Pháp luật - Đời sống Tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ Ngày 26/8, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ. Việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện đến hết ngày 25/9.

Các tổ CSGT đang dừng kiểm tra xe khách, xe tải trên Quốc lộ 20

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT phối hợp Công an cấp xã tập trung kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong đó có Quốc lộ 20, 14, 1A, 27, 27C, 28B, 55, cao tốc Liên Khương - Prenn và các tuyến đèo dốc, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Các bến bãi, mỏ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng và khu vực thường xảy ra vi phạm dừng, đỗ, đón, trả khách, hàng hóa cũng được tăng cường kiểm tra.

Hình ảnh CSGT kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên xe

Đối tượng tập trung kiểm soát là ô tô kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện, nhất là xe chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơ mi rơ-moóc và xe tải lớn chạy đường dài.

Lực lượng chức năng tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như người điều khiển không đủ điều kiện, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình, chở quá số người, quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng và các vi phạm trong hoạt động vận tải.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Trên cao tốc Liên Khương - Prenn, CSGT tập trung xử lý các hành vi không giữ khoảng cách an toàn, đi ngược chiều, lùi, quay đầu, dừng, đỗ, đón, trả khách, chuyển làn không báo hiệu và đi vào làn dừng khẩn cấp. Lực lượng chức năng đồng thời khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp để xác minh, xử lý vi phạm.

Cùng với kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng CSGT phối hợp ngành Xây dựng và các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, bộ phận quản lý an toàn và người lái xe; kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các đơn vị thường xuyên vi phạm, không bảo đảm các quy định về an toàn trong hoạt động vận tải.

Người dân có thể cung cấp hình ảnh vi phạm cho cơ quan chức năng để xử lý

Phòng CSGT yêu cầu việc kiểm tra, xử lý phải đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; nghiêm cấm nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải.