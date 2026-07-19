Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Argentina lúc 2h ngày 20/7/2026: Messi phá tường hay Yamal viết sử? Tổng hợp dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Argentina lúc 2h ngày 20/7/2026 cho thấy trận chung kết World Cup có thể được quyết định bởi Messi, Yamal hoặc một khoảnh khắc trong hiệp phụ.

Tây Ban Nha đối đầu Argentina trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2026. Lionel Messi đứng trước cơ hội giúp đội tuyển Nam Mỹ bảo vệ chức vô địch, còn Lamine Yamal cùng La Roja hướng đến lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.

Đại diện châu Âu sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải, mới nhận một bàn thua sau bảy trận. Argentina lại có hàng công hiệu quả nhất với 19 bàn, trong đó Messi đóng góp tám pha lập công và bốn kiến tạo.

Tổng hợp dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 02h00 ngày 20/7/2026 trên sân MetLife, New York, Mỹ. Đây là trận chung kết World Cup 2026, dự kiến được phát sóng trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch châu Âu. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã thắng sáu, hòa một sau bảy trận và chưa phải thi đấu hiệp phụ tại giải năm nay.

Argentina toàn thắng cả bảy trận trên hành trình vào chung kết, nhưng có hai trận phải kéo dài hơn 90 phút. Nhà đương kim vô địch sở hữu hàng công mạnh nhất giải và đang hướng đến chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp.

Nguồn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Nhận định tổng hợp Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút Hai đội có thể cần hiệp phụ để phân định kết quả The Standard Tây Ban Nha 0-1 Argentina Kinh nghiệm và khả năng tận dụng thời cơ giúp Argentina tạo khác biệt Mark Schofield – SB Nation Tây Ban Nha 2-0 Argentina Hệ thống phòng ngự của La Roja có thể hạn chế hàng công Argentina James Dator – SB Nation Tây Ban Nha 3-1 Argentina Tốc độ và khả năng kiểm soát bóng giúp Tây Ban Nha chiếm ưu thế

Các dự đoán trước trận đang chia thành hai hướng. Một số ý kiến nghiêng về kinh nghiệm và khả năng định đoạt khoảnh khắc của Argentina, số khác đánh giá cao cấu trúc phòng ngự cùng sức trẻ của Tây Ban Nha.

Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn. La Roja có cơ sở để kiểm soát thế trận, nhưng Argentina sở hữu nhiều cầu thủ đã trải qua những trận đấu quan trọng và đủ khả năng thay đổi cục diện chỉ bằng một tình huống.

Tây Ban Nha có chặn được Messi?

Chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục. Tây Ban Nha đến Mỹ với vị thế đương kim vô địch châu Âu, còn Argentina đã bảo vệ thành công Copa America trước khi hướng tới chiếc cúp thế giới thứ hai liên tiếp.

Sức mạnh của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Nền tảng đưa La Roja đến trận đấu cuối cùng là hệ thống phòng ngự có tổ chức, giữ cự ly tốt và duy trì áp lực ngay từ phần sân đối phương.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã giữ sạch lưới sáu trong bảy trận. Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua, thành tích cho thấy sự ổn định của hàng thủ trong suốt hành trình tại World Cup 2026.

Ở bán kết, La Roja đánh bại Pháp 2-0 và hạn chế đối thủ ở mức 0,31 bàn thắng kỳ vọng. Michael Olise không có nhiều khoảng trống để xử lý bóng, còn Kylian Mbappe thường xuyên bị cô lập trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Argentina mang đến một thử thách khác biệt. Messi không cần xuất hiện liên tục trong trận đấu, nhưng vẫn có thể tạo ra cơ hội bằng một đường chuyền hoặc pha xử lý ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương.

Việc khóa các khoảng trống quanh Messi vì vậy có thể trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất của Rodri, Fabian Ruiz và hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

La Roja đứng trước cơ hội viết thêm lịch sử

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. Nếu vượt qua Argentina, La Roja sẽ giành chức vô địch thế giới thứ hai sau lần đăng quang năm 2010.

