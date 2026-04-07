Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7/2026 Nhận định Pháp vs Paraguay lúc 4h00 ngày 5/7/2026 nghiêng rõ về Les Bleus, nhưng đại diện Nam Mỹ hứa hẹn tạo ra thử thách khó chịu sau màn loại Đức đầy bản lĩnh.

Pháp bước vào trận gặp Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 với phong độ toàn thắng từ đầu giải. Đại diện châu Âu đang cho thấy sức mạnh của một ứng viên vô địch, còn Paraguay tiếp tục nuôi hy vọng tạo bất ngờ sau chiến thắng nghẹt thở trước Đức ở vòng 1/16.

Tổng hợp dự đoán Pháp vs Paraguay

Trận đấu giữa Pháp vs Paraguay diễn ra lúc 4h00 ngày 5/7/2026 trên sân Lincoln Financial Field, Philadelphia, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là cặp đấu có sự chênh lệch khá rõ về chất lượng đội hình, nhưng tính chất loại trực tiếp vẫn có thể khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn dự kiến.

Pháp đang có hành trình rất thuyết phục. Tại vòng bảng, Les Bleus toàn thắng trước Senegal, Iraq và Na Uy, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Đội bóng của HLV Didier Deschamps tiếp tục đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16, với cú đúp của Kylian Mbappe và bàn còn lại thuộc về Bradley Barcola.

Paraguay đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện Nam Mỹ khởi đầu bằng thất bại 1-4 trước Mỹ, sau đó thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0 để vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Đến vòng 1/16, Paraguay gây ấn tượng lớn khi hòa Đức 1-1 sau 120 phút, rồi thắng 4-3 trên loạt luân lưu.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Pháp 3-0 Paraguay Pháp vượt trội về phong độ, nhân sự và khả năng tạo sức ép Mô hình dự báo Pháp 2-0 Paraguay Paraguay có thể chơi chặt chẽ nhưng khó đứng vững cả trận Nhận định phổ biến Pháp 3-1 Paraguay Les Bleus nhỉnh hơn rõ rệt, Paraguay vẫn có cơ hội từ phản công

Trước giờ bóng lăn, Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng, hiệu suất ghi bàn và sự ổn định ở cả hai đầu sân. Paraguay có bản lĩnh, lối chơi giàu va chạm và khả năng chịu áp lực tốt, nhưng để tạo thêm một cú sốc trước Pháp là nhiệm vụ rất khó.

Pháp cần duy trì sức mạnh ứng viên vô địch

Pháp bước vào vòng 1/8 với trạng thái gần như hoàn hảo. Sau 4 trận tại World Cup 2026, Les Bleus toàn thắng, ghi 13 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Đây là thông số đủ cho thấy sự cân bằng giữa hàng công bùng nổ và hàng thủ chắc chắn.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/16 tiếp tục củng cố vị thế của đội bóng áo lam. Kylian Mbappe lập cú đúp, Bradley Barcola ghi bàn còn lại, còn hệ thống phòng ngự giữ sạch lưới trong một trận đấu loại trực tiếp.

Điểm mạnh lớn nhất của Pháp là họ có quá nhiều phương án tấn công. Mbappe tạo khác biệt bằng tốc độ và khả năng dứt điểm, Ousmane Dembele gây đột biến ở biên, Barcola mang đến sự trực diện, còn Michael Olise có thể mở ra khoảng trống bằng những pha xử lý kỹ thuật.

Tuyến giữa với Tchouameni và Rabiot giúp Pháp giữ nhịp tốt hơn. Khi có sự cân bằng giữa tranh chấp, thu hồi bóng và phát triển tấn công, Les Bleus đủ khả năng kiểm soát phần lớn thời lượng trận đấu trước Paraguay.

Vì sao Pháp được đánh giá cao hơn?

Pháp có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình. Từ hàng thủ đến hàng công, HLV Didier Deschamps đều sở hữu nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm và đã quen với áp lực ở những trận knock-out.

Hàng công của Pháp đang đạt hiệu suất rất cao. Les Bleus ghi 16 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 3,2 bàn/trận. Đáng chú ý, họ ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận này, cho thấy khả năng duy trì sức ép đều đặn trước nhiều kiểu đối thủ.

Không chỉ mạnh trong tấn công, Pháp cũng phòng ngự rất chắc chắn. Đại diện châu Âu chỉ nhận 3 bàn thua trong 5 trận gần nhất, trung bình 0,6 bàn/trận và giữ sạch lưới 3 trận. Đây là nền tảng quan trọng trước một Paraguay có xu hướng chơi phản công.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Pháp. Les Bleus bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong chuỗi trận này, Pháp ghi 14 bàn, còn Paraguay có 4 lần chọc thủng lưới đối thủ.

Paraguay có thể gây khó trong bao lâu?

