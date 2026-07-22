Chuyển đổi số Tổng lực làm sạch 1,7 triệu thửa đất Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng Hệ thống thông tin đất đai quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đang dồn toàn lực thực hiện chiến dịch cao điểm: đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và số hóa dữ liệu để làm sạch hơn 1,7 triệu thửa đất.

Chạy đua với thời gian làm sạch dữ liệu đất đai, Lâm Đồng quyết tâm về đích trước thời hạn

Quyết tâm hoàn thành trước kỳ hạn

Theo lộ trình của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 là thời hạn bắt buộc để các địa phương hoàn thành việc xây dựng và kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai vào Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS). Lâm Đồng là địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, diện tích rộng và lịch sử biến động đất đai chồng chéo nên áp lực hoàn thành trước ngày 31/10/2026 là một thử thách cực kỳ lớn.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 7/2026, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh: “Việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn là cái gốc của chuyển đổi số, cải cách hành chính và thúc đẩy kinh tế - xã hội. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm cao nhất về cả tiến độ lẫn chất lượng”.

Dù đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai tại Lâm Đồng đã ghi nhận những bước chuyển mình tích cực, nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống phần mềm VNPT-iLIS. Dữ liệu báo cáo mới nhất cho thấy, toàn tỉnh đã phân loại thành công 1.700.498 thửa đất trên hệ thống.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra cơ sở, nắm bắt tình hình để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: Lê Phước

Trong đó, tính đến tháng 7/2026, tổng số thửa đất đã phân loại trên VNPT-iLIS là 1.700.498 thửa. Thửa đất đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” là 543.660 thửa và đang tiếp tục làm sạch, xác minh 1.156.838 thửa. Thửa đất đã đồng bộ lên hệ thống quốc gia (VNLIS) là 1.970.254 thửa. Điểm sáng lớn nhất chính là số lượng thửa đất đạt tiêu chí “sạch” tăng vượt bậc so với kế hoạch ban đầu. Ngược lại, nhóm thửa đất cần tiếp tục rà soát đã giảm sâu gần 1 triệu thửa.

Song song đó, hệ thống VNPT-iLIS của tỉnh đã kết nối thông suốt với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính công, cơ quan thuế và đồng bộ theo thời gian thực lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Vì thế, việc nâng cấp các phân hệ chuyên dụng giúp hoạt động cập nhật biến động đất đai và đối soát nghĩa vụ tài chính trở nên minh bạch, nhanh chóng.

Huy động tổng lực hỗ trợ, tháo gỡ cho cơ sở

Dù đạt được những kết quả tích cực, song Ban Chỉ đạo tỉnh thẳng thắn nhìn nhận tiến độ chung vẫn vấp phải nhiều rào cản thực tế. Thời gian từ nay đến kỳ hạn tháng 10/2026 không còn nhiều, trong khi cấp cơ sở phải gánh vác cùng lúc nhiều việc, từ đo đạc thực địa, lập bản đồ mới đến đối soát dữ liệu dân cư.

Đáng chú ý, công tác đối soát, xác minh thông tin chủ sử dụng đất với dữ liệu dân cư ở cấp xã hiện mới chỉ đạt 12,5% (xác minh được 27.987 trên tổng số 223.575 trường hợp). Vẫn còn tới 51/124 đơn vị cấp xã chưa bảo đảm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều chủ đất đã chuyển đi nơi khác, đã mất nhưng chưa làm thủ tục thừa kế, hoặc thông tin cũ lệch chuẩn so với căn cước công dân mới. Tại các khu vực từng sáp nhập địa giới hành chính, một số hồ sơ bị thất lạc do đơn vị tư vấn trước đây đã giải thể.

Việc lập, xây dựng hạ tầng dữ liệu đất đai đã và đang được tỉnh quan tâm đẩy mạnh. Ảnh: L.Phước

Dẫu vậy, chiến dịch hiện đang được người dân rất đồng lòng ủng hộ. Bà Phạm Ngọc Quỳnh, người dân xã Hiệp Thạnh, phấn khởi chia sẻ: “Mỗi khi đi làm thủ tục đất đai rất vất vả vì hồ sơ giấy lưu trữ nhiều năm dễ bị sai lệch diện tích hoặc thông tin cá nhân. Nay thấy cán bộ địa chính xã đến hướng dẫn đối soát, ký xác nhận để nhập vào máy tính, bà con chúng tôi mừng lắm. Sau này dữ liệu sạch rồi, ngồi ở nhà cũng tự tra cứu được, đi làm giấy tờ sẽ nhanh và minh bạch rõ ràng hơn”.

Để phá vỡ các điểm nghẽn về nhân lực và tăng tốc về đích, UBND tỉnh đã đưa ra giải pháp linh hoạt. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng huy động nguồn lực giỏi công nghệ thông tin đưa về tận cơ sở để hỗ trợ nhập liệu và chuẩn hóa thông tin. Sự tham gia của lực lượng trẻ này đang được kỳ vọng sẽ bổ sung nhân lực và mang lại luồng sinh khí mới, ứng dụng công nghệ nhanh nhạy và chính xác vào công việc, giúp thúc đẩy tiến độ.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống” không chỉ là đích đến của một chiến dịch làm sạch dữ liệu mà còn là bước chuyển căn bản trong tiến trình chuyển đổi số của Lâm Đồng. Đằng sau những con số về hàng triệu thửa đất được chuẩn hóa là sự thay đổi từ quản lý bằng hồ sơ giấy sang quản trị bằng dữ liệu số. Khi hệ thống được vận hành đồng bộ, dữ liệu đất đai sẽ trở thành nguồn tài nguyên số quan trọng, tạo nền tảng cho cải cách hành chính, phát triển chính quyền số, kinh tế số và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển bền vững.