Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Thụy Điển lúc 4h ngày 1/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Pháp vs Thụy Điển lúc 4h ngày 1/7/2026 nghiêng hẳn về Mbappe cùng đồng đội ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Pháp bước vào trận gặp Thụy Điển với vị thế của một trong những ứng viên vô địch sáng giá nhất. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1 để giành trọn 9 điểm. Với 10 bàn thắng và chỉ 2 lần thủng lưới, Les Bleus cho thấy sự vượt trội ở cả khả năng tấn công lẫn kiểm soát thế trận.

Ousmane Dembele vừa lập hat-trick trong hiệp một trước Na Uy, còn Kylian Mbappe tiếp tục là điểm tựa lớn trên hàng công. Trước một Thụy Điển đi tiếp khá vất vả, Pháp được đánh giá có nhiều cơ sở để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Tổng hợp dự đoán Pháp vs Thụy Điển

Trận đấu giữa Pháp vs Thụy Điển diễn ra lúc 04h00 ngày 1/7/2026 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là màn so tài mà Pháp được đánh giá vượt trội về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và phong độ hiện tại.

Pháp đang sở hữu hàng công có chiều sâu với Mbappe, Dembele, Doue, Olise và Kolo Muani. Ba trận vòng bảng, Les Bleus luôn kiểm soát bóng trên 55%, tạo nhiều cơ hội và duy trì cường độ pressing cao trong phần lớn thời gian thi đấu.

Thụy Điển lại có hành trình khó khăn hơn. Đại diện Bắc Âu thắng Tunisia 5-1, thua Hà Lan 1-5 rồi hòa Nhật Bản 1-1 để giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Tuy nhiên, việc trung vệ Isak Hien chấn thương gân kheo và phải chia tay giải đấu khiến hàng thủ Thụy Điển đối mặt sức ép lớn trước Pháp.

Chuyên mục dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Pháp 3-1 Thụy Điển Pháp vượt trội nhờ chất lượng đội hình, chiều sâu tấn công và phong độ ổn định Mô hình dự báo Pháp 2-0 Thụy Điển Les Bleus có khả năng kiểm soát thế trận tốt và hạn chế cơ hội của đối thủ Nhận định phổ biến Pháp 3-1 Thụy Điển Thụy Điển có thể ghi bàn, nhưng khó đứng vững trước sức ép liên tục từ Pháp

Trước giờ bóng lăn, Pháp được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp, kinh nghiệm và phong độ rất thuyết phục tại vòng bảng. Thụy Điển vẫn có những mũi tấn công đáng chú ý như Isak, Gyokeres hay Elanga, nhưng hàng thủ của đại diện Bắc Âu đang để lại nhiều dấu hỏi sau trận thua Hà Lan 1-5.

Pháp cần tiếp đà thị uy sức mạnh

Pháp khép lại vòng bảng World Cup 2026 theo cách rất thuyết phục. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps toàn thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Đây là nền tảng giúp Les Bleus bước vào vòng knock-out với tâm thế rất tự tin.

Chiến thắng 4-1 trước Na Uy là lời khẳng định rõ ràng cho sức mạnh của Pháp. Ousmane Dembele lập hat-trick ngay trong hiệp một, giúp đội bóng áo lam sớm định đoạt cục diện. Khi Dembele đạt phong độ cao, Pháp có thêm một điểm nổ quan trọng bên cạnh Mbappe.

Không chỉ mạnh ở tấn công, Pháp còn cho thấy khả năng kiểm soát nhịp độ rất tốt. Les Bleus thường xuyên cầm bóng trên 55%, pressing đều và không cho đối thủ có nhiều thời gian triển khai bóng. Trước Thụy Điển, ưu thế này có thể tiếp tục giúp Pháp làm chủ thế trận.

Với những nhân tố như Tchouameni, Kone, Olise, Doue, Dembele và Mbappe, Pháp có đủ phương án để tấn công trung lộ, đánh biên hoặc tăng tốc bằng các pha chuyển trạng thái nhanh.

Vì sao Pháp được đánh giá cao hơn?

Pháp vượt trội Thụy Điển ở chất lượng đội hình và chiều sâu nhân sự. HLV Didier Deschamps có trong tay nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, đồng thời sở hữu nhóm tấn công đang đạt phong độ rất cao tại World Cup 2026.

