bại ở vòng bảng với chiến thắng trước New Zealand và hai trận hòa Iran, Ai Cập.

Bỉ vẫn có nhiều ngôi sao đủ sức tạo khác biệt trong các trận cầu lớn. Romelu Lukaku là điểm đến quan trọng trên hàng công, Kevin De Bruyne giữ vai trò điều tiết và mở ra cơ hội, Leandro Trossard mang đến sự linh hoạt ở tuyến trên, còn Thibaut Courtois là chốt chặn giàu kinh nghiệm trong khung thành. Trong 5 trận gần nhất, Bỉ thắng 3, hòa 2, ghi 14 bàn và chỉ nhận 4 bàn thua.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về Bỉ. Đại diện châu Âu thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất, trong đó có chiến thắng 5-2 hồi tháng 3/2026 và trận thắng 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của các trụ cột giúp Mỹ có cơ sở tạo nên một trận đấu cân bằng. Với bản lĩnh trong những thời điểm căng thẳng, Bỉ vẫn nhỉnh hơn đôi chút, nhưng khả năng trận đấu phải kéo dài sau 90 phút là rất đáng chú ý.

Dự đoán chuyên môn Mỹ vs Bỉ

Hạng mục Nhận định Thế trận chính Cân bằng, giàu tốc độ, Mỹ pressing mạnh còn Bỉ giữ nhịp bằng kinh nghiệm Số bàn thắng Khoảng 3-4 bàn Phạt góc Khoảng 9-11 quả Thẻ phạt Khoảng 3-5 thẻ vàng Kịch bản dễ xảy ra Hai đội cùng ghi bàn, Bỉ kiểm soát tốt hơn ở giai đoạn cuối trận Dự đoán tỉ số Mỹ 2-2 Bỉ, Bỉ đi tiếp sau loạt luân lưu

Dự đoán số bàn thắng Mỹ vs Bỉ

Mỹ ghi 24 bàn sau 12 trận trong giai đoạn thống kê, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội chủ nhà nổ súng ở 11 trong 12 trận gần nhất, cho thấy hiệu suất tấn công khá ổn định. Riêng tại World Cup 2026, Mỹ ghi 8 bàn sau 4 trận vòng bảng và tiếp tục thắng Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16.

Hàng thủ Mỹ cũng có những điểm tích cực khi nhận 13 bàn thua sau 12 trận, trung bình 1,08 bàn mỗi trận. Trong 4 trận gần nhất tại World Cup 2026, họ giữ sạch lưới 2 trận và nhận tổng cộng 6 bàn thua. Tuy nhiên, khi gặp các đối thủ mạnh, hàng phòng ngự đội chủ nhà vẫn có thời điểm bị kéo giãn.

Bỉ sở hữu sức tấn công ấn tượng hơn với 41 bàn thắng sau 14 trận, đạt hiệu suất 2,93 bàn mỗi trận. “Quỷ đỏ” ghi bàn trong 12 trong 14 trận gần nhất và từng thắng New Zealand 5-1 ở vòng bảng.

Dù vậy, khả năng phòng ngự của Bỉ chưa tạo được sự an tâm tuyệt đối. Đại diện châu Âu đã nhận 14 bàn thua sau 14 trận và để lọt lưới ở 4 trong 6 lần ra sân gần nhất. Tại World Cup 2026, Bỉ hòa Ai Cập 1-1, hòa Iran 0-0 và để Senegal ghi 2 bàn ở vòng knock-out.

Cả hai đội đều có xu hướng tạo ra những trận đấu cởi mở. Thống kê cho thấy 67% số trận gần đây của Mỹ xuất hiện từ 3 bàn trở lên, còn tỷ lệ này bên phía Bỉ là 57%. Với hai hàng công chất lượng và hàng thủ chưa hoàn toàn chắc chắn, trận đấu có thể xuất hiện từ 3 đến 4 bàn.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bỉ

Mỹ bỏ ngỏ khả năng sử dụng Cristian Roldan do chấn thương cơ. Ngoài trường hợp này, đội chủ nhà có thể tung ra bộ khung mạnh với Pulisic, Adams, McKennie và Weah.

Bỉ có lực lượng mạnh nhất. Đây là cơ sở quan trọng để “Quỷ đỏ” duy trì chiều sâu đội hình, đặc biệt trong trường hợp trận đấu kéo dài sang hiệp phụ.

Phong độ Mỹ vs Bỉ

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 1/16, qua đó lấy lại sự tự tin sau thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng bảng.

Bỉ thắng 3, hòa 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Âu vừa vượt qua Senegal 3-2 sau hiệp phụ, nối dài chuỗi bất bại tại World Cup 2026.

Lịch sử đối đầu Mỹ vs Bỉ

Bỉ toàn thắng cả 4 lần gặp Mỹ gần nhất. Đáng chú ý, “Quỷ đỏ” từng thắng Mỹ 5-2 ở trận giao hữu tháng 3/2026 và đánh bại đối thủ 2-1 sau hiệp phụ tại World Cup 2014.

Ở lần gặp nhau tại World Cup 2014, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút trước khi Bỉ giành chiến thắng trong hiệp phụ. Kịch bản giằng co tương tự hoàn toàn có thể lặp lại khi Mỹ hiện có lợi thế sân nhà, còn Bỉ vẫn là tập thể rất khó bị đánh bại.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bỉ

Mỹ: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie; Dest, Pulisic, Tillman; Weah.

Bỉ: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Trossard, Lukaku, Saelemaekers.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bỉ

Mỹ thắng 3 trong 4 trận tại World Cup 2026 và ghi bàn trong cả 4 lần ra sân. Đội chủ nhà cũng thắng cả 3 trận sân nhà gần nhất tại giải với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Bỉ chưa thua sau 4 trận tại World Cup 2026, nhưng đã hòa tới 3 trận. “Quỷ đỏ” vẫn rất khó bị đánh bại khi bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và thắng 7 trong 14 trận gần nhất.

Hàng công hai đội đều hoạt động hiệu quả. Mỹ ghi 8 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, còn Bỉ có 6 pha lập công sau vòng bảng trước khi tiếp tục ghi 3 bàn vào lưới Senegal ở vòng knock-out.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ, nhưng thế trận lần này được dự báo cân bằng hơn. Mỹ có phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, còn đại diện châu Âu sở hữu kinh nghiệm cùng khả năng xử lý tốt trong các thời điểm căng thẳng.

Dự đoán tỉ số Mỹ vs Bỉ

Mỹ có lợi thế sân nhà, hàng công tốc độ và tinh thần hưng phấn sau chiến thắng ở vòng 1/16. Bỉ lại nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chất lượng nhân sự và bản lĩnh trong các trận đấu loại trực tiếp.

Một trận hòa sau 90 phút là kịch bản dễ xảy ra. Nếu bước vào loạt luân lưu, kinh nghiệm của Courtois cùng dàn cầu thủ từng trải có thể giúp Bỉ giành quyền đi tiếp.

Dự đoán tỉ số: Mỹ 2-2 Bỉ, Bỉ thắng luân lưu.