Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Áo lúc 2h ngày 3/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Áo lúc 2h ngày 3/7/2026 nghiêng về La Roja ở vòng 1/16 World Cup 2026, nhưng Áo vẫn đủ sức tạo ra thử thách lớn.

Tây Ban Nha bước vào trận gặp Áo với vị thế của một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente khép lại vòng bảng H bằng ngôi đầu cùng 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Dù bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở ngày ra quân, La Roja nhanh chóng lấy lại nhịp bằng chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia, trước khi vượt qua Uruguay 1-0 nhờ pha lập công của Alex Baena.

Tổng hợp dự đoán Tây Ban Nha vs Áo

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Áo diễn ra lúc 2h00 ngày 3/7/2026 trên sân SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là màn so tài giữa đội nhất bảng H và đội nhì bảng J, trong bối cảnh cả hai đều bước vào vòng knock-out với những điểm mạnh rất khác nhau.

Tây Ban Nha gây ấn tượng bằng khả năng kiểm soát bóng, tổ chức thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ. La Roja chưa thủng lưới sau 3 trận vòng bảng, cho thấy nền tảng phòng ngự rất ổn định. Những cái tên như Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz hay Alex Baena giúp đội bóng xứ bò tót có nhiều phương án triển khai bóng ở trung tuyến.

Áo lại mang đến hình ảnh giàu năng lượng hơn. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng J sau chiến thắng 3-1 trước Jordan, thất bại 0-2 trước Argentina và trận hòa 3-3 đầy cảm xúc với Algeria. Đại diện Trung Âu ghi 6 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua, cho thấy họ có khả năng tạo đột biến nhưng vẫn để lộ khoảng trống khi trận đấu bị đẩy lên tốc độ cao.

Nhóm dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Góc nhìn tổng hợp Tây Ban Nha 2-0 Áo La Roja nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và hàng thủ chắc chắn Mô hình dự báo Tây Ban Nha 2-1 Áo Áo có thể gây khó bằng pressing, nhưng Tây Ban Nha vẫn có nhiều phương án tạo khác biệt Nhận định chuyên môn Tây Ban Nha 2-0 Áo Đại diện châu Âu kiểm soát tốt hơn và đủ bản lĩnh để vượt qua vòng 1/16

Trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu nhân sự, bản lĩnh thi đấu và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Dù vậy, Áo không phải đối thủ dễ bị cuốn theo thế trận một chiều. Lối chơi pressing quyết liệt, chuyển trạng thái nhanh và tinh thần không ngại va chạm có thể giúp thầy trò HLV Ralf Rangnick tạo ra nhiều thời điểm khó chịu.

Tây Ban Nha cần thắng để khẳng định vị thế ứng viên

Tây Ban Nha bước vào vòng knock-out với nhiệm vụ rất rõ ràng: giành vé đi tiếp và tiếp tục củng cố vị thế ứng viên vô địch. Sau vòng bảng chắc chắn, La Roja có cơ sở để tự tin, nhưng vòng 1/16 luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu đội bóng cửa trên không sớm giải quyết thế trận.

Ở vòng bảng, Tây Ban Nha không quá bùng nổ trong mọi trận đấu nhưng lại cho thấy sự ổn định đáng kể. Trận hòa Cape Verde 0-0 giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente rút ra nhiều điều về khả năng xuyên phá trước hàng thủ số đông. Sau đó, chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia cho thấy La Roja vẫn có thể tăng tốc mạnh khi tìm được khoảng trống.

Trận thắng Uruguay 1-0 ở lượt cuối tiếp tục khẳng định sự lì lợm của Tây Ban Nha. Alex Baena trở thành điểm nhấn với bàn thắng quan trọng, còn hàng thủ tiếp tục duy trì sự tập trung cần thiết. Đây là yếu tố rất quan trọng khi bước vào vòng loại trực tiếp, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cục diện thay đổi.

