Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Việt Nam vs Malaysia lúc 20h ngày 19/8/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Việt Nam vs Malaysia lúc 20h ngày 19/8/2026 nghiêng về khả năng thầy trò HLV Kim Sang Sik bảo vệ lợi thế để giành vé vào chung kết AFF Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về với ưu thế lớn sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt đi ngay tại Kuala Lumpur. Xuân Son mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở cuối hiệp một, trước khi tình huống phản lưới của Faris Danish giúp “Những chiến binh Sao Vàng” tạo cách biệt an toàn. Kết quả này cho phép đội chủ nhà lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn trong màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Tổng hợp dự đoán Việt Nam vs Malaysia

Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8/2026 trên sân Mỹ Đình, thuộc bán kết lượt về AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang dẫn trước 2-0 và chỉ cần không thua với cách biệt từ hai bàn trở lên để giành quyền vào chung kết.

Việt Nam có phong độ ổn định với chuỗi 5 trận bất bại, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo đỏ ghi 15 bàn, chỉ thủng lưới một lần và giữ sạch lưới ở 4 trong 5 trận. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự cùng hiệu suất trung bình 3 bàn mỗi trận tạo ra nền tảng thuận lợi cho đội chủ nhà.

Malaysia vẫn còn hy vọng nhưng nhiệm vụ tại Mỹ Đình rất khó khăn. Đội khách phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể đưa cuộc đấu vào hiệp phụ. Lực lượng sứt mẻ cùng hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam càng khiến bài toán của HLV Tan Cheng Hoe trở nên phức tạp.

Góc dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Phân tích phong độ Việt Nam 1-0 Malaysia Việt Nam có hàng thủ ổn định và lợi thế sân nhà Mô hình hiệu suất Việt Nam 2-1 Malaysia Malaysia buộc phải dâng cao, mở ra khoảng trống cho đội chủ nhà phản công Kịch bản thận trọng Việt Nam 1-1 Malaysia Việt Nam ưu tiên kiểm soát và bảo vệ cách biệt đã tạo ra ở lượt đi

Các kịch bản đều nghiêng về khả năng Việt Nam giành quyền đi tiếp. Điểm khác biệt nằm ở cách HLV Kim Sang Sik lựa chọn nhập cuộc: chủ động tìm thêm bàn thắng hay ưu tiên sự an toàn để kiểm soát lợi thế.

Việt Nam có lợi thế lớn ở lượt về

Chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur mang đến cho Việt Nam ưu thế cả về tỷ số lẫn tâm lý. Đội tuyển không cần đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc mà có thể chủ động kiểm soát bóng, giữ cự ly chặt chẽ và hạn chế những sai lầm không cần thiết.

Cách tiếp cận này sẽ buộc Malaysia phải sốt ruột. Đội khách càng mất nhiều thời gian để tìm bàn thắng, áp lực dâng cao đội hình càng lớn. Những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự khi ấy có thể trở thành cơ hội cho Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên hoặc Quang Hải khai thác.

Khả năng phòng ngự của Việt Nam cũng mang lại sự yên tâm. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ nhận một bàn thua trong 5 trận gần nhất và giữ sạch lưới 4 trận. Nếu tiếp tục duy trì sự tập trung, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để bảo vệ thành quả.

Vì sao Việt Nam được đánh giá cao hơn?

Ưu thế đầu tiên của Việt Nam nằm ở phong độ. Theo dữ liệu trên trang đội tuyển Việt Nam, “Những chiến binh Sao Vàng” thắng 4, hòa 1 và không thua trong 5 trận gần nhất.

Xuân Son vừa ghi bàn mở tỷ số ở lượt đi và tiếp tục cho thấy khả năng chọn vị trí trong vòng cấm. Tiền đạo này không chỉ nguy hiểm ở những pha không chiến mà còn có thể làm điểm tựa để các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Đình Bắc cũng là một trong những chân sút nổi bật của giải. Tốc độ, khả năng di chuyển rộng và sự tự tin của cầu thủ này giúp Việt Nam có thêm phương án tấn công trực diện khi Malaysia để lộ khoảng trống.

Ở tuyến giữa, Hoàng Đức, Quang Hải và Hoàng Hên mang đến khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và xử lý các tình huống cố định. HLV Kim Sang Sik vì vậy có thể linh hoạt giữa cách chơi kiểm soát và phòng ngự phản công.

Lợi thế sân Mỹ Đình cũng là yếu tố quan trọng. Sự cổ vũ của khán giả nhà có thể giúp các cầu thủ Việt Nam duy trì tinh thần và sự tập trung trong trận đấu mang tính quyết định.

Malaysia có thể gây khó trong bao lâu?

Malaysia không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tấn công. Đội khách cần sớm tìm được bàn thắng để tạo áp lực lên Việt Nam và duy trì hy vọng lật ngược tình thế.

Trong 5 trận gần nhất, Malaysia ghi 7 bàn, đạt trung bình 1,4 bàn mỗi trận. Con số này cho thấy “Hổ Mã Lai” vẫn có khả năng tạo ra nguy hiểm, nhưng hiệu suất chưa đủ thuyết phục khi đặt cạnh yêu cầu phải thắng cách biệt trên sân Mỹ Đình.

