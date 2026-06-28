Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Nam Phi vs Canada lúc 2h ngày 29/6/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Nam Phi vs Canada lúc 2h ngày 29/6/2026 nghiêng nhẹ về đại diện Bắc Mỹ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Nam Phi và Canada sẽ mở màn vòng 1/16 World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu trên sân SoFi, Los Angeles. Đây là cột mốc lịch sử với cả hai đội, bởi trước giải đấu năm nay, Nam Phi và Canada đều chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup.

Tổng hợp dự đoán Nam Phi vs Canada

Nam Phi là một trong những bất ngờ lớn của vòng bảng. Đại diện châu Phi thua Mexico 0-2 ở lượt ra quân, hòa CH Séc 1-1, rồi đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở trận cuối để đứng nhì bảng A. Chiến thắng nhờ pha lập công của Thapelo Maseko đã đưa “Bafana Bafana” lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Canada cũng có hành trình đáng nhớ trên sân nhà. Đội bóng Bắc Mỹ hòa Bosnia & Herzegovina, thắng Qatar 6-0, trước khi thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối và đánh mất ngôi đầu bảng B. Dù vậy, với hàng công hiệu quả và nhiều cầu thủ giàu tốc độ, Canada vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn.

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Trước giờ bóng lăn, Canada được đánh giá cao hơn nhờ dàn cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin hay Tajon Buchanan. Tuy nhiên, Nam Phi không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự tập thể và tâm lý thoải mái trong vai trò đội bị đánh giá thấp hơn có thể giúp đại diện châu Phi tạo ra nhiều thử thách.

Canada cần thắng để viết tiếp hành trình trên sân nhà

Canada bước vào vòng 1/16 với mục tiêu lấy lại sự chủ động sau thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Jesse Marsch chỉ cán đích nhì bảng B, dù trước đó họ từng tạo dấu ấn mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar.

Điểm tựa lớn nhất của Canada nằm ở hàng công. Sau 3 trận vòng bảng, đại diện Bắc Mỹ ghi 8 bàn, đạt hiệu suất 2,67 bàn/trận. Nathan Saliba là một trong những gương mặt nổi bật khi góp dấu giày vào 3 bàn thắng sau hai lần ra sân, gồm 1 pha lập công và 2 kiến tạo.

Canada cũng cải thiện rõ rệt khả năng tạo cơ hội. Đội bóng Bắc Mỹ tung ra 21 cú sút trúng đích tại vòng bảng, gần gấp đôi tổng số cú sút trúng đích của họ ở hai kỳ World Cup trước cộng lại. Đây là tín hiệu tích cực trước một trận đấu loại trực tiếp đòi hỏi sự chính xác trong từng cơ hội.

Dù vậy, HLV Jesse Marsch hiểu rằng vòng knock-out không cho phép sai lầm. Canada có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu nôn nóng, họ vẫn có nguy cơ để Nam Phi khai thác bằng các pha phản công nhanh.

Vì sao Canada được đánh giá cao hơn?

Canada có lợi thế về chất lượng đội hình và tốc độ trong các pha lên bóng. Alphonso Davies và Tajon Buchanan mang đến sức bật lớn ở hai biên, Jonathan David có khả năng chọn vị trí tốt, còn Cyle Larin là phương án giàu kinh nghiệm trong vòng cấm.

Hàng công của Canada đang duy trì hiệu suất khá ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng Bắc Mỹ ghi khoảng 20 bàn, trung bình 2 bàn/trận. Riêng tại World Cup 2026, chiến thắng 6-0 trước Qatar cho thấy Canada có thể bùng nổ khi tìm được nhịp độ tấn công phù hợp.

Canada cũng có xu hướng tạo nhiều sức ép từ hai cánh. Trong 10 trận gần đây, đại diện Bắc Mỹ thực hiện khoảng 58 quả phạt góc, trung bình 5,8 quả/trận. Khi đối đầu một Nam Phi có khả năng lùi sâu, những pha đưa bóng ra biên rồi tạt vào vòng cấm có thể trở thành hướng tấn công quan trọng.

Tuy nhiên, Canada cần kiểm soát tốt trạng thái sau khi mất bóng. Nam Phi không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ ràng ở vòng bảng, nhưng lại biết cách tận dụng những khoảnh khắc quyết định. Một sai sót ở tuyến dưới có thể khiến đại diện Bắc Mỹ gặp rắc rối.

Nam Phi có thể gây khó trong bao lâu?

Nam Phi bước vào trận đấu này với tâm lý khá đặc biệt. Đại diện châu Phi đã làm nên lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, sau hành trình không hề dễ dàng trước Mexico, CH Séc và Hàn Quốc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hugo Broos, Nam Phi chơi kỷ luật và đề cao tổ chức phòng ngự. Sau ba lượt trận vòng bảng, họ chỉ để thủng lưới 3 bàn và giữ sạch lưới trước Hàn Quốc ở trận quyết định. Sự chắc chắn này có thể giúp “Bafana Bafana” kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dù vậy, các thông số tấn công của Nam Phi vẫn để lại nhiều dấu hỏi. Họ là đội có ít lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhất bảng A với 35 lần, đồng thời chỉ tạo ra 2 cơ hội rõ ràng. Nếu bị Canada dồn ép liên tục, đại diện châu Phi sẽ cần sự tập trung rất cao để đứng vững.

