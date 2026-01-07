Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina lúc 7h ngày 2/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina lúc 7h ngày 2/7/2026 nghiêng về đội chủ nhà, nhưng Bosnia & Herzegovina là đối thủ khó lường ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Mỹ bước vào trận gặp Bosnia & Herzegovina với sự tự tin lớn sau khi vượt qua vòng bảng D ở vị trí nhất bảng. Đội chủ nhà khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay, tiếp tục đánh bại Australia 2-0 để sớm tạo lợi thế trong cuộc đua đi tiếp. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt trận cuối, màn trình diễn của Mỹ vẫn cho thấy sự chủ động, tốc độ và khả năng tạo sức ép rất đáng chú ý.

Tổng hợp dự đoán Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Trận đấu giữa Mỹ vs Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 07h00 ngày 2/7/2026 trên sân Levi's Stadium, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Màn so tài này được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Đây là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với cả hai đội. Mỹ có lợi thế sân nhà, quen điều kiện thi đấu và nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả. Bosnia & Herzegovina lại bước vào trận knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup với tinh thần rất cao, sau hành trình vượt vòng bảng đầy cảm xúc.

Mỹ đang sở hữu lối chơi tấn công trực diện, giàu năng lượng và có tính bùng nổ cao. Đội bóng xứ cờ hoa thường nhập cuộc với cường độ lớn, tận dụng tốc độ ở hai biên và khả năng chuyển trạng thái nhanh để gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Bosnia & Herzegovina đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện châu Âu hòa Canada 1-1 ở trận ra quân, thua Thụy Sĩ 1-4, rồi kịp trở lại bằng chiến thắng 3-1 trước Qatar để giành vé vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina Mỹ nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, tốc độ và khả năng tạo sức ép Mô hình dự báo Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina Đội chủ nhà có nhiều cơ sở kiểm soát thế trận nếu tận dụng tốt hai biên Nhận định phổ biến Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina có thể ghi bàn, nhưng khó đứng vững trước sức ép liên tục

Trước giờ bóng lăn, Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, khả năng chơi tốc độ và sự hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân. Tuy vậy, Bosnia & Herzegovina không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Âu có chuỗi ghi bàn đều đặn, tinh thần quyết tâm cao và đủ kinh nghiệm để khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Mỹ cần tận dụng lợi thế sân nhà

Mỹ bước vào vòng 1/16 với áp lực không nhỏ. Tư cách đội chủ nhà mang đến lợi thế lớn, nhưng cũng đặt lên vai thầy trò HLV tuyển Mỹ kỳ vọng rất cao. Sau vòng bảng khá tích cực, họ cần một chiến thắng để khẳng định tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Ở vòng bảng, Mỹ cho thấy nhiều điểm sáng. Chiến thắng 4-1 trước Paraguay mở ra khởi đầu mạnh mẽ, trước khi họ tiếp tục đánh bại Australia 2-0. Hai trận đấu này cho thấy đội chủ nhà có khả năng nhập cuộc nhanh, gây sức ép mạnh và tận dụng tốt các pha tấn công trực diện.

Trận thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 ở lượt cuối là lời cảnh báo quan trọng. Mỹ vẫn có thời điểm để lộ khoảng trống nơi hàng thủ, đặc biệt khi đối thủ chuyển trạng thái nhanh hoặc khai thác khoảng cách giữa các tuyến. Đây là vấn đề cần được khắc phục trước Bosnia & Herzegovina, đội bóng có khả năng ghi bàn khá đều.

Lợi thế lớn nhất của Mỹ là môi trường thi đấu quen thuộc. Việc được chơi trên đất Mỹ giúp họ có sự ủng hộ lớn từ khán giả, quen mặt sân, thời tiết và nhịp di chuyển. Trong một trận knock-out, bầu không khí tại Levi's Stadium có thể trở thành nguồn động lực đáng kể.

Vì sao Mỹ được đánh giá cao hơn?

Mỹ có lợi thế rõ rệt ở tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và sức trẻ. Với những cầu thủ như Christian Pulisic, Timothy Weah, Folarin Balogun, Weston McKennie hay Yunus Musah, đội chủ nhà có nhiều phương án để đẩy cao nhịp độ trận đấu.

Hàng công Mỹ đang duy trì sự ổn định cao. Đội bóng xứ cờ hoa ghi bàn ở 10 trong 11 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 91%. Trung bình 2 bàn/trận là hiệu suất khá ấn tượng, đặc biệt khi nhiều pha dứt điểm của họ đến từ trong vòng cấm.

Khả năng tấn công biên cũng là điểm mạnh đáng chú ý. Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận. Con số này phản ánh xu hướng đưa bóng xuống hai biên, tạo áp lực và buộc đối thủ phải phá bóng chịu phạt góc.

Ở khía cạnh kỷ luật, Mỹ cũng có nền tảng tốt hơn. Sau 11 trận, họ nhận 17 thẻ vàng, trung bình 1,55 thẻ/trận và chưa phải nhận thẻ đỏ. Trong một trận đấu loại trực tiếp, việc hạn chế các tình huống phạm lỗi nguy hiểm có thể giúp đội chủ nhà giữ được sự chủ động.

Bosnia & Herzegovina có thể gây khó trong bao lâu?

Bosnia & Herzegovina bước vào trận đấu này với tâm thế rất đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup, đại diện châu Âu chắc chắn có thêm rất nhiều động lực để tạo nên một trận đấu đáng nhớ.

