Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Timor Leste vs Indonesia: João Rangel gây khó hay Mitchell Baker mở hội? Tổng hợp dự đoán tỉ số Timor Leste vs Indonesia nghiêng về một chiến thắng cách biệt dành cho Garuda, khi đội bóng xứ vạn đảo vượt trội về phong độ, chất lượng đội hình và thành tích đối đầu.

Timor Leste bước vào lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026 trong tình thế khó khăn sau hai thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV José Pedro chưa giành được điểm, không ghi bàn và đã để thủng lưới chín lần.

Indonesia lại có màn ra quân đầy hứng khởi khi đánh bại Campuchia 5-1. Với mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu bảng, Garuda nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công và hướng đến một chiến thắng đậm để cải thiện hiệu số.

Tổng hợp dự đoán Timor Leste vs Indonesia

Xét trên tương quan hiện tại, Indonesia mạnh hơn Timor Leste gần như tuyệt đối. Theo dự đoán từ Siêu máy tính Opta, Garuda có 90% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Timor Leste chỉ ở mức 2,2%, còn khả năng hai đội hòa nhau là 7,9%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh khoảng cách lớn giữa hai đội. Indonesia đứng hạng 118 thế giới, cao hơn 83 bậc so với vị trí 201 của Timor Leste.

Nguồn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Nhận định tổng hợp Timor Leste 0-6 Indonesia Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra chiến thắng cách biệt Phong độ gần đây Timor Leste 0-4 Indonesia Garuda thắng bốn trong năm trận gần nhất và phòng ngự ổn định Kịch bản chiến thuật Timor Leste 0-5 Indonesia Timor Leste lùi sâu nhưng khó chống đỡ sức ép liên tục từ hai biên

Các dự đoán đều nghiêng về Indonesia. Khác biệt chủ yếu nằm ở số bàn thắng Garuda có thể ghi được và khả năng Timor Leste duy trì hệ thống phòng ngự trong bao lâu.

Nếu Indonesia sớm có bàn mở tỉ số, khoảng trống nhiều khả năng sẽ xuất hiện rõ hơn khi Timor Leste buộc phải đẩy đội hình lên. Đây là điều kiện thuận lợi để những cầu thủ có tốc độ và khả năng xâm nhập như Mitchell Baker, Eliano Reijnders hay Beckham Putra gia tăng cách biệt.

Timor Leste vs Indonesia: Ai mạnh hơn?

Indonesia được đánh giá vượt trội về chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát bóng, tốc độ triển khai tấn công và chiều sâu đội hình.

Garuda có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt như Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Marc Klok và Eliano Reijnders. HLV Indonesia cũng có thể xoay vòng một số vị trí mà không làm sức mạnh chung suy giảm đáng kể.

Timor Leste đã thua Việt Nam 0-7 và Singapore 0-2 ở hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV José Pedro chưa ghi được bàn nào, nhận tổng cộng chín bàn thua và thường xuyên phải chơi trong trạng thái phòng ngự.

Trước Singapore, Timor Leste chỉ tung ra bốn cú dứt điểm, trong đó có một lần đưa bóng trúng đích. Ở trận gặp Việt Nam, đội bóng này thực hiện ba pha dứt điểm nhưng không có lần nào đưa bóng đi trúng khung thành.

Khả năng tạo cơ hội hạn chế khiến Timor Leste khó giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Khi không thể giữ bóng đủ lâu, đội hình của họ liên tục phải lùi sâu và chống đỡ những đợt tấn công kế tiếp.

Indonesia lại khởi đầu giải bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Garuda kiểm soát bóng 67%, tung ra 15 cú sút và có tám lần đưa bóng trúng đích.

Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt, trong khi Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn còn lại. Màn trình diễn đó cho thấy Indonesia không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất trong khâu ghi bàn.

Timor Leste có ngăn được Mitchell Baker?

Mitchell Baker trở thành tâm điểm trên hàng công Indonesia sau cú hat-trick vào lưới Campuchia. Khả năng chọn vị trí, di chuyển vào khoảng trống và dứt điểm nhanh giúp cầu thủ này trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự Timor Leste.

Đội bóng của HLV José Pedro thường gặp khó khi đối thủ tăng tốc ở hai biên rồi đưa bóng vào khu vực cấm địa. Khoảng cách giữa các hậu vệ đôi lúc không được duy trì tốt, đặc biệt khi đội hình vừa mất quyền kiểm soát bóng.