Đội bóng của Luis de la Fuente còn có cơ hội thiết lập cột mốc bất bại mới ở cấp độ đội tuyển nam. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể kết hợp tốt giữa kinh nghiệm, sức trẻ và khả năng kiểm soát trận đấu.

Rodri giữ vai trò cân bằng tuyến giữa, Fabian Ruiz hỗ trợ luân chuyển bóng, còn Dani Olmo có thể hoạt động linh hoạt phía sau tiền đạo. Ở hai biên, Yamal và Alex Baena mang đến tốc độ cùng khả năng tạo đột biến.

Yamal là cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha. Khả năng rê bóng, đổi hướng và dứt điểm của cầu thủ trẻ này có thể buộc hàng thủ Argentina phải thường xuyên bố trí thêm người hỗ trợ Nicolas Tagliafico.

Nếu Yamal tạo ra lợi thế ở cánh phải, Tây Ban Nha sẽ có thêm khoảng trống để Dani Olmo, Mikel Oyarzabal hoặc các tiền vệ tuyến hai xâm nhập vòng cấm.

Vì sao Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn?

Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn nhờ tuyến giữa giàu kỹ thuật và hệ thống pressing đồng bộ. La Roja không chỉ giữ bóng để giảm áp lực mà còn liên tục di chuyển nhằm mở khoảng trống giữa các tuyến.

Sau bảy trận, đội bóng xứ bò tót mới để thủng lưới một lần. Hàng thủ gồm Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella duy trì cự ly ổn định, hạn chế các tình huống đối phương có thể trực tiếp đối mặt với Unai Simon.

Theo mô hình của Opta được cung cấp trước trận, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina được đánh giá ở mức 29,5%, còn khả năng hai đội hòa để bước vào hiệp phụ là 25,4%.

Các con số nghiêng về La Roja nhưng không tạo ra khoảng cách tuyệt đối. Argentina vẫn có đủ kinh nghiệm và chất lượng tấn công để khiến trận chung kết diễn ra cân bằng.

Một lợi thế khác của Tây Ban Nha là nền tảng thể lực. Đội bóng của Luis de la Fuente chưa phải thi đấu hiệp phụ, còn Argentina đã trải qua hai trận kéo dài hơn 90 phút.

Argentina có thể bảo vệ chức vô địch?

Argentina bước vào chung kết với thành tích toàn thắng bảy trận. Đội bóng của Lionel Scaloni ghi 19 bàn, dẫn đầu giải đấu về số pha lập công trước trận đấu cuối cùng.

Nhà đương kim vô địch đã ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận tại World Cup 2026. Hiệu suất này cho thấy Argentina không phụ thuộc hoàn toàn vào một phương án tấn công.

Lionel Messi vẫn là nhân vật quan trọng nhất với tám bàn thắng và bốn kiến tạo. Khả năng di chuyển tự do giúp đội trưởng Argentina có thể lùi xuống nhận bóng, kéo đối phương khỏi vị trí hoặc trực tiếp xâm nhập vòng cấm.

Ở bán kết gặp Anh, Argentina bị dẫn trước nhưng vẫn kiên nhẫn gia tăng sức ép. Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez trước khi Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Bên cạnh Messi, Argentina còn có Julian Alvarez, Giuliano Simeone và những tiền vệ giàu năng lượng như Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister.

Kinh nghiệm của Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Tagliafico cũng là điểm tựa quan trọng trong một trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Messi phá tường hay Yamal viết sử?

Cuộc đối đầu giữa Messi và Yamal tạo nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của trận chung kết. Một người đang hướng tới chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp, người còn lại đứng trước cơ hội trở thành biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha.

Messi có lợi thế về kinh nghiệm, khả năng chọn thời điểm và sự bình tĩnh trong các trận đấu lớn. Anh không cần thực hiện quá nhiều pha bứt tốc nhưng vẫn có thể tác động đến thế trận bằng những đường chuyền xuyên tuyến.

