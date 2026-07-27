Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Singapore vs Timor Leste: Cơ hội bứt phá tại bảng A Tổng hợp dự đoán tỉ số Singapore vs Timor Leste nghiêng về đội chủ nhà sau màn khởi đầu trái ngược của hai đội tại bảng A AFF Cup 2026. Với lợi thế sân Jalan Besar cùng phong độ ổn định, Singapore có cơ hội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Singapore bước vào cuộc đối đầu với Timor Leste trong tâm thế khá thoải mái sau chiến thắng 2-1 trước Campuchia ở lượt trận mở màn. Ba điểm đầu tiên giúp đội bóng của HLV Gavin Lee tạo nền tảng thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Timor Leste lại chịu áp lực lớn sau thất bại 0-7 trước đương kim vô địch Việt Nam. Đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar cần nhanh chóng ổn định tinh thần và cải thiện hệ thống phòng ngự nếu không muốn tiếp tục gặp khó trước sức ép từ Singapore.

Tổng hợp dự đoán Singapore vs Timor Leste

Trận đấu giữa Singapore vs Timor Leste diễn ra trên sân Jalan Besar, thuộc lượt trận tiếp theo của bảng A AFF Cup 2026. Cuộc chạm trán mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành quyền góp mặt tại vòng bán kết.

Singapore đã hoàn thành mục tiêu giành trọn ba điểm trước Campuchia, dù chiến thắng 2-1 chưa hoàn toàn thuyết phục. Đội bóng đảo quốc vẫn cho thấy khả năng duy trì sức ép, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt những tình huống bóng bổng.

Timor Leste bước vào trận đấu sau thất bại cách biệt trước Việt Nam. Hàng phòng ngự thiếu sự liên kết, khoảng trống xuất hiện nhiều ở hai biên và khả năng chống bóng bổng chưa tốt là những vấn đề đội khách cần khắc phục.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp chuyên môn Singapore 3-0 Timor Leste Đội chủ nhà vượt trội về kinh nghiệm, tổ chức và chất lượng đội hình Mô hình phân tích Singapore 4-0 Timor Leste Hàng thủ Timor Leste có thể gặp khó trước sức ép liên tục Nhận định phổ biến Singapore 3-1 Timor Leste Timor Leste có khả năng tạo cơ hội phản công nhưng khó duy trì sự chắc chắn

Trước giờ bóng lăn, Singapore nắm nhiều lợi thế hơn nhờ phong độ, sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội. Đội bóng của HLV Gavin Lee cũng có bộ khung giàu kinh nghiệm với Hariss Harun, Irfan Fandi, Song Ui-young, Kyoga Nakamura và Shawal Anuar.

Timor Leste vẫn có một số cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến như Claudio Osorio, João Rangel và João Pedro. Tuy nhiên, đội khách cần duy trì cự ly đội hình tốt hơn nếu muốn hạn chế số cơ hội mà Singapore tạo ra.

Singapore có cơ hội bứt phá tại bảng A

Chiến thắng 2-1 trước Campuchia giúp Singapore có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2026. Kết quả này cũng nối dài chuỗi phong độ tích cực của đội bóng đảo quốc, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Dưới thời HLV Gavin Lee, Singapore duy trì cách chơi khá trực diện. Đội bóng chủ nhà có thể đưa bóng nhanh sang hai biên, tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh trước khi thực hiện những quả tạt hướng vào vòng cấm.

Khả năng không chiến là một trong những điểm mạnh đáng chú ý của Singapore. Irfan Fandi, Hariss Harun và Shawal Anuar đều có thể tạo ra sức ép ở các tình huống bóng bổng, nhất là khi Timor Leste chưa cho thấy sự chắc chắn trong việc bảo vệ khu vực trước khung thành.

Nếu giành chiến thắng, Singapore sẽ có 6 điểm sau hai lượt trận. Đây là nền tảng quan trọng trước khi đội bóng đảo quốc bước vào những thử thách khó khăn hơn trước Indonesia và Việt Nam.

