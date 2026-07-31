Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Việt Nam vs Singapore lúc 20h00 ngày 31/7/2026: Ilhan Fandi gây khó hay Xuân Son mở hội? Tổng hợp dự đoán tỉ số Việt Nam vs Singapore lúc 20h00 ngày 31/7/2026 nghiêng về một chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam, khi thầy trò HLV Kim Sang Sik có lợi thế sân nhà, phong độ cao và nhiều phương án tấn công hơn đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu thứ hai tại bảng A AFF Cup 2026. Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, đội bóng áo đỏ hướng đến thêm ba điểm để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Singapore cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau khi lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0. Tuy nhiên, đội bóng do HLV Gavin Lee dẫn dắt không có lực lượng mạnh nhất, đồng thời phải đối diện sức ép lớn hơn nhiều khi thi đấu tại Mỹ Đình.

Tổng hợp dự đoán Việt Nam vs Singapore

Xét trên tương quan hiện tại, Việt Nam được đánh giá cao hơn rõ rệt. Theo dự đoán từ Siêu máy tính, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 75,4% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội thắng của Singapore chỉ ở mức 8,7%, còn khả năng hai đội chia điểm là 15,9%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng phản ánh khoảng cách giữa hai đội. Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn 49 bậc so với vị trí 148 của Singapore. Sự chênh lệch còn nằm ở chiều sâu đội hình, chất lượng các phương án thay người và khả năng kiểm soát thế trận.

Nguồn dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Nhận định tổng hợp Việt Nam 3-0 Singapore Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo khác biệt bằng chất lượng hàng công Phong độ gần đây Việt Nam 2-0 Singapore Đội bóng áo đỏ đang có chuỗi năm trận toàn thắng và phòng ngự ổn định Kịch bản chiến thuật Việt Nam 3-1 Singapore Singapore có thể tạo nguy hiểm từ bóng bổng nhưng khó đứng vững trong suốt 90 phút

Các dự đoán đều nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Khác biệt chủ yếu nằm ở khả năng Singapore có tận dụng được một tình huống cố định hoặc phản công để ghi bàn hay không.

Đội bóng đảo quốc sư tử có thể gây khó bằng thể lực, khả năng tranh chấp và những đường bóng hướng đến Ilhan Fandi. Dù vậy, nếu Việt Nam sớm ghi bàn, thế trận nhiều khả năng sẽ mở ra và đội chủ nhà có thêm cơ hội gia tăng cách biệt.

Việt Nam vs Singapore: Ai mạnh hơn?

Việt Nam có nhiều lợi thế trước cuộc đối đầu này, từ điểm tựa sân Mỹ Đình, chiều sâu đội hình cho đến trạng thái hưng phấn sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.

Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick trong ngày ra quân, Hoàng Hên ghi hai bàn, còn Nguyễn Xuân Son cũng điền tên lên bảng tỉ số. Bàn còn lại đến từ tình huống Liam Farrugia phản lưới sau cú sút của Quang Hải.

Đội bóng áo đỏ không chỉ dứt điểm hiệu quả mà còn duy trì sức ép bằng nhiều phương án khác nhau. Việt Nam có thể đưa bóng ra hai biên, phối hợp trong phạm vi hẹp hoặc khai thác khả năng tì đè và chiếm lĩnh vòng cấm của Xuân Son.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên, nhưng Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép tương đương với những gì đoàn quân của HLV Gavin Lee sẽ phải đối mặt tại Mỹ Đình.

Đội khách còn thiếu một số nhân tố quan trọng. Trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi không được các câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Việc chỉ đăng ký hai tiền đạo thực thụ là Ilhan Fandi và Shawal Anuar khiến Singapore không có nhiều lựa chọn để thay đổi cách tấn công khi trận đấu diễn biến bất lợi.

Singapore có ngăn được Nguyễn Xuân Son?

Nguyễn Xuân Son là điểm đến quan trọng trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo này có khả năng tì đè, làm tường, di chuyển phía sau các trung vệ và dứt điểm trong phạm vi hẹp.

Trước Timor Leste, Xuân Son không phải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất nhưng vẫn góp phần kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Những pha di chuyển của anh tạo khoảng trống để Đình Bắc, Hoàng Hên và các tiền vệ tuyến hai xâm nhập khu vực cấm địa.

Singapore nhiều khả năng phải bố trí Hariss Harun hoặc Shah Shahiran lùi sâu để hỗ trợ các trung vệ. Cách sắp xếp này giúp đội khách tăng quân số phòng ngự nhưng có thể khiến khoảng cách giữa Ilhan Fandi và tuyến tiền vệ trở nên quá xa.

Nếu Singapore phòng ngự thấp, Xuân Son sẽ trở thành điểm đến cho các quả tạt từ Trương Tiến Anh hoặc Nguyễn Văn Vĩ. Nếu đội khách đẩy hàng thủ lên cao, khả năng di chuyển phía sau các trung vệ của tiền đạo Việt Nam có thể mở ra khoảng trống lớn.

Lionel Tan, Hariss Harun và Irfan Fandi đều có lợi thế về thể hình. Tuy nhiên, việc phải liên tục tranh chấp với Xuân Son có thể khiến hàng phòng ngự Singapore suy giảm thể lực trong hiệp hai.

Việt Nam hướng đến ngôi đầu bảng A

Singapore đang có sáu điểm sau hai lượt trận, còn Việt Nam giành ba điểm từ chiến thắng trước Timor Leste. Ba điểm tại Mỹ Đình sẽ giúp đội bóng áo đỏ cân bằng điểm số với đối thủ và có cơ hội vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng.

Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik vì vậy không chỉ là chiến thắng. Việt Nam cần duy trì khả năng kiểm soát, hạn chế những tình huống bóng chết và hướng đến một tỉ số đủ tốt trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Đội chủ nhà đang có nhiều lựa chọn trên hàng công. Đình Bắc đạt trạng thái hưng phấn sau cú hat-trick, Hoàng Hên cho thấy khả năng di chuyển thông minh, còn Xuân Son là điểm tựa ở khu vực cấm địa.

Quang Hải và Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò luân chuyển bóng ở trung tuyến. Hai Long hoặc Nguyễn Tài Lộc có thể được sử dụng khi Việt Nam cần thêm những pha xâm nhập từ tuyến hai.

Chiều sâu nhân sự cũng giúp HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án điều chỉnh trong hiệp hai. Việt Nam có thể tăng tốc bằng các cầu thủ trẻ hoặc bổ sung thêm một tiền vệ kiểm soát nếu đã tạo được cách biệt an toàn.

Vì sao Việt Nam được đánh giá cao hơn?

Khác biệt đầu tiên nằm ở phong độ. Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Riêng hai trận gần đây, đội bóng áo đỏ ghi tổng cộng 11 bàn mà không nhận bàn thua.

Singapore thắng hai trận đầu tại AFF Cup 2026, ghi bốn bàn và để lọt lưới một lần. Trước giải đấu, đội bóng này thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Việt Nam cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến hơn. Quang Hải có thể tung ra đường chuyền quyết định hoặc dứt điểm từ xa, Hoàng Đức điều tiết nhịp độ, còn Hoàng Hên và Đình Bắc mang đến tốc độ ở khu vực phía trên.

Khả năng giành lại bóng sau khi mất quyền kiểm soát là một lợi thế khác của đội chủ nhà. Nếu Việt Nam tổ chức pressing đồng bộ, Singapore có thể gặp khó ngay từ những đường chuyền đầu tiên khi triển khai bóng.

Đội khách thường dựa vào thể hình, bóng bổng và khả năng hoạt động độc lập của các tiền đạo. Phương án này có thể tạo ra một số thời điểm nguy hiểm nhưng khó giúp Singapore duy trì sức ép trong thời gian dài.

Ilhan Fandi có thể tạo bất ngờ?

Ilhan Fandi là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công Singapore. Tiền đạo này đã ghi bàn trong cả hai trận đầu tiên tại AFF Cup 2026 và đang đạt trạng thái tự tin.

Với chiều cao cùng khả năng chọn vị trí, Ilhan Fandi có thể gây nguy hiểm trong các tình huống tạt bóng hoặc đá phạt. Singapore nhiều khả năng sẽ tìm cách đưa bóng nhanh ra biên rồi hướng các đường chuyền vào khu vực cấm địa.

Song Ui-young cũng là nhân tố có thể tạo ra khác biệt từ tuyến hai. Cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Timor Leste và có khả năng xuất hiện đúng lúc ở những khoảng trống gần vòng cấm.

Việt Nam vì vậy cần hạn chế các pha phạm lỗi không cần thiết ở khu vực hai biên. Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh cũng phải duy trì sự tập trung trong những tình huống Singapore chuyển trạng thái.

Dù vậy, sự phụ thuộc vào Ilhan Fandi khiến phương án tấn công của Singapore dễ bị kiểm soát. Nếu Việt Nam khóa được điểm nhận bóng của tiền đạo này, đội khách có thể gặp khó trong việc đưa bóng đến gần khung thành Patrik Lê Giang.

Kịch bản bàn thắng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đã ghi 21 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 4,2 bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng giữ sạch lưới ở hai lần ra sân gần đây.

