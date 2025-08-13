Sáng 13-8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, các lực lượng Quân đội, Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến hành tổng hợp luyện lần thứ ba.

Dự, chỉ đạo, động viên các lực lượng có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương); Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương.

Các đại biểu dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương còn có: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì tổng hợp luyện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi tổng hợp luyện.

Cùng dự còn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại diện Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.

Phần diễu binh, diễu hành tiếp tục là sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng các hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar...

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì tổng hợp luyện.

Sau các khối đi bộ, các đoàn xe quân sự, công an lần lượt di chuyển chặt chẽ, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phần diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng các hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Dù buổi tổng hợp hợp luyện diễn ra dưới thời tiết oi nóng, song các lực lượng đều thực hiện nhiệm vụ với tâm thế phấn chấn, thần thái nghiêm trang, khí thế hiên ngang cùng động tác mạnh mẽ, chuẩn xác, dứt khoát và thống nhất.

Từ những tiến bộ rõ nét và kết quả đạt được sau buổi tổng hợp luyện, các đơn vị tham gia đã phát huy tinh thần tích cực, khẩn trương, tổ chức huấn luyện và luyện tập nghiêm túc, bám sát đúng kế hoạch đề ra. Cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, điều kiện ăn ở còn hạn chế và cường độ huấn luyện cao; chấp hành nghiêm kỷ luật, miệt mài rèn luyện, thực hành thuần thục, nhuần nhuyễn các động tác điều lệnh theo yêu cầu nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng.

Đây chính là nền tảng vững chắc để các lực lượng tự tin bước vào các buổi sơ duyệt, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình trong những ngày tới, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm.

Khối nữ Quân nhạc rạng rỡ.





Các khối nam thể hiện sự hùng tráng, uy nghiêm khi tiến qua lễ đài.

Phát biểu sau buổi tổng hợp luyện, thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trong thời gian qua đã khắc phục mọi khó khăn, kiên trì rèn luyện để hoàn thiện từng động tác, từng đội hình, thể hiện rõ bản lĩnh, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của lực lượng vũ trang nhân dân, chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ quan trọng sắp tới.

Thành quả này là kết tinh của quá trình nỗ lực bền bỉ của tất cả các lực lượng từ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, đến các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật dưới sự lãnh đạo, chỉ huy sát sao của các cấp.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong buổi tổng hợp luyện.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần cố gắng làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng.

Phần diễu binh, diễu hành có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo.

Nhắc tới lời khen ngợi của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TP Hồ Chí Minh vừa qua là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong sự kiện trọng đại sắp tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng rèn luyện hoàn thiện trình độ, kỹ năng điều lệnh, điều lệ, kỹ năng, kỹ thuật quân sự; bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt nhất cũng như chăm lo tốt sức khỏe, đời sống cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Quang cảnh buổi tổng hợp luyện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không chỉ ôn lại trang sử vàng chói lọi, mà còn khẳng định ý chí độc lập, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển, có lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Trung ương tặng quà, động viên các lực lượng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Do đó, với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự chuẩn bị công phu, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương bày tỏ tin tưởng các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm thành công, để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

PHÚ SƠN - LÊ HIẾU - TUẤN HUY - VIỆT TRUNG (thực hiện)

