Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Ma Rốc lúc 3h ngày 10/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Ma Rốc lúc 3h ngày 10/7/2026 nghiêng về Mbappe cùng đồng đội ở tứ kết World Cup 2026.

Pháp bước vào trận gặp Ma Rốc với vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ sau chuỗi 5 trận toàn thắng từ vòng bảng đến knock-out. Dù vậy, thử thách tại sân Gillette không hề đơn giản, bởi “Sư tử Atlas” đang sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật, tinh thần hưng phấn và khát vọng đòi lại món nợ trước Les Bleus sau thất bại ở bán kết World Cup 2022.

Tổng hợp dự đoán Pháp vs Ma Rốc

Trận đấu giữa Pháp vs Ma Rốc diễn ra lúc 03h00 ngày 10/7/2026 trên sân Gillette, Mỹ, thuộc vòng tứ kết World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Đây là cặp đấu rất đáng chú ý khi Pháp hướng tới lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup. Ma Rốc lại muốn viết tiếp hành trình đặc biệt của bóng đá Bắc Phi sau khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu và đánh bại Canada 3-0 ở vòng 1/8.

Xét tương quan hiện tại, Pháp được đánh giá cao hơn. Theo Opta, Les Bleus có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, Ma Rốc đạt 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%. Bảng xếp hạng FIFA mới nhất cũng nghiêng về Pháp, đội đứng hạng 3 thế giới, cao hơn Ma Rốc hạng 7.

Về chuyên môn, Pháp nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình, tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tạo khác biệt của Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele hay Bradley Barcola. Ma Rốc lại rất khó chịu với hệ thống phòng ngự kỷ luật, sự cơ động của Achraf Hakimi, sức chiến đấu từ tuyến giữa và nguồn cảm hứng mang tên Brahim Diaz, Azzedine Ounahi.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Pháp 2-1 Ma Rốc Pháp nhỉnh hơn nhờ chất lượng ngôi sao và kinh nghiệm knock-out Mô hình dự báo Pháp 2-0 Ma Rốc Les Bleus có nhiều phương án tấn công và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn Nhận định phổ biến Pháp 2-1 Ma Rốc Ma Rốc có thể gây khó bằng phòng ngự kỷ luật nhưng khó đứng vững cả trận

Trước giờ bóng lăn, Pháp vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu nhân sự, khả năng kiểm soát bóng và bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Tuy vậy, Ma Rốc không phải đối thủ dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Đại diện châu Phi có thể chơi thấp, giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Hakimi, Brahim Diaz hay El Khannouss.

Pháp cần thắng để khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Pháp bước vào tứ kết World Cup 2026 với mục tiêu rất rõ ràng: giành vé vào bán kết lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng của HLV Didier Deschamps đang duy trì phong độ ấn tượng khi toàn thắng 5 trận từ vòng bảng đến vòng 1/8, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 không quá dễ dàng. Đối thủ chơi quyết liệt, liên tục kéo trận đấu vào thế giằng co và buộc Pháp phải kiên nhẫn chờ thời điểm quyết định. Dù vậy, Les Bleus vẫn biết cách vượt qua áp lực bằng quả phạt đền của Kylian Mbappe, qua đó nối dài mạch thắng tại giải đấu năm nay.

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp nằm ở chiều sâu hàng công. Mbappe là tâm điểm với 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, còn Olise, Dembele và Barcola mang đến tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng tạo đột biến ở nhiều khu vực khác nhau. Desire Doue cũng là phương án chiến thuật đáng chú ý khi Pháp cần thêm sự mềm mại trong phạm vi hẹp.

Ở tuyến dưới, Mike Maignan, Saliba, Upamecano, Kounde và Hernandez giúp Pháp giữ được sự chắc chắn cần thiết. Khi có lợi thế về tốc độ hai biên và khả năng pressing tầm cao, Les Bleus đủ sức tạo sức ép liên tục trước một Ma Rốc nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng.

Với HLV Didier Deschamps, trận đấu này còn mang ý nghĩa đặc biệt. Nhà cầm quân từng vô địch World Cup 1998 trên cương vị đội trưởng sẽ có trận thứ 25 dẫn dắt tại sân chơi lớn nhất thế giới, cân bằng kỷ lục lâu đời của Helmut Schon. Trước khi chia tay tuyển Pháp sau giải đấu, ông chắc chắn muốn khép lại triều đại bằng một dấu ấn lớn.