Paraguay không bước vào trận đấu này với vị thế của đội được đánh giá cao hơn, nhưng họ đã chứng minh bản lĩnh bằng màn loại Đức ở vòng 1/16. Trận hòa 1-1 sau 120 phút và chiến thắng 4-3 trên loạt luân lưu cho thấy đại diện Nam Mỹ có khả năng chịu sức ép rất tốt.

Lối chơi của Paraguay nhiều khả năng vẫn xoay quanh sự thận trọng. Họ có thể phòng ngự số đông, giữ cự ly đội hình thấp và chờ thời cơ phản công bằng tốc độ của Julio Enciso, Miguel Almiron hoặc Matias Galarza.

Paraguay cũng đang chơi chặt chẽ hơn so với giai đoạn đầu giải. Đại diện Nam Mỹ giữ sạch lưới 3 trong 5 trận gần nhất và không thua trong thời gian thi đấu chính thức ở 3 trận World Cup gần đây.

Dù vậy, bài toán lớn nhất của Paraguay là khả năng chống đỡ sức ép liên tục. Nếu phải lùi sâu quá lâu, họ rất dễ bị cuốn vào tốc độ của Mbappe, Dembele, Barcola và Olise. Một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến Paraguay phải trả giá.

Kịch bản bàn thắng Pháp vs Paraguay

Pháp đang có hiệu suất tấn công vượt trội với 16 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 3,2 bàn/trận. Hàng công của Les Bleus ghi bàn đều đặn và có nhiều nhân tố đủ sức tạo khác biệt trong cùng một trận đấu.

Paraguay ghi 7 bàn sau 5 trận gần nhất, trung bình 1,4 bàn/trận. Tuy nhiên, hiệu suất của đại diện Nam Mỹ không quá ổn định. Tại World Cup 2026, Paraguay chưa ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu.

Ở chiều phòng ngự, Pháp chỉ nhận 3 bàn thua sau 5 trận, còn Paraguay thủng lưới 5 lần. Với sự chênh lệch rõ về sức tấn công, Pháp nhiều khả năng sẽ nắm thế chủ động và tạo ra số cơ hội lớn hơn.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 4 bàn thắng. Paraguay có thể tạo vài tình huống phản công đáng chú ý, nhưng Pháp vẫn có nhiều cơ sở để giữ sạch lưới hoặc thắng với cách biệt rõ ràng.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Paraguay: 2-4 bàn.

Tỉ số gợi ý: Pháp 3-0 Paraguay.

Tình hình lực lượng Pháp vs Paraguay

Pháp không có Marcus Thuram vì chấn thương bắp chân. Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công như Mbappe, Dembele, Barcola và Olise.

Paraguay có Omar Alderete và Ramon Sosa chưa đạt thể trạng tốt nhất. Những dấu hỏi này có thể ảnh hưởng đến khả năng bố trí nhân sự của HLV Gustavo Alfaro, nhất là trong một trận đấu đòi hỏi nền tảng thể lực và sự tập trung rất cao.

Đội hình dự kiến Pháp vs Paraguay

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Paraguay: Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Paraguay

Pháp toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn và đang duy trì phong độ rất cao. Tại World Cup 2026, Les Bleus thắng cả 4 trận đã đấu, ghi 13 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Paraguay thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ vừa tạo dấu ấn lớn khi loại Đức trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1 trong 120 phút.

Về lịch sử đối đầu, Pháp bất bại trong 5 lần gặp Paraguay, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Les Bleus ghi 14 bàn trong chuỗi trận này, còn Paraguay có 4 bàn.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Paraguay

Pháp ghi ít nhất 3 bàn ở cả 5 trận gần nhất.

Pháp giữ sạch lưới 3 trong 5 trận vừa qua.

Paraguay giữ sạch lưới 3 trong 5 trận gần nhất.

Paraguay không ghi quá 1 bàn trong cả 4 trận đã đấu tại World Cup 2026.

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16.

Paraguay không thua trong thời gian thi đấu chính thức ở 3 trận World Cup gần nhất.

Pháp bất bại 5 trận đối đầu Paraguay, với 3 thắng và 2 hòa.

Pháp ghi 14 bàn trong 5 lần gặp Paraguay, còn Paraguay ghi 4 bàn.

Pháp mạnh ở khả năng áp đặt thế trận, còn Paraguay có xu hướng kéo trận đấu vào thế giằng co.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Paraguay

Pháp có lợi thế lớn về phong độ, chất lượng đội hình và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao. Với Mbappe, Dembele, Barcola và Olise trên hàng công, Les Bleus có đủ phương án để phá vỡ khối phòng ngự thấp của Paraguay.

Paraguay đủ bản lĩnh để gây khó trong một số thời điểm, đặc biệt nếu họ giữ được cự ly đội hình và tận dụng tốt các pha phản công. Tuy nhiên, trước một Pháp đang đạt phong độ rất cao, đại diện Nam Mỹ khó tạo thêm bất ngờ.

Dự đoán phổ biến: Pháp 3-0 Paraguay