Thapelo Maseko là điểm sáng đáng chú ý. Dù chỉ thi đấu 159 phút ở vòng bảng, anh vẫn là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất đội với 8 cú sút. Bàn thắng vào lưới Hàn Quốc cũng giúp Maseko trở thành niềm hy vọng lớn của Nam Phi ở các pha phản công.

Điểm đặc biệt của Nam Phi là 11 bàn thắng gần nhất tại World Cup được ghi bởi 11 cầu thủ khác nhau. Sự đa dạng này giúp họ không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, nhưng để xuyên thủng hàng thủ Canada, Nam Phi cần tận dụng tối đa số cơ hội không nhiều mà họ có được.

Kịch bản bàn thắng Nam Phi vs Canada

Nam Phi không phải đội bóng có hàng công bùng nổ. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện châu Phi ghi khoảng 13 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Ở vòng bảng World Cup 2026, họ chỉ ghi 2 bàn sau 3 trận, nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ khả năng phòng ngự tập thể.

Canada sở hữu hiệu suất tấn công tốt hơn rõ rệt. Đội bóng Bắc Mỹ ghi 20 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2 bàn/trận. Tại World Cup 2026, họ đã có 8 bàn sau 3 trận vòng bảng, thuộc nhóm hàng công gây chú ý của giải.

Ở chiều phòng ngự, Nam Phi chỉ thủng lưới 3 bàn sau vòng bảng và từng giữ sạch lưới trước Hàn Quốc. Canada lại vừa để Thụy Sĩ ghi 2 bàn ở lượt cuối, nên khả năng Nam Phi có bàn thắng vẫn không thể bị bỏ qua.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 1 đến 3 bàn thắng. Canada có thể cầm bóng nhiều hơn và tạo sức ép lớn, nhưng tính chất loại trực tiếp khiến hai đội khó nhập cuộc quá mạo hiểm.

Tình hình lực lượng Nam Phi vs Canada

Nam Phi không có Themba Zwane vì án treo giò sau thẻ đỏ. Sự vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ bóng và kết nối tuyến giữa của đội bóng châu Phi, nhất là khi họ phải đối đầu một Canada có tốc độ cao ở hai cánh.

Canada cũng gặp một số vấn đề nhân sự khi Marcelo Flores và Ismaen Kone chấn thương. Alfie Jones còn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Dù vậy, HLV Jesse Marsch vẫn còn nhiều lựa chọn quan trọng trên hàng công, nơi Jonathan David, Cyle Larin, Alphonso Davies và Tajon Buchanan được kỳ vọng tạo ra khác biệt.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokofeng; Maseko, Appollis, Makgopa.

Canada: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Nathan Saliba, Choiniere, Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

Phong độ và lịch sử đối đầu Nam Phi vs Canada

Nam Phi thắng 1, hòa 3 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tại World Cup 2026, đại diện châu Phi khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước Mexico, sau đó hòa CH Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 để giành vé vào vòng 1/16.

Canada thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Mỹ ghi dấu ấn bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar ở vòng bảng, nhưng thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ khiến họ chỉ đứng nhì bảng B.

Về lịch sử đối đầu, Nam Phi và Canada mới gặp nhau một lần. Ở trận giao hữu tại Durban năm 2007, Nam Phi giành chiến thắng 2-0.

Lịch sử các cuộc đối đầu với đại diện châu Phi cũng không ủng hộ Canada. Đội bóng Bắc Mỹ từng thua Cameroon 0-2 tại Confederations Cup 2001, trước khi thất bại 1-2 trước Maroc ở vòng bảng World Cup 2022.

Thống kê đáng chú ý Nam Phi vs Canada

Nam Phi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng knock-out World Cup. Đại diện châu Phi cũng chỉ thủng lưới 3 bàn sau 3 trận vòng bảng, trong đó có trận giữ sạch lưới trước Hàn Quốc ở lượt đấu quyết định.

Với vị trí thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA, Nam Phi là một trong những đội có thứ hạng thấp nhất từng góp mặt ở vòng knock-out World Cup. HLV Hugo Broos, ở tuổi 74, cũng sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển thi đấu tại vòng loại trực tiếp World Cup.

Canada ghi 8 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026, đạt hiệu suất 2,67 bàn/trận. Đại diện Bắc Mỹ cũng có 21 cú sút trúng đích ở vòng bảng, con số cho thấy sự cải thiện lớn so với những lần dự World Cup trước.

Nam Phi tạo ra ít cơ hội rõ ràng nhất bảng A với 2 lần, nhưng vẫn biết cách tận dụng thời điểm quan trọng để vượt qua vòng bảng. Canada có ưu thế về sức tấn công, nhưng Nam Phi lại sở hữu sự lì lợm và tâm lý thoải mái trước trận đấu lịch sử.

Dự đoán tỉ số Nam Phi vs Canada

Canada có lợi thế về chất lượng đội hình, tốc độ và khả năng tạo đột biến từ các ngôi sao. Sau khi đánh mất ngôi đầu bảng B vào tay Thụy Sĩ, đại diện Bắc Mỹ càng có thêm động lực để tìm lại sự tự tin ở trận mở màn vòng 1/16.

Nam Phi đủ khả năng gây khó nhờ lối chơi kỷ luật và tinh thần đang lên cao sau chiến thắng trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước một Canada có nhiều phương án tấn công hơn, đại diện châu Phi sẽ gặp thử thách lớn nếu phải phòng ngự trong phần lớn thời gian trận đấu.

Dự đoán phổ biến: Nam Phi 0-1 Canada