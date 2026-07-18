Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Anh lúc 4h ngày 19/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Anh lúc 4h ngày 19/7/2026 đều nghiêng về chiến thắng 2-1 dành cho Les Bleus trong trận tranh hạng ba World Cup 2026.

Pháp và Anh bước vào cuộc đấu trên sân Hard Rock với cùng một nỗi thất vọng. Hai ứng viên vô địch phải gặp nhau ở trận tranh huy chương đồng sau khi lần lượt dừng bước trước Tây Ban Nha và Argentina tại bán kết.

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7, được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10. Pháp hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA, ngay trên tuyển Anh ở vị trí thứ tư.

Tổng hợp dự đoán Pháp vs Anh

Các nguồn dự đoán được tổng hợp đều lựa chọn chiến thắng sát nút dành cho Pháp. Les Bleus được đánh giá cao hơn nhờ tốc độ chuyển trạng thái, khả năng tạo đột biến và thành tích đối đầu tích cực trước Tam sư trong những năm gần đây.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Chúng tôi Pháp 2-1 Anh Les Bleus nhỉnh hơn nhờ tốc độ và khả năng tạo khác biệt của Mbappe Sports Mole Pháp 2-1 Anh Pháp có nhiều phương án tấn công và lợi thế đối đầu gần đây The Standard Pháp 2-1 Anh Anh đủ khả năng ghi bàn nhưng khó ngăn sức ép từ hàng công Pháp GOAL Pháp 2-1 Anh Trận đấu cân bằng, song Les Bleus được kỳ vọng tận dụng cơ hội tốt hơn

Mức dự đoán 2-1 xuất hiện ở toàn bộ các nguồn được tổng hợp. Đây cũng là kịch bản phù hợp với phong độ gần đây, khi hai đội cùng ghi 10 bàn trong năm trận nhưng Anh để thủng lưới nhiều gấp đôi Pháp.

Pháp có thể chiếm ưu thế nhờ Mbappe, Dembele, Michael Olise và Desire Doue. Tuyển Anh vẫn đủ khả năng tạo ra một thế trận khó khăn với Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka cùng những tình huống cố định.

Pháp muốn giúp Deschamps khép lại nhiệm kỳ bằng chiến thắng

Pháp bước vào trận tranh hạng ba sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Les Bleus được kỳ vọng tạo ra một trận bán kết cân bằng, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của La Roja.

Đội bóng của Didier Deschamps chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng. Mbappe và các cầu thủ tấn công hiếm khi tìm được khoảng trống thuận lợi, còn tuyến giữa không duy trì được tốc độ luân chuyển bóng cần thiết.

Cách tiếp cận quá thận trọng khiến Deschamps chịu nhiều chỉ trích. Trận gặp Anh vì thế không chỉ mang ý nghĩa tranh huy chương đồng mà còn có thể là lần cuối nhà cầm quân này dẫn dắt đội tuyển Pháp.

Sau nhiệm kỳ giàu thành công, Deschamps đứng trước cơ hội chia tay bằng tấm huy chương đồng thứ ba trong lịch sử Les Bleus. Động lực ấy có thể khiến Pháp nhập cuộc chủ động hơn so với màn trình diễn ở bán kết.

Anh cần vượt qua nỗi ám ảnh trước các đội bóng lớn

Tuyển Anh cũng đánh mất cơ hội vào chung kết theo cách đầy tiếc nuối. Anthony Gordon đưa Tam sư vượt lên trước Argentina, nhưng đội bóng của Thomas Tuchel lại chủ động lùi sâu sau khi có lợi thế.

Việc nhường quyền kiểm soát khiến Anh liên tục phải chống đỡ sức ép từ Messi cùng các cầu thủ Argentina. Tam sư cuối cùng nhận thất bại 1-2 và tiếp tục lỡ hẹn với trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966.

Đội tuyển Anh không thiếu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt. Bellingham mạnh ở những pha xâm nhập vòng cấm, Saka nguy hiểm trong các tình huống đi bóng, còn Kane vừa có thể dứt điểm vừa hỗ trợ kết nối lối chơi.

Vấn đề của Tam sư nằm ở cách duy trì sự chủ động khi đối đầu những đội bóng hàng đầu. Nếu tiếp tục lùi đội hình quá sớm, Anh có thể trao nhiều khoảng trống cho Mbappe, Olise và Dembele khai thác.