Nếu Timor Leste chủ động lùi thấp, Mitchell Baker có thể tìm khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Những đường chuyền của Thom Haye hoặc Ivar Jenner cũng có thể đặt hàng thủ Timor Leste vào thế phải xoay người phòng ngự.

Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva và Ryan Harris Jom nhiều khả năng phải duy trì cự ly rất gần nhau. Tuy nhiên, việc tập trung quá nhiều cầu thủ ở trung lộ có thể mở ra không gian cho Sandy Walsh hoặc Eliano Reijnders thực hiện các pha lên bóng ở biên.

Timor Leste có thể hạn chế Mitchell Baker trong một số thời điểm bằng cách bố trí thêm một tiền vệ phòng ngự lùi sâu. Cách sắp xếp này lại khiến đội bóng gặp khó khi muốn đưa bóng lên phía trên và tổ chức phản công.

Indonesia hướng đến chiến thắng đậm

Indonesia không chỉ cần ba điểm mà còn phải tính đến hiệu số trong cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng A. Sau khi Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 và Singapore cũng giành chiến thắng 2-0, Garuda có lý do để duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Thầy trò HLV Indonesia có thể xoay vòng một số vị trí nhưng vẫn đủ sức kiểm soát thế trận. Thom Haye và Marc Klok giúp đội bóng làm chủ khu vực giữa sân, trong khi Ivar Jenner có thể hỗ trợ giành lại bóng ngay sau khi mất quyền kiểm soát.

Sandy Walsh mang đến khả năng tham gia tấn công từ hàng phòng ngự. Eliano Reijnders và Beckham Putra có thể khai thác khoảng trống ở hai biên hoặc thực hiện những pha di chuyển vào trung lộ.

Lợi thế của Indonesia còn nằm ở khả năng pressing. Timor Leste chưa xử lý tốt khi bị gây sức ép gần khu vực cấm địa, vì vậy Garuda có thể tạo ra cơ hội mà không cần tổ chức quá nhiều đường chuyền.

Nếu sớm tạo được cách biệt, Indonesia có điều kiện thay đổi nhân sự mà vẫn duy trì tốc độ trận đấu. Những cầu thủ vào sân trong hiệp hai sẽ có nhiều khoảng trống hơn khi hàng phòng ngự Timor Leste suy giảm thể lực.

Vì sao Indonesia được đánh giá cao hơn?

Khác biệt đầu tiên nằm ở phong độ. Indonesia thắng bốn và chỉ thua một trong năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và để thủng lưới hai lần.

Garuda giữ sạch lưới trong bốn trận thuộc giai đoạn này. Hiệu suất trung bình 2,6 bàn thắng và 0,4 bàn thua mỗi trận cho thấy Indonesia duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm lần ra sân gần nhất, ghi bảy bàn nhưng nhận 12 bàn thua. Sáu trong số bảy bàn thắng của đội bóng này đến từ hai trận gặp Brunei tại vòng loại.

Khi bước vào vòng bảng, Timor Leste chưa thể tái hiện hiệu quả tấn công đó. Họ lần lượt thua Việt Nam và Singapore, không ghi bàn và chỉ có một cú sút trúng đích sau hai trận.

Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn ủng hộ Indonesia. Garuda thắng cả sáu lần gặp Timor Leste, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Trong năm cuộc đối đầu gần nhất, Indonesia ghi trung bình ba bàn mỗi trận. Bốn trong năm trận khép lại với ít nhất ba pha lập công.

Timor Leste có thể tạo bất ngờ?

Cơ hội tốt nhất của Timor Leste có thể đến từ những tình huống phản công hoặc bóng cố định. João Rangel, Zenivio Mota và Xavi Arrarte cần tận dụng tối đa những lần hiếm hoi đội bóng giành được quyền kiểm soát.

Timor Leste có thể chủ động kéo đội hình xuống thấp, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm rồi tìm cách đưa bóng nhanh lên phía trên. Những đường chuyền dài hướng đến João Rangel có thể giúp đội bóng tránh phải triển khai qua khu vực giữa sân.