Mbappe vẫn là ngôi sao được chờ đợi nhất. Tốc độ, khả năng đi bóng và những pha dứt điểm ở khu vực nửa trái giúp tiền đạo này luôn là mối đe dọa lớn với mọi hàng thủ. Nếu Thụy Điển để lộ khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự, Mbappe có thể trừng phạt đối thủ chỉ sau một pha tăng tốc.

Dembele cũng đang trở thành điểm nhấn lớn. Cú hat-trick vào lưới Na Uy cho thấy cầu thủ này có thể tạo khác biệt bằng khả năng di chuyển linh hoạt và dứt điểm đa dạng. Khi Mbappe và Dembele cùng duy trì phong độ cao, hàng thủ Thụy Điển sẽ chịu áp lực rất lớn.

Tuyến giữa của Pháp cũng có khả năng kiểm soát tốt. Tchouameni và Kone giúp Les Bleus cân bằng giữa tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ tấn công. Đây là cơ sở để Pháp duy trì sức ép liên tục trong phần lớn thời gian thi đấu.

Thụy Điển có thể gây khó trong bao lâu?

Thụy Điển bước vào vòng 1/16 sau hành trình không thật sự bằng phẳng. Đại diện Bắc Âu mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1. Kết quả này giúp họ đi tiếp, song cũng cho thấy nhiều vấn đề khi đối đầu các đội bóng có tốc độ cao.

Điểm mạnh của Thụy Điển nằm ở hàng công với Isak, Gyokeres và Elanga. Đây là những cầu thủ có thể tạo nguy hiểm nếu được cấp bóng trong không gian thuận lợi. Khả năng tranh chấp, làm tường và khai thác bóng dài của họ có thể khiến Pháp phải thận trọng.

Dù vậy, hàng thủ Thụy Điển đang gặp thử thách rất lớn. Việc Isak Hien chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Âu suy giảm đáng kể. Trước một hàng công có Mbappe và Dembele, sự thiếu vắng này có thể tạo ra ảnh hưởng lớn.

Nếu lùi sâu quá lâu, Thụy Điển dễ bị cuốn vào sức ép liên tục. Ngược lại, nếu đẩy đội hình lên cao, họ sẽ để lộ khoảng trống cho Mbappe, Doue hoặc Dembele khai thác. Đây là bài toán rất khó với HLV Graham Potter.

Kịch bản bàn thắng Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang là một trong những đội tấn công hiệu quả nhất sau vòng bảng với 10 bàn sau 3 trận, đạt trung bình 3,33 bàn/trận. Xa hơn, Les Bleus ghi 27 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,7 bàn/trận và chỉ có 1 trận không ghi bàn.

Hàng thủ Pháp cũng duy trì sự ổn định khi chỉ nhận 6 bàn thua trong 10 trận gần đây. Với cặp trung vệ Saliba, Upamecano cùng sự hỗ trợ của Tchouameni, đội bóng của Didier Deschamps có đủ cơ sở để kiểm soát những pha phản công từ Thụy Điển.

Thụy Điển ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026, nhưng 5 bàn đến từ chiến thắng trước Tunisia. Ở hai trận gặp Hà Lan và Nhật Bản, đại diện Bắc Âu chỉ ghi 2 bàn và để thủng lưới 6 lần.

Tính trong 10 trận gần nhất, Thụy Điển ghi 18 bàn, đạt trung bình 1,8 bàn/trận, nhưng cũng nhận 12 bàn thua. Với sức tấn công rất mạnh của Pháp và những khoảng trống mà Thụy Điển thường để lộ khi gặp đối thủ lớn, trận đấu này có thể xuất hiện khá nhiều bàn thắng.

Dự đoán tổng bàn thắng Pháp vs Thụy Điển: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Pháp ghi từ 2-3 bàn thắng.

Nhận định phạt góc Pháp vs Thụy Điển

Pháp đang duy trì khả năng tạo sức ép rất tốt từ hai biên. Trong 10 trận gần nhất, Les Bleus thực hiện khoảng 63 quả phạt góc, trung bình 6,3 quả/trận. Tại vòng bảng World Cup 2026, họ thường xuyên tạo ra từ 6 đến 8 quả góc mỗi trận nhờ thời lượng kiểm soát bóng vượt trội.

Thụy Điển cũng có thông số phạt góc không thấp với khoảng 54 quả sau 10 trận, đạt trung bình 5,4 quả/trận. Dù vậy, trước các đối thủ mạnh như Hà Lan hay Nhật Bản, số quả góc của đại diện Bắc Âu giảm đáng kể do phải lùi sâu phòng ngự.