Vì sao Pháp được đánh giá cao hơn?

Pháp có lợi thế rõ rệt về kinh nghiệm và chất lượng nhân sự. Đây là tập thể đã quá quen với áp lực knock-out, nơi chỉ một khoảnh khắc của các ngôi sao cũng có thể tạo ra khác biệt.

Theo Opta, Pháp có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút, cao hơn nhiều so với mức 16,2% của Ma Rốc. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 22,1%, con số cho thấy Ma Rốc vẫn có cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co nếu duy trì được hệ thống phòng ngự.

Hàng công của Pháp đang vận hành rất hiệu quả. Sau 5 trận tại World Cup 2026, Les Bleus ghi 14 bàn, đạt trung bình 2,8 bàn/trận. Mbappe đã có 7 bàn và tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với mọi hàng phòng ngự.

Ngoài Mbappe, Pháp còn sở hữu nhiều phương án tấn công khác. Dembele có khả năng rê dắt và kéo giãn hàng thủ, Olise tạo ra những pha xử lý giàu sáng tạo, còn Barcola đem đến tốc độ trong các pha bứt phá bên cánh. Khi đối thủ dồn quá nhiều sự chú ý vào Mbappe, khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh sẽ mở ra.

Pháp cũng có khả năng kiểm soát bóng tốt. Les Bleus cầm bóng trung bình 62%, thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận và được hưởng 7,29 quả phạt góc/trận. Những con số này cho thấy đội bóng của Deschamps thường xuyên đẩy đối phương vào thế phòng ngự sâu.

Ma Rốc có thể gây khó trong bao lâu?

Ma Rốc tiếp tục chứng minh hành trình kỳ diệu tại World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Đại diện châu Phi bất bại 5 trận đầu tiên tại World Cup 2026 nếu tính trong thời gian thi đấu chính thức, ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua.

Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng 1/8 giúp Ma Rốc bước vào tứ kết với sự tự tin rất lớn. Trước đó, họ cũng vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu, một kết quả cho thấy bản lĩnh của “Sư tử Atlas” trong những trận đấu căng thẳng.

Điểm mạnh của Ma Rốc vẫn là sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự. Họ giữ cự ly đội hình tốt, sẵn sàng lùi sâu để bịt khoảng trống và luôn có những pha phản công tốc độ khi giành lại bóng. Hakimi là nhân tố rất quan trọng ở hành lang phải, còn Ounahi mang đến sự cơ động cho tuyến giữa.

Brahim Diaz, El Khannouss và Saibari có thể giúp Ma Rốc tạo ra những pha lên bóng đáng chú ý. Nếu Pháp mất tập trung khi dâng cao, đại diện Bắc Phi hoàn toàn có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Les Bleus.

Dù vậy, nhiệm vụ duy trì sự chắc chắn trong suốt 90 phút là thử thách cực lớn. Nếu phải lùi sâu quá lâu, Ma Rốc sẽ chịu sức ép liên tục từ các pha đánh biên, sút xa và xâm nhập vòng cấm của Pháp. Ngược lại, nếu đẩy đội hình lên cao, khoảng trống cho Mbappe, Barcola hay Dembele bứt tốc sẽ trở nên rất nguy hiểm.

Kịch bản bàn thắng Pháp vs Ma Rốc

Pháp đang sở hữu hàng công rất mạnh tại World Cup 2026. Sau 5 trận, Les Bleus ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần, đạt hiệu suất 2,8 bàn thắng/trận và 0,4 bàn thua/trận. Tổng số bàn trong các trận của Pháp là 16 bàn, trung bình 3,2 bàn/trận.

Ma Rốc cũng có hiệu suất khá tốt trên hành trình vào tứ kết. Đại diện Bắc Phi ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua sau 5 trận, trung bình 2 bàn thắng và 0,8 bàn thua mỗi trận. Tổng bàn thắng trong các trận của Ma Rốc đạt 14 bàn, tương đương 2,8 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng cho thấy cặp đấu này có thể xuất hiện nhiều tình huống đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, hai đội tạo ra tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn/trận, trong đó có 3 trận vượt mốc 2 bàn.

Tuy nhiên, tính chất tứ kết có thể khiến Ma Rốc nhập cuộc thận trọng hơn. Pháp nhiều khả năng kiểm soát thế trận, nhưng không dễ thắng quá đậm trước một đối thủ có hệ thống phòng ngự khó chịu. Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện khoảng 3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Ma Rốc

Pháp không có Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn, nhưng HLV Didier Deschamps vẫn còn nhiều lựa chọn để điều chỉnh tuyến giữa.

