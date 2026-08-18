Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thái Lan vs Singapore lúc 20h ngày 18/8/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thái Lan vs Singapore lúc 20h ngày 18/8/2026 nghiêng về “Voi chiến”, đội đang dẫn 3-1 sau lượt đi bán kết AFF Cup.

Thái Lan bước vào trận lượt về với lợi thế hai bàn sau chiến thắng 3-1 tại Jalan Besar. Cú đúp của Teerasak Poeiphimai cùng bàn thắng của Seksan Ratree đã đưa đội bóng của HLV Anthony Hudson đến rất gần chung kết. Singapore cần tạo ra một cuộc lội ngược dòng tại Rajamangala, nhưng nhiệm vụ này không hề đơn giản.

Tổng hợp dự đoán Thái Lan vs Singapore

Trận Thái Lan vs Singapore diễn ra lúc 20h00 ngày 18/8/2026 tại sân Rajamangala, Bangkok, thuộc bán kết lượt về AFF Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và VTVgo.

Thái Lan chỉ cần tránh thất bại với cách biệt từ hai bàn trở lên để giành quyền vào chung kết. Singapore phải thắng cách biệt hai bàn trong 90 phút mới có thể đưa cặp đấu vào hiệp phụ.

“Voi chiến” đang sở hữu phong độ tốt với năm chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn và mới thủng lưới một lần. Singapore thắng hai, hòa hai và thua một trong năm trận gần đây, ghi sáu bàn và nhận năm bàn thua.

Góc nhìn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp phong độ Thái Lan 2-1 Singapore Đội chủ nhà nhỉnh hơn về khả năng tận dụng cơ hội Mô hình dữ liệu Thái Lan 2-0 Singapore Hàng phòng ngự Thái Lan mới thủng lưới một lần trong năm trận Kịch bản chuyên môn Thái Lan 2-1 Singapore Singapore phải dâng cao nên dễ để lộ khoảng trống Dự đoán phổ biến Thái Lan 2-1 Singapore Lợi thế sân nhà và cách biệt lượt đi ủng hộ “Voi chiến”

Các dự đoán đều nghiêng về Thái Lan. Singapore có thể ghi bàn nếu tận dụng tốt bóng bổng và tình huống cố định, nhưng đội khách khó duy trì sức ép mà vẫn bảo đảm sự an toàn trước các pha phản công.

Thái Lan tiến gần chung kết AFF Cup 2026

Thái Lan bước vào trận lượt về với nhiệm vụ thuận lợi hơn đáng kể. Đội bóng của HLV Anthony Hudson không cần đẩy cao đội hình bằng mọi giá, bởi một trận hòa hoặc thất bại với cách biệt một bàn vẫn đủ giúp họ đi tiếp.

Chiến thắng 3-1 ở lượt đi cho thấy khả năng tận dụng sai lầm rất tốt của “Voi chiến”. Teerasak mở tỉ số sau khi Singapore để mất bóng bên phần sân nhà, trước khi hoàn tất cú đúp bằng pha di chuyển thoát khỏi sự theo kèm trong vòng cấm.

Seksan Ratree ghi bàn thứ ba đầu hiệp hai sau pha bứt tốc và kiến tạo của Patrik Gustavsson. Tình huống này phản ánh rõ điểm mạnh trong cách chơi của Thái Lan: đưa bóng lên phía trước nhanh, khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự và kết thúc pha bóng bằng ít đường chuyền.

Đội chủ nhà có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự tại Rajamangala. Thái Lan nhiều khả năng giữ đội hình chắc chắn, chủ động nhường một phần quyền kiểm soát bóng rồi tăng tốc khi Singapore dâng cao.

Mục tiêu quan trọng nhất của “Voi chiến” là không để đối phương ghi bàn sớm. Nếu giữ được tỉ số trong khoảng 25-30 phút đầu, áp lực sẽ tiếp tục gia tăng với Singapore và buộc đội khách phải mạo hiểm hơn.

Vì sao Thái Lan được đánh giá cao hơn?

Phong độ là cơ sở lớn nhất giúp Thái Lan được xếp cao hơn trước trận lượt về. Đội bóng này toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua. Hệ thống phòng ngự giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp trước khi Ilhan Fandi ghi bàn cho Singapore ở phút 84 trận lượt đi.

Thái Lan duy trì cự ly đội hình tốt và bảo vệ khu vực trung lộ khá chắc chắn. Các tiền vệ thường xuyên lùi xuống hỗ trợ hàng phòng ngự, khiến đối phương khó đưa bóng trực tiếp vào khu vực cấm địa.

Khả năng chuyển trạng thái cũng là vũ khí nguy hiểm của đội chủ nhà. Thái Lan không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra nhiều cơ hội. Ngay cả khi chịu sức ép, họ vẫn có thể đưa bóng nhanh ra biên hoặc thực hiện đường chuyền vào khoảng trống phía sau trung vệ.

Teerasak là nhân tố nổi bật nhất với cú đúp ở lượt đi. Khả năng ra sân của tiền đạo này còn bỏ ngỏ vì chấn thương cổ chân, nhưng HLV Anthony Hudson vẫn có Patrik Gustavsson, Seksan Ratree và Yotsakorn Burapha làm phương án thay thế.

Gustavsson sở hữu tốc độ và khả năng di chuyển rộng. Seksan có thể xâm nhập từ tuyến sau, còn Yotsakorn mang đến sức trẻ và khả năng gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Chiều sâu nhân sự giúp Thái Lan không phụ thuộc hoàn toàn vào Teerasak.