Vì sao Pháp được đánh giá cao hơn?

Theo dữ liệu dự báo được cung cấp trước trận, Pháp có 47,6% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội của Anh là 27,7%, còn xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ đạt 24,7%.

Khoảng cách không quá lớn, nhưng Pháp đang sở hữu một số lợi thế về chuyên môn. Les Bleus có nhiều cầu thủ tốc độ, phù hợp với những pha phản công nhanh và khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Mbappe vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Khả năng tăng tốc, di chuyển từ cánh trái vào trung lộ và dứt điểm nhanh giúp đội trưởng tuyển Pháp có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một pha xử lý.

Ngoài Mbappe, Deschamps còn có Dembele, Olise, Barcola và Desire Doue. Chiều sâu ấy giúp Pháp dễ dàng thay đổi cách tấn công nếu trận đấu rơi vào trạng thái bế tắc.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đứng về phía Les Bleus. Anh chỉ thắng một trong chín lần gần nhất gặp Pháp. Trong năm cuộc chạm trán gần đây, Pháp thắng ba, hòa một và chỉ để thua một trận.

Anh có thể gây khó khăn cho Pháp bằng cách nào?

Điểm mạnh của tuyển Anh nằm ở thể chất, khả năng pressing và những tình huống bóng bổng. Kane, Bellingham, Marc Guehi và Dan Burn đều có thể tạo ra nguy hiểm khi Tam sư được hưởng phạt góc hoặc đá phạt.

Kane nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất trên hàng công. Tiền đạo đội trưởng có thể lùi xuống nhận bóng, kéo trung vệ Pháp rời vị trí rồi mở khoảng trống cho Gordon, Saka hoặc Bellingham băng lên.

Khu vực trung tuyến sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu. Declan Rice cùng Elliot Anderson cần hạn chế khả năng xoay người và đưa bóng lên phía trước của các tiền vệ Pháp.

Anh cũng phải duy trì cự ly đội hình tốt hơn so với trận bán kết. Việc để khoảng cách quá lớn giữa hàng tiền vệ và phòng ngự sẽ tạo cơ hội cho Pháp tăng tốc trong các pha chuyển trạng thái.

Kịch bản bàn thắng Pháp vs Anh

Pháp ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026 và chỉ nhận ba bàn thua. Les Bleus giữ sạch lưới trước Morocco, Paraguay và Thụy Điển, nhưng vừa trải qua trận đầu tiên không ghi bàn khi gặp Tây Ban Nha.

Anh cũng có 10 pha lập công trong năm trận vừa qua. Tam sư đã để thủng lưới sáu lần, gấp đôi Pháp, nhưng đều ghi bàn trong cả năm trận.

Bốn trong năm trận gần nhất của Anh xuất hiện ít nhất ba bàn. Hàng công duy trì hiệu suất ổn định, còn hàng thủ thường để lộ khoảng trống khi phải đối diện những cầu thủ có tốc độ.

Năm lần chạm trán gần nhất giữa Pháp và Anh có tổng cộng 15 pha lập công, trung bình ba bàn mỗi trận. Trận tranh hạng ba thường cởi mở hơn do áp lực đã giảm so với vòng bán kết.

Khả năng cả hai đội cùng ghi bàn được đánh giá cao. Dù vậy, sự thận trọng sau những thất bại vừa qua có thể khiến tổng số bàn thắng không vượt xa mốc ba bàn.

Kịch bản dễ xuất hiện: 2-3 bàn.

Dự đoán phạt góc Pháp vs Anh

Pháp thực hiện 38 quả phạt góc trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026, đạt trung bình 7,6 quả mỗi trận. Les Bleus từng có tới 12 lần đặt bóng ở góc sân trong trận gặp Paraguay.

Anh chỉ được hưởng 19 quả góc ở cùng giai đoạn, tương đương 3,8 quả mỗi trận. Tam sư lại phải chịu 31 quả, cho thấy hàng phòng ngự thường bị đẩy thấp khi gặp các đội kiểm soát bóng tốt.

Tổng số phạt góc trong các trận của Pháp là 51 quả, còn các trận của Anh có 50 quả. Hai chỉ số đều dao động quanh mức 10 quả mỗi trận.