Vì sao Singapore được đánh giá cao hơn?

Singapore sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm hơn so với Timor Leste. Nhiều cầu thủ của đội chủ nhà đã quen với áp lực tại AFF Cup, đồng thời có khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý tốt những thời điểm quan trọng.

Hariss Harun tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh ở khu vực trung tâm. Kinh nghiệm của tiền vệ này giúp Singapore duy trì cự ly đội hình, thu hồi bóng và hạn chế các tình huống phản công của đối phương.

Song Ui-young và Kyoga Nakamura mang đến khả năng sáng tạo ở tuyến giữa. Cả hai có thể di chuyển linh hoạt, phối hợp ở phạm vi hẹp và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho hàng công.

Ở phía trên, Shawal Anuar là cầu thủ được chờ đợi. Tiền đạo này có khả năng chọn vị trí, di chuyển sau lưng hàng phòng ngự và tận dụng những pha bóng được đưa vào từ hai biên.

Lợi thế sân Jalan Besar cũng giúp Singapore tự tin hơn. Mặt sân quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp đội bóng của HLV Gavin Lee chủ động đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu.

Timor Leste có thể gây khó trong bao lâu?

Timor Leste cần nhanh chóng gạt bỏ thất bại 0-7 trước Việt Nam. Đó là trận đấu mà đội bóng của HLV Pedro Alves Salazar phải chống đỡ sức ép lớn và không thể duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Trước khi bước vào vòng bảng, Timor Leste từng vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off. Kết quả ấy cho thấy đội bóng này vẫn có khả năng tạo ra bàn thắng khi gặp đối thủ phù hợp.

Claudio Osorio, João Rangel và João Pedro là những nhân tố có thể mang đến sự đột biến. Timor Leste nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự với đội hình thấp, sau đó tìm cơ hội thông qua các pha phản công hoặc những đường chuyền dài lên phía trên.

Khó khăn lớn nhất của đội khách nằm ở khả năng duy trì sự chắc chắn. Khi chịu sức ép liên tục, hàng thủ Timor Leste thường để lộ khoảng trống ở hai biên và giữa hậu vệ biên với trung vệ.

Nếu đẩy đội hình lên quá cao, Timor Leste có thể để Singapore khai thác khoảng trống phía sau. Ngược lại, việc lùi sâu trong thời gian dài cũng khiến đội khách đối mặt với nhiều tình huống tạt bóng và tranh chấp trong vòng cấm.

Kịch bản bàn thắng Singapore vs Timor Leste

Singapore ghi 10 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội bóng đảo quốc cũng ghi bàn ở cả 5 lần ra sân gần đây, cho thấy hàng công đang duy trì hiệu suất khá ổn định.

Các trận đấu có sự góp mặt của Singapore trong giai đoạn này xuất hiện tổng cộng 20 bàn, tương đương trung bình 4 bàn mỗi trận. Con số trên đến từ khả năng tấn công tốt, nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà đôi lúc vẫn để đối phương tạo ra cơ hội.

Timor Leste ghi 7 bàn trong 5 trận gần nhất, song 6 bàn được thực hiện trong hai lượt trận gặp Brunei. Khi đối đầu Việt Nam ở lượt mở màn, đội bóng này không tạo ra nhiều tình huống dứt điểm rõ ràng.

Ở chiều phòng ngự, Timor Leste đã nhận 15 bàn thua trong 5 trận gần đây, trung bình 3 bàn mỗi trận. Riêng trận ra quân tại vòng bảng, họ để Việt Nam ghi 7 bàn.

Ba cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đều kết thúc với chiến thắng dành cho Singapore. Đội bóng đảo quốc ghi tổng cộng 11 bàn và chỉ một lần để Timor Leste chọc thủng lưới.

Với khả năng tấn công biên của Singapore cùng những hạn chế trong hệ thống phòng ngự Timor Leste, đội chủ nhà có cơ sở tạo ra nhiều cơ hội. Kịch bản hợp lý là Singapore kiểm soát thế trận và ghi từ 3 bàn trở lên.

