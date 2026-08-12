Tổng thống Donald Trump phản đối việc phế truất Chủ tịch FIFA Infantino sau bê bối bán cổ phần Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ Chủ tịch FIFA Infantino trước áp lực từ UEFA, cho rằng World Cup sẽ thiệt hại nặng nề nếu ông Infantino bị phế truất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cảnh báo các liên đoàn bóng đá thành viên không nên phế truất Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, khẳng định World Cup sẽ "không bao giờ thành công hay sinh lời như trước" nếu thượng tầng bóng đá thế giới có sự thay đổi. Tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh người đứng đầu FIFA đối mặt với sức ép dữ dội sau bê bối thương mại hóa giải đấu.

Sự bảo vệ từ Nhà Trắng giữa tâm bão tài chính

Chỉ hai tuần sau khi xuất hiện thông tin Chủ tịch Gianni Infantino đề xuất bán 20% cổ phần World Cup, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải thông điệp công khai ủng hộ nhà lãnh đạo FIFA. Ông Trump đánh giá kỳ World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada sẽ là giải đấu "thành công nhất lịch sử, tạo ra giá trị gấp 4 lần" so với các kỳ đại hội trước đây.

Sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người đứng đầu chính quyền Mỹ được xem là phao cứu sinh cho Infantino. Theo kế hoạch FIFA Forward Enterprise (FFE) từng gây tranh cãi, FIFA dự định bán một phần cổ phần trị giá 4,2 tỷ USD (khoảng 3,1 tỷ bảng Anh) cho nhóm nhà đầu tư do Joshua Kushner đứng đầu. Joshua Kushner là em trai của Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump. Dù FIFA sau đó đã phải hủy bỏ kế hoạch FFE, ông Trump không hề nhắc đến dự án này hay đưa ra lời chỉ trích nào nhắm vào những bên phản đối.

Sức ép từ UEFA và quyết tâm lật ghế

Trái ngược với sự ủng hộ từ Nhà Trắng, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cùng nhiều chính trị gia quốc tế đang đẩy mạnh chiến dịch gạt bỏ Infantino. UEFA đã chính thức yêu cầu mở một cuộc điều tra độc lập về phương thức quản trị của Chủ tịch FIFA, đặc biệt là các quyết định tài chính nằm trong gói kế hoạch trị giá lên tới 15 tỷ bảng Anh.

Các liên đoàn thành viên tại châu Âu tỏ ra quyết tâm đẩy Infantino rời khỏi ghế nóng tại FIFA sau những nghi vấn liên quan đến tính minh bạch và sự can thiệp của các quỹ đầu tư tư nhân như Thrive Capital vào cấu trúc quản trị bóng đá toàn cầu.

Tiền lệ can thiệp chưa từng có trong lịch sử World Cup

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Infantino không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị. Tại World Cup 2026, ông Trump từng gây ngỡ ngàng khi tiết lộ đã trực tiếp gọi điện cho Infantino để can thiệp về trường hợp thẻ đỏ của Folarin Balogun - tiền đạo chủ lực của đội tuyển Mỹ.

Nhờ sự can thiệp này, Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Mohammad Al Kamali đã đơn phương đưa ra quyết định đình chỉ án treo giò hai trận đối với Balogun. Đây được xem là hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các kỳ World Cup, giúp chân sút đội tuyển Mỹ kịp góp mặt tại trận tứ kết quan trọng.