Với khả năng tấn công biên và tốc độ của các cầu thủ Pháp, Les Bleus có nhiều cơ sở tạo ra số phạt góc cao hơn.

Dự đoán: 9-11 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Pháp vs Anh

Anh nhận bảy thẻ vàng trong năm trận gần nhất. Tổng số thẻ trong các trận của Tam sư là 16, đạt trung bình 3,2 thẻ mỗi trận.

Pháp có từ không đến ba thẻ ở mỗi trận. Les Bleus nhận ba thẻ khi gặp Paraguay và hai thẻ trong thất bại trước Tây Ban Nha.

Trận tranh hạng ba vẫn mang ý nghĩa danh dự, nhưng sức ép không còn lớn như vòng bán kết. Cường độ tranh chấp có thể ở mức vừa phải, ngoại trừ những thời điểm hai đội phải ngăn chặn các pha phản công.

Dự đoán: 5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Pháp vs Anh

Pháp đang theo dõi tình trạng của William Saliba sau khi trung vệ này gặp vấn đề ở lưng. Mbappe cũng cần được kiểm tra sau vấn đề nhẹ ở cổ chân, còn Aurelien Tchouameni chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất vì chấn thương háng.

Deschamps có thể thực hiện một số thay đổi để tạo cơ hội cho những cầu thủ ít thi đấu ở bán kết. Maxence Lacroix, Manu Kone, Desire Doue hoặc Bradley Barcola đều có khả năng được sử dụng.

Bên phía Anh, Valentino Livramento không thể thi đấu vì chấn thương cơ đùi sau. Jordan Henderson cũng vắng mặt, còn Reece James nằm trong diện cần theo dõi.

Declan Rice và Marc Guehi phải được đánh giá lại thể lực sau trận bán kết với Argentina. Nếu hai cầu thủ này không thể đá chính, Tuchel sẽ phải thay đổi đáng kể cấu trúc phòng ngự và tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Anh

Pháp thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Les Bleus ghi 10 bàn, chỉ nhận ba bàn thua và có ba trận giữ sạch lưới.

Anh cũng giành bốn chiến thắng và nhận một thất bại trong năm trận vừa qua. Tam sư ghi 10 bàn, thủng lưới sáu lần và chưa có trận nào không tìm được bàn thắng.

Trong năm cuộc chạm trán gần nhất, Pháp thắng ba, Anh thắng một và hai đội hòa một trận. Tính tổng cộng 32 lần đối đầu, Anh thắng 17, Pháp thắng 10, còn năm trận khép lại với tỷ số hòa.

Dù Tam sư dẫn về thành tích tổng thể, cán cân trong giai đoạn hiện đại lại nghiêng về Pháp. Anh chỉ một lần đánh bại Les Bleus qua chín cuộc gặp gần đây.

Thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Anh

Pháp thắng ba trong năm lần gần nhất đối đầu tuyển Anh.

Les Bleus ghi 40 bàn trong 16 trận gần đây và giữ sạch lưới chín trận.

Pháp có 10 bàn qua năm trận gần nhất tại World Cup 2026.

Anh ghi 34 bàn trong 14 trận và giữ sạch lưới 10 lần.

Tam sư cũng có 10 bàn qua năm trận gần đây, nhưng đã nhận sáu bàn thua.

Pháp bất bại trong 96 trên 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 89%.

Anh không thua hiệp một trong 14 trận sân khách liên tiếp và ghi ít nhất một bàn ở cả 19 chuyến làm khách gần đây.

Tam sư bất bại trong 33 trên 36 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 92%.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Anh

Pháp có lợi thế về tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và số lượng cầu thủ có thể tạo ra đột biến. Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang lại sự tự tin cho Mbappe cùng các đồng đội.

Anh đủ chất lượng để ghi bàn nhờ Kane, Bellingham, Saka hoặc những tình huống cố định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tam sư đã bộc lộ nhiều khoảng trống và có thể gặp khó trước tốc độ từ phía Pháp.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra cân bằng trong phần lớn thời gian. Les Bleus được kỳ vọng tận dụng cơ hội tốt hơn và giúp Deschamps khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng một chiến thắng.

Dự đoán phổ biến: Pháp 2-1 Anh.