Singapore ghi bốn bàn qua hai lượt trận đầu tiên của AFF Cup 2026. Hàng công đội khách duy trì được sự ổn định, nhưng hàng phòng ngự Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra áp lực đủ lớn để kiểm chứng khả năng triển khai bóng của Singapore.

Việt Nam có thể khai thác khoảng trống bằng những pha chuyển hướng tấn công nhanh. Khi bóng được luân chuyển từ trung lộ sang hai biên, các hậu vệ Singapore sẽ phải liên tục dịch chuyển và dễ để lộ khoảng trống phía sau.

Bàn mở tỉ số có thể quyết định hướng phát triển của trận đấu. Nếu Việt Nam ghi bàn trong khoảng 20–30 phút đầu, Singapore buộc phải đẩy đội hình lên cao và để lộ thêm không gian cho Đình Bắc, Hoàng Hên hoặc Xuân Son khai thác.

Trường hợp đội khách duy trì được khối phòng ngự thấp trong hiệp một, Việt Nam cần tăng tốc độ phối hợp, tích cực đổi cánh và đưa thêm cầu thủ vào vòng cấm.

Với sức mạnh hàng công của đội chủ nhà, trận đấu có cơ sở xuất hiện từ ba bàn trở lên. Việt Nam nhiều khả năng là đội ghi phần lớn số bàn thắng.

Thế trận có thể diễn ra ra sao?

Việt Nam được dự báo sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công bên phần sân Singapore. Quang Hải cùng Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò điều tiết, còn Trương Tiến Anh và Nguyễn Văn Vĩ giúp đội hình mở rộng theo chiều ngang.

Singapore có thể bố trí số đông trước khu vực cấm địa, giữ khoảng cách gần giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Mục tiêu của đội khách là hạn chế không gian để Quang Hải, Hoàng Hên hoặc Đình Bắc xoay người.

Đội bóng áo đỏ cần kiên nhẫn nhưng không được đưa bóng quá chậm. Những pha phối hợp một chạm, đổi cánh nhanh và di chuyển không bóng của Xuân Son có thể làm xáo trộn hệ thống phòng ngự đối phương.

Khi giành lại bóng, Singapore sẽ tìm cách chuyển trạng thái nhanh hoặc thực hiện những đường chuyền dài hướng đến Ilhan Fandi. Việt Nam cần kiểm soát tốt bóng hai và không để Song Ui-young có khoảng trống dứt điểm từ tuyến sau.

Nếu duy trì được cường độ như trận gặp Timor Leste, đội chủ nhà có thể tạo sức ép liên tục và khiến hàng thủ Singapore bộc lộ khoảng trống từ cuối hiệp một.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương. Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Kim Sang Sik có nhiều lựa chọn ở cả ba tuyến, đặc biệt trên hàng công sau màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son trong trận ra quân.

Singapore thiếu Safuwan Baharudin và Ikhsan Fandi do không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Rudy Khairullah cùng Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Những thiếu hụt này ảnh hưởng đến cả khả năng phòng ngự lẫn phương án thay đổi hàng công của đội khách trong hiệp hai.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Đội bóng áo đỏ đang duy trì hiệu suất tấn công cao, đồng thời giữ sạch lưới trong hai trận liên tiếp.

Singapore thắng cả hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, ghi bốn bàn và nhận một bàn thua. Trước đó, đoàn quân của HLV Gavin Lee lần lượt thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Hai đội đã gặp nhau 22 lần. Việt Nam giành chín chiến thắng, Singapore thắng bốn trận, còn chín cuộc đối đầu khép lại với kết quả hòa.

Ở hai lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup 2024, Việt Nam đều giành chiến thắng, lần lượt với tỉ số 2-0 và 3-1. Kết quả này tiếp tục củng cố lợi thế tâm lý cho đội bóng áo đỏ trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Dự đoán tỉ số Việt Nam vs Singapore

Việt Nam vượt trội về chất lượng đội hình, phong độ, chiều sâu nhân sự và khả năng kiểm soát trận đấu. Lợi thế sân nhà cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có điều kiện duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Singapore có thể gây khó bằng khả năng tranh chấp, bóng bổng và những pha chuyển trạng thái hướng đến Ilhan Fandi. Tuy nhiên, việc thiếu nhiều nhân tố quan trọng khiến đội khách không có nhiều phương án khi cần thay đổi thế trận.

Nếu Quang Hải và Hoàng Đức kiểm soát tốt khu vực giữa sân, Việt Nam có thể liên tục đưa bóng đến vị trí của Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son. Khoảng trống nhiều khả năng sẽ xuất hiện rõ hơn khi hàng phòng ngự Singapore bắt đầu suy giảm thể lực.

Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng để vươn lên cạnh tranh ngôi đầu bảng A.

Dự đoán phổ biến: Việt Nam 3-0 Singapore sau 90 phút.