Với thế trận nhiều khả năng nghiêng về Pháp, Les Bleus được dự đoán sẽ liên tục dồn ép đối thủ và tạo ra số lượng phạt góc nhỉnh hơn. Các pha lên bóng của Mbappe, Dembele và Doue ở hai biên có thể giúp Pháp thường xuyên đưa bóng xuống sát đường biên ngang.

Dự đoán tổng phạt góc Pháp vs Thụy Điển: 10-12 quả.

Khả năng cao: Pháp thực hiện khoảng 7-8 quả phạt góc.

Nhận định thẻ phạt Pháp vs Thụy Điển

Pháp không phải đội bóng có xu hướng chơi quyết liệt quá mức. Trong 10 trận gần nhất, Les Bleus nhận khoảng 13 thẻ vàng, trung bình 1,3 thẻ/trận. Khả năng kiểm soát bóng tốt giúp đội bóng của Didier Deschamps hạn chế số tình huống phải phạm lỗi.

Thụy Điển lại thường xuyên phải tranh chấp với cường độ cao khi gặp các đối thủ mạnh. Đại diện Bắc Âu nhận 18 thẻ vàng trong 10 trận gần nhất, trung bình 1,8 thẻ/trận, đồng thời thực hiện khoảng 11-13 pha phạm lỗi mỗi trận.

Trước Hà Lan ở vòng bảng, Thụy Điển nhiều thời điểm phải lùi sâu và phạm lỗi để ngăn các đợt tấn công tốc độ. Kịch bản tương tự có thể lặp lại trước Pháp, khi Mbappe, Dembele và Doue liên tục gây áp lực ở những khu vực nguy hiểm.

Dự đoán tổng thẻ vàng Pháp vs Thụy Điển: 3-5 thẻ.

Khả năng thẻ đỏ: Thấp.

Đội dễ nhận thẻ hơn: Thụy Điển.

Tình hình lực lượng Pháp vs Thụy Điển

Pháp có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng giúp HLV Didier Deschamps duy trì sự chủ động trong cách bố trí nhân sự.

Thụy Điển chịu tổn thất lớn khi trung vệ Isak Hien vắng mặt vì chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup. Sự thiếu vắng này khiến hàng thủ đại diện Bắc Âu đối mặt nhiều rủi ro trước hàng công rất mạnh của Pháp.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thụy Điển

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thụy Điển: Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Phong độ và lịch sử đối đầu Pháp vs Thụy Điển

Pháp thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Les Bleus toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Thụy Điển có phong độ thiếu ổn định hơn khi thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Bắc Âu ghi 7 bàn tại vòng bảng nhưng cũng để thủng lưới 7 lần, trong đó có trận thua Hà Lan 1-5.

Về lịch sử đối đầu, Pháp chiếm ưu thế trong 5 lần gặp Thụy Điển gần nhất với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế cửa trên của Les Bleus trước màn so tài tại MetLife.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Thụy Điển

Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026. Đội bóng của Didier Deschamps thắng 8 trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Les Bleus ghi 27 bàn sau 10 trận gần đây, đạt hiệu suất 2,7 bàn/trận. Hàng thủ Pháp cũng giữ sạch lưới 5 trong 10 trận gần nhất.

Thụy Điển ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026 nhưng cũng để thủng lưới 7 lần. Đại diện Bắc Âu chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất trước các đội tuyển thuộc nhóm mạnh của châu Âu.

Pháp thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Thụy Điển. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đã cùng đóng góp 7 bàn thắng cho Pháp sau vòng bảng, trở thành cặp tấn công có phong độ cao bậc nhất giải đấu.

Dự đoán tỉ số Pháp vs Thụy Điển

Pháp có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình, phong độ, chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm ở các trận knock-out. Khi Mbappe, Dembele và Doue cùng tạo sức ép, Thụy Điển sẽ rất khó duy trì sự chắc chắn trong cả trận.

Thụy Điển vẫn có khả năng gây khó nhờ Isak, Gyokeres và Elanga, nhưng hàng thủ mất Isak Hien là bất lợi lớn. Trước một Pháp đang vào guồng và có nhiều phương án ghi bàn, đại diện Bắc Âu khó tạo bất ngờ.

Dự đoán phổ biến: Pháp 3-1 Thụy Điển.