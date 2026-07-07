Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Colombia lúc 3h ngày 8/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Colombia lúc 3h ngày 8/7/2026 nghiêng nhẹ về đại diện Nam Mỹ trong cặp đấu cân bằng tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Thụy Sĩ và Colombia bước vào màn so tài tại BC Place với cùng điểm tựa là chuỗi trận bất bại ở World Cup 2026. Cả hai đều sở hữu hàng thủ chắc chắn, lối chơi giàu tính tổ chức và nhiều nhân tố có khả năng tạo khác biệt, khiến cuộc đối đầu tại Vancouver được chờ đợi sẽ diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Tổng hợp dự đoán Thụy Sĩ vs Colombia

Trận đấu giữa Thụy Sĩ vs Colombia diễn ra lúc 03h00 ngày 8/7/2026 trên sân BC Place, Vancouver, Canada, thuộc vòng 1/8 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Đây là một trong những cặp đấu khó lường của vòng knock-out. Thụy Sĩ đứng đầu bảng B sau những kết quả tích cực trước Bosnia & Herzegovina, Canada và Qatar, sau đó đánh bại Algeria 2-0 ở vòng 1/16. Colombia cũng dẫn đầu bảng K, vượt qua Uzbekistan, CHDC Congo, hòa Bồ Đào Nha và tiếp tục hạ Ghana 1-0 để ghi tên vào vòng 1/8.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Thụy Sĩ 1-2 Colombia Colombia nhỉnh hơn nhờ sự chắc chắn và khả năng kiểm soát bóng Mô hình dự báo Thụy Sĩ 1-1 Colombia Hai đội có hàng thủ ổn định, thế trận dễ kéo dài căng thẳng Nhận định phổ biến Thụy Sĩ 2-3 Colombia Nếu trận đấu cởi mở sau bàn thắng sớm, Colombia có thể tận dụng tốt hơn

Trước giờ bóng lăn, Thụy Sĩ được đánh giá cao nhờ tính kỷ luật, kinh nghiệm và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đội bóng của HLV Murat Yakin không quá ồn ào, nhưng luôn biết cách duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công.

Colombia lại mang đến cảm giác lì lợm hơn. Đại diện Nam Mỹ mới thủng lưới 1 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Luis Díaz, Jhon Arias hay James Rodríguez. Đây là cơ sở để Colombia tin vào một kết quả tích cực trong trận đấu loại trực tiếp.

Thụy Sĩ cần giữ sự chắc chắn ở vòng knock-out

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/8 với phong độ rất ổn định. Đại diện châu Âu bất bại cả 4 trận tại World Cup 2026, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Chiến thắng 2-0 trước Algeria ở vòng 1/16 cho thấy đội bóng áo đỏ vẫn duy trì được bản lĩnh trong những trận cầu áp lực cao.

Điểm mạnh lớn nhất của Thụy Sĩ nằm ở bộ khung giàu kinh nghiệm. Granit Xhaka tiếp tục là thủ lĩnh tuyến giữa, Manuel Akanji và Nico Elvedi mang đến sự chắc chắn trước khung thành, còn Ricardo Rodriguez giúp hành lang trái có thêm sự ổn định.

Trên hàng công, Breel Embolo và Dan Ndoye đang tạo ra nhiều điểm nhấn. Embolo mạnh ở khả năng càn lướt, làm tường và dứt điểm trong vòng cấm, còn Ndoye có tốc độ để mở ra những tình huống phản công nguy hiểm.

Trước Colombia, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm đẩy cao đội hình quá sớm. Họ có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình, pressing ở thời điểm phù hợp và chờ cơ hội từ các pha lên bóng tốc độ ở hai biên.

Vì sao Colombia được đánh giá nhỉnh hơn?

Colombia bước vào trận đấu này với hành trình rất thuyết phục. Đội bóng của HLV Néstor Lorenzo thắng 3, hòa 1 sau 4 trận tại World Cup 2026, đồng thời chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Đây là thống kê cho thấy sự ổn định rất cao của đại diện Nam Mỹ.

Hàng thủ là điểm tựa quan trọng nhất của Colombia. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez và Jhon Lucumí tạo nên bộ khung phòng ngự giàu sức mạnh, quyết liệt trong tranh chấp và ổn định ở các tình huống bóng bổng.

Ở phía trên, James Rodríguez vẫn là nguồn cảm hứng trong khâu tổ chức. Khả năng chuyền bóng, điều tiết nhịp độ và tạo ra những đường mở bóng có độ sát thương cao của James giúp Colombia luôn có phương án tiếp cận khung thành đối thủ.

Luis Díaz là mũi khoan đáng chú ý nhất. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng bứt phá của cầu thủ này có thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Thụy Sĩ, nhất là khi trận đấu bước vào thời điểm hai đội bắt đầu lộ khoảng trống.

Thụy Sĩ có thể gây khó trong bao lâu?

Thụy Sĩ không phải đội bóng dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Họ có đủ kinh nghiệm để làm chậm nhịp độ trận đấu, giảm không gian chơi bóng của đối thủ và kéo Colombia vào những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Nếu Xhaka kiểm soát tốt nhịp bóng, Thụy Sĩ hoàn toàn có thể khiến Colombia gặp khó trong việc triển khai tấn công trung lộ. Freuler cũng là nhân tố quan trọng nhờ khả năng hỗ trợ phòng ngự và che chắn trước hàng thủ.

