Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Panama vs Anh lúc 04h00 ngày 28/06/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Panama vs Anh lúc 04h00 ngày 28/06/2026 nghiêng hẳn về Tam sư ở lượt trận cuối bảng L World Cup 2026.

Anh đứng trước cơ hội lớn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng L, còn Panama đã chính thức bị loại sau hai trận toàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2026. Trên sân MetLife, thầy trò HLV Thomas Tuchel cần một chiến thắng đủ thuyết phục để giữ lợi thế trước Ghana trong cuộc đua vị trí số một.

Tổng hợp dự đoán Panama vs Anh

Trận đấu giữa Panama vs Anh diễn ra lúc 04h00 ngày 28/06/2026 trên sân MetLife, New York/New Jersey, Mỹ, thuộc lượt trận thứ 3 bảng L World Cup 2026. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTV10.

Panama bước vào lượt trận cuối trong hoàn cảnh không còn cơ hội đi tiếp. Hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến đại diện CONCACAF đứng cuối bảng, chưa có điểm và chưa ghi được bàn thắng nào.

Anh lại có vị thế thuận lợi hơn rất nhiều. Tam sư thắng Croatia 4-2 ở trận ra quân, sau đó hòa Ghana 0-0. Với 4 điểm sau hai lượt trận, đội bóng của HLV Thomas Tuchel cần thêm một chiến thắng để giữ chắc ngôi đầu bảng L và tạo đà cho vòng knock-out.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Panama 0-3 Anh Anh vượt trội nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận Mô hình dự báo Panama 0-4 Anh Tam sư có nhiều phương án tấn công, Panama khó đứng vững nếu chịu sức ép dài Nhận định phổ biến Panama 0-3 Anh Panama chơi nỗ lực nhưng hàng công thiếu sắc bén, Anh có cơ sở thắng cách biệt

Trước giờ bóng lăn, Anh được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và phong độ ổn định. Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford cùng nhiều lựa chọn tấn công khác giúp Tam sư có đủ phương án để giải quyết trận đấu.

Panama có thể gây khó bằng tinh thần thi đấu quyết liệt và lối chơi phòng ngự số đông. Dù vậy, việc chưa ghi bàn sau hai trận tại World Cup 2026 khiến đại diện Trung Mỹ đối mặt với thử thách rất lớn trước một đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

Anh cần thắng để giữ ngôi đầu bảng L

Anh bước vào lượt trận cuối với mục tiêu rõ ràng là giành chiến thắng. Sau trận hòa 0-0 trước Ghana, Tam sư vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua đi tiếp nhưng chưa thể chủ quan nếu muốn giữ vị trí dẫn đầu bảng L.

Chiến thắng 4-2 trước Croatia cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng áo trắng. Tuy nhiên, trận hòa Ghana cũng nhắc Anh rằng họ cần duy trì sự sắc bén trong khâu dứt điểm, đặc biệt khi bước vào các trận đấu có tính toán chặt chẽ hơn.

Trước Panama, HLV Thomas Tuchel có thể thực hiện một vài điều chỉnh nhân sự để giữ sức cho vòng knock-out. Dù vậy, chất lượng đội hình của Anh vẫn đủ vượt trội, với nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở từng khu vực trên sân.

Harry Kane là điểm tựa trên hàng công, Jude Bellingham mang đến sự đột biến từ tuyến hai, còn Marcus Rashford có thể khai thác tốc độ ở biên. Khi các ngôi sao đạt trạng thái tốt, Anh có cơ sở hướng tới một chiến thắng thuyết phục.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Anh có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình, bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm ở các giải lớn. Đây là tập thể đã quen với những trận đấu áp lực cao, nơi họ cần kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội trước các đối thủ chơi thấp.

Tam sư ghi 26 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng của HLV Thomas Tuchel cũng chỉ có 1 trận không ghi bàn trong chuỗi này, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá ổn định.

Hàng thủ Anh cũng mang đến sự yên tâm. Trong 10 trận gần đây, Tam sư chỉ nhận 4 bàn thua và giữ sạch lưới 8 trận. Đây là nền tảng quan trọng khi họ đối đầu một Panama chưa có bàn thắng nào tại World Cup 2026.

Ngoài Harry Kane, Anh còn có nhiều phương án giải quyết trận đấu. Bellingham có thể xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai, Rashford tạo đột biến bằng tốc độ, Madueke mang đến sự trực diện ở cánh, còn Declan Rice giúp tuyến giữa duy trì sự cân bằng.

Panama có thể gây khó trong bao lâu?

Panama bước vào trận đấu này với tâm thế không còn nhiều áp lực về mục tiêu đi tiếp. Hai trận thua cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia khiến họ sớm dừng bước, nhưng cách biệt tối thiểu cũng cho thấy đội bóng của HLV Thomas Christiansen không dễ bị đánh bại.

Ở trận gặp Croatia, Panama tạo ra thế trận không quá lép vế trong nhiều thời điểm. Vấn đề lớn nhất của đại diện CONCACAF vẫn nằm ở khâu dứt điểm, khi họ thiếu sự lạnh lùng để biến cơ hội thành bàn thắng.