Đội bóng của HLV José Pedro cũng có thể trông chờ vào những quả phạt góc. Timor Leste được hưởng hai quả góc trước Việt Nam và ba quả trước Singapore, đạt trung bình 2,5 quả mỗi trận tại vòng bảng.

Dù vậy, Timor Leste chưa cho thấy khả năng duy trì các đợt phản công với đủ quân số. Khi phần lớn cầu thủ phải tập trung phòng ngự, người nhận bóng phía trên thường rơi vào trạng thái bị cô lập.

Indonesia cũng chỉ để thủng lưới hai lần trong năm trận gần nhất. Nếu Garuda kiểm soát tốt bóng hai và không để Timor Leste thực hiện những đường chuyền đầu tiên sau khi giành bóng, khả năng bất ngờ sẽ giảm đáng kể.

Kịch bản bàn thắng Timor Leste vs Indonesia

Trong năm trận gần nhất, Timor Leste ghi bảy bàn và để thủng lưới 12 lần. Trung bình mỗi trận của đội bóng này xuất hiện 3,8 bàn.

Bốn trong năm trận khép lại với ít nhất ba pha lập công. Tuy nhiên, hàng công Timor Leste chưa ghi bàn tại vòng bảng, còn hàng thủ đã nhận chín bàn thua sau hai lượt trận.

Indonesia ghi 13 bàn trong năm trận gần đây, đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Garuda cũng giữ sạch lưới bốn lần trong giai đoạn này.

Lịch sử đối đầu tiếp tục cho thấy khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng. Tổng số bàn trung bình trong năm lần gặp nhau gần nhất đạt 3,4 bàn mỗi trận, trong đó Indonesia ghi trung bình ba bàn.

Indonesia cần một chiến thắng đậm để cạnh tranh hiệu số. Garuda vì vậy có thể tiếp tục duy trì sức ép ngay cả khi đã tạo được khoảng cách an toàn.

Timor Leste đã để thủng lưới chín lần sau hai lượt trận và phải đối mặt với một hàng công có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn. Khả năng trận đấu xuất hiện từ bốn bàn trở lên tương đối cao.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 6–7 bàn.

Dự đoán phạt góc Timor Leste vs Indonesia

Indonesia thực hiện tổng cộng 28 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 5,6 quả mỗi trận. Tổng số phạt góc trung bình trong các trận đấu của Garuda là 10,8 quả.

Bốn trong năm trận gần đây của Indonesia xuất hiện từ chín quả góc trở lên. Con số này phù hợp với lối chơi thường xuyên đưa bóng ra hai biên và duy trì sức ép gần khu vực cấm địa.

Timor Leste được hưởng hai quả góc trước Việt Nam và ba quả trước Singapore. Tổng số phạt góc trong cả hai trận đều dừng ở mức tám quả.

Với kịch bản Indonesia chiếm quyền kiểm soát và liên tục tổ chức tấn công, Garuda nhiều khả năng vượt trội về số lần đá phạt góc. Timor Leste có thể tạo ra một vài quả góc từ những pha phản công nhưng khó duy trì sức ép đủ lâu.

Dự đoán tổng phạt góc: Từ 9–11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Timor Leste vs Indonesia

Indonesia không phải đội thường xuyên phải phạm lỗi khi đối đầu với những đối thủ yếu hơn. Garuda có xu hướng kiểm soát bóng, đẩy đối phương lùi sâu và hạn chế các tình huống phải ngăn phản công trong trạng thái bị động.

Trong bốn trận gần nhất có dữ liệu đầy đủ, Indonesia nhận tổng cộng sáu thẻ vàng, trung bình 1,5 thẻ mỗi trận.

Timor Leste nhận một thẻ vàng trước Việt Nam và hai thẻ trước Singapore. Việc phải phòng ngự trong thời gian dài khiến các tiền vệ và hậu vệ của đội bóng này dễ rơi vào tình huống phạm lỗi khi đối phương tăng tốc.

Những cầu thủ như Mitchell Baker, Beckham Putra hoặc Eliano Reijnders có thể buộc hàng phòng ngự Timor Leste phải thực hiện các pha phạm lỗi chiến thuật ở hai biên hoặc gần khu vực cấm địa.

Indonesia nhiều khả năng kiểm soát bóng vượt trội và không cần sử dụng quá nhiều tình huống ngăn chặn trái phép. Timor Leste được dự báo là đội nhận nhiều thẻ hơn.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Từ 3–5 thẻ.

