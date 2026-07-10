Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ lúc 2h ngày 11/7/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số tứ kết Tây Ban Nha vs Bỉ lúc 2h ngày 11/7/2026 nghiêng về La Roja, nhưng hàng công ghi 13 bàn của Bỉ hứa hẹn tạo ra nhiều thử thách tại tứ kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha bước vào trận gặp Bỉ với thành tích phòng ngự gần như tuyệt đối. Sau 5 lần ra sân tại World Cup 2026, đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Tuy nhiên, thử thách tại SoFi Stadium sẽ lớn hơn khi đối thủ của La Roja là một Bỉ đang đạt hiệu suất 2,6 bàn mỗi trận.

Chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 giúp Tây Ban Nha nối dài hành trình ổn định, dù họ phải chờ đến phút 91 mới tìm được bàn quyết định của Mikel Merino. Bỉ lại tạo dấu ấn bằng màn thắng Mỹ 4-1, trong đó Charles De Ketelaere ghi hai bàn và có thêm một kiến tạo.

Tổng hợp dự đoán Tây Ban Nha vs Bỉ

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi, Mỹ, thuộc vòng tứ kết World Cup 2026. Cuộc đối đầu được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Đây là màn so tài giữa hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải và một trong những hàng công đạt hiệu suất cao nhất. Tây Ban Nha chưa thủng lưới sau 5 trận, còn Bỉ đã ghi 13 bàn trong cùng quãng thời gian.

La Roja tiến vào tứ kết sau khi đứng đầu bảng H, đánh bại Áo 3-0 tại vòng 1/32 và vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8. Đội bóng xứ đấu bò không phải lúc nào cũng tạo ra thế trận áp đảo, nhưng khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng thời điểm quyết định đang giúp họ duy trì sự ổn định.

Bỉ trải qua vòng bảng với hai trận hòa trước Ai Cập và Iran trước khi thắng New Zealand 5-1. Đội bóng của HLV Rudi Garcia sau đó ngược dòng đánh bại Senegal 3-2 sau hiệp phụ rồi thắng Mỹ 4-1 ở vòng 1/8.

Chuyên trang Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Tổng hợp quốc tế Tây Ban Nha 1-0 Bỉ La Roja có lợi thế nhờ khả năng kiểm soát và hàng thủ chưa thủng lưới Mô hình dự báo Tây Ban Nha 2-1 Bỉ Bỉ đủ sức ghi bàn nhưng Tây Ban Nha có nhiều phương án tạo khác biệt hơn Nhận định phổ biến Tây Ban Nha 1-0 Bỉ Thế trận chặt chẽ có thể được quyết định bởi một khoảnh khắc trong hiệp hai

Trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ cấu trúc đội hình ổn định, khả năng pressing sau mất bóng và sự chắc chắn ở tuyến dưới. Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về La Roja, đội đang đứng thứ 2 thế giới, cao hơn vị trí thứ 9 của Bỉ.

Theo mô hình dự báo của Opta, Tây Ban Nha có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Khả năng thắng của Bỉ là 18,3%, còn xác suất trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 22,4%.

Dù các con số ủng hộ Tây Ban Nha, Bỉ không phải đối thủ dễ bị đẩy vào thế phòng ngự một chiều. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere và Romelu Lukaku có thể tạo ra khác biệt nếu La Roja để lộ khoảng trống khi dâng đội hình.

Tây Ban Nha cần thắng để khẳng định vị thế

Tây Ban Nha bước vào vòng tứ kết với thành tích bất bại sau 5 trận. Họ hòa Cape Verde 0-0 trong ngày ra quân rồi lần lượt vượt qua Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để dẫn đầu bảng H.

Tại vòng 1/32, La Roja tiếp tục giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 trước Áo. Mikel Oyarzabal trở thành điểm sáng với cú đúp, giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente giải quyết trận đấu bằng sự hiệu quả ở khu vực cuối sân.

Thử thách trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 khó khăn hơn đáng kể. Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt nhưng gặp nhiều trở ngại trước hàng thủ giàu kinh nghiệm của đối phương. Phải đến phút bù giờ, Mikel Merino mới ghi bàn duy nhất sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị.

Chiến thắng ấy phản ánh chiều sâu nhân sự của Tây Ban Nha. Ngay cả khi những cầu thủ đá chính chưa thể tạo ra khác biệt, HLV Luis de la Fuente vẫn có các phương án chất lượng để thay đổi cục diện.

Trước một Bỉ vừa ghi 4 bàn vào lưới Mỹ, Tây Ban Nha sẽ cần duy trì sự tập trung cao hơn. La Roja không thể chỉ dựa vào khả năng kiểm soát bóng mà còn phải ngăn chặn những pha chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Vì sao Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn?

Lợi thế lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng tổ chức thế trận. Rodri giữ vai trò trung tâm, giúp đội bóng xứ đấu bò kiểm soát khu vực giữa sân, thu hồi bóng và hạn chế các pha phản công từ đối phương.

Pedri mang đến khả năng luân chuyển bóng linh hoạt, còn Dani Olmo có thể di chuyển giữa các tuyến để tạo khoảng trống. Khi bộ ba này phối hợp tốt, Tây Ban Nha có thể duy trì sức ép mà không cần đẩy quá nhiều cầu thủ lên phía trước.

Ở hai hành lang, Lamine Yamal là nguồn tạo đột biến quan trọng. Khả năng đi bóng, xử lý trong phạm vi hẹp và tung ra đường chuyền quyết định của cầu thủ trẻ này có thể gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Bỉ.

Mikel Oyarzabal cũng đang có một giải đấu tích cực. Tiền đạo của Tây Ban Nha không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn tích cực di chuyển, kéo giãn hàng phòng ngự và tạo khoảng trống cho các tiền vệ băng lên.

Hàng thủ là điểm tựa rõ rệt nhất của La Roja. Tây Ban Nha chưa nhận bàn thua nào sau 5 trận, bất chấp việc đã đối đầu Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha. Cặp trung vệ Pau Cubarsi và Aymeric Laporte nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ Rodri, Marc Cucurella cùng Pedro Porro.

Khả năng pressing ngay sau khi mất bóng giúp Tây Ban Nha hạn chế số lần đối thủ tiếp cận vòng cấm. Phần lớn các pha lên bóng nguy hiểm được ngăn chặn từ giữa sân, giảm đáng kể áp lực dành cho thủ môn Unai Simon.

Bỉ có thể xuyên thủng hàng thủ La Roja?

Bỉ bước vào tứ kết với hàng công ghi 13 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất cao hơn đáng kể so với mức 1,8 bàn mỗi trận của Tây Ban Nha.

Đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ khởi đầu giải đấu khá chậm. Họ hòa Ai Cập 1-1, tiếp tục bị Iran cầm hòa 0-0 rồi mới tìm lại sự bùng nổ bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

Tại vòng 1/32, Bỉ từng rơi vào tình thế rất khó khăn khi bị Senegal dẫn 2-0 đến phút 86. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng khả năng tấn công bền bỉ giúp họ ghi liền ba bàn để thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Màn ngược dòng ấy mang đến sự tự tin lớn cho đội bóng châu Âu. Đến vòng 1/8, Bỉ tiếp tục nâng cao hiệu suất bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ.

Charles De Ketelaere là cầu thủ nổi bật nhất khi ghi hai bàn và kiến tạo một lần. Khả năng di chuyển linh hoạt của De Ketelaere giúp Bỉ tạo thêm nhiều phương án bên cạnh Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku.

De Bruyne vẫn là bộ não trong các pha lên bóng. Tiền vệ này có thể tung ra những đường chuyền xuyên tuyến, chuyển hướng tấn công hoặc tận dụng khoảng trống trước vòng cấm bằng các cú dứt điểm từ xa.

Doku mang đến tốc độ ở hành lang trái, còn Lukaku là điểm đến trong những tình huống đưa bóng trực diện vào vòng cấm. Nếu Bỉ thoát được lớp pressing đầu tiên, sức mạnh và tốc độ của bộ ba này có thể đặt hàng thủ Tây Ban Nha vào trạng thái phải lùi nhanh.

Vấn đề của Bỉ nằm ở sự ổn định. Họ đã thủng lưới 5 bàn và từng để Senegal ghi hai bàn trong phần lớn thời gian trận đấu. Trước một Tây Ban Nha có khả năng kiểm soát bóng tốt, hàng thủ Bỉ sẽ phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ trong suốt 90 phút.

Kịch bản bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha ghi 9 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. La Roja không liên tục tạo ra những chiến thắng cách biệt, nhưng khả năng tận dụng cơ hội ở các thời điểm quan trọng đang giúp họ tiến sâu.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente ghi bàn ở 4 trong 5 trận gần nhất. Ngoại lệ duy nhất là trận hòa Cape Verde 0-0 trong ngày ra quân.

Điểm nổi bật nhất vẫn là thành tích chưa thủng lưới. Tây Ban Nha giữ sạch lưới cả 5 trận, bao gồm những cuộc đối đầu có độ khó cao trước Uruguay, Áo và Bồ Đào Nha.

Bỉ sở hữu hàng công hiệu quả hơn với 13 bàn, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Quỷ đỏ cũng ghi bàn ở 4 trong 5 lần ra sân, chỉ không thể xuyên thủng hàng thủ Iran.

Khả năng trận đấu có bàn thắng vẫn khá cao, nhưng tính chất của vòng tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên kiểm soát khu vực giữa sân, còn Bỉ nhiều khả năng chờ cơ hội phản công thay vì dâng lên gây sức ép liên tục.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 1 đến 2 bàn. Một bàn mở tỷ số có thể khiến cục diện thay đổi, nhưng khả năng xuất hiện màn rượt đuổi với nhiều bàn thắng không được đánh giá cao.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: 1-2 bàn.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Đây đều là những cầu thủ có khả năng tạo tốc độ ở hai biên, nên HLV Luis de la Fuente sẽ mất đi một số lựa chọn khi cần thay đổi cách tấn công.

Dù vậy, La Roja vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu. Alex Baena, Dani Olmo, Mikel Merino và Mikel Oyarzabal đều có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trên hàng công.

Bỉ bước vào trận đấu với đầy đủ những nhân tố quan trọng. Courtois, De Bruyne, Doku, De Ketelaere, Trossard và Lukaku đều sẵn sàng ra sân.

Việc không gặp tổn thất lớn về lực lượng giúp Bỉ có nhiều phương án xoay tua hơn, đặc biệt sau hành trình đã có một trận phải thi đấu hiệp phụ trước Senegal.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Phong độ và lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. La Roja ghi 9 bàn, chưa thủng lưới và giữ sạch lưới trước cả Uruguay, Áo lẫn Bồ Đào Nha.

Bỉ cũng chưa thua tại World Cup 2026. Quỷ đỏ thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận, ghi 13 bàn nhưng để lọt lưới 5 lần.

Xét lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế với 12 chiến thắng, 6 trận hòa và 5 thất bại sau 23 lần gặp Bỉ.

Hai đội từng tạo ra một trong những trận đấu đáng nhớ tại tứ kết World Cup 1986. Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu, Bỉ thắng ở loạt luân lưu để giành quyền vào bán kết.

Bốn năm sau, Tây Ban Nha đòi lại món nợ bằng chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại vòng bảng World Cup 1990. Cuộc gặp tại SoFi vì thế tiếp tục gợi lại nhiều ký ức giữa hai đội tuyển giàu truyền thống của bóng đá châu Âu.

Thống kê đáng chú ý Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn và chưa thủng lưới sau 5 trận tại World Cup 2026. Hàng phòng ngự của La Roja đang có chuỗi 450 phút giữ sạch lưới.

Bỉ ghi 13 bàn sau 5 trận, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Quỷ đỏ đã ghi tổng cộng 12 bàn chỉ trong ba trận gần nhất trước New Zealand, Senegal và Mỹ.

Bỉ lần thứ ba lọt vào tứ kết trong 4 kỳ World Cup gần nhất. Thành tích này cho thấy kinh nghiệm của họ ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Trước khi thắng Mỹ 4-1, Bỉ từng bị Senegal dẫn 2-0 đến phút 86 nhưng vẫn ngược dòng thắng 3-2 sau hiệp phụ.

Mikel Merino chỉ có mặt trên sân ít phút trước khi ghi bàn ở phút 91, giúp Tây Ban Nha loại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8.

Mikel Oyarzabal lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/32. Tiền đạo này tiếp tục là một trong những cầu thủ được chờ đợi trên hàng công La Roja.

Charles De Ketelaere ghi hai bàn và có một kiến tạo trong trận Bỉ thắng Mỹ 4-1. Phong độ của cầu thủ này giúp Quỷ đỏ giảm sự phụ thuộc vào De Bruyne và Lukaku.

Tây Ban Nha được hưởng 39 quả phạt góc sau 5 trận, trung bình 7,8 quả mỗi trận. Bỉ có 23 quả, đạt mức trung bình 4,6 quả mỗi trận.

Theo mô hình Opta, Tây Ban Nha có 59,3% khả năng thắng trong 90 phút. Bỉ đạt 18,3%, còn khả năng hai đội phải thi đấu hiệp phụ là 22,4%.

Dự đoán tỉ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát bóng, sự ổn định và cấu trúc phòng ngự. Chuỗi 5 trận không thủng lưới mang đến nền tảng quan trọng để La Roja hạn chế những mũi tấn công giàu tốc độ của Bỉ.

Bỉ đủ khả năng tạo ra khó khăn nhờ phong độ cao của De Ketelaere, kinh nghiệm của De Bruyne và sức mạnh của Lukaku. Quỷ đỏ có thể gây nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái, nhưng hàng thủ đã nhận 5 bàn của họ sẽ phải chịu áp lực lớn trước khả năng luân chuyển bóng của Tây Ban Nha.

Thế trận nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ, với Tây Ban Nha giữ bóng nhiều hơn và Bỉ chờ cơ hội phản công. Khác biệt có thể đến từ một tình huống phối hợp ở biên, pha bóng cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người.

Dự đoán phổ biến: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.