Yamal tạo ra khác biệt bằng tốc độ và khả năng đối đầu trực tiếp. Nếu Argentina lùi sâu, cầu thủ của Tây Ban Nha có thể nhận bóng sát đường biên rồi di chuyển vào trung lộ để dứt điểm hoặc phối hợp với Dani Olmo.

Hiệu quả của hai cầu thủ phụ thuộc nhiều vào cách các đồng đội hỗ trợ. Messi cần De Paul, Enzo Fernandez và Mac Allister giúp Argentina đưa bóng vượt qua tuyến pressing. Yamal cần Pedro Porro cùng các tiền vệ tạo ra những tình huống một đối một bên cánh phải.

Trận đấu vì vậy không chỉ là cuộc so tài giữa hai ngôi sao, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai hệ thống có cách vận hành khác nhau.

Argentina có thể gây khó trong bao lâu?

Khả năng duy trì cường độ là bài toán lớn với Argentina. Đội bóng của Scaloni đã trải qua hai trận phải thi đấu hiệp phụ, nên nền tảng thể lực có thể bị ảnh hưởng nếu chung kết tiếp tục kéo dài.

Argentina cũng đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Hàng thủ có kinh nghiệm nhưng vẫn để lộ khoảng trống khi các hậu vệ biên dâng cao hoặc tuyến giữa không kịp lùi về hỗ trợ.

Tây Ban Nha có thể khai thác những khoảng trống này bằng tốc độ của Yamal, khả năng di chuyển giữa các tuyến của Dani Olmo và các pha xâm nhập từ tuyến hai.

Dù vậy, Argentina đủ khả năng làm chậm nhịp độ bằng việc giữ bóng, tranh chấp quyết liệt ở trung tuyến và tận dụng kinh nghiệm của các cầu thủ.

Nếu duy trì được thế cân bằng trong hiệp một, nhà đương kim vô địch sẽ có thêm cơ hội đưa trận đấu về kịch bản phù hợp với bản lĩnh của Messi cùng các đồng đội.

Kịch bản bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha toàn thắng năm trận gần nhất, ghi chín bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Bốn trong năm trận của La Roja kết thúc với việc Unai Simon giữ sạch lưới.

Tổng số bàn thắng trung bình trong năm trận này đạt 2 bàn mỗi trận. Những con số phản ánh cách Tây Ban Nha kiểm soát rủi ro và không để trận đấu diễn ra quá cởi mở.

Argentina mang đến xu hướng khác biệt khi ghi 14 bàn nhưng nhận bảy bàn thua trong năm trận vừa qua. Cả năm trận đều xuất hiện bàn thắng của hai đội, với trung bình 4,2 bàn mỗi trận.

Hàng công Argentina duy trì hiệu suất ít nhất hai bàn mỗi trận tại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới khiến khả năng Tây Ban Nha ghi bàn có cơ sở.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 20 bàn, trung bình bốn bàn mỗi trận. Bốn trận có ít nhất ba pha lập công, bao gồm chiến thắng 6-1 của Tây Ban Nha năm 2018 và trận Argentina thắng 4-1 năm 2010.

Tính chất của trận chung kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng hơn. Kịch bản hợp lý là trận đấu có từ hai đến ba bàn và chưa thể phân định kết quả sau 90 phút.

Thế trận Tây Ban Nha vs Argentina có thể diễn ra ra sao?

Tây Ban Nha nhiều khả năng là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Rodri và Fabian Ruiz sẽ giữ nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, đồng thời ngăn Argentina chuyển trạng thái nhanh sau khi giành lại bóng.

La Roja thường xuyên tổ chức tấn công từ hai biên. Trong năm trận gần nhất, Tây Ban Nha thực hiện 28 quả phạt góc, trung bình 5,6 quả mỗi trận.

Argentina có khả năng gây sức ép tương tự với 34 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, trung bình 6,8 quả mỗi trận. Một phần số liệu đến từ hai trận phải thi đấu hiệp phụ, nên nhịp độ trong 90 phút có thể thấp hơn.

Khu vực giữa sân hứa hẹn xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp. Argentina cần ngăn Rodri và Dani Olmo kết nối với hàng công, còn Tây Ban Nha phải hạn chế khả năng Messi nhận bóng trong tư thế quay mặt về phía khung thành.

Áp lực của trận chung kết cũng có thể khiến số pha phạm lỗi tăng lên. Tuy nhiên, cả hai đội đều có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đủ khả năng kiểm soát cảm xúc trong những thời điểm quan trọng.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có thể sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận chung kết. HLV Luis de la Fuente sở hữu đầy đủ những nhân tố quan trọng ở cả ba tuyến.

Rodri và Fabian Ruiz sẵn sàng đảm nhiệm khu trung tuyến, còn Yamal, Dani Olmo, Alex Baena cùng Mikel Oyarzabal là những lựa chọn chính trên hàng công.

Argentina cũng không ghi nhận thiếu vắng đáng kể. HLV Lionel Scaloni có thể tiếp tục bố trí Messi, Julian Alvarez và Giuliano Simeone trong hệ thống tấn công linh hoạt.

Việc hai đội có đội hình gần như đầy đủ giúp trận chung kết trở thành cuộc so tài đúng nghĩa giữa hai tập thể mạnh nhất giải.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Phong độ và lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha thắng sáu và hòa một sau bảy trận tại World Cup 2026. Tất cả các trận đấu của La Roja đều được giải quyết trong thời gian thi đấu chính thức.

Đội bóng của Luis de la Fuente đang có chuỗi năm chiến thắng liên tiếp. Họ ghi chín bàn và chỉ nhận một bàn thua trong giai đoạn này.

Argentina thắng cả bảy trận tại World Cup 2026. Hai chiến thắng của nhà đương kim vô địch chỉ được xác định sau hiệp phụ.

Trong năm trận gần nhất, Argentina ghi 14 bàn nhưng cũng để thủng lưới bảy lần. Hàng công có hiệu suất cao giúp đội bóng Nam Mỹ bù đắp cho những khoảng trống ở tuyến phòng ngự.

Trong năm lần gặp nhau gần nhất, Tây Ban Nha thắng ba và Argentina thắng hai, không có trận hòa. Hai đội từng tạo ra một số cuộc đối đầu nhiều bàn thắng.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup. Cuộc chạm trán trước diễn ra tại vòng bảng năm 1966.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010.

Argentina chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ bảy và hướng đến chức vô địch lần thứ tư.

Nếu giành chiến thắng, Argentina sẽ trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962.

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

La Roja giữ sạch lưới sáu trong bảy trận tại World Cup 2026 và mới nhận một bàn thua.

Argentina thắng cả bảy trận tại giải năm nay, đồng thời duy trì chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup.

Đội bóng của Lionel Scaloni ghi 19 bàn, nhiều nhất giải trước khi trận chung kết diễn ra.

Messi đã có tám bàn thắng và bốn kiến tạo tại World Cup 2026.

Mikel Oyarzabal ghi năm bàn, là cầu thủ có thành tích lập công tốt nhất của Tây Ban Nha tại giải.

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát bóng, cấu trúc phòng ngự và nền tảng thể lực. Chuỗi sáu trận giữ sạch lưới cho thấy La Roja đủ khả năng hạn chế những đội bóng sở hữu hàng công mạnh.

Argentina vượt trội về kinh nghiệm thi đấu chung kết và khả năng định đoạt khoảnh khắc. Messi cùng các đồng đội cũng đã nhiều lần vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Thế trận có thể diễn ra thận trọng trong hiệp một trước khi trở nên cởi mở hơn sau giờ nghỉ. Khả năng hai đội hòa trong 90 phút tương đối rõ ràng, bởi Tây Ban Nha khó áp đảo hoàn toàn Argentina, còn nhà đương kim vô địch cũng không dễ xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải.

Hiệp phụ có thể trở thành thời điểm La Roja tận dụng lợi thế thể lực và tốc độ của các cầu thủ trẻ để tạo ra khác biệt.

Dự đoán phổ biến: Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút; Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.