Hành trình vòng bảng của Bosnia & Herzegovina không hề dễ dàng. Họ hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4, rồi đánh bại Qatar 3-1 ở lượt cuối. Chiến thắng trước Qatar giúp đội bóng này thoát khỏi sức ép lớn và bước vào vòng 1/16 với sự tự tin cao hơn.

Điểm mạnh của Bosnia & Herzegovina là khả năng ghi bàn đều đặn. Đại diện châu Âu nổ súng trong cả 13 trận thống kê gần nhất, ghi 24 bàn, đạt trung bình 1,85 bàn/trận. Đây là cơ sở để tin rằng họ có thể gây áp lực lên hàng thủ Mỹ.

Dù vậy, Bosnia & Herzegovina vẫn tồn tại nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự. Họ nhận trung bình 1,15 bàn thua/trận và chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê. Nếu không giữ được cự ly đội hình, đại diện châu Âu có thể bị Mỹ khai thác bằng tốc độ ở hai biên.

Kịch bản bàn thắng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Các thống kê bàn thắng cho thấy trận đấu này có cơ sở để xuất hiện nhiều pha lập công. Mỹ ghi bàn ở 10 trong 11 trận gần nhất, duy trì hiệu suất trung bình 2 bàn/trận. Đội chủ nhà thường tạo ra nhiều cơ hội từ các pha tấn công trực diện và bóng được đưa nhanh vào vòng cấm.

Bosnia & Herzegovina cũng có chuỗi ghi bàn rất ấn tượng. Đại diện châu Âu nổ súng trong cả 13 trận thống kê, ghi 24 bàn, đạt trung bình 1,85 bàn/trận. Với Edin Dzeko cùng các vệ tinh phía sau, Bosnia & Herzegovina có khả năng tận dụng tốt những tình huống bóng hai hoặc các pha tấn công nhanh.

Ở chiều phòng ngự, cả hai đội đều chưa tạo cảm giác quá chắc chắn. Mỹ để thủng lưới trung bình 1,18 bàn/trận, còn Bosnia & Herzegovina nhận 1,15 bàn thua/trận. Mỗi đội cũng chỉ có 3 trận giữ sạch lưới trong chuỗi thống kê gần đây.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng. Mỹ có khả năng kiểm soát nhịp độ và tạo sức ép lớn hơn, nhưng Bosnia & Herzegovina đủ khả năng tìm được bàn thắng nếu tận dụng tốt khoảng trống.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ chưa ghi nhận tổn thất lớn trước trận đấu này. Đội chủ nhà nhiều khả năng có lực lượng mạnh nhất, qua đó duy trì được bộ khung quen thuộc với Turner, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Pulisic, Weah và Balogun.

Bosnia & Herzegovina cũng chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Đại diện châu Âu có thể sử dụng đội hình gần như tối ưu, với Edin Dzeko là điểm tựa trên hàng công.

Việc cả hai đội đều có lực lượng ổn định giúp trận đấu hứa hẹn diễn ra với chất lượng chuyên môn cao. Mỹ có thể chơi tốc độ ngay từ đầu, còn Bosnia & Herzegovina đủ nhân sự để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Bosnia & Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.

Phong độ và lịch sử đối đầu Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 12 bàn và nhận 8 bàn thua. Dù để thua Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối vòng bảng, đội chủ nhà vẫn cho thấy khả năng tấn công đáng gờm trong phần lớn hành trình đã qua.

Bosnia & Herzegovina thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 6 bàn và thủng lưới 7 lần. Đại diện châu Âu không phải đội có phong độ quá bùng nổ, nhưng việc giành vé vào vòng knock-out lần đầu tiên trong lịch sử chắc chắn tạo ra cú hích tinh thần rất lớn.

Về lịch sử đối đầu, Mỹ bất bại trong 3 lần gặp Bosnia & Herzegovina, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội tuyển Mỹ ghi 5 bàn và nhận 3 bàn thua trong các cuộc đối đầu này.

Thống kê đáng chú ý Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina đã ghi bàn trong cả ba trận đấu tại World Cup 2026. Đại diện châu Âu cũng nổ súng trong 13 trận thống kê gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,85 bàn/trận.

Mỹ thắng 12 trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội chủ nhà cũng ghi bàn ở 10 trong 11 trận gần đây, với hiệu suất trung bình 2 bàn/trận.

Mỹ được hưởng 61 quả phạt góc sau 11 trận, trung bình 5,55 quả/trận. Bosnia & Herzegovina có 52 quả phạt góc sau 13 trận, trung bình 4 quả/trận.

Bosnia & Herzegovina phạm lỗi trung bình 15,69 lần/trận, cao hơn nhiều so với Mỹ. Đại diện châu Âu cũng nhận 32 thẻ vàng sau 13 trận, nên nguy cơ chịu thẻ ở trận knock-out này là khá rõ.

Dự đoán tỉ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ có lợi thế sân nhà, tốc độ ở hai biên và khả năng tạo sức ép ổn định. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn ở tỷ lệ dứt điểm trong vòng cấm, số phạt góc và sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu.

Bosnia & Herzegovina đủ khả năng gây khó nhờ chuỗi ghi bàn đều đặn và tinh thần hưng phấn sau khi lần đầu tiên vào vòng knock-out World Cup. Tuy nhiên, hàng thủ chưa thật sự chắc chắn cùng chỉ số phạm lỗi cao có thể khiến đại diện châu Âu gặp bất lợi trước sức ép từ Mỹ.

Dự đoán phổ biến: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina