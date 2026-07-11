Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số tứ kết Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h ngày 12/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Argentina vs Thụy Sĩ lúc 8h ngày 12/7/2026 nghiêng về Messi cùng đồng đội, nhưng nhà đương kim vô địch hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước đối thủ chưa thua tại World Cup 2026.

Argentina bước vào trận tứ kết với thành tích toàn thắng từ đầu giải và hàng công đã ghi 14 bàn sau 5 trận. Dù vậy, đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng ngự giàu tính kỷ luật của Thụy Sĩ trên sân Arrowhead.

Tổng hợp dự đoán Argentina vs Thụy Sĩ

Đại diện châu Âu chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026, đồng thời mới nhận 3 bàn thua. Bản lĩnh của Lionel Messi cùng chất lượng đội hình Argentina có thể tạo ra khác biệt, nhưng đây khó là trận đấu dễ dàng cho nhà đương kim vô địch.

Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp. Đội bóng Nam Mỹ lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde và Ai Cập để giành quyền góp mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất.

Thụy Sĩ cũng tiến vào tứ kết với thành tích bất bại. Đoàn quân của HLV Murat Yakin thắng 4, hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức, nổi bật với hệ thống phòng ngự chắc chắn và phong độ ổn định của thủ môn Gregor Kobel.

Nguồn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp dữ liệu quốc tế Argentina 2-1 Thụy Sĩ Argentina nhỉnh hơn nhờ khả năng tạo khác biệt của các ngôi sao Mô hình thống kê Argentina 2-1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ phòng ngự chắc chắn nhưng có thể gặp khó trước sức ép liên tục Nhận định chuyên môn Argentina 3-2 Thụy Sĩ Trận đấu có thể cởi mở nếu đại diện châu Âu buộc phải đẩy cao đội hình

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn xác suất hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,2%.

Argentina cũng chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng số 1 thế giới, cao hơn vị trí thứ 19 của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, khoảng cách thứ hạng không phản ánh đầy đủ sự khó chịu của đội bóng châu Âu, tập thể đang duy trì thành tích bất bại từ đầu giải.

Argentina cần thắng để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương

Argentina tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng cả 5 trận. Đoàn quân của Lionel Scaloni không chỉ duy trì sức mạnh trên hàng công mà còn cho thấy bản lĩnh trong những thời điểm trận đấu trở nên khó khăn.

Chiến thắng 3-2 trước Cape Verde sau 120 phút và màn ngược dòng cùng tỷ số trước Ai Cập cho thấy Argentina luôn có đủ nhân tố để xoay chuyển cục diện. Lionel Messi tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cách vận hành lối chơi của đội bóng Nam Mỹ.

Bên cạnh Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez giúp Argentina có nhiều phương án tiếp cận khung thành. Enzo Fernandez cùng Alexis Mac Allister đảm nhiệm vai trò điều tiết, kiểm soát tuyến giữa và đưa bóng nhanh lên phía trên.

Argentina đã ghi 14 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Hiệu suất này giúp nhà đương kim vô địch duy trì sức ép lớn, ngay cả khi đối thủ chủ động lùi sâu và tổ chức phòng ngự số đông.

Dù vậy, 7 bàn thua từ đầu giải là con số khiến HLV Scaloni phải thận trọng. Cả Cape Verde và Ai Cập đều ghi được hai bàn vào lưới Argentina, cho thấy hàng thủ của Emiliano Martinez vẫn có thể bị khai thác trong các pha chuyển trạng thái.

Vì sao Argentina được đánh giá cao hơn?

Lợi thế lớn nhất của Argentina nằm ở kinh nghiệm thi đấu tại các vòng loại trực tiếp. Phần lớn cầu thủ trụ cột trong đội hình hiện tại từng trải qua nhiều trận đấu áp lực cao ở World Cup, Copa America và các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Messi vẫn là cầu thủ có khả năng thay đổi trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hoặc pha xử lý. Khả năng di chuyển giữa các tuyến của đội trưởng Argentina giúp Lautaro Martinez và Julian Alvarez có thêm khoảng trống để xâm nhập khu vực cấm địa.

Tuyến giữa Argentina cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng cầm bóng và tạo đột biến. Enzo Fernandez có thể phát động tấn công từ phần sân nhà, Mac Allister hoạt động linh hoạt, còn Leandro Paredes mang đến khả năng tranh chấp và giữ nhịp.

Phong độ gần đây của Argentina rất ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp, ghi 14 bàn và nhận 7 bàn thua. Đại diện Nam Mỹ đã ghi bàn trong mọi trận đấu tại World Cup 2026, đồng thời có nhiều cầu thủ đủ sức giải quyết thế bế tắc.

Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía Argentina. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Albiceleste thắng 3 và hòa 2, chưa từng thất bại trước Thụy Sĩ.

Thụy Sĩ có thể gây khó trong bao lâu?

Thụy Sĩ tiếp tục xây dựng thành công dựa trên sự chặt chẽ và tính tổ chức. Đội bóng của Murat Yakin chưa thua trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup 2026, với 4 chiến thắng và một trận hòa.

Đại diện châu Âu vượt qua Algeria 2-0 trước khi đánh bại Colombia trên chấm luân lưu. Hai trận giữ sạch lưới liên tiếp ở vòng knock-out cho thấy hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ đang vận hành rất hiệu quả.

Gregor Kobel là điểm tựa quan trọng trong khung thành. Phía trên thủ môn này, Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez sở hữu nhiều kinh nghiệm, duy trì cự ly tốt và có khả năng chống bóng bổng.

