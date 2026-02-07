Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Algeria lúc 10h ngày 3/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Algeria lúc 10h ngày 3/7/2026 nghiêng nhẹ về đại diện châu Âu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Algeria là đội cuối cùng vượt qua vòng bảng và sẽ chạm trán Thụy Sĩ trong trận đấu được đánh giá cân tài cân sức tại vòng 1/16 World Cup 2026. Đại diện châu Âu có lợi thế về sự ổn định, khả năng tổ chức và bản lĩnh ở các trận đấu lớn, nhưng Algeria lại là tập thể giàu năng lượng, khó chịu và luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ.

Tổng hợp dự đoán Thụy Sĩ vs Algeria

Trận đấu giữa Thụy Sĩ vs Algeria diễn ra lúc 10h00 ngày 3/7/2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada, thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là màn so tài đáng chú ý giữa một Thụy Sĩ giàu tổ chức và một Algeria có tinh thần chiến đấu rất cao sau hành trình vòng bảng nhiều cảm xúc.

Thụy Sĩ bước vào vòng knock-out với tâm thế tự tin. Đại diện châu Âu khởi đầu bằng trận hòa trước Qatar, sau đó tạo dấu ấn bằng màn trình diễn bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina. Đến lượt cuối, họ tiếp tục vượt qua Canada để khẳng định sự ổn định và giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Algeria lại đi tiếp theo cách giàu kịch tính hơn. Đại diện Bắc Phi khởi đầu khó khăn khi gặp Argentina, sau đó lấy lại hy vọng bằng chiến thắng quan trọng trước Jordan. Ở lượt trận cuối, Algeria hòa Áo 3-3 trong màn rượt đuổi hấp dẫn để giữ lại cơ hội góp mặt ở vòng loại trực tiếp.

Nhóm dự đoán Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Góc nhìn tổng hợp Thụy Sĩ 2-1 Algeria Thụy Sĩ nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, tổ chức phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ Mô hình dự báo Thụy Sĩ 1-1 Algeria Algeria có đủ tốc độ và tinh thần chiến đấu để kéo trận đấu vào thế giằng co Nhận định chuyên môn Thụy Sĩ 2-1 Algeria Đại diện châu Âu có bản lĩnh tốt hơn, nhưng Algeria không dễ bị đánh bại

Trước giờ bóng lăn, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự cân bằng trong lối chơi. Dù vậy, Algeria không phải đối thủ dễ chịu. Nếu tận dụng tốt tốc độ, khả năng tranh chấp và những pha chuyển trạng thái nhanh, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Thụy Sĩ cần thắng để khẳng định bản lĩnh

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với hành trình vòng bảng khá thuyết phục. Đại diện châu Âu không quá ồn ào, nhưng luôn cho thấy sự chắc chắn, kỷ luật và khả năng tận dụng tốt thời điểm quan trọng.

Sau trận hòa Qatar ở lượt ra quân, Thụy Sĩ nhanh chóng lấy lại nhịp bằng màn trình diễn bùng nổ trước Bosnia & Herzegovina. Đến lượt cuối, chiến thắng trước Canada giúp họ khép lại vòng bảng với sự tự tin lớn hơn, đồng thời cho thấy khả năng xử lý tốt áp lực trong các trận đấu quan trọng.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở sự cân bằng. Họ không phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân, mà vận hành dựa trên cấu trúc đội hình rõ ràng. Hàng thủ với Akanji, Schar và Rodriguez mang đến sự chắc chắn, còn tuyến giữa có Xhaka và Freuler giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ tốt hơn.

Trong các trận loại trực tiếp, sự ổn định là yếu tố rất quan trọng. Thụy Sĩ có đủ kinh nghiệm để không bị cuốn vào nhịp đấu quá nhanh của Algeria. Nếu kiểm soát được khu trung tuyến, đại diện châu Âu có thể từng bước kéo trận đấu về đúng ý đồ của mình.

Vì sao Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn?

Thụy Sĩ có lợi thế về tổ chức lối chơi và bản lĩnh thi đấu. Đây là tập thể quen với những trận cầu chặt chẽ, nơi sự kiên nhẫn và khả năng giữ cự ly đội hình có thể tạo ra khác biệt.

Hàng công của Thụy Sĩ đang duy trì hiệu suất khá ấn tượng. Đội bóng châu Âu ghi 21 bàn sau 9 trận gần nhất, đạt trung bình 2,33 bàn/trận. Họ cũng ghi bàn ở 8/9 trận, cho thấy khả năng tìm kiếm bàn thắng khá đều.

Không chỉ tấn công ổn định, Thụy Sĩ còn tạo cảm giác chắc chắn ở chiều phòng ngự. Họ mới nhận 5 bàn thua sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận. Đây là nền tảng quan trọng trước một Algeria có khả năng tăng tốc nhanh trong các pha phản công.

Granit Xhaka vẫn là điểm tựa lớn ở tuyến giữa. Khả năng điều tiết, tranh chấp và chuyền bóng của cầu thủ này giúp Thụy Sĩ duy trì sự chủ động trong nhiều thời điểm. Phía trên, Embolo, Vargas, Ndoye hoặc Aebischer có thể tạo ra những phương án tấn công đa dạng.

Algeria có thể gây khó trong bao lâu?

Algeria bước vào vòng 1/16 với tinh thần rất cao sau khi vượt qua vòng bảng theo cách nhiều cảm xúc. Đại diện Bắc Phi không phải đội bóng dễ bị khuất phục, nhất là khi họ được đặt vào thế phải chiến đấu đến cùng.

Lối chơi của Algeria thiên về tốc độ, sức mạnh tranh chấp và các pha chuyển trạng thái nhanh. Họ có thể không kiểm soát bóng quá tốt trong mọi thời điểm, nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm khi có khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Hàng công Algeria cũng có hiệu suất đáng chú ý. Đại diện châu Phi ghi 42 bàn sau 23 trận, đạt trung bình 1,83 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 17/23 trận, tương đương 74%, cho thấy khả năng tìm kiếm bàn thắng khá tốt khi trận đấu mở ra cơ hội.

Riyad Mahrez, Benrahma, Bounedjah, Bennacer hay Ait-Nouri là những cái tên có thể tạo ra đột biến. Nếu Algeria pressing hiệu quả và buộc Thụy Sĩ mắc sai lầm ở khu vực giữa sân, trận đấu hoàn toàn có thể rẽ sang kịch bản khó đoán.

Kịch bản bàn thắng Thụy Sĩ vs Algeria

Thống kê sau chuỗi trận gần đây cho thấy Thụy Sĩ có hiệu suất tấn công khá tốt. Đại diện châu Âu ghi 21 bàn sau 9 trận, trung bình 2,33 bàn/trận. Họ ghi bàn ở 8/9 trận, tương đương 89%, cho thấy hàng công duy trì sự ổn định cao.

Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Dù hiệu suất không cao bằng Thụy Sĩ, đại diện châu Phi vẫn cho thấy khả năng tìm bàn thắng khá ổn, đặc biệt trong những trận đấu cởi mở hoặc khi buộc phải đẩy cao đội hình.

Ở chiều phòng ngự, Thụy Sĩ tạo cảm giác chắc chắn hơn khi mới nhận 5 bàn thua sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận. Algeria nhận 19 bàn thua sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận. Cả hai đều có nền tảng phòng ngự không tệ, nhưng Algeria vẫn có những thời điểm thiếu ổn định khi trận đấu bị đẩy lên tốc độ cao.

Với tính chất loại trực tiếp, Thụy Sĩ nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. Algeria có thể chơi phản công, nhưng nếu trận đấu bị kéo vào thế giằng co, số bàn thắng khó bùng nổ quá mạnh.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Algeria: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có thể sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Đây là lợi thế quan trọng với đại diện châu Âu, bởi họ cần sự ổn định trong cấu trúc đội hình để đối phó tốc độ và sức tranh chấp của Algeria.

Algeria cũng có lực lượng mạnh nhất. Đại diện Bắc Phi nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào những nhân tố giàu kinh nghiệm như Mahrez, Bennacer, Bensebaini, Ait-Nouri và Bounedjah.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Algeria (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần. Chuỗi phong độ này cho thấy đại diện châu Âu đang duy trì sự ổn định cần thiết trước khi bước vào vòng knock-out.

Algeria thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 10 bàn và thủng lưới 7 lần. Hàng công của đại diện Bắc Phi có khả năng tạo ra bàn thắng, nhưng hàng thủ vẫn để lộ những thời điểm thiếu chắc chắn khi đối thủ tăng tốc.

Về lịch sử đối đầu, Thụy Sĩ và Algeria chưa từng gặp nhau trong một trận chính thức cấp đội tuyển quốc gia. Màn chạm trán tại Vancouver vì vậy mang đến nhiều yếu tố khó đoán, bởi hai đội không có quá nhiều dữ liệu đối đầu trực tiếp để tham khảo.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ ghi 21 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,33 bàn/trận. Đại diện châu Âu cũng ghi bàn ở 8/9 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép khá đều.

Algeria ghi 42 bàn sau 23 trận, trung bình 1,83 bàn/trận. Đại diện châu Phi ghi bàn ở 17/23 trận, tương đương 74%.

Thụy Sĩ mới nhận 5 bàn thua sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận. Algeria nhận 19 bàn thua sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận.

Thụy Sĩ được hưởng 33 quả phạt góc sau 9 trận, trung bình 3,67 quả/trận. Algeria có 127 quả phạt góc sau 23 trận, trung bình 5,52 quả/trận.

Thụy Sĩ nhận 5 thẻ vàng sau 9 trận, trung bình 0,56 thẻ/trận. Algeria nhận 33 thẻ vàng sau 23 trận, trung bình 1,43 thẻ/trận.

Ở lượt trận gần nhất, Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 dù chỉ tung ra 6 cú sút, nhưng có tới 4 pha dứt điểm trúng đích. Algeria hòa Áo 3-3 trong trận đấu họ kiểm soát bóng 65%, tung ra 12 cú sút và có 5 lần đưa bóng đi trúng đích.

Dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có lợi thế về sự ổn định, tổ chức phòng ngự và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Đại diện châu Âu không cần chơi quá hoa mỹ, nhưng luôn biết cách duy trì cấu trúc và tận dụng những thời điểm quan trọng.

Algeria nguy hiểm ở tinh thần chiến đấu, tốc độ và khả năng tạo bất ngờ trong các pha chuyển trạng thái. Nếu đại diện Bắc Phi pressing tốt và khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ Thụy Sĩ, trận đấu có thể trở nên rất khó lường.

Dù vậy, với sự chắc chắn và bản lĩnh đã thể hiện ở vòng bảng, Thụy Sĩ có nhiều cơ sở hơn để giành chiến thắng sít sao. Kịch bản hợp lý là đại diện châu Âu kiểm soát thế trận, Algeria gây khó bằng phản công, nhưng Thụy Sĩ vẫn biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Dự đoán phổ biến: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.