Điểm đáng lo của Tây Ban Nha nằm ở nhân sự hai biên. Nico Williams và Yeremy Pino đều dính chấn thương, còn Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất xuyên suốt vòng bảng. Vì vậy, La Roja có thể phải điều chỉnh cách tiếp cận, giảm bớt sự phụ thuộc vào tốc độ ở hai hành lang cánh và tăng thêm vai trò cho các tiền vệ sáng tạo.

Vì sao Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn?

Tây Ban Nha có lợi thế rõ rệt về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu. Đây là tập thể có nhiều cầu thủ quen với áp lực lớn, từ Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz đến Laporte, Cucurella hay Oyarzabal.

Tuyến giữa vẫn là điểm tựa lớn nhất của La Roja. Rodri mang đến khả năng điều tiết và đánh chặn, Pedri giúp đội bóng luân chuyển bóng mềm mại, còn Fabian Ruiz có thể hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự. Khi kiểm soát được khu trung tuyến, Tây Ban Nha thường buộc đối thủ phải lùi sâu và phòng ngự trong thời gian dài.

Hàng thủ của Tây Ban Nha cũng đang tạo ra sự yên tâm lớn. Việc giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng cho thấy La Roja không chỉ mạnh ở khả năng cầm bóng mà còn cải thiện đáng kể trong khâu chống phản công. Đây là điểm rất quan trọng trước một Áo có xu hướng pressing và chuyển trạng thái nhanh.

Trên hàng công, Lamine Yamal vẫn là cái tên được chờ đợi. Dù chưa có thể trạng tốt nhất, cầu thủ trẻ này vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến trong những pha xử lý một chọi một. Bên cạnh đó, Dani Olmo, Oyarzabal và Baena có thể mang đến nhiều cách tiếp cận khác nhau cho Tây Ban Nha.

Áo có thể gây khó trong bao lâu?

Áo bước vào trận đấu này với tâm thế của đội cửa dưới, nhưng không phải không có cơ hội. Tập thể của HLV Ralf Rangnick nổi bật với lối chơi pressing giàu năng lượng, chủ động áp sát và luôn cố gắng đẩy đối thủ vào các pha xử lý vội vàng.

Ở vòng bảng, Áo ghi 6 bàn sau 3 trận, con số cho thấy hàng công của họ có khả năng tạo ra khác biệt. Chiến thắng 3-1 trước Jordan giúp đại diện Trung Âu có khởi đầu tích cực, còn trận hòa 3-3 với Algeria cho thấy đội bóng này không dễ buông xuôi khi bị đặt vào thế khó.

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất của Áo là khả năng phòng ngự. Việc nhận 6 bàn thua sau vòng bảng cho thấy hàng thủ của họ vẫn để lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt khi trận đấu bị kéo vào thế đôi công. Trước một Tây Ban Nha có khả năng luân chuyển bóng tốt, Áo sẽ cần duy trì cự ly đội hình rất chặt chẽ nếu không muốn bị khai thác ở trung lộ.

David Alaba, Sabitzer, Baumgartner và Arnautovic là những cái tên có thể giúp Áo tạo ra hy vọng. Nếu pressing hiệu quả trong 20-30 phút đầu, đội bóng của HLV Rangnick hoàn toàn có thể khiến Tây Ban Nha gặp lúng túng. Nhưng duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút trước La Roja là thử thách rất lớn.

Kịch bản bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bước vào vòng 1/16 với nền tảng phòng ngự rất chắc chắn. Trong 5 trận gần nhất, La Roja chỉ nhận 2 bàn thua, trung bình 0,4 bàn/trận. Hàng công của họ ghi 9 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 1,8 bàn/trận và ghi bàn ở 80% số trận.

