Trong suốt đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ duy trì lực lượng tuần tra liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa.

Ngày 6/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay trên địa bàn phía đông của tỉnh đang bước vào cao điểm mùa du lịch, do đó xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ, hoạt động vui chơi, giải trí liên quan du lịch biển đảo. Vì vậy, một số người dân tự phát mua sắm ca-nô làm dịch vụ, chở khách du lịch tham quan các tour đảo gần bờ, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên đường thủy.

[Video] Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cao tốc, hàng không, đường thủy 12/05/2025 07:30

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk về tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên đường bộ, đường thủy và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm theo Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức ra quân tổng kiểm tra, rà soát hoạt động vận chuyển khách du lịch ở Vịnh Vũng Rô (hòn Nưa) thuộc xã Hòa Xuân; vịnh Xuân Đài thuộc phường Xuân Đài và phường Sông Cầu; bãi Trường (cù lao Mái Nhà) thuộc xã Ô Loan; bãi biển Long Thủy (hòn Chùa) thuộc phường Bình Kiến… nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Đồng thời, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các phương tiện, chủ tàu và du khách tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa; tổ chức cho chủ bè nổi, tàu, thuyền, người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên đường thủy với tinh thần thượng tôn pháp luật, phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được thực hiện đến ngày 25/8/2025. Trong suốt thời gian này, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ duy trì lực lượng tuần tra liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa, giữ vững an toàn cho các hoạt động đường thủy và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn tính mạng cho chủ tàu, thuyền và nhân dân…