Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số tứ kết Na Uy vs Anh lúc 4h ngày 12/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Na Uy vs Anh lúc 4h ngày 12/7/2026 nghiêng về một trận đấu giằng co, nơi Haaland cùng đội bóng Bắc Âu thách thức bản lĩnh của Tam sư tại tứ kết World Cup 2026.

Na Uy bước vào màn so tài với tuyển Anh bằng sự tự tin rất lớn sau khi vượt qua Brazil ở vòng 1/8. Erling Haaland đang duy trì phong độ ghi bàn bùng nổ, trở thành điểm tựa để đại diện Bắc Âu hướng tới một cột mốc lịch sử khác trên sân Hard Rock.

Tổng hợp dự đoán Na Uy vs Anh

Tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn về chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm và bản lĩnh tại vòng knock-out. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Mexico cho thấy đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn có thể gặp khó khi đối thủ duy trì sức ép và khai thác tốt khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Đây là lần đầu tiên Na Uy góp mặt tại tứ kết World Cup. Đội bóng của HLV Stale Solbakken trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất giải sau khi lần lượt vượt qua vòng bảng, đánh bại Bờ Biển Ngà và tạo cú sốc trước Brazil.

Tuyển Anh hướng tới lần thứ ba liên tiếp có mặt ở bán kết hoặc tiến sâu tại World Cup. Tam sư sở hữu đội hình đồng đều với Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở môi trường đỉnh cao.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp dữ liệu quốc tế Na Uy 1-2 Anh Anh nhỉnh hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu Mô hình thống kê Na Uy 2-2 Anh Hai hàng công đang đạt hiệu suất cao, khả năng hòa trong 90 phút khá rõ Nhận định chuyên môn Na Uy 2-2 Anh Haaland có thể giúp Na Uy tạo bất ngờ trước hàng thủ chưa thật sự ổn định của Anh

Theo dự báo của siêu máy tính Opta, tuyển Anh có 50,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Na Uy đạt 25,1%, còn khả năng hai đội hòa là 24,5%.

Tam sư cũng chiếm ưu thế về thứ hạng khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn vị trí 31 của Na Uy. Dù vậy, khoảng cách này không phản ánh hết sự khó lường của đại diện Bắc Âu, đội bóng đang sở hữu phong độ cao cùng một Erling Haaland đặc biệt nguy hiểm.

Tuyển Anh cần chiến thắng để khẳng định vị thế

Anh bước vào tứ kết sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước đồng chủ nhà Mexico. Dù chỉ kiểm soát bóng 33,2%, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel vẫn tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái để ghi ba bàn.

Jude Bellingham tiếp tục giữ vai trò kết nối giữa tuyến giữa và hàng công. Harry Kane duy trì khả năng chọn vị trí cùng sự lạnh lùng trước khung thành, giúp Tam sư nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026.

Anh cũng đã ghi ít nhất hai bàn trong mỗi trận thuộc chuỗi thắng này. Khả năng khai thác sai lầm, tổ chức phản công và tạo khác biệt từ các cá nhân là cơ sở để đội bóng châu Âu hướng tới vé bán kết.

Tuy nhiên, hàng thủ Tam sư vẫn để lộ những vấn đề đáng lo ngại. Việc phải thực hiện tới 48 pha phá bóng trước Mexico cho thấy Anh đã trải qua thời gian dài chịu sức ép và không dễ kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Lịch sử tại vòng loại trực tiếp cũng đặt ra thử thách cho đội bóng của Thomas Tuchel. Năm trong sáu lần gần nhất bị loại ở vòng knock-out World Cup của Anh đều diễn ra trước các đối thủ châu Âu.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Tuyển Anh sở hữu lực lượng đồng đều ở cả ba tuyến. Harry Kane là trung phong giàu kinh nghiệm, Jude Bellingham có khả năng tạo đột biến từ tuyến hai, còn Bukayo Saka và Anthony Gordon mang đến tốc độ ở hai cánh.

Tuyến giữa với Declan Rice và Elliot Anderson giúp Tam sư có khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và phát triển các pha phản công. Khi cần đẩy cao đội hình, Anh cũng có thể sử dụng Bellingham như một tiền vệ tấn công hỗ trợ trực tiếp cho Kane.

Phong độ gần đây của Tam sư khá ổn định. Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua. Hiệu suất trung bình 2,2 bàn mỗi trận cho thấy hàng công đang duy trì được sự hiệu quả.

Đội bóng của Thomas Tuchel còn có nhiều kinh nghiệm ở những trận đấu đòi hỏi sự thận trọng. Anh có thể chủ động kiểm soát bóng, nhưng cũng sẵn sàng lùi thấp và chuyển trạng thái nhanh như cách họ đã làm trước Mexico.

Sự linh hoạt về chiến thuật là ưu thế đáng kể của Tam sư. Dù vậy, việc thiếu Jarell Quansah cùng khả năng vắng mặt của Reece James và Djed Spence có thể khiến các phương án phòng ngự bị thu hẹp.

Na Uy có thể gây khó trong bao lâu?

Na Uy đang là một trong những đội bóng tạo ra nhiều cảm xúc nhất tại World Cup 2026. Sau thất bại 1-4 trước Pháp bằng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị, thầy trò HLV Stale Solbakken đã phản ứng mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp.

Đại diện Bắc Âu vượt qua Bờ Biển Ngà trước khi đánh bại Brazil ở vòng 1/8. Cú đúp của Erling Haaland vào lưới Selecao giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại tứ kết World Cup.

Haaland đã ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức gần nhất cho đội tuyển quốc gia, với tổng cộng 27 pha lập công. Tiền đạo này cũng nổ súng trong cả bốn lần ra sân tại World Cup 2026, trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ tuyển Anh.

Martin Odegaard giữ vai trò tổ chức và cung cấp bóng cho tuyến trên. Sander Berge cùng Patrick Berg giúp Na Uy duy trì khả năng tranh chấp ở khu vực trung tuyến, còn Antonio Nusa mang đến tốc độ trong những pha chuyển trạng thái.

Na Uy không cần kiểm soát bóng quá nhiều để tạo ra cơ hội. Những đường chuyền nhanh hướng tới Haaland, khả năng làm tường của Alexander Sorloth và các pha băng lên từ tuyến hai có thể đặt hàng thủ Anh vào trạng thái báo động.

Hạn chế của Na Uy nằm ở khả năng phòng ngự. Đội bóng Bắc Âu đã nhận 9 bàn thua sau 5 trận, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Nếu để Anh khai thác khoảng trống ở hai biên, Na Uy có thể phải trả giá.

Kịch bản bàn thắng Na Uy vs Anh

Na Uy ghi 12 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Đại diện Bắc Âu cũng đã nhận 9 bàn thua, khiến phần lớn các trận đấu của họ diễn ra với thế trận cởi mở.

Bốn trong năm trận gần nhất của Na Uy xuất hiện ít nhất ba bàn. Bảy trong chín trận chính thức gần đây của đội bóng này thậm chí có tổng cộng từ năm bàn trở lên.

Anh cũng duy trì khả năng ghi bàn ổn định với 11 pha lập công trong 5 trận gần nhất, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Tam sư chỉ nhận 5 bàn thua trong giai đoạn này, nhưng trận thắng Mexico cho thấy hàng phòng ngự vẫn có thể bị xuyên phá khi đối thủ tăng tốc.

Lịch sử đối đầu lại gợi mở một trận đấu thận trọng hơn. Năm lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ xuất hiện tổng cộng 4 bàn, đạt trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Na Uy cũng không ghi bàn trong cả bốn lần gần nhất gặp Anh.

Dù vậy, phong độ của Haaland cùng khả năng tạo khác biệt từ Kane, Bellingham và Saka có thể khiến kịch bản lần này thay đổi. Trận đấu được dự báo xuất hiện khoảng 3 đến 4 bàn, với khả năng cả hai đội cùng ghi bàn.

Tình hình lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV Stale Solbakken nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp đội bóng Bắc Âu vượt qua Brazil, với Haaland đá cao nhất và Odegaard đảm nhiệm vai trò sáng tạo.

Tuyển Anh chắc chắn không có Jarell Quansah do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Khả năng ra sân của Reece James và Djed Spence vẫn còn bỏ ngỏ.

Những vấn đề nhân sự ở hàng phòng ngự có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay tua của Thomas Tuchel. Ezri Konsa, John Stones và Marc Guehi nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng trong hệ thống phòng ngự của Tam sư.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Phong độ và lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn, nhận 9 bàn thua và liên tục tạo ra những trận đấu có nhịp độ cao.

Anh thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây. Tam sư ghi 11 bàn, để thủng lưới 5 lần và đang có chuỗi ba chiến thắng liên tiếp tại World Cup 2026.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Na Uy. Xét toàn bộ 12 lần đối đầu, Tam sư có 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 thất bại.

Na Uy chưa từng đánh bại một đại diện châu Âu tại World Cup. Đội bóng Bắc Âu cũng không ghi được bàn thắng trong bốn lần gần nhất chạm trán tuyển Anh.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau khi Na Uy sở hữu một tiền đạo đạt phong độ cao như Haaland. Yếu tố này có thể giúp đại diện Bắc Âu tạo ra một thế trận khác so với những lần đối đầu trước.

Thống kê đáng chú ý Na Uy vs Anh

Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng tứ kết World Cup.

Đại diện Bắc Âu ghi 12 bàn và nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Anh giành quyền vào tứ kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Tam sư chỉ kiểm soát bóng 33,2% trước Mexico, mức thấp nhất của đội tuyển này trong một trận World Cup kể từ năm 1966.

Anh thực hiện 48 pha phá bóng trước Mexico, nhiều nhất trong một trận đấu tại World Cup của Tam sư kể từ năm 1990.

Erling Haaland ghi bàn trong 14 trận đấu chính thức liên tiếp cho Na Uy, với tổng cộng 27 bàn trong giai đoạn này.

Haaland đã lập công trong cả bốn lần ra sân tại World Cup 2026.

Bảy trong chín trận đấu chính thức gần nhất của Na Uy xuất hiện ít nhất năm bàn thắng.

Theo mô hình Opta, Anh có 50,4% cơ hội thắng trong 90 phút, Na Uy đạt 25,1%, còn khả năng hòa là 24,5%.

Dự đoán tỉ số Na Uy vs Anh

Anh có lợi thế về kinh nghiệm, chiều sâu lực lượng và khả năng thích nghi với nhiều kiểu thế trận. Kane, Bellingham và Saka đủ sức tạo ra khác biệt nếu Tam sư khai thác tốt những khoảng trống trong hàng phòng ngự Na Uy.

Na Uy lại sở hữu tinh thần hưng phấn sau chiến thắng trước Brazil. Haaland đang đạt phong độ ghi bàn rất cao, còn Odegaard cùng Sander Berge giúp đội bóng Bắc Âu duy trì được sự cân bằng ở tuyến giữa.

Sự tương phản giữa hàng công bùng nổ và hàng thủ chưa chắc chắn của Na Uy có thể tạo ra một trận đấu nhiều cơ hội. Anh được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện Bắc Âu đủ khả năng kéo trận tứ kết vào hiệp phụ.

Dự đoán phổ biến: Na Uy 2-2 Anh.