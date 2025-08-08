Tối 8-8, tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức tổng kết công diễn, trao thưởng Hội trại truyền thống và Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu (7-9-1945 / 7-9-2025). Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan hội trại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự tổng kết.

Tham dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Thượng tướng Phạm Trường Sơn.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh: Hôm nay, trong không khí sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội trại truyền thống, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XIX, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được chứng kiến tinh thần đoàn kết, niềm tin, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn cơ quan, chúng ta rất phấn khởi và tin tưởng rằng: Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử mới với những chiến công mới trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại buổi tổng kết.

Qua hai ngày tổ chức Hội trại truyền thống, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu tham gia thi các môn thể thao: Kéo co, bóng chuyền hơi nữ, pickleball đôi nam nữ. Thi hoạt động văn nghệ: Hát các bài hát theo quy định của Quân đội, thi nhảy các điệu vũ trong sinh hoạt tập thể quân nhân.

Các nội dung thi đã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, với sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị. Kết thúc hội trại, Bộ Tổng Tham mưu đã trao giải Nhất toàn đoàn tặng Đoàn Nghi lễ Quân đội.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tổng kết hội trại truyền thống Bộ Tổng Tham mưu.

Đối với Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu: Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã thu hút 30.525 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng kết nghĩa của Bộ Tổng Tham mưu và toàn quân tham gia, với 6.705 bài dự thi đa dạng, phong phú, trong đó có 1.012 bài viết tay và một số bài thi bằng video clip, ứng dụng công nghệ AI.

Các bài thi có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư công sức, trí tuệ, sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức, sử dụng tư liệu, hình ảnh minh họa phong phú, sinh động, sát thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Tại buổi tổng kết, Bộ Tổng Tham mưu đã trao Bằng khen tặng 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi; trao 15 giải A, 16 giải B, 26 giải C, 28 giải khuyến khích tặng các tác giả, tập thể tác giả tham gia cuộc thi.

Tin, ảnh: THÀNH AN