Panama nhiều khả năng sẽ tiếp tục chọn lối chơi phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình chặt và chờ cơ hội phản công. Những cầu thủ như Barcenas, Rodríguez hay Fajardo có thể là điểm tựa trong các pha lên bóng nhanh.

Dù vậy, nhiệm vụ duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút trước Anh là thử thách rất lớn. Nếu phải lùi sâu quá lâu, Panama có thể bị cuốn vào sức ép liên tục. Nếu đẩy đội hình lên cao, khoảng trống phía sau sẽ trở thành cơ hội cho Kane, Rashford hoặc Bellingham khai thác.

Kịch bản bàn thắng Panama vs Anh

Panama đang gặp vấn đề lớn trên hàng công khi chưa ghi được bàn nào sau 2 trận tại World Cup 2026. Xa hơn, đội bóng Trung Mỹ ghi 27 bàn sau 16 trận gần nhất, đạt trung bình 1,69 bàn/trận, nhưng phần lớn số bàn đến từ các đối thủ trong khu vực CONCACAF.

Anh sở hữu hiệu suất tấn công ấn tượng hơn rất nhiều. Tam sư ghi 26 bàn sau 10 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận, đồng thời chỉ có đúng 1 trận không ghi bàn trong chuỗi này.

Ở chiều phòng ngự, Anh mới nhận 4 bàn thua trong 10 trận gần đây. Với việc Panama chưa tìm được bàn thắng tại giải đấu năm nay, khả năng Tam sư giữ sạch lưới là khá sáng.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 3 đến 4 bàn thắng, với Anh nắm thế chủ động phần lớn thời gian và có thể ghi từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi từ 3 bàn trở lên.

Tình hình lực lượng Panama vs Anh

Panama có đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. HLV Thomas Christiansen vì vậy có thể sử dụng những lựa chọn tốt nhất, đặc biệt ở hàng thủ, nơi đại diện Trung Mỹ cần duy trì sự tập trung rất cao trước sức ép từ Anh.

Anh cũng có đội hình mạnh nhất. HLV Thomas Tuchel có nhiều phương án xoay tua, nhưng các trụ cột như Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice hay Marcus Rashford vẫn là những gương mặt được kỳ vọng tạo ra khác biệt.

Đội hình dự kiến Panama vs Anh

Panama: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Anh: Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

Phong độ và lịch sử đối đầu Panama vs Anh

Panama thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, tại World Cup 2026, đại diện CONCACAF đã thua cả 2 trận với cùng tỷ số 0-1 trước Ghana và Croatia, qua đó chính thức bị loại sau vòng bảng.

Anh bất bại 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Tam sư ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới 2 lần trong chuỗi này, đồng thời có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng L.

Về lịch sử đối đầu, Panama và Anh từng gặp nhau tại World Cup 2018. Khi đó, Anh giành chiến thắng đậm 6-1, trận đấu mà sự khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội được tạo ra khá rõ.

Thống kê đáng chú ý Panama vs Anh

Panama đã thua cả 2 trận tại World Cup 2026 và chưa ghi được bàn thắng nào. Đại diện CONCACAF lần lượt thất bại 0-1 trước Ghana và 0-1 trước Croatia.

Anh thắng Croatia 4-2 và hòa Ghana 0-0 sau hai lượt trận đầu tiên. Với 4 điểm, Tam sư đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng L.

Tam sư ghi 26 bàn sau 10 trận gần nhất, đạt trung bình 2,6 bàn/trận. Họ cũng giữ sạch lưới 8 trong 10 trận gần đây, cho thấy sự ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Panama ghi 27 bàn sau 16 trận gần nhất, trung bình 1,69 bàn/trận. Tuy nhiên, đội bóng này mới ghi bàn ở 13 trong 16 trận và đang gặp vấn đề rõ rệt khi bước ra sân chơi World Cup 2026.

Anh bất bại 13 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường. Tam sư cũng không thua 61 trong 68 trận sân khách gần nhất, đạt tỷ lệ khoảng 90%.

Panama nhận trung bình 1,13 thẻ vàng/trận, cao hơn đáng kể so với mức 0,5 thẻ/trận của Anh. Đây có thể là điểm đáng chú ý nếu đại diện Trung Mỹ phải phòng ngự trước sức ép kéo dài.

Dự đoán tỉ số Panama vs Anh

Anh có lợi thế vượt trội về chất lượng đội hình, phong độ và động lực thi đấu. Sau trận hòa Ghana, Tam sư càng có lý do để chơi quyết tâm nhằm giữ chắc ngôi đầu bảng L trước khi bước vào vòng knock-out.

Panama vẫn có thể gây khó nhờ lối chơi quyết liệt và tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, việc chưa ghi bàn sau hai trận tại World Cup 2026 khiến đại diện CONCACAF khó tạo bất ngờ trước một đối thủ có hàng thủ ổn định và hàng công giàu phương án.

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