Áo cũng có hiệu suất ghi bàn khá ổn khi ghi 8 bàn trong 5 trận gần đây, trung bình 1,6 bàn/trận. Tuy nhiên, hàng thủ của đại diện Trung Âu đã nhận 6 bàn thua, trung bình 1,2 bàn/trận. Đây là điểm yếu có thể bị Tây Ban Nha khai thác nếu La Roja duy trì được sức ép liên tục.

Trận đấu này nhiều khả năng diễn ra theo kịch bản Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Áo chờ cơ hội từ pressing và chuyển trạng thái. Nếu La Roja có bàn mở tỷ số sớm, thế trận có thể trở nên cởi mở hơn. Ngược lại, nếu Áo đứng vững trong hiệp một, áp lực dành cho Tây Ban Nha sẽ tăng lên đáng kể.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn thắng, với Tây Ban Nha nắm thế chủ động phần lớn thời gian.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha không có Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Đây là tổn thất đáng chú ý, bởi cả hai đều có thể mang đến tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hai cánh. Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn, nhưng thể trạng của cầu thủ trẻ này cần được HLV Luis de la Fuente tính toán kỹ.

Áo có lực lượng tương đối ổn định cho trận đấu này. HLV Ralf Rangnick vẫn còn những nhân tố quan trọng như David Alaba, Sabitzer, Baumgartner, Laimer và Arnautovic để triển khai lối chơi pressing quen thuộc.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Áo (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Phong độ và lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, La Roja giữ sạch lưới cả 3 trận vòng bảng World Cup 2026, qua đó tạo ra nền tảng rất tốt trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Áo cũng có phong độ không tệ khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hàng công của đại diện Trung Âu ghi bàn khá đều, nhưng việc thủng lưới 5 bàn ở 2 trận World Cup gần nhất là dấu hiệu đáng lo trước một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát và khai thác khoảng trống tốt.

Về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha áp đảo Áo với 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 4 thất bại sau 16 lần gặp nhau. Thống kê này mang đến thêm lợi thế tinh thần cho La Roja trước màn tái đấu tại SoFi Stadium.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha bất bại 5/5 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 100%. Đội bóng xứ bò tót cũng giữ sạch lưới 3/5 trận gần đây, trung bình chỉ thủng lưới 0,4 bàn/trận.

Hàng công Tây Ban Nha ghi 9 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 1,8 bàn/trận. Đây không phải hiệu suất quá bùng nổ, nhưng đủ cho thấy La Roja có khả năng tạo sức ép ổn định và tận dụng cơ hội ở các thời điểm quan trọng.

Áo bất bại 4/5 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 80%. Đại diện Trung Âu ghi bàn ở 4/5 trận, tổng cộng 8 bàn, trung bình 1,6 bàn/trận. Dù vậy, họ cũng nhận 6 bàn thua trong cùng giai đoạn, trung bình 1,2 bàn/trận.

Đối đầu lịch sử nghiêng về Tây Ban Nha. La Roja thắng 9, hòa 3 và thua 4 sau 16 lần gặp Áo, qua đó có thêm cơ sở để hướng tới chiến thắng trong trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha có lợi thế về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và sự chắc chắn ở hàng thủ. Sau vòng bảng bất bại và chưa để thủng lưới, La Roja có đủ cơ sở để hướng tới chiến thắng trước Áo.

Áo vẫn là đối thủ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhờ pressing quyết liệt, thể lực dồi dào và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Nếu Tây Ban Nha xử lý không tốt áp lực ở tuyến giữa, đại diện Trung Âu có thể tạo ra những thời điểm khiến trận đấu trở nên khó lường.

Dù vậy, với bản lĩnh ở các trận cầu lớn và dàn cầu thủ giàu chất lượng, Tây Ban Nha vẫn là đội có nhiều khả năng giành vé đi tiếp hơn. Kịch bản hợp lý là La Roja kiểm soát thế trận, ghi bàn ở những thời điểm quan trọng và giữ được sự chắc chắn cần thiết.

Dự đoán phổ biến: Tây Ban Nha 2-0 Áo.