Sân Rajamangala cũng mang lại lợi thế đáng kể. Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, “Voi chiến” có đủ cơ sở để kiểm soát nhịp độ và tránh bị cuốn vào cách chơi tấn công của Singapore.

Singapore có thể gây khó trong bao lâu?

Singapore không còn nhiều lựa chọn sau khi thua 1-3 trên sân nhà. Đội bóng của HLV Gavin Lee phải tìm kiếm ít nhất hai bàn, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ thủng lưới.

Ilhan Fandi có thể được sử dụng sớm hơn sau bàn thắng từ ghế dự bị ở lượt đi. Thể hình và khả năng không chiến của tiền đạo này phù hợp với những đường chuyền dài, các pha tạt bóng hoặc tình huống ném biên trực tiếp vào khu vực cấm địa.

Shawal Anuar cũng cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội sau khi bỏ lỡ quả phạt đền ở lượt đi. Nếu tiền đạo này ghi bàn trong hiệp một, Singapore có thể tạo thêm áp lực tâm lý lên đội chủ nhà.

Điểm yếu của Singapore nằm ở khả năng bảo vệ bóng bên phần sân nhà. Hai bàn thua đầu tiên ở lượt đi xuất phát từ việc mất bóng hoặc không theo sát cầu thủ tấn công Thái Lan. Hàng phòng ngự cũng không kịp lùi về khi Gustavsson tăng tốc ở tình huống dẫn đến bàn thứ ba.

Singapore có thể tạo ra thế trận khó chịu trong khoảng thời gian đầu bằng cách pressing và đưa bóng sớm đến vị trí của Ilhan. Tuy nhiên, việc phải duy trì cường độ tấn công trong suốt 90 phút sẽ khiến đội khách tiêu hao nhiều thể lực.

Nếu Singapore chưa có bàn thắng sau hiệp một, khả năng lội ngược dòng sẽ giảm mạnh. Đội khách khi ấy buộc phải đưa thêm cầu thủ sang phần sân Thái Lan, tạo cơ hội cho “Voi chiến” khai thác khoảng trống bằng những pha phản công.

Kịch bản bàn thắng Thái Lan vs Singapore

Thái Lan ghi 13 bàn và nhận một bàn thua trong năm trận gần nhất. Trung bình mỗi trận của đội chủ nhà xuất hiện 2,8 bàn.

Singapore có sáu bàn thắng và năm bàn thua trong cùng giai đoạn, đưa số bàn trung bình ở các trận của đội bóng này lên 2,2. Hàng công Singapore vẫn có khả năng ghi bàn, nhưng hiệu quả chưa ổn định.

Năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 23 bàn, tương đương 4,6 bàn mỗi trận. Thái Lan ghi 16 bàn, còn Singapore có bảy lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Trận lượt đi chứng kiến hai bàn trong hiệp một và hai bàn sau giờ nghỉ. Kịch bản lượt về có thể cởi mở hơn trong hiệp hai, thời điểm Singapore buộc phải đẩy cao đội hình.

Dự đoán: Trận đấu có khoảng 3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Singapore

Thái Lan cần kiểm tra tình trạng cổ chân của Teerasak Poeiphimai. Tiền đạo này phải rời sân trong hiệp một trận lượt đi sau khi ghi hai bàn. Các vị trí còn lại sẵn sàng thi đấu.

Singapore đón Kyoga Nakamura trở lại, nhưng Song Ui-young tiếp tục vắng mặt. Ilhan Fandi có thể được cân nhắc đá chính sau bàn thắng ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Singapore

Thái Lan (4-3-3): Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Patrik Gustavsson, Seksan Ratree.

Singapore (4-2-3-1): Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Harhys Stewart, Shawal Anuar; Ilhan Fandi.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thái Lan vs Singapore

Thái Lan toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Bốn trong năm chiến thắng của “Voi chiến” đi kèm với việc giữ sạch lưới.

Singapore thắng hai, hòa hai và thua một trong năm trận gần đây. Đội bóng của HLV Gavin Lee ghi sáu bàn và nhận năm bàn thua.

Ở năm lần chạm trán gần nhất, Thái Lan đều giành chiến thắng, ghi 16 bàn và nhận bảy bàn thua. Singapore từng gây khó khăn ở một số thời điểm nhưng chưa thể duy trì sự chắc chắn trong suốt trận đấu.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Singapore

Thống kê Dữ liệu Phong độ Thái Lan Thắng 5/5 trận gần nhất Bàn thắng của Thái Lan 13 bàn trong 5 trận Bàn thua của Thái Lan 1 bàn trong 5 trận Phong độ Singapore Thắng 2, hòa 2, thua 1 Thành tích đối đầu Thái Lan thắng 5 trận gần nhất Kết quả lượt đi Singapore 1-3 Thái Lan Khả năng thắng của Thái Lan 50,36% Khả năng hòa 23,17% Khả năng thắng của Singapore 26,47%

Các con số nghiêng về Thái Lan, đặc biệt ở phong độ, hiệu suất ghi bàn và kết quả đối đầu. Singapore cần một màn trình diễn vượt xa trận lượt đi mới có thể tạo ra bất ngờ.

Dự đoán tỉ số Thái Lan vs Singapore

Thái Lan có lợi thế về tỉ số, phong độ và sân nhà. Đội bóng của HLV Anthony Hudson cũng sở hữu nhiều phương án phản công để khai thác khoảng trống khi Singapore dâng cao.

Singapore có thể ghi bàn nhờ Ilhan Fandi hoặc một tình huống cố định. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ khung thành trước tốc độ của các cầu thủ Thái Lan vẫn rất khó khăn.

Dự đoán phổ biến: Thái Lan 2-1 Singapore.