Tình hình lực lượng Singapore vs Timor Leste

Singapore bước vào trận đấu với lực lượng tương đối đầy đủ. HLV Gavin Lee có thể tiếp tục sử dụng bộ khung từng góp mặt trong chiến thắng trước Campuchia.

Hariss Harun và Irfan Fandi được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức phòng ngự. Kyoga Nakamura, Song Ui-young và Glenn Kweh có thể hỗ trợ phía sau Shawal Anuar.

Timor Leste cũng chưa ghi nhận thiếu vắng đáng chú ý. HLV Pedro Alves Salazar vẫn có thể lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để hướng tới mục tiêu cải thiện màn trình diễn sau trận thua Việt Nam.

Dù vậy, đội khách có thể thực hiện một số điều chỉnh ở hàng phòng ngự nhằm tăng khả năng tranh chấp và hạn chế khoảng trống trước khung thành.

Đội hình dự kiến Singapore vs Timor Leste

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Glenn Kweh; Shawal Anuar.

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, João Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; João Pedro.

Phong độ và lịch sử đối đầu Singapore vs Timor Leste

Singapore thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Gavin Lee ghi 10 bàn, để thủng lưới 5 lần và vừa khởi đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia.

Phong độ của Timor Leste thiếu ổn định hơn với 2 chiến thắng và 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần đây. Đội khách ghi 7 bàn nhưng nhận tới 15 bàn thua.

Hai chiến thắng của Timor Leste đều đến trong các trận gặp Brunei tại vòng play-off. Khi bước vào vòng bảng và phải đối đầu Việt Nam, đội bóng này nhanh chóng bộc lộ khoảng cách về tổ chức, tốc độ và khả năng phòng ngự.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Singapore. Trong ba lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup, đội bóng đảo quốc lần lượt thắng 6-1, 2-0 và 3-0.

Singapore ghi tổng cộng 11 bàn trong chuỗi trận này và chỉ nhận một bàn thua. Thành tích đó cho thấy Timor Leste thường gặp nhiều khó khăn khi phải đối phó với cách chơi trực diện và khả năng không chiến của đối thủ.

Thống kê đáng chú ý Singapore vs Timor Leste

Singapore thắng 4 trong 5 trận gần nhất và ghi trung bình 2 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Gavin Lee cũng đã lập công trong cả 5 lần ra sân gần đây.

Timor Leste nhận trung bình 3 bàn thua mỗi trận trong 5 trận gần nhất. Hàng phòng ngự đội khách vừa phải trải qua trận đấu khó khăn khi để Việt Nam ghi 7 bàn.

Singapore toàn thắng trong 3 lần gặp Timor Leste gần nhất. Hai trong số ba chiến thắng của đội bóng đảo quốc có cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Cả ba cuộc đối đầu gần đây đều xuất hiện ít nhất 2 bàn. Singapore giữ sạch lưới ở hai trận gần nhất gặp Timor Leste.

Dự đoán tỉ số Singapore vs Timor Leste

Singapore có ưu thế rõ rệt về phong độ, kinh nghiệm, chất lượng nhân sự và thành tích đối đầu. Lợi thế sân nhà càng giúp đội bóng của HLV Gavin Lee có cơ sở kiểm soát trận đấu ngay từ đầu.

Timor Leste có thể gây ra một số khó khăn bằng những pha phản công nhanh. Tuy nhiên, những hạn chế trong phòng ngự khiến đội khách khó duy trì thế cân bằng nếu Singapore tạo ra sức ép đều đặn.

Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ ưu tiên tìm bàn thắng sớm, sau đó tiếp tục khai thác khoảng trống bằng các tình huống đánh biên và bóng bổng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Singapore đủ khả năng giành chiến thắng với cách biệt an toàn.

Dự đoán phổ biến: Singapore 3-0 Timor Leste.