Granit Xhaka giữ vai trò chỉ huy tuyến giữa, hỗ trợ phòng ngự và phát triển bóng. Breel Embolo mang đến sức mạnh trong những pha phản công, còn Ruben Vargas và Dan Ndoye có thể gây khó bằng tốc độ ở hai cánh.

Hạn chế của Thụy Sĩ nằm ở khả năng sáng tạo sau khi Johan Manzambi chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez cũng chưa thể trở lại, khiến HLV Murat Yakin không có nhiều phương án điều chỉnh nhân sự.

Thụy Sĩ có thể duy trì thế trận chặt chẽ trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, nếu Argentina ghi bàn trước, đại diện châu Âu sẽ phải đẩy đội hình lên cao và để lộ thêm khoảng trống cho Messi cùng các đồng đội khai thác.

Kịch bản bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina ghi 14 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Hai trận đấu gần nhất của đội bóng Nam Mỹ đều kết thúc với tỷ số 3-2, cho thấy khả năng tấn công mạnh nhưng hàng phòng ngự chưa thật sự chắc chắn.

Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua sau 5 trận. Đại diện châu Âu giữ sạch lưới trước Algeria và Colombia tại vòng knock-out, khẳng định khả năng phòng ngự có tổ chức trước những đối thủ giàu tốc độ.

Với tính chất của trận tứ kết, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp, thu hẹp không gian ở trung lộ và hạn chế khoảng trống dành cho Messi. Argentina cần kiên nhẫn luân chuyển bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương trước khi tăng tốc.

Nhà đương kim vô địch vẫn có khả năng ghi từ hai bàn trở lên nhờ chất lượng cá nhân và chiều sâu hàng công. Thụy Sĩ cũng đủ sức tạo ra cơ hội từ phản công hoặc những tình huống cố định.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện khoảng 4 đến 5 bàn, với khả năng cả Argentina và Thụy Sĩ cùng ghi bàn.

Tình hình lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV Lionel Scaloni có thể tiếp tục sử dụng bộ khung gồm Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Việc không có cầu thủ quan trọng vắng mặt giúp Argentina sở hữu nhiều phương án thay đổi chiến thuật. Scaloni có thể lựa chọn chơi với ba tiền đạo hoặc tăng cường thêm một tiền vệ để kiểm soát khu vực trung tâm.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi do chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục vắng mặt vì chấn thương cơ.

Những thiếu vắng này ảnh hưởng đến khả năng xoay tua và sáng tạo của đội bóng châu Âu. Xhaka, Freuler, Vargas, Ndoye và Embolo sẽ phải đảm nhận thêm trách nhiệm trong các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Enzo Fernandez, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

Thụy Sĩ (4-2-3-1): Gregor Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas, Sow; Embolo.

Phong độ và lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 14 bàn và để thủng lưới 7 lần. Đại diện Nam Mỹ đạt hiệu suất 2,8 bàn mỗi trận, nhưng chưa giữ sạch lưới trong hai trận thuộc vòng knock-out.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức. Đội bóng của Murat Yakin ghi 9 bàn, chỉ nhận 3 bàn thua và giữ sạch lưới ở hai trận gần nhất.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2. Thụy Sĩ chưa từng đánh bại đội bóng Nam Mỹ trong chuỗi đối đầu này.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại World Cup diễn ra ở vòng 1/8 năm 2014. Argentina giành chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng muộn của Angel Di Maria.

Cuộc tái đấu tại Arrowhead tiếp tục đặt Thụy Sĩ vào thử thách lớn. Tuy nhiên, với phong độ phòng ngự hiện tại, đội bóng châu Âu có thể khiến Argentina phải trải qua một trận đấu kéo dài và giàu tính chiến thuật.

Thống kê đáng chú ý Argentina vs Thụy Sĩ

Lionel Messi đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại World Cup 2026.

Argentina toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi 14 bàn và nhận 7 bàn thua.

Nhà đương kim vô địch đạt hiệu suất trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Thụy Sĩ bất bại trong thời gian thi đấu chính thức với 4 chiến thắng và một trận hòa.

Đại diện châu Âu ghi 9 bàn và mới để thủng lưới 3 lần, đạt trung bình 0,6 bàn thua mỗi trận.

Thụy Sĩ giữ sạch lưới trong hai trận thuộc vòng knock-out gặp Algeria và Colombia.

Argentina tạo ra trung bình khoảng 5 quả phạt góc mỗi trận, còn Thụy Sĩ duy trì mức khoảng 4 đến 5 quả.

Argentina thường chỉ nhận từ 0 đến 1 thẻ vàng mỗi trận. Số thẻ của Thụy Sĩ dao động trong khoảng 0 đến 2 thẻ, ngoại trừ trận gặp Colombia.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Argentina thắng 3 và hòa 2 trước Thụy Sĩ.

Theo mô hình Opta, Argentina có 57,1% khả năng thắng trong 90 phút, Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn xác suất hòa là 24,2%.

Dự đoán tỉ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina sở hữu đội hình đồng đều, nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm vượt trội tại vòng loại trực tiếp. Phong độ của Messi cùng hiệu suất ghi bàn cao giúp nhà đương kim vô địch có nhiều cơ sở để hướng tới tấm vé vào bán kết.

Thụy Sĩ đủ khả năng gây khó bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật, khả năng giữ cự ly và phong độ xuất sắc của Gregor Kobel. Xhaka, Embolo, Vargas và Ndoye cũng có thể tạo ra nguy hiểm trong những pha phản công.

Việc thiếu Johan Manzambi khiến sức sáng tạo của Thụy Sĩ bị ảnh hưởng. Nếu Argentina duy trì được sức ép và tận dụng tốt cơ hội, Messi cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, dù trận đấu có thể diễn ra giằng co đến những phút cuối.

Dự đoán phổ biến: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.