Khó khăn lớn nhất của Malaysia là duy trì sự cân bằng. Nếu tập trung quá nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công, đội khách có thể để lộ khoảng trống trước các cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam. Nếu chơi thận trọng, thời gian dành cho mục tiêu san bằng cách biệt sẽ nhanh chóng bị thu hẹp.

Malaysia còn chịu ảnh hưởng từ những thiếu hụt nhân sự. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt. Rodney Celvin cũng phải rời sân sớm ở lượt đi vì chấn thương.

Đội khách có thể tạo ra sức ép trong những phút đầu, khi thể lực và tinh thần còn ở mức cao. Tuy nhiên, việc duy trì cường độ tấn công cùng sự chắc chắn trong cả 90 phút sẽ là thử thách lớn.

Kịch bản bàn thắng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam ghi 15 bàn trong 5 trận gần nhất, còn Malaysia có 7 bàn trong cùng khoảng thời gian. Hàng thủ đội chủ nhà mới để lọt lưới một lần và đã khiến Malaysia không thể ghi bàn ở lượt đi.

Tính chất của trận lượt về có thể khiến hiệp một diễn ra thận trọng. Việt Nam không cần vội vàng tấn công, còn Malaysia phải cân nhắc nguy cơ bị phản công nếu đẩy đội hình lên quá sớm.

Thế trận có khả năng cởi mở hơn sau giờ nghỉ, đặc biệt nếu Malaysia vẫn chưa tìm được bàn thắng. Đội khách khi ấy phải tăng số lượng cầu thủ tham gia tấn công, tạo cơ hội để Việt Nam khai thác khoảng trống.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Việt Nam có khả năng ghi bàn từ một tình huống phản công, nhưng Malaysia cũng có thể tạo ra cơ hội khi buộc phải chơi quyết liệt hơn.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò. Patrik Lê Giang tiếp tục thi đấu sau tình huống va chạm ở lượt đi, còn chiếc thẻ đỏ ban đầu dành cho thủ môn này đã được VAR hủy bỏ.

Đình Bắc đã nhận thẻ vàng ở lượt đi nên cần thận trọng trong các pha tranh chấp. Nhìn tổng thể, HLV Kim Sang Sik vẫn sở hữu lực lượng ổn định và có đủ phương án để điều chỉnh đội hình.

Malaysia chịu nhiều tổn thất hơn. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể góp mặt. Khả năng ra sân của Rodney Celvin cũng bị bỏ ngỏ sau khi cầu thủ này dính chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Faris Danish, Aysar Hadi; Pavithran Gunalan, Sergio Aguero, Paulo Josué, Syafiq Ahmad; các vị trí còn lại phụ thuộc vào tình trạng thể lực và phương án nhân sự của HLV Tan Cheng Hoe.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam bất bại trong 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng áo đỏ ghi 15 bàn, chỉ thủng lưới một lần và bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn trước hai bàn.

Malaysia thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe lần lượt thua Thái Lan và Việt Nam với cùng tỷ số 0-2.

Xét lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia, hai đội đã gặp nhau 13 lần trong dữ liệu được ghi nhận từ năm 2014 đến 2026. Việt Nam thắng 10 trận, Malaysia thắng 2 trận và hai đội hòa một lần.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam thắng Malaysia 4 trận và nhận một thất bại. Ưu thế đối đầu cùng chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp đội chủ nhà có tâm lý thuận lợi trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Thống kê đáng chú ý Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam ghi trung bình 3 bàn mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất và giữ sạch lưới 4 trận. Hàng công có hiệu suất cao, còn hàng phòng ngự duy trì sự ổn định xuyên suốt giải đấu.

Malaysia đạt trung bình 1,4 bàn mỗi trận nhưng đã không ghi bàn trong hai trận gần nhất gặp Thái Lan và Việt Nam. Đội khách cần cải thiện đáng kể khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Việt Nam thắng 10 trong 13 lần đối đầu Malaysia được hệ thống ghi nhận. Đội bóng áo đỏ cũng ghi 24 bàn, đạt trung bình 1,85 bàn mỗi trận trong chuỗi đối đầu này.

Dự đoán tỉ số Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam có lợi thế về tỷ số, sân nhà, phong độ và chiều sâu lực lượng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik không cần mạo hiểm tấn công nhưng vẫn đủ khả năng tạo ra cơ hội khi Malaysia buộc phải dâng cao.

Đội khách có thể chơi quyết tâm và tạo ra sức ép trong một số giai đoạn. Tuy nhiên, nhiệm vụ thắng cách biệt ít nhất hai bàn tại Mỹ Đình là thử thách rất lớn với lực lượng hiện tại.

Kịch bản Việt Nam kiểm soát thế trận, chủ động bảo vệ cách biệt và giành quyền vào chung kết được đánh giá cao hơn.

Dự đoán phổ biến: Việt Nam 1-1 Malaysia.