Thế trận có thể diễn ra ra sao?

Indonesia được dự báo sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động đẩy đội hình sang phần sân Timor Leste. Thom Haye cùng Marc Klok có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ, còn Sandy Walsh và Eliano Reijnders mở rộng không gian tấn công.

Timor Leste nhiều khả năng bố trí số đông trước khu vực cấm địa. Hai tuyến phòng ngự được kéo gần nhau nhằm hạn chế khoảng trống để các tiền vệ Indonesia thực hiện những đường chuyền quyết định.

Garuda cần luân chuyển bóng nhanh và liên tục thay đổi hướng tấn công. Nếu đưa bóng quá chậm, Indonesia có thể tạo điều kiện để Timor Leste duy trì khối phòng ngự thấp.

Những pha đổi cánh, phối hợp một chạm và di chuyển vào khoảng trống giữa các hậu vệ có thể giúp Indonesia phá vỡ hệ thống của đối phương.

Bàn mở tỉ số sẽ có ảnh hưởng lớn đến diễn biến trận đấu. Nếu Indonesia ghi bàn trong khoảng 20 phút đầu, Timor Leste khó tiếp tục duy trì đội hình thấp và có thể để lộ thêm không gian.

Sức ép nhiều khả năng gia tăng trong hiệp hai, thời điểm hàng thủ Timor Leste bắt đầu suy giảm thể lực. Đây có thể là giai đoạn Indonesia ghi thêm nhiều bàn để tạo ra chiến thắng cách biệt.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste có thể sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV José Pedro tiếp tục đặt niềm tin vào tập thể trẻ đã thi đấu trong hai lượt trận đầu tiên.

Indonesia thiếu Shayne Pattynama vì chấn thương. Dù vậy, Garuda vẫn có nhiều lựa chọn chất lượng ở cả hàng phòng ngự, tuyến giữa lẫn hàng công.

Khả năng xoay vòng nhân sự là một lợi thế của Indonesia. HLV đội bóng có thể điều chỉnh một số vị trí nhằm bảo đảm thể lực mà vẫn duy trì ưu thế trước Timor Leste.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste: Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte, Zion Cruz; Ryan Harris Jom, Liam Farrugia.

Indonesia: Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Phong độ và lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất, ghi bảy bàn và để thủng lưới 12 lần. Hai chiến thắng đều đến trước Brunei tại vòng loại AFF Cup 2026.

Trong hai lượt trận vòng bảng, Timor Leste toàn thua, chưa ghi bàn và nhận chín bàn thua. Khả năng tấn công của đội bóng suy giảm rõ rệt khi phải đối đầu với những đối thủ có cường độ thi đấu cao hơn.

Indonesia thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Garuda giữ sạch lưới bốn trận và đang duy trì sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Hai đội đã gặp nhau sáu lần. Indonesia giành chiến thắng trong cả sáu trận, ghi tổng cộng 21 bàn và chỉ để Timor Leste chọc thủng lưới hai lần.

Thành tích đối đầu cho thấy Timor Leste thường gặp nhiều khó khăn khi phải chống đỡ tốc độ và khả năng áp sát của Indonesia. Khoảng cách về chất lượng đội hình hiện tại còn khiến thử thách trở nên lớn hơn.

Dự đoán tỉ số Timor Leste vs Indonesia

Indonesia vượt trội về chất lượng đội hình, phong độ, khả năng kiểm soát bóng và thành tích đối đầu. Garuda cũng có động lực ghi nhiều bàn để cạnh tranh hiệu số trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Timor Leste có thể phòng ngự số đông trong giai đoạn đầu nhưng khó duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút. Những khoảng trống nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi các hậu vệ phải di chuyển liên tục trước những pha đổi hướng tấn công của Indonesia.

Nếu Thom Haye và Marc Klok kiểm soát tốt khu vực giữa sân, Indonesia có thể liên tục đưa bóng đến vị trí của Mitchell Baker, Beckham Putra và Eliano Reijnders.

Garuda được dự báo sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng cách biệt trước một Timor Leste chưa ghi được bàn nào tại vòng bảng.

Dự đoán phổ biến: Timor Leste 0-6 Indonesia sau 90 phút.