Nếu Tchouameni không đạt thể trạng tốt nhất, Pháp có thể phải thay đổi cách vận hành ở khu trung tuyến. Dù vậy, với Rabiot, Camavinga, Doue hoặc các phương án xoay tua khác, Les Bleus vẫn có đủ chất lượng để duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Ma Rốc có lực lượng mạnh nhất trước trận tứ kết. Đây là lợi thế quan trọng với HLV Walid Regragui, nhất là khi đại diện châu Phi cần nền tảng thể lực, sự tập trung và khả năng tranh chấp rất cao để chống lại sức ép từ hàng công Pháp.

Đội hình dự kiến Pháp vs Ma Rốc

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Ma Rốc (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Ma Rốc

Pháp toàn thắng 5 trận gần nhất tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Didier Deschamps ghi 14 bàn, chỉ nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới 3 trong 5 trận. Đây là phong độ của một ứng viên vô địch thực thụ.

Ma Rốc cũng duy trì hành trình rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Bắc Phi thắng 3 và hòa 2 nếu chỉ tính thời gian thi đấu chính thức. Họ ghi 10 bàn, nhận 4 bàn thua và luôn biết cách gây khó cho những đối thủ mạnh.

Về lịch sử đối đầu, Pháp bất bại trong 5 lần gần nhất gặp Ma Rốc. Les Bleus thắng 3 và hòa 2, trong đó đáng nhớ nhất là chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2022. Trận tái ngộ tại tứ kết World Cup 2026 vì vậy mang nhiều duyên nợ, đặc biệt với Ma Rốc.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Ma Rốc

Pháp toàn thắng cả 5 trận đã đấu tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Les Bleus giữ sạch lưới 3 trong 5 trận gần nhất, đồng thời duy trì hiệu suất tấn công rất cao với trung bình 2,8 bàn/trận tại giải năm nay.

Mbappe là ngôi sao nổi bật nhất của Pháp khi đã ghi 7 bàn sau 5 trận. Tiền đạo này tiếp tục là điểm đến quan trọng trong các pha tấn công, đặc biệt ở những tình huống cần tốc độ, khả năng xâm nhập và dứt điểm trong vòng cấm.

Pháp kiểm soát bóng trung bình 62%, thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận và được hưởng trung bình 7,29 quả phạt góc/trận. Riêng 5 trận tại World Cup 2026, Les Bleus đã tạo ra 36 quả phạt góc, đạt trung bình 7,2 quả/trận.

Ma Rốc bất bại trong 5 trận gần đây nếu tính thời gian thi đấu chính thức. Đại diện Bắc Phi ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất, có tổng cộng 10 bàn và nhận 4 bàn thua trên đường vào tứ kết.

Về phạt góc, Ma Rốc có 25 quả sau 5 trận, trung bình 5 quả/trận. Chỉ số này cho thấy “Sư tử Atlas” không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng tạo sức ép khi tìm được khoảng trống để phản công hoặc đẩy đội hình lên cao.

Về thẻ phạt, Pháp đang kiểm soát khá tốt cảm xúc và nhịp độ trận đấu. Ma Rốc có xu hướng va chạm cao hơn khi gặp các đối thủ mạnh, nhất là trong những trận đấu đòi hỏi khả năng theo kèm các mũi nhọn tốc độ.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Ma Rốc

Pháp có lợi thế về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Với Mbappe đang đạt phong độ rất cao, Les Bleus đủ sức tạo ra khác biệt dù Ma Rốc sở hữu hệ thống phòng ngự không dễ bị đánh bại.

Ma Rốc có thể gây khó bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần hưng phấn và những pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, trước một tuyển Pháp đang đạt độ chín về bản lĩnh, tốc độ và chiều sâu nhân sự, đại diện châu Phi sẽ cần một trận đấu gần như hoàn hảo để tạo bất ngờ.

Kịch bản hợp lý là Pháp kiểm soát thế trận, Ma Rốc có bàn thắng nhờ một pha chuyển trạng thái hoặc khoảnh khắc cá nhân, nhưng Les Bleus vẫn biết cách định đoạt trận đấu trong 90 phút.

Dự đoán phổ biến: Pháp 2-1 Ma Rốc