Tuy vậy, áp lực lớn nhất với Thụy Sĩ nằm ở việc duy trì sự tập trung trong cả trận. Colombia có nhiều cầu thủ tốc độ, giàu khả năng tạo đột biến và biết cách tận dụng những khoảnh khắc mất cân bằng của đối thủ.

Nếu Thụy Sĩ lùi quá sâu, họ có thể phải chịu sức ép liên tục. Ngược lại, nếu dâng cao để tìm bàn thắng, khoảng trống phía sau lưng hàng thủ sẽ trở thành khu vực mà Luis Díaz, Arias hoặc James Rodríguez có thể khai thác.

Kịch bản bàn thắng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ ghi 23 bàn sau 10 trận thuộc giai đoạn thống kê, đạt trung bình 2,3 bàn/trận. Đại diện châu Âu ghi bàn ở 9 trong 10 trận gần nhất, trong đó có 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026.

Không chỉ tấn công hiệu quả, Thụy Sĩ còn phòng ngự rất chắc chắn. Họ mới thủng lưới 5 bàn sau 10 trận, trung bình 0,5 bàn/trận và giữ sạch lưới 5 lần. Tại World Cup năm nay, đội bóng của HLV Murat Yakin nhận 3 bàn thua sau 4 trận.

Colombia cũng có nền tảng rất tốt. Đại diện Nam Mỹ ghi 18 bàn sau 10 trận, trung bình 1,8 bàn/trận và nổ súng ở 8 trong 10 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, ba trận gần đây của Colombia tại World Cup 2026 đều khép lại với không quá 2 bàn.

Hàng thủ Colombia là điểm tựa lớn nhất khi mới thủng lưới 1 lần sau 4 trận ở giải năm nay. Nếu trận đấu diễn ra đúng nhịp thận trọng của vòng knock-out, số bàn thắng có thể không quá cao.

Kịch bản hợp lý là hai đội chơi chặt chẽ trong hiệp một, sau đó trận đấu cởi mở hơn nếu có bàn thắng sớm sau giờ nghỉ. Dự đoán phổ biến nghiêng về một trận đấu có từ 3 đến 5 bàn, trong đó Colombia có thể tận dụng cơ hội tốt hơn ở thời điểm quyết định.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của Luca Jaquez và Michel Aebischer vì chấn thương cơ. Nếu Aebischer không đạt thể trạng tốt nhất, HLV Murat Yakin sẽ cần tính toán lại cách vận hành ở tuyến giữa và khu vực hỗ trợ phía sau hàng công.

Colombia cũng gặp vấn đề về nhân sự khi Jhon Córdoba vắng mặt vì chấn thương, còn James Rodríguez bị ốm. Sự vắng mặt của Córdoba có thể ảnh hưởng đến phương án trung phong, trong khi tình trạng của James là chi tiết rất đáng chú ý bởi anh giữ vai trò quan trọng trong khâu tổ chức lối chơi.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ bất bại trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tại World Cup 2026, đại diện châu Âu ghi 9 bàn sau 4 trận, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Algeria ở vòng 1/16.

Colombia cũng duy trì phong độ rất cao với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của HLV Néstor Lorenzo thắng 3, hòa 1 sau 4 trận tại World Cup năm nay và mới chỉ nhận 1 bàn thua.

Về lịch sử đối đầu, Colombia thắng 2 trong 3 lần gặp Thụy Sĩ gần nhất, còn Thụy Sĩ có 1 chiến thắng. Thành tích này không tạo ra cách biệt quá lớn, nhưng giúp đại diện Nam Mỹ có thêm sự tự tin trước màn tái đấu tại Vancouver.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đang có chuỗi phong độ cao khi bất bại 5 trận gần nhất, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Murat Yakin ghi 9 bàn sau 4 trận tại World Cup 2026, con số cho thấy khả năng tận dụng cơ hội khá tốt.

Colombia gây ấn tượng mạnh ở khả năng phòng ngự. Đại diện Nam Mỹ mới thủng lưới đúng 1 bàn sau 4 trận tại giải năm nay, đồng thời giữ được sự ổn định trong những trận đấu có áp lực lớn.

Thụy Sĩ mạnh ở phản công, pressing và các pha chuyển trạng thái nhanh từ hai biên. Colombia lại nổi bật nhờ khả năng kiểm soát bóng, tổ chức thế trận và sự sáng tạo của các cầu thủ tấn công.

Một chi tiết đáng chú ý khác là 4 trong 5 trận gần nhất của Colombia có không quá 2 bàn thắng. Dù vậy, cặp đấu này vẫn có khả năng trở nên cởi mở nếu bàn thắng xuất hiện sớm, bởi cả hai đội đều sở hữu những nhân tố đủ sức tạo khác biệt.

Dự đoán tỉ số Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ có sự chắc chắn, tính kỷ luật và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các tuyến. Đại diện châu Âu đủ khả năng kéo trận đấu vào thế giằng co, đặc biệt nếu Xhaka và Freuler kiểm soát tốt khu vực trung tuyến.

Colombia nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định, hàng thủ chắc chắn và khả năng tạo khác biệt từ các ngôi sao như Luis Díaz, Jhon Arias hay James Rodríguez. Nếu tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái, đại diện Nam Mỹ có thể giải quyết trận đấu trong thời điểm quyết định.

Dự đoán phổ biến: Thụy